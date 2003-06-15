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ОФФШОРНЫЕ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА



Ссылка на сообщение Анатолий
15/06/2003

2chainik

... и тихо спокойно ждать пенсии. вот только хватит ли вам её?



все разговоры про некие объективные обстоятельства, мешающие нам, брехня, извините за выражение, и являются попыткой оправдания ЛИЧНЫХ неспособностей, страхов, комплексов и т.д.

освобождайтесь от этих упаднических настроений пока не поздно.



2American

Хотя я не жил в Америке 12 лет, но расскажу вам, как открыть счет в Америке дистанционно, например, из России :). Все очень просто, и опять в какой-то степени определяется ЛИЧНЫМИ способностями человека (не хочу читать лекцию про то, что есть успешные продавцы-коммуникаторы, а есть те, у которых и бесплатно никто ничего не возьмет).

Так вот, процедура следующая:



1. чтобы открыть счет нужно заполнить специальную форму, так называемая рефренс-форма. заполняется она служащими банка в котором у вас УЖЕ открыт счет. в нашем случае, эту форму нужно заполнить в российском банке. но по опыту скажу, что эта форма вводит в ступор наших банкиров. в сбербанке её изучали долго :) и отказали... отказались заполнить её даже в альфабанке (врут они все в рекламе). хотя может в крупных городах банкиры более продвинутые. я живу не в провинциальном.

но эту проблему я обошел просто - взял в альфабанке справку, что типа у меня у них есть счет (предварительно открыл у них счет, положив на него 20 рублей), попросил, чтобы в справке они указали, что справка для того самого американского банка. Справку на английский не переводил.



2. дальше. нужно сделать ксерокопию паспорта. я сделал прям российского.



3. нужна сканированная копия свежей телефонной квитанции. я делал не позже 2 недель.



4. забыл. помимо справки из российского банка нужна копия договора с банком. в случае со сбербанком - копия сберкнижки.



дальше идут американские формы



5. форма Signature Card



6. форма international wire request form



7. хитрая форма W-8ben. полное её название: Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United State Tax Withholding



Все это дело (сканированные копии) я отослал на мыло банка. Мне пришел ответ, что НИЗЯЯ!!! и менеджер сослался на какой-то "патриотик акт".

Я написал своему партнеру. Он пообщался, и счет открыли. Я его спросил, что он сделал. он сказал, что в банке нужно поручительство от человека, имеющего в этом банке счет.



вот такая вот процедура.



p.s. цель моего постинга не состояла в рекламе помощи в открытии счета в америке. ПОМОГАТЬ ОТКРЫВАТЬ ЛИЧНЫЕ СЧЕТА В АМЕРИКАНСКИХ БАНКАХ Я НЕ БУДУ! так как это дело довольно скользкое - мой партнер должен давать поручительство за человека, которого он даже и не знает.

а кредитная история для американца это все.

письма, содержащие подобные просьбы просто удалю сразу.

просто уже надоело читать письма, лейтмотив которых -"все плохо и ничего нельзя сделать".



могу только помочь с открытием компаний в штатах, адресами, телефонами, офисами, корпоративными счетами компании (не путать с личными). мерчант-акаунтами. сделаем дешевле, чем в специализированных фирмах.



так же могу подцепить ваш сайт к своей платежной системе (но опять же не всех, так как ваши чарджбэки могут сослужить мне плохую службу).



есть интересный способ переправки денег в россию: открывается зарплатный счет, вам переправляется атм карточка (не путать с кредитной и дебетной), все деньги, которые накапывают вам с вашего инет-магазина через нашу платежную систему, переводятся вам, как "зарплата", а вы их просто снимаете. требовать от вас, чтобы вы показали договор в своей налоговой я не буду :), все на вашей совести.



если кому интересно, есть хорошие движки для брачных сайтов. недорого.



короче, можно придумать много всяких схем взаимовыгодного сотрудничества. было бы желание, а не нытье с обреченностью.



Ссылка на сообщение Александр
27/06/2003

Получается что счет в зарубежном банке самому открыть не получится?



Ссылка на сообщение Игорь
04/07/2003

Хотелось бы поподробней узнать про оффшорные счета, думаю поделитесь соображениями



Ссылка на сообщение Николай
06/07/2003

Анатолий, большинство шагов, которые Вы описываете, мне знакомы - имею соответствующий счет в США (а как же без него, родимого? ;) ).



Вот это заинтересовало: "попросил, чтобы в справке они указали, что справка для того самого американского банка".

Как они среагировали на такую "незаконопослушную" просьбу? Утечки информации не боитесь?

Банки-то наши дырявые по определению, да еще и напичканы людьми в штатском (финансовый мониторинг уже больше года действует). Не боитесь, что вопросы могут возникнуть в самый неподходящий момент?

Я это серьезно спрашиваю, потому что еще один счет открывать собрался и мне такая справка понадобится.



Ссылка на сообщение Анатолий
06/07/2003

Александр, смотря в каком зарубежном, в прибалтийском, например, это можно сделать запросто. В американском желательно наличие поддержки там на месте.



Игорь, про оффшорные счета не могу ничего сказать, так как опыта нет (счета в амерканских банках это НЕ оффшорные счета).



Николай, в моей просьбе не было ничего незаконопослушного. Я завел счет и попросил их дать мне справку, что у меня есть счет и с ним все в порядке. Обычная банковская практика. А то что попросил указать иностранный банк, так мало ли зачем мне нужно. Менеджер поинтересовалась, конечно, ну я ей ответил... причем абсолютно честно, что это нужно для идентификации моей личности для иностранного банка. Дальше детально уточнять не стал, а она и не настаивала. Одна копия справки осталась в банке. По поводу боюсь ли я утечки информации. Я отношусь к этому по философски.



Ссылка на сообщение Николай
07/07/2003

Спасибо, Анатолий! А как писала название банка - по английски?



Ссылка на сообщение Анатолий
07/07/2003

да, по-английски



Ссылка на сообщение Игорь
07/07/2003

Cообщи пожалуста как завести счета для расчетов с eBay. Заранее спасибо



Ссылка на сообщение Наталья
08/07/2003

Уважаемые господа!

Я рискнула воспользоваться услугами offshore freedom и могу вас заверить, что у них там все нормально. Люди они уважаемые и отзывчивые, помогут решить все ваши вопросы (пишите на info@offshore-freedom.com). Кроме всего прочего, у них нет дополнительных сборов на открытие счета в банке-я заплатила лишь стоимость открытия счета. Да, рекомендую приобрести гренадскую оффшорную компанию (Сент-Винсент) и открыть счет под нее. Сайт у них сейчас обновляется, поэтому инфа на русском пока не доступна. Банком я тоже довольна-можно на русском языке управлять счетом из далекой российской глубинки. Выдают международную карту Maestro/Cirrus к счету. Можно пополнить счет по e-gold.

Короче, могу поделиться опытом. Пишите на мыло.



Ссылка на сообщение Анатолий
09/07/2003

Игорь, про ebay я ничего не знаю.



Честно говоря, я озадачен и удивлен. Неужели тема американских и оффшорных компаний столь актуальна? Я думал, что хоть и существует спрос на эти услуги, но он маленький и с лихвой покрывается компаниями, предоставляющими подобные услуги.



Хотелось бы услышать взвешенные и объективные мнения на этот счет. Итак, насколько актуальны американские и оффшорные компании в настоящее время? Насколько спрос превышает предложение или наоборот? В чем заключаются главные проблемы этого бизнеса, как с точки зрения тех, кто покупает компании, и тех, кто регистрирует компании? Каковы краткосрочные и долгосрочные прогнозы?



P.S. Просьба о взвешенности и объективности в первую очередь относится к представителям компаний, действующих на этом рынке услуг. Если считаете, что это инфа носит коммерческий характер, то можете не отвечать.



Ссылка на сообщение Alex
04/12/2003

Sovet legalnyi naschet "zhit v Rossii a torgovat na Zapade"?



Ссылка на сообщение Дима
02/04/2006

Добрый день, я готов заплатить деньги за открытие мерчанта тому кто мне в этом поможет


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