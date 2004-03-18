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партнерские программы для интернет-магазинов.
18/03/2004
AI прав, клики - ерунда, только привлекают кликателей, а потом с ними разбирайся. Важнее иметь качественного клиента.
Конечно, есть проблема доверия парнеров к ПП, но как не крути магазин все же должен быть заинтересован не потерять парнера и поэтому не выгодно ему обманывать. Это узнается довольно быстро, через неделю по статистике и через месяц при наступлении выплат.
AI прав, клики - ерунда, только привлекают кликателей, а потом с ними разбирайся. Важнее иметь качественного клиента.
Конечно, есть проблема доверия парнеров к ПП, но как не крути магазин все же должен быть заинтересован не потерять парнера и поэтому не выгодно ему обманывать. Это узнается довольно быстро, через неделю по статистике и через месяц при наступлении выплат.
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