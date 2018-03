2chainik... и тихо спокойно ждать пенсии. вот только хватит ли вам её?все разговоры про некие объективные обстоятельства, мешающие нам, брехня, извините за выражение, и являются попыткой оправдания ЛИЧНЫХ неспособностей, страхов, комплексов и т.д.освобождайтесь от этих упаднических настроений пока не поздно.2AmericanХотя я не жил в Америке 12 лет, но расскажу вам, как открыть счет в Америке дистанционно, например, из России :). Все очень просто, и опять в какой-то степени определяется ЛИЧНЫМИ способностями человека (не хочу читать лекцию про то, что есть успешные продавцы-коммуникаторы, а есть те, у которых и бесплатно никто ничего не возьмет).Так вот, процедура следующая:1. чтобы открыть счет нужно заполнить специальную форму, так называемая рефренс-форма. заполняется она служащими банка в котором у вас УЖЕ открыт счет. в нашем случае, эту форму нужно заполнить в российском банке. но по опыту скажу, что эта форма вводит в ступор наших банкиров. в сбербанке её изучали долго :) и отказали... отказались заполнить её даже в альфабанке (врут они все в рекламе). хотя может в крупных городах банкиры более продвинутые. я живу не в провинциальном.но эту проблему я обошел просто - взял в альфабанке справку, что типа у меня у них есть счет (предварительно открыл у них счет, положив на него 20 рублей), попросил, чтобы в справке они указали, что справка для того самого американского банка. Справку на английский не переводил.2. дальше. нужно сделать ксерокопию паспорта. я сделал прям российского.3. нужна сканированная копия свежей телефонной квитанции. я делал не позже 2 недель.4. забыл. помимо справки из российского банка нужна копия договора с банком. в случае со сбербанком - копия сберкнижки.дальше идут американские формы5. форма Signature Card6. форма international wire request form7. хитрая форма W-8ben. полное её название: Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United State Tax WithholdingВсе это дело (сканированные копии) я отослал на мыло банка. Мне пришел ответ, что НИЗЯЯ!!! и менеджер сослался на какой-то "патриотик акт".Я написал своему партнеру. Он пообщался, и счет открыли. Я его спросил, что он сделал. он сказал, что в банке нужно поручительство от человека, имеющего в этом банке счет.вот такая вот процедура.p.s. цель моего постинга не состояла в рекламе помощи в открытии счета в америке. ПОМОГАТЬ ОТКРЫВАТЬ ЛИЧНЫЕ СЧЕТА В АМЕРИКАНСКИХ БАНКАХ Я НЕ БУДУ! так как это дело довольно скользкое - мой партнер должен давать поручительство за человека, которого он даже и не знает.а кредитная история для американца это все.письма, содержащие подобные просьбы просто удалю сразу.просто уже надоело читать письма, лейтмотив которых -"все плохо и ничего нельзя сделать".могу только помочь с открытием компаний в штатах, адресами, телефонами, офисами, корпоративными счетами компании (не путать с личными). мерчант-акаунтами. сделаем дешевле, чем в специализированных фирмах.так же могу подцепить ваш сайт к своей платежной системе (но опять же не всех, так как ваши чарджбэки могут сослужить мне плохую службу).есть интересный способ переправки денег в россию: открывается зарплатный счет, вам переправляется атм карточка (не путать с кредитной и дебетной), все деньги, которые накапывают вам с вашего инет-магазина через нашу платежную систему, переводятся вам, как "зарплата", а вы их просто снимаете. требовать от вас, чтобы вы показали договор в своей налоговой я не буду :), все на вашей совести.если кому интересно, есть хорошие движки для брачных сайтов. недорого.короче, можно придумать много всяких схем взаимовыгодного сотрудничества. было бы желание, а не нытье с обреченностью.