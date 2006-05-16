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PayPal нам больше не нужен - есть превосходная альтернатива компания Moneybokers!
16/05/2006
Энтой фигней НИКТО не платит
Вот и все
Энтой фигней НИКТО не платит
Вот и все
17/05/2006
2 Redgorilla
У Манибукера нет запрещенных стран. У них просто различные сервисы для различных стран.
Но при этом есть общие - они расположены в графе international
http://moneybookers.com/app/help.pl?s=fees
в верху таблички написано For ALL Countries
2 Redgorilla
У Манибукера нет запрещенных стран. У них просто различные сервисы для различных стран.
Но при этом есть общие - они расположены в графе international
http://moneybookers.com/app/help.pl?s=fees
в верху таблички написано For ALL Countries
17/05/2006
С Украиной дествительно у них траблы. Потом, там ограничения на перевод. Надо потом верифицироваться, например.
Это не альтернатива Палке, как тут писали. Это намного неудобней чем Палка.
Удобно МО ими оплачивать. И не платят на них иностранцы, как тут было верно замечено.
Потом, что они пишут в назначении платежа? Если от юридического лица приходит платеж Вам на счет из-за бугра, будут вопросы.
С Украиной дествительно у них траблы. Потом, там ограничения на перевод. Надо потом верифицироваться, например.
Это не альтернатива Палке, как тут писали. Это намного неудобней чем Палка.
Удобно МО ими оплачивать. И не платят на них иностранцы, как тут было верно замечено.
Потом, что они пишут в назначении платежа? Если от юридического лица приходит платеж Вам на счет из-за бугра, будут вопросы.
09/10/2006
Попробовал вывести деньги с Moneybookers на свою кредитку для пробы. Там у них есть такая возможность. Даже не ожидал, деньги пришли на кредитку!!! Хотя России нет в основном списке для вывода денег таким способом.
Кредитка - VISA Classic нашего Российского Импексбанка. Аккаунт moneybookers зарег. на Российский адрес. Деньги поступили на кредитку где-то на 2й день после вывода, только несколько дней были недоступны. День на пятый стали доступны и я спокойно снял их в банкомате.
Сумма вывода правда была небольшая - $10, но все-же. Принципиально это работает. И стоит это не как International Wire transfer на банковский счет, где могут быть большие комиссии банков, а $2.30
Попробовал вывести деньги с Moneybookers на свою кредитку для пробы. Там у них есть такая возможность. Даже не ожидал, деньги пришли на кредитку!!! Хотя России нет в основном списке для вывода денег таким способом.
Кредитка - VISA Classic нашего Российского Импексбанка. Аккаунт moneybookers зарег. на Российский адрес. Деньги поступили на кредитку где-то на 2й день после вывода, только несколько дней были недоступны. День на пятый стали доступны и я спокойно снял их в банкомате.
Сумма вывода правда была небольшая - $10, но все-же. Принципиально это работает. И стоит это не как International Wire transfer на банковский счет, где могут быть большие комиссии банков, а $2.30
09/10/2006
Ну, не работает МБ с Украиной, давно уже. Через МБ удобно только МО посылать, больше они не особо для чего годятся. Посмотрите ограничения на транзакции :)
Мы не ищем легких путей....
Чем ПП не угодил, согласен, козлючая контора, но самая популярная на западе. Кстати, владельцы до недавнего времени русские. Они же ее и создали.
Ну, не работает МБ с Украиной, давно уже. Через МБ удобно только МО посылать, больше они не особо для чего годятся. Посмотрите ограничения на транзакции :)
Мы не ищем легких путей....
Чем ПП не угодил, согласен, козлючая контора, но самая популярная на западе. Кстати, владельцы до недавнего времени русские. Они же ее и создали.
11/10/2006
Мы уже давно работаем с этой системой и принимаем платежи от зарубежных покупателей.
Во первых очень удобно
Во вторых очень быстро !
Мы так же производим интеграцию платёжной системы moneybookers.com в различные интернет проекты.
---
На самом деле жалко что вы так поздно о ней услышали.. на самом деле как писал выше очень удобно быстро и надёжно :)
Мы уже давно работаем с этой системой и принимаем платежи от зарубежных покупателей.
Во первых очень удобно
Во вторых очень быстро !
Мы так же производим интеграцию платёжной системы moneybookers.com в различные интернет проекты.
---
На самом деле жалко что вы так поздно о ней услышали.. на самом деле как писал выше очень удобно быстро и надёжно :)
11/10/2006
Noone
P.S. Как ты говоришь этой фигнёй никто не платит :)
Я могу тебя огорчить но это не так.
Поскольку мы ещё не сталкивались с проблемой оплаты через moneybookers.com как правило аккаунт там имеют все :)
Как и у нас.. Веб моней.. и почти все знают о яндекс деньгах и при необходимости пользуются этой системой.
Это не просто наблюдение а реальный факт поскольку по долгу службы приходилось долгое время находится и работать заграницей ;)
Noone
P.S. Как ты говоришь этой фигнёй никто не платит :)
Я могу тебя огорчить но это не так.
Поскольку мы ещё не сталкивались с проблемой оплаты через moneybookers.com как правило аккаунт там имеют все :)
Как и у нас.. Веб моней.. и почти все знают о яндекс деньгах и при необходимости пользуются этой системой.
Это не просто наблюдение а реальный факт поскольку по долгу службы приходилось долгое время находится и работать заграницей ;)
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