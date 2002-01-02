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Открытие новой системы магазинов vsem.ru
02/01/2002
Себя хвалят все, а вот говорить о проблемах и методах их решения решится не каждый.
Внушает !
Себя хвалят все, а вот говорить о проблемах и методах их решения решится не каждый.
Внушает !
18/01/2002
Михаил, вы пишете, что у вас партнерские соглашения с различными магазинами. Если по книгам у вас несколько партнеров с приблизительно одинаковым ассортиментом и разными ценами, по какой цене вы продаете. Скрипт сам находит самую низкую, или вы просто остановились на одном магазине партнере и все.
Михаил, вы пишете, что у вас партнерские соглашения с различными магазинами. Если по книгам у вас несколько партнеров с приблизительно одинаковым ассортиментом и разными ценами, по какой цене вы продаете. Скрипт сам находит самую низкую, или вы просто остановились на одном магазине партнере и все.
24/01/2002
Нет у нас принципиальное условит ТОЛЬКО один магазин в одной категории. Смысла в двух магазинах просто нет. Разница в ценах копеечная. А зачастую как например c техникой (texnika.vsem.ru) у нас если не самые низкие цены в нете то почти самые низкие (ну не всегда успевают наши поставщики отслеживать цены). А асортиментная политика очень простая у нас должно быть все что нужно клиентам. Обычно все наши поставщики придерживаются такой же.
С уважением,
Михаил Боревский
Нет у нас принципиальное условит ТОЛЬКО один магазин в одной категории. Смысла в двух магазинах просто нет. Разница в ценах копеечная. А зачастую как например c техникой (texnika.vsem.ru) у нас если не самые низкие цены в нете то почти самые низкие (ну не всегда успевают наши поставщики отслеживать цены). А асортиментная политика очень простая у нас должно быть все что нужно клиентам. Обычно все наши поставщики придерживаются такой же.
С уважением,
Михаил Боревский
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