/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2
Ответить

Открытие новой системы магазинов vsem.ru



Ссылка на сообщение Misha
02/01/2002

Себя хвалят все, а вот говорить о проблемах и методах их решения решится не каждый.

Внушает !



Ссылка на сообщение Михаил Боревский.
04/01/2002

Уважаемый Misha, честно говоря не понял это комплимент или наоборот?

Мы готовы говорить о своих проблемах, правда предпочитаем не говорить о них а решать их. Так что любую критику воспримим с удовольствием.



Ссылка на сообщение Misha
05/01/2002

>...это комплимент или >наоборот?

Комплимент, комплимент.



>...предпочитаем не говорить >о них а решать...



Есть такая поговорка: сказано-сделано.



Ссылка на сообщение Pavel
18/01/2002

Михаил, вы пишете, что у вас партнерские соглашения с различными магазинами. Если по книгам у вас несколько партнеров с приблизительно одинаковым ассортиментом и разными ценами, по какой цене вы продаете. Скрипт сам находит самую низкую, или вы просто остановились на одном магазине партнере и все.



Ссылка на сообщение Михаил Боревский
24/01/2002

Нет у нас принципиальное условит ТОЛЬКО один магазин в одной категории. Смысла в двух магазинах просто нет. Разница в ценах копеечная. А зачастую как например c техникой (texnika.vsem.ru) у нас если не самые низкие цены в нете то почти самые низкие (ну не всегда успевают наши поставщики отслеживать цены). А асортиментная политика очень простая у нас должно быть все что нужно клиентам. Обычно все наши поставщики придерживаются такой же.

С уважением,

Михаил Боревский


Ответить
Предыдущая 1 2




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены