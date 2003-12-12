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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество
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Все статьи
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Планирование бюджета
Олег Краюшкин
12/12/2003
Виктор и Вам спасибо за терпение.
И удачи в бизнесе
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на использование возможностей сайта и согласие с
правилами участия
в сообществах Oborot.ru