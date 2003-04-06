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обмен ссылками
06/04/2003
Я тоже не прочь меняться ссылками... тематика по барабану, сходство приветствуется... Открыты для любых видов взаимовыгодного сотрудничества. Деловые предложения отправлять по почте yxa@yxa.ru
Я тоже не прочь меняться ссылками... тематика по барабану, сходство приветствуется... Открыты для любых видов взаимовыгодного сотрудничества. Деловые предложения отправлять по почте yxa@yxa.ru
03/07/2003
Предлагаю обмен ссылками сайтам бизнес-тематики. Не рассматриваются предложения от сайтов на серверах бесплатного хостинга, кроме случаев, когда сайт зарегистрирован в каталоге Яндекса.
Не рассматриваются предложения от сайтов с тИЦ менее 50.
Наша кнопка: www.allprices.ru/links.shtml
Предлагаю обмен ссылками сайтам бизнес-тематики. Не рассматриваются предложения от сайтов на серверах бесплатного хостинга, кроме случаев, когда сайт зарегистрирован в каталоге Яндекса.
Не рассматриваются предложения от сайтов с тИЦ менее 50.
Наша кнопка: www.allprices.ru/links.shtml
14/12/2003
http://www.thelink.ru/
система по обмену прямых ссылок, есть сайты у которых тИЦ 150 и помоему даже выше...
пользуюсь, вроде не плохо!
А насчет что поисковики банят за ссылки - этого нет пока еще, как придумают борьбу с ссылками, тогда посмотрим...
а сейчас все можно!
http://www.thelink.ru/
система по обмену прямых ссылок, есть сайты у которых тИЦ 150 и помоему даже выше...
пользуюсь, вроде не плохо!
А насчет что поисковики банят за ссылки - этого нет пока еще, как придумают борьбу с ссылками, тогда посмотрим...
а сейчас все можно!
14/12/2003
Дети, хотите поднять ИЦ своего сайта до небес? Ну реально до 200,300,500...
Берете немножко денег, идете к админу какой нить БС, и он в html-коде который ставит себе каждый из паблишеров сети, да еще по 10 раз на своем сайте. Ссылка тупая, юзеру не видна, а на ваш сайтик поисковику указывает.
Посмотрите на ИЦ БС - сотни. И вы будете иже с ними...
Кнопочки... ссылки... :)
Детский сад...
Дети, хотите поднять ИЦ своего сайта до небес? Ну реально до 200,300,500...
Берете немножко денег, идете к админу какой нить БС, и он в html-коде который ставит себе каждый из паблишеров сети, да еще по 10 раз на своем сайте. Ссылка тупая, юзеру не видна, а на ваш сайтик поисковику указывает.
Посмотрите на ИЦ БС - сотни. И вы будете иже с ними...
Кнопочки... ссылки... :)
Детский сад...
30/12/2003
> Берете немножко денег, идете к админу какой нить БС, и он в html-коде который ставит себе каждый из паблишеров сети, да еще по 10 раз на своем сайте. Ссылка тупая, юзеру не видна, а на ваш сайтик поисковику указывает.
----
Что это за чудо-ссылка невидимая посетителю? Пример кода в студию! :)
За подобные вещи точно забанят, кстати.
> Берете немножко денег, идете к админу какой нить БС, и он в html-коде который ставит себе каждый из паблишеров сети, да еще по 10 раз на своем сайте. Ссылка тупая, юзеру не видна, а на ваш сайтик поисковику указывает.
----
Что это за чудо-ссылка невидимая посетителю? Пример кода в студию! :)
За подобные вещи точно забанят, кстати.
03/11/2004
Девушка из АМФа права, для раскрутки все средства хороши. А а Квит свой сайт уже много лет раскрутить не может, всё честного и правильного строит из себя:). Сендфлауерс - рулез, только цены высоковаты конечно.
to Тимофей: правда писсимизируют?
to остальные: чего вы тут заладили про обмен ссылками - от того что вы с одним-двумя обменяетесь - прихода никакого. Надо с сотнями меняться, хотя от взаимных ссылок тоже мало прихода. Нужны приёмы типа как Константин сказал.
Девушка из АМФа права, для раскрутки все средства хороши. А а Квит свой сайт уже много лет раскрутить не может, всё честного и правильного строит из себя:). Сендфлауерс - рулез, только цены высоковаты конечно.
to Тимофей: правда писсимизируют?
to остальные: чего вы тут заладили про обмен ссылками - от того что вы с одним-двумя обменяетесь - прихода никакого. Надо с сотнями меняться, хотя от взаимных ссылок тоже мало прихода. Нужны приёмы типа как Константин сказал.
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