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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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партнерские программы для интернет-магазинов.



Ссылка на сообщение Den
10/03/2004

bornholio, если все магазины-партнеры будут честно платить процент с продаж, то я за такую схему обеими руками. Но мы живем в реальном мире, где полагаться на совесть и порядочность - это просто непродуктивно. Ведь вопрос платить или не платить остается исключительно на совести магазина. Поэтому, я считаю, оплата по кликам единственный работающий вариант. bornholio, я ничего плохого не хочу сказать про вас лично, может вы честно платите своим партнерам процент с продаж, я только хочу сказать, что должна работать схема, применимая ко всем и к "плохим" и к хорошим. В вашем случае, вы просто должны отслеживать поток посетителей с разных сайтов к себе и для себя определить какой процент посетителей с каких сайтов совершает покупку и на основе этого анализа определится с покликовой оплатой. Ну и разумеется потенциальный покупатель постера и потенциальный покупатель ноутбука должны "стоить" по-разному.



Ссылка на сообщение bornholio
10/03/2004

ну я на кристальность не претендую. Процент партнерам закладывается в цену. Но цену задирать на конкурентном рынке сильно не получится. У меня рынок узкий - за счет поднятия цен отбили все затраты на партнерку и еще осталось...

Просто и партнерам специфику понимать немного надо - % платится с того что оплачено, а заказ еще не значит покупка. По моему опыту при опалате за рекланое место партнеры в 90 % случаев получают меньше чем могли бы в партнерке зарабатывать. Единственный момент при оплате за размещение мы сами сайты отбираем, а в партнерке регистрируются все кому не лень - а потом начинаются вопросы почему на полторы тыщи кликов с железячного сайта ток пара продаж постеров...



Ссылка на сообщение Den
10/03/2004

Я и хотел сказать, что вы - магазины в более выгодном положении чем ваши партнеры. У вас перед глазами все цифры, а у партнера только предположения.

Поэтому мое обращение к партнерам. Работайте с магазинами по схеме - оплата за клики. Смело торгуйтесь за цену клика, помните, магазин эту реальную цену клика всегда знает и если вы будете настойчиво торговаться, то к этой реальной цене и придете.



Ссылка на сообщение Константин
10/03/2004

Den, пока правила игры диктует "главный" партнер - почитайте их оферты. "если нам не понравится - мы вам вообще ни за что не заплатим"...

:( Пока игра в одни ворота.



Ссылка на сообщение Andre
10/03/2004

Константин, эка у Вас намешано- и франчайзинг и ПП и клон магазина... Сразу и не разберешься.

Франчайзинг- передача технологии бизнеса за некоторое роялти и/или ренту.

Что-то в этом есть, но как это относится к ПП? Клон магазина- это что? Зеркало? Доп.витрина? Независимый сайт с аналогичным ассортиментом? В последнем случае немедленно возникает дикое рассогласование по складу (из опыта), что также мгновенно приводит к гибели проект.

Но что-то такое назрело, согласен.



Ссылка на сообщение Константин
10/03/2004

Отчего же рассогласование? Все зависит от программ (движка).

:) Я же говорю, это - не для всех. Для любителей "бесплатных движков" - это не потянуть. Поэтому пока все на уровне "платим за хосты".

Реальная же ПП предусматривает, что ИМ пускает партнера в свой бизнес.

И франчайзинг тут наиболее уместен. Именно предоставление технологии, оборудования, обучение... От партнера требуется только одно - работа. Причем с четкой привязкой его труда к результатам.



Ссылка на сообщение Александр
11/03/2004

В целом Констатин прав - мода на ПП вобщем проходит (или даже уже прошла) для посещаемых площадок. У них и пафоса на тему суммы зароботка много, да и всегда есть подозрения типа "а не потому ли я мало получаю, что магаз меня на@бывает?". А это скорее всего не магаз на@бывает (либо делает это эпизодически), а реальных продаж нет в интересных для хорошей площадки количествах.



Но есть ведь куча "студенческих" сайтов, владельцы которых если заработали на хостинг и на пиво немного, рады конкретно. Вот они сейчас и гонят основной трафик по ПП. Надо просто выплаты в ПП делать по продажам, а не по кликам или показам. Тогда магазу будет по барабану качество площадки. Он количеством таких площадок возьмет.



И спрашивается, почему бы такой схеме не иметь место быть?

Задумываясь потихоньку и о франчайзинге.



Ссылка на сообщение Александр
11/03/2004

Да, в общем надо делать свой интернет-магазин. В связи с чем, хотел бы спросить: "Стоит ли создавать интернет-магазин не имея точек розничных продаж и т.д., то есть вообще с нуля и торгуя только через интернет?"



Ссылка на сообщение Павел Коротов
11/03/2004

Многие ныне крупные магазины так и начинали (хотя, конечно, с офлайновым бизнесом - проще).



Но, в любом случае:

1. Важно разбираться в рынке, на который Вы выходите;

2. Нужны хорошие поставщики;

3. Для достижения хороших темпов роста потребуются хорошие вложения.



Ссылка на сообщение bornholio
11/03/2004

ну "студенческие" сайты лично мне подходят - основные покупатели от 15 до 30. Ессно рекламироваться магазину аппаратуры там смысла нет.

Оффлайн собираюсь развивать - просто чтобы дополнительный товарный запас под боком иметь.



Ссылка на сообщение Руслан Радченко
12/03/2004

Я вот раскручивал проектик партнёрки и как дело было...

Магазин компактов, книжек, детской литературы , картин для детских и т.д.

А бабки шли так, на ресурсе размещался баннерок и за каждый день платились бабки по посещению на этот сайт (партнёра), а вот скоко бабок и посетителей мой проектик получал, это дело второстепенное. Как говорил шеф работаем на авторитет. Плата была такой. За 100 чел в день от 3 до 5 баксов в день (счётчик наш, кстати не надувал, это так для контроля). Вот с чего сайты (пратнёры) и получали доход. кстати эффект был. каждый работал над посетителями а не над покупателями (кстати покупателя сложнее найти чем посетителя). Вот так и работал.Чё не ясно пишите...



Ссылка на сообщение Вероника
15/03/2004

Добрый день, Светлана!Я представляю курьерскую службу ООО Курьер, хотелось бы поподробнее о сотрудничестве (у нас есть опыт работы с интернет-магазинами, в частности ozon)свои филиалы в крупных городах России(Питер, Москва, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Томск, Норильск)Жду от Вас ответа



Ссылка на сообщение Борис
15/03/2004

Константин прав, единственный путь - франчайзинг. Я над такой партнеркой работаю уже 4 месяц. В январе специально для этого ушел из основного проекта (7 лет труда). Запускаемся в этом месяце. И это действительно вхождение в бизнес, с контролем финансовых, информационных и кадровых потоков. Интернет предоставляет новые технологии для организации бизнеса, но правила партнерства от этого не меняются. И еще, реклама, оптовики и сотрудничество - это разные сферы бизнеса.



Ссылка на сообщение Al
17/03/2004

Да я только на одном сайте на 1 партнерской программе более 100 баксов в месяц получаю. Какие студенты? Какое пиво?



Франчайзинг - это совсем не партнерская программа в ее понимании в интернете. И эффек т от нее вряд ли будет больше, чем от грамотно построенной партнерской программы. Често говоря, вообще практически не вижу смысла в франчайзинге.



За клики платить глупо. Кроме желающих накрутить ничего хорошего из этой затеи не выходит. Да и на отслеживание накрутки уходит слишком много усилий.



Ссылка на сообщение RaMan
17/03/2004

Партнерская программа в чистом виде - исключительно оплата за продажи, в крайнем случае, за заполнение формы заказа. Оплата за клики/показы к ним отношение имеет весьма отдаленное.



Что касается заработка, суммы там не могут быть большими по определению (вот 100 долларов или около того - максимум), что делает их весьма привлекательными для многих проектов. Но, как было верно замечено, крупные площадки в них не участвуют в принципе - что верно, т.к. на рекламу на них и так есть определенный спрос.


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