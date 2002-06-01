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ОФФШОРНЫЕ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
01/06/2002
Заинтересован в Вашем предложении. Сообщите pls координаты
Заинтересован в Вашем предложении. Сообщите pls координаты
16/06/2002
Есть такая офшорная компании - "Fidex Group". Предлагает финансовые услуги, которые для большинства присутвтующих здеь должны подойти. Они выполняют услуги по приему различых платежей на ваш счет - Bank Transfer, чеки, Eurogiro, Western Union, MoneyGram, e-gold и т.д. Cъем кэша через дебетную карточку. По карточке можно смотреть баланс и последние 10 снятий.
Можно открыть просто дебетную карточку и пополнять ее теми же самыми способами.
Работают они с офшорным банком "Loyal Bank Limited". В принципе можно открыть счет/карточку прямо в банке. Кстати, это будет дешевле. Но тогда у вас не будет возможности пополнять счет при помощи WU, MG, e-gold и т.п.
На мой взгляд это лучше, чем латвийские банки. По крайней мере дешевле, чем хороший латвийский банк.
http://www.e-fidex.com/
http://www.loyalbank.com/
Есть такая офшорная компании - "Fidex Group". Предлагает финансовые услуги, которые для большинства присутвтующих здеь должны подойти. Они выполняют услуги по приему различых платежей на ваш счет - Bank Transfer, чеки, Eurogiro, Western Union, MoneyGram, e-gold и т.д. Cъем кэша через дебетную карточку. По карточке можно смотреть баланс и последние 10 снятий.
Можно открыть просто дебетную карточку и пополнять ее теми же самыми способами.
Работают они с офшорным банком "Loyal Bank Limited". В принципе можно открыть счет/карточку прямо в банке. Кстати, это будет дешевле. Но тогда у вас не будет возможности пополнять счет при помощи WU, MG, e-gold и т.п.
На мой взгляд это лучше, чем латвийские банки. По крайней мере дешевле, чем хороший латвийский банк.
http://www.e-fidex.com/
http://www.loyalbank.com/
20/06/2002
Есть еще такое "IMTB ON-LINE BANKING"
У меня там открыт счет, вроде как нормально, работает со всеми валютами, в том числе и рублями. Все перерасчеты в USD, + к этому, есть у них консультанты в России, открывают счета для юридических и физических лиц.
Когда я открывал счет, столкнулся с некоторыми непонятками, но консультанты помогли, консультантов штук пять разных, но в реальности нормально работают "консультанты №3" P.S.к сожалению их URL не помню, только номер.
Вобщем у этого банка, много хороших услуг, за полтора года у меня проблем не было. Общаюсь в основном с иностранными партнерами.
Желательно, интересующимся самим ознакомится с инфой у них на сайте Есть еще такое "IMTB ON-LINE BANKING"
У меня там открыт счет, вроде как нормально, работает со всеми валютами, в том числе и рублями. Все перерасчеты в USD, + к этому, есть у них консультанты в России, открывают счета для юридических и физических лиц.
Когда я открывал счет, столкнулся с некоторыми непонятками, но консультанты помогли, консультантов штук пять разных, но в реальности нормально работают "консультанты №3" P.S.к сожалению их URL не помню, только номер.
Вобщем у этого банка, много хороших услуг, за полтора года у меня проблем не было. Общаюсь в основном с иностранными партнерами.
Желательно, интересующимся самим ознакомится с инфой у них на сайте http://www.imtb.com/
Для открытия счета нужно чтоб кто то дал рекомендации, тому, кто открывает себе счет. У меня таких знакомых в момент открытия не было, пришлось искать в нете. и нашел. Может теперь и я смогу чем кому помочь.
Есть еще такое "IMTB ON-LINE BANKING"
У меня там открыт счет, вроде как нормально, работает со всеми валютами, в том числе и рублями. Все перерасчеты в USD, + к этому, есть у них консультанты в России, открывают счета для юридических и физических лиц.
Когда я открывал счет, столкнулся с некоторыми непонятками, но консультанты помогли, консультантов штук пять разных, но в реальности нормально работают "консультанты №3" P.S.к сожалению их URL не помню, только номер.
Вобщем у этого банка, много хороших услуг, за полтора года у меня проблем не было. Общаюсь в основном с иностранными партнерами.
Желательно, интересующимся самим ознакомится с инфой у них на сайте Есть еще такое "IMTB ON-LINE BANKING"
У меня там открыт счет, вроде как нормально, работает со всеми валютами, в том числе и рублями. Все перерасчеты в USD, + к этому, есть у них консультанты в России, открывают счета для юридических и физических лиц.
Когда я открывал счет, столкнулся с некоторыми непонятками, но консультанты помогли, консультантов штук пять разных, но в реальности нормально работают "консультанты №3" P.S.к сожалению их URL не помню, только номер.
Вобщем у этого банка, много хороших услуг, за полтора года у меня проблем не было. Общаюсь в основном с иностранными партнерами.
Желательно, интересующимся самим ознакомится с инфой у них на сайте http://www.imtb.com/
Для открытия счета нужно чтоб кто то дал рекомендации, тому, кто открывает себе счет. У меня таких знакомых в момент открытия не было, пришлось искать в нете. и нашел. Может теперь и я смогу чем кому помочь.
22/06/2002
Для производства хирургической операции за границей нужен счет, который может пополнятся и с которого можно снимать частями. Пробовали национальный валютный, но возникло столько проблем, что хоть самому бери в руки скальпель. Может посоветуете, как оформить карточный счет с минимальными материальными затратами и подальше от этой бюрократии. "Крутые" варианты нам явно не по карману.
Для производства хирургической операции за границей нужен счет, который может пополнятся и с которого можно снимать частями. Пробовали национальный валютный, но возникло столько проблем, что хоть самому бери в руки скальпель. Может посоветуете, как оформить карточный счет с минимальными материальными затратами и подальше от этой бюрократии. "Крутые" варианты нам явно не по карману.
24/06/2002
Уважаемый г-н В.Н.Ёлгин!
Посетите сайт http://off-service.narod.ru В случае возникновения любых вопросов касательно открытия счета обращайтесь off-service@narod.ru
С уважением,
OFF-SERVICE
Уважаемый г-н В.Н.Ёлгин!
Посетите сайт http://off-service.narod.ru В случае возникновения любых вопросов касательно открытия счета обращайтесь off-service@narod.ru
С уважением,
OFF-SERVICE
13/07/2002
Уважаемые участники.
Хотел бы отметить, что кроме
оффшорных счетов существуют и
обычные "белые" счета. Они открываютя в странах, не входящих в список оффшоров,
одновременно являющимся для банков и налоговых органов многих стран "черным списком".
Фокус в том, что во многих странах Европы, например в Чехии (не оффшор) можно вполне официально свести прибыль к 0 и ничего не платить. Самой старой из наших чешских фирм 10 лет.
Налогов не заплатили ни кроны.
От налоговой инспекции - одни благодарности за своевременную сдачу отчетов.
Счетами "белых" банков можно управлять не только через сеть,но и по мобильному телефону. Кстати, западные банки тоже нередко лопаются.
Поэтому не рекомендую слишком пользоваться чересчур откровенно электронными и виртуальными учреждениями. Если вы регистрируетесь через интернет и не получаете нормальных бумаг, то действительно "пыль глотать замучаетесь", а денег все равно не получите. В ряде стран в случае банкротства банка государство компенсирует из резервного фонда до 90% остатка на счете,
но счет должен вестись строго
в местной валюте. Мораль: зарубежные счета используйте только для транзита средств.
Уважаемые участники.
Хотел бы отметить, что кроме
оффшорных счетов существуют и
обычные "белые" счета. Они открываютя в странах, не входящих в список оффшоров,
одновременно являющимся для банков и налоговых органов многих стран "черным списком".
Фокус в том, что во многих странах Европы, например в Чехии (не оффшор) можно вполне официально свести прибыль к 0 и ничего не платить. Самой старой из наших чешских фирм 10 лет.
Налогов не заплатили ни кроны.
От налоговой инспекции - одни благодарности за своевременную сдачу отчетов.
Счетами "белых" банков можно управлять не только через сеть,но и по мобильному телефону. Кстати, западные банки тоже нередко лопаются.
Поэтому не рекомендую слишком пользоваться чересчур откровенно электронными и виртуальными учреждениями. Если вы регистрируетесь через интернет и не получаете нормальных бумаг, то действительно "пыль глотать замучаетесь", а денег все равно не получите. В ряде стран в случае банкротства банка государство компенсирует из резервного фонда до 90% остатка на счете,
но счет должен вестись строго
в местной валюте. Мораль: зарубежные счета используйте только для транзита средств.
09/12/2002
Приглашаю к дискуссии. Пишите на mishach@ekonomika.ru. Вышлю все идеи и полезную информацию.
С уважением, Михаил
Приглашаю к дискуссии. Пишите на mishach@ekonomika.ru. Вышлю все идеи и полезную информацию.
С уважением, Михаил
10/12/2002
Предлагаем вам открытие оффшорных банковских счетов. Счета на физ. и юрид. лица. Ведение счета по Интернету и телефону круглосуточно на восьми языках, в т.ч. на русском. Низкие конкурентноспособные тарифы! Открытие счета он-лайн без личного присутствия.
==============================
Напишите мне пожалуйста на мой Е-мейл и сообщите свой сайт. Предложение интересное.
Спасибо.
Владимир Холодов.
VladInvest.
cholodov@takas.lt
http://vlad.tinklapis.lt
Vladinvest - бизнес, финансы,
э-коммерция и обучение.
Предлагаем вам открытие оффшорных банковских счетов. Счета на физ. и юрид. лица. Ведение счета по Интернету и телефону круглосуточно на восьми языках, в т.ч. на русском. Низкие конкурентноспособные тарифы! Открытие счета он-лайн без личного присутствия.
==============================
Напишите мне пожалуйста на мой Е-мейл и сообщите свой сайт. Предложение интересное.
Спасибо.
Владимир Холодов.
VladInvest.
cholodov@takas.lt
http://vlad.tinklapis.lt
Vladinvest - бизнес, финансы,
э-коммерция и обучение.
17/12/2002
Уважаемые дамы и господа! Внимание! Мы переехали по адресу www.offshore-freedom.com. Посетите наш сайт с новыми продуктами и услугами!
Уважаемые дамы и господа! Внимание! Мы переехали по адресу www.offshore-freedom.com. Посетите наш сайт с новыми продуктами и услугами!
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