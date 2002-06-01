/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Ответить

ОФФШОРНЫЕ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА



Ссылка на сообщение boris
01/06/2002

Заинтересован в Вашем предложении. Сообщите pls координаты



Ссылка на сообщение Serge
16/06/2002

Есть такая офшорная компании - "Fidex Group". Предлагает финансовые услуги, которые для большинства присутвтующих здеь должны подойти. Они выполняют услуги по приему различых платежей на ваш счет - Bank Transfer, чеки, Eurogiro, Western Union, MoneyGram, e-gold и т.д. Cъем кэша через дебетную карточку. По карточке можно смотреть баланс и последние 10 снятий.


Можно открыть просто дебетную карточку и пополнять ее теми же самыми способами.


Работают они с офшорным банком "Loyal Bank Limited". В принципе можно открыть счет/карточку прямо в банке. Кстати, это будет дешевле. Но тогда у вас не будет возможности пополнять счет при помощи WU, MG, e-gold и т.п.





На мой взгляд это лучше, чем латвийские банки. По крайней мере дешевле, чем хороший латвийский банк.





http://www.e-fidex.com/


http://www.loyalbank.com/



Ссылка на сообщение GBM
20/06/2002

Есть еще такое "IMTB ON-LINE BANKING"


У меня там открыт счет, вроде как нормально, работает со всеми валютами, в том числе и рублями. Все перерасчеты в USD, + к этому, есть у них консультанты в России, открывают счета для юридических и физических лиц.


Когда я открывал счет, столкнулся с некоторыми непонятками, но консультанты помогли, консультантов штук пять разных, но в реальности нормально работают "консультанты №3" P.S.к сожалению их URL не помню, только номер.


Вобщем у этого банка, много хороших услуг, за полтора года у меня проблем не было. Общаюсь в основном с иностранными партнерами.


Желательно, интересующимся самим ознакомится с инфой у них на сайте Есть еще такое "IMTB ON-LINE BANKING"


У меня там открыт счет, вроде как нормально, работает со всеми валютами, в том числе и рублями. Все перерасчеты в USD, + к этому, есть у них консультанты в России, открывают счета для юридических и физических лиц.


Когда я открывал счет, столкнулся с некоторыми непонятками, но консультанты помогли, консультантов штук пять разных, но в реальности нормально работают "консультанты №3" P.S.к сожалению их URL не помню, только номер.


Вобщем у этого банка, много хороших услуг, за полтора года у меня проблем не было. Общаюсь в основном с иностранными партнерами.


Желательно, интересующимся самим ознакомится с инфой у них на сайте http://www.imtb.com/


Для открытия счета нужно чтоб кто то дал рекомендации, тому, кто открывает себе счет. У меня таких знакомых в момент открытия не было, пришлось искать в нете. и нашел. Может теперь и я смогу чем кому помочь.



Ссылка на сообщение Александр
22/06/2002

Для производства хирургической операции за границей нужен счет, который может пополнятся и с которого можно снимать частями. Пробовали национальный валютный, но возникло столько проблем, что хоть самому бери в руки скальпель. Может посоветуете, как оформить карточный счет с минимальными материальными затратами и подальше от этой бюрократии. "Крутые" варианты нам явно не по карману.



Ссылка на сообщение GBM
22/06/2002

Александр





Вобщемто все гораздо проще, заказываешь в любом банке кридитку viza elektron пополняется рублями на счет карты, снимать или расчитыватся можно в любой стране мира в их валюте где есть viza





viza elektron стоит 5$



Ссылка на сообщение offservice
24/06/2002

Уважаемый г-н В.Н.Ёлгин!


Посетите сайт http://off-service.narod.ru В случае возникновения любых вопросов касательно открытия счета обращайтесь off-service@narod.ru


С уважением,


OFF-SERVICE



Ссылка на сообщение offservice
24/06/2002

Уважаемый Модератор!


Прошу Вас сообщить свой адрес электронной почты, на который направим подробности (преимущества использования оффшорных счетов в электронной коммерции). Заранее благодарю,


OFF-SERVICE



Ссылка на сообщение Николай
13/07/2002

Уважаемые участники.


Хотел бы отметить, что кроме


оффшорных счетов существуют и


обычные "белые" счета. Они открываютя в странах, не входящих в список оффшоров,


одновременно являющимся для банков и налоговых органов многих стран "черным списком".


Фокус в том, что во многих странах Европы, например в Чехии (не оффшор) можно вполне официально свести прибыль к 0 и ничего не платить. Самой старой из наших чешских фирм 10 лет.


Налогов не заплатили ни кроны.


От налоговой инспекции - одни благодарности за своевременную сдачу отчетов.


Счетами "белых" банков можно управлять не только через сеть,но и по мобильному телефону. Кстати, западные банки тоже нередко лопаются.


Поэтому не рекомендую слишком пользоваться чересчур откровенно электронными и виртуальными учреждениями. Если вы регистрируетесь через интернет и не получаете нормальных бумаг, то действительно "пыль глотать замучаетесь", а денег все равно не получите. В ряде стран в случае банкротства банка государство компенсирует из резервного фонда до 90% остатка на счете,


но счет должен вестись строго


в местной валюте. Мораль: зарубежные счета используйте только для транзита средств.



Ссылка на сообщение Snake
29/11/2002

нужен счёт с дистанционным управлением. Пишите на асю #148665989.





!!!Очень срочно надо!!!



Ссылка на сообщение Петров Алексей
09/12/2002

Можете спокойно открывать через них счета. Не обманут!



Ссылка на сообщение Михаил
09/12/2002

Приглашаю к дискуссии. Пишите на mishach@ekonomika.ru. Вышлю все идеи и полезную информацию.


С уважением, Михаил



Ссылка на сообщение Vlad
10/12/2002

Предлагаем вам открытие оффшорных банковских счетов. Счета на физ. и юрид. лица. Ведение счета по Интернету и телефону круглосуточно на восьми языках, в т.ч. на русском. Низкие конкурентноспособные тарифы! Открытие счета он-лайн без личного присутствия.


==============================


Напишите мне пожалуйста на мой Е-мейл и сообщите свой сайт. Предложение интересное.


Спасибо.





Владимир Холодов.


VladInvest.


cholodov@takas.lt


http://vlad.tinklapis.lt


Vladinvest - бизнес, финансы,


э-коммерция и обучение.



Ссылка на сообщение Алекс
13/12/2002

Мне необходимы Ваши цены и условия на открытие оффшорных банковских счетов. Счета на физ. и юрид. лица. Ведение счета по Интернету и телефону круглосуточно на восьми языках, в т.ч. на русском. Низкие конкурентноспособные тарифы! Открытие счета он-лайн без личного присутствия.



Ссылка на сообщение Серый Волк
13/12/2002

Да что вы страдаете!? Введите текст этого рекламного объявления в поисковую систему [вырезано мной, потому что иначе это сделает добрый модератор] и там найдется всё!



Ссылка на сообщение off-service
17/12/2002

Уважаемые дамы и господа! Внимание! Мы переехали по адресу www.offshore-freedom.com. Посетите наш сайт с новыми продуктами и услугами!


Ответить
Предыдущая 1 2 3 4 Следующая




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены