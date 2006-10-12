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PayPal нам больше не нужен - есть превосходная альтернатива компания Moneybokers!
12/10/2006
Ну что значит-не платит? Поставить кнопочку на сайте, кому надо-заплатит. Хоть кредиткой, хоть дебиткой. А если кнопочку не ставить, то, конечно, платить не будут.
Ну что значит-не платит? Поставить кнопочку на сайте, кому надо-заплатит. Хоть кредиткой, хоть дебиткой. А если кнопочку не ставить, то, конечно, платить не будут.
12/10/2006
Давно пользуюсь связкой 2checkout.com + счете в банке США (к счету карта VISA). Клиенты платят через 2СО, деньги еженедельно, автоматически переводятся на мой счет в банке, а их я снимаю через карту VISA в любом банкомате. Более того, этой же картой оплачиваю покупки через PayPal. Со счета также автоматически снимаются комиссионные eBay, за рекламу Google Adwords и т.п. Счет открыл совершенно БЕСПЛАТНО, а за регистрацию в 2СО в свое время заплатил 49 уёв. Сам нахожусь в Украине, и нах мне энтот манибукерс.
Давно пользуюсь связкой 2checkout.com + счете в банке США (к счету карта VISA). Клиенты платят через 2СО, деньги еженедельно, автоматически переводятся на мой счет в банке, а их я снимаю через карту VISA в любом банкомате. Более того, этой же картой оплачиваю покупки через PayPal. Со счета также автоматически снимаются комиссионные eBay, за рекламу Google Adwords и т.п. Счет открыл совершенно БЕСПЛАТНО, а за регистрацию в 2СО в свое время заплатил 49 уёв. Сам нахожусь в Украине, и нах мне энтот манибукерс.
13/10/2006
жителям и России, и Казахстана, и Белоруси... Деньги вывожу через ближайший ко мне банкомат с логотипом VISA. Пытался этой картой платить в магазинах, не все принимают. Что касается инструкции, то она здесь: www.biz-secrets.com
жителям и России, и Казахстана, и Белоруси... Деньги вывожу через ближайший ко мне банкомат с логотипом VISA. Пытался этой картой платить в магазинах, не все принимают. Что касается инструкции, то она здесь: www.biz-secrets.com
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