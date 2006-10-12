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PayPal нам больше не нужен - есть превосходная альтернатива компания Moneybokers!



Ссылка на сообщение Alex
12/10/2006

Ну что значит-не платит? Поставить кнопочку на сайте, кому надо-заплатит. Хоть кредиткой, хоть дебиткой. А если кнопочку не ставить, то, конечно, платить не будут.



Ссылка на сообщение неизвестный
12/10/2006

Давно пользуюсь связкой 2checkout.com + счете в банке США (к счету карта VISA). Клиенты платят через 2СО, деньги еженедельно, автоматически переводятся на мой счет в банке, а их я снимаю через карту VISA в любом банкомате. Более того, этой же картой оплачиваю покупки через PayPal. Со счета также автоматически снимаются комиссионные eBay, за рекламу Google Adwords и т.п. Счет открыл совершенно БЕСПЛАТНО, а за регистрацию в 2СО в свое время заплатил 49 уёв. Сам нахожусь в Украине, и нах мне энтот манибукерс.



Ссылка на сообщение Alexandr
12/10/2006

Каким образом ты открыл американский счёт бесплатно?Где?



Ссылка на сообщение неизвестный
12/10/2006

...распечатал и заполнил специальную форму, добавил ксерокопию прав (можно загран паспорт)и отправил обычной почтой в банк США. Через время получил письмо с данными счета, реквизитиами для его управления через интернет, дебитную карту VISA PLUS и чековую книжку



Ссылка на сообщение don-se
12/10/2006

Я не поял а в PayPal платить можно за товары на Ebay или как?



Ссылка на сообщение don-se
12/10/2006

я имею ввиду через Moneybokers можно платить в PayPal?



Ссылка на сообщение неизвестный
12/10/2006

..я, например, говорил о карте VISA к счету в США. Да, ей я плачу за покупки на eBay, оплачиваю разные услуги и т.п., по PayPal счетам.



Ссылка на сообщение Alexandr
12/10/2006

Подскажи сайт этого банка и ,если возможно, опиши свои действия шаг за шагом, всем это очень интересно. Жителям России это возможно? Деньги ч/з банкомат выводить можно?



Ссылка на сообщение неизвестный
13/10/2006

жителям и России, и Казахстана, и Белоруси... Деньги вывожу через ближайший ко мне банкомат с логотипом VISA. Пытался этой картой платить в магазинах, не все принимают. Что касается инструкции, то она здесь: www.biz-secrets.com


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