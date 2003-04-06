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обмен ссылками



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
06/04/2003

Я тоже не прочь меняться ссылками... тематика по барабану, сходство приветствуется... Открыты для любых видов взаимовыгодного сотрудничества. Деловые предложения отправлять по почте yxa@yxa.ru



Ссылка на сообщение Den
21/04/2003

>marinaAfm



Мужики, че вы хотите от 18 летней девченки?...

Sendfloуверс - отстой! пробовали... дурят..



Ссылка на сообщение Scaramush
03/07/2003

Предлагаю обмен ссылками сайтам бизнес-тематики. Не рассматриваются предложения от сайтов на серверах бесплатного хостинга, кроме случаев, когда сайт зарегистрирован в каталоге Яндекса.

Не рассматриваются предложения от сайтов с тИЦ менее 50.

Наша кнопка: www.allprices.ru/links.shtml



Ссылка на сообщение А.Р.
03/07/2003

хм.. если кто озабочен добавлением ссылок - велкам сюды - можнно разместить без обмена

shopinfo.ru



Ссылка на сообщение Max
14/12/2003

http://www.thelink.ru/



система по обмену прямых ссылок, есть сайты у которых тИЦ 150 и помоему даже выше...



пользуюсь, вроде не плохо!



А насчет что поисковики банят за ссылки - этого нет пока еще, как придумают борьбу с ссылками, тогда посмотрим...

а сейчас все можно!



Ссылка на сообщение Константин
14/12/2003

Дети, хотите поднять ИЦ своего сайта до небес? Ну реально до 200,300,500...



Берете немножко денег, идете к админу какой нить БС, и он в html-коде который ставит себе каждый из паблишеров сети, да еще по 10 раз на своем сайте. Ссылка тупая, юзеру не видна, а на ваш сайтик поисковику указывает.

Посмотрите на ИЦ БС - сотни. И вы будете иже с ними...



Кнопочки... ссылки... :)

Детский сад...



Ссылка на сообщение Влад
27/12/2003

А что такое БС?



Ссылка на сообщение andrus
28/12/2003

БС = баннерообменная сеть

Ищи в Тындексе, их уже немерено развелось



Ссылка на сообщение Кыся
30/12/2003

> Берете немножко денег, идете к админу какой нить БС, и он в html-коде который ставит себе каждый из паблишеров сети, да еще по 10 раз на своем сайте. Ссылка тупая, юзеру не видна, а на ваш сайтик поисковику указывает.

----



Что это за чудо-ссылка невидимая посетителю? Пример кода в студию! :)

За подобные вещи точно забанят, кстати.



Ссылка на сообщение Ну и НУ! ру
02/11/2004

Я тоже не прочь меняться ссылками...

http://www.nuinu.ru



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
03/11/2004

народ, вы чё? за обмен ссылками не банят! Банят за АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ССЫЛКАМИ типа линкатора. Да и то, банят только в рамблере. В яндексе пессимизируют :)



Ссылка на сообщение Yo!
03/11/2004

Девушка из АМФа права, для раскрутки все средства хороши. А а Квит свой сайт уже много лет раскрутить не может, всё честного и правильного строит из себя:). Сендфлауерс - рулез, только цены высоковаты конечно.

to Тимофей: правда писсимизируют?

to остальные: чего вы тут заладили про обмен ссылками - от того что вы с одним-двумя обменяетесь - прихода никакого. Надо с сотнями меняться, хотя от взаимных ссылок тоже мало прихода. Нужны приёмы типа как Константин сказал.



Ссылка на сообщение Вадим
22/08/2005

Предлагаю обмен ссылками с http://www.r-a-n.ru

Каталог ссылок - http://links.r-a-n.ru


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