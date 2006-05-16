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PayPal нам больше не нужен - есть превосходная альтернатива компания Moneybokers!



Ссылка на сообщение Noone
16/05/2006

Энтой фигней НИКТО не платит



Вот и все



Ссылка на сообщение Иван
16/05/2006

"еизя туда з неньки" - вот это про что было?



Ссылка на сообщение Иван
16/05/2006

to NOONE



за Skype из России по другому заплатить не получится. Так что зря говорите "никто".



Ссылка на сообщение redgorilla
17/05/2006

2Иван:

Украины нет в списке стран в которых разрешено открывать аккаунты.



Ссылка на сообщение Иван
17/05/2006

2 Redgorilla



У Манибукера нет запрещенных стран. У них просто различные сервисы для различных стран.

Но при этом есть общие - они расположены в графе international

http://moneybookers.com/app/help.pl?s=fees

в верху таблички написано For ALL Countries



Ссылка на сообщение Rover
17/05/2006

С Украиной дествительно у них траблы. Потом, там ограничения на перевод. Надо потом верифицироваться, например.

Это не альтернатива Палке, как тут писали. Это намного неудобней чем Палка.

Удобно МО ими оплачивать. И не платят на них иностранцы, как тут было верно замечено.

Потом, что они пишут в назначении платежа? Если от юридического лица приходит платеж Вам на счет из-за бугра, будут вопросы.



Ссылка на сообщение redgorilla
17/05/2006

Вот если бы он шлюз на палку зделали, что бы можно было платить, тогда им бы цены не было бы, а так велисипед изобрели. Так, как палкой владеет ebay, то я думаю, брукер будет пасти задних, если ничего нового не предложит.



Ссылка на сообщение Иван
18/05/2006

Зато у них классная примочка есть - посылаешь денежки корреспонденту, у которого счета там нет и указываешь просто мейл и урл на манибукерс со своим рефералом. Когда корреспондент выводит денежки к себе, то 30% платы за вывод букерсы возвращают тебе обратно на аккаунт :)



Ссылка на сообщение redgorilla
18/05/2006

Странно у них по свифту withdawl, стоит только 1.80 евро. Очень мало, обычно не меньше $20.



Ссылка на сообщение Marselas
11/06/2006

А посылать деньги с манибукерского счета на кред. карту можно ??/



Ссылка на сообщение $lavick
11/06/2006

Хотел использоватьих для оплаты сервисов по связи...мою кредитку не приняли -жаль



Ссылка на сообщение Den
09/10/2006

Попробовал вывести деньги с Moneybookers на свою кредитку для пробы. Там у них есть такая возможность. Даже не ожидал, деньги пришли на кредитку!!! Хотя России нет в основном списке для вывода денег таким способом.



Кредитка - VISA Classic нашего Российского Импексбанка. Аккаунт moneybookers зарег. на Российский адрес. Деньги поступили на кредитку где-то на 2й день после вывода, только несколько дней были недоступны. День на пятый стали доступны и я спокойно снял их в банкомате.



Сумма вывода правда была небольшая - $10, но все-же. Принципиально это работает. И стоит это не как International Wire transfer на банковский счет, где могут быть большие комиссии банков, а $2.30



Ссылка на сообщение Rover
09/10/2006

Ну, не работает МБ с Украиной, давно уже. Через МБ удобно только МО посылать, больше они не особо для чего годятся. Посмотрите ограничения на транзакции :)

Мы не ищем легких путей....

Чем ПП не угодил, согласен, козлючая контора, но самая популярная на западе. Кстати, владельцы до недавнего времени русские. Они же ее и создали.



Ссылка на сообщение Denis
11/10/2006

Мы уже давно работаем с этой системой и принимаем платежи от зарубежных покупателей.



Во первых очень удобно

Во вторых очень быстро !



Мы так же производим интеграцию платёжной системы moneybookers.com в различные интернет проекты.

---

На самом деле жалко что вы так поздно о ней услышали.. на самом деле как писал выше очень удобно быстро и надёжно :)



Ссылка на сообщение Denis
11/10/2006

Noone

P.S. Как ты говоришь этой фигнёй никто не платит :)

Я могу тебя огорчить но это не так.

Поскольку мы ещё не сталкивались с проблемой оплаты через moneybookers.com как правило аккаунт там имеют все :)

Как и у нас.. Веб моней.. и почти все знают о яндекс деньгах и при необходимости пользуются этой системой.



Это не просто наблюдение а реальный факт поскольку по долгу службы приходилось долгое время находится и работать заграницей ;)


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