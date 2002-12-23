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ОФФШОРНЫЕ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
23/12/2002
С наступающим новым годом - Поздравляю !
Прошу Вас сообщить где я могу открыть расчётный счёт и в какой офшорной зоне и на каких условиях управляя им с помощью Интернет.
Заранее благодарен
Виктор Александрович Сыроватский
С наступающим новым годом - Поздравляю !
Прошу Вас сообщить где я могу открыть расчётный счёт и в какой офшорной зоне и на каких условиях управляя им с помощью Интернет.
Заранее благодарен
Виктор Александрович Сыроватский
21/03/2003
могу сообщить следующее:
счета в банках не открывают для резидентов стран СНГ, есть небольшие варианты для стран евросоюза но тоже не всем. В латвийских банках открывают. Офшорную компаниб вы зарегистрируете а чета в банках нет, тем более что нужны счета с мерч. экаунтом, для приема как кредитных карточек, так и чеков. Есть только посредники, да и те обманщики. Есть только 2 компании, которы открыто предлагают открыть мерчант экоунт с вероятностью 95 и 98 %. А это значит, что есть возможность потери денег. Мерчант экаунт - это очень высокая зона риска, и гланым в ней является то, что компании Visa, Master Card, American Express сейчас ужесточили свои требования и банки вынуждены их выполнять.
Страны СНГ, Азии и Африки, а так же офшорные зоны вообще не имеют возможности делать транзакции, без открытия мерчант экаунта, поэтому мои рекомендации сводятся к тому, чтобы могли пользоваться уже существующим бизнесом и не пвтались создать свой.
могу сообщить следующее:
счета в банках не открывают для резидентов стран СНГ, есть небольшие варианты для стран евросоюза но тоже не всем. В латвийских банках открывают. Офшорную компаниб вы зарегистрируете а чета в банках нет, тем более что нужны счета с мерч. экаунтом, для приема как кредитных карточек, так и чеков. Есть только посредники, да и те обманщики. Есть только 2 компании, которы открыто предлагают открыть мерчант экоунт с вероятностью 95 и 98 %. А это значит, что есть возможность потери денег. Мерчант экаунт - это очень высокая зона риска, и гланым в ней является то, что компании Visa, Master Card, American Express сейчас ужесточили свои требования и банки вынуждены их выполнять.
Страны СНГ, Азии и Африки, а так же офшорные зоны вообще не имеют возможности делать транзакции, без открытия мерчант экаунта, поэтому мои рекомендации сводятся к тому, чтобы могли пользоваться уже существующим бизнесом и не пвтались создать свой.
11/04/2003
вот не понимаю,
зачем кормить посредников и спекулянтов, не проще ли открыть счет собственными руками, что отнюдь не трудно?
например, неужели вы не можете набрать нужные сочетания в зарубежном поисковике?
или посетите сайт в теме сообщения и узнайте, как открыть нормальный счет с онлайн доступом в "белом", надежном банке США!
вот не понимаю,
зачем кормить посредников и спекулянтов, не проще ли открыть счет собственными руками, что отнюдь не трудно?
например, неужели вы не можете набрать нужные сочетания в зарубежном поисковике?
или посетите сайт в теме сообщения и узнайте, как открыть нормальный счет с онлайн доступом в "белом", надежном банке США!
19/04/2003
Господа лохи и ламеры.
Задумались ли вы, зачем г-н offservice провёл для вас эту рекламную акцию? Как люди легкоразводимые, вы упустили один весьма важный момент - открыв "оффшорный" счёт, Вы доверите ваши деньги г-ну offservice. Вы доверяете г-ну offservice?
Зачастую можно остаться ни с чем, даже вложив свой капитал в обычный банк. Пример МММ? Любой уважающий себя человек, знакомый с юриспруденцией, потребует веские гарантии вклада, прежде чем доверить вновь испечённому банку, даже под очень высокий процент свои кровные.
И чё я на вас лохов время трачу ?
Господа лохи и ламеры.
Задумались ли вы, зачем г-н offservice провёл для вас эту рекламную акцию? Как люди легкоразводимые, вы упустили один весьма важный момент - открыв "оффшорный" счёт, Вы доверите ваши деньги г-ну offservice. Вы доверяете г-ну offservice?
Зачастую можно остаться ни с чем, даже вложив свой капитал в обычный банк. Пример МММ? Любой уважающий себя человек, знакомый с юриспруденцией, потребует веские гарантии вклада, прежде чем доверить вновь испечённому банку, даже под очень высокий процент свои кровные.
И чё я на вас лохов время трачу ?
20/04/2003
Что-би открить личний счет в США нужно иметь легальние бумаги и докумети, доказиваусчие, что ви живете в США. Также при откритии счета просят показать даже квитантции за свет, газ и телефон, что би убедится что ви живете по данному адресу.Для открития корпоративних счетов,надо показать корпоративние бумаги, доказиваусчие,что у вас есть биснесс. Даже я живя в США 12 лет не могу открить в НОРМАЛьНОМ БАНКЕ счет по интернету, но могу управлять счетом по интернету ,если он открит нормальним путем.
Если вам предлагают легко открить счет, там где другие не могут, я би 10 раз подумал би, ложить туда денги или нет. Если нужна какая-либо правильная информация о счетах, пишите на мило,отвечу. Если надо уйти от налогов торгуя на западе,живя в России,подскажу(совет легальний) Мне писать латинскими буквами.
Что-би открить личний счет в США нужно иметь легальние бумаги и докумети, доказиваусчие, что ви живете в США. Также при откритии счета просят показать даже квитантции за свет, газ и телефон, что би убедится что ви живете по данному адресу.Для открития корпоративних счетов,надо показать корпоративние бумаги, доказиваусчие,что у вас есть биснесс. Даже я живя в США 12 лет не могу открить в НОРМАЛьНОМ БАНКЕ счет по интернету, но могу управлять счетом по интернету ,если он открит нормальним путем.
Если вам предлагают легко открить счет, там где другие не могут, я би 10 раз подумал би, ложить туда денги или нет. Если нужна какая-либо правильная информация о счетах, пишите на мило,отвечу. Если надо уйти от налогов торгуя на западе,живя в России,подскажу(совет легальний) Мне писать латинскими буквами.
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