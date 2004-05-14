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О платежных системах
14/05/2004
Насколько я знаю Гута-банк очень давно сотрудничает с e-port. Не является ли эта платежная система их совместным продуктом, просто поданным "под другим соусом"
Насколько я знаю Гута-банк очень давно сотрудничает с e-port. Не является ли эта платежная система их совместным продуктом, просто поданным "под другим соусом"
15/05/2004
Кстати, еще о Webmoney, цитата:
Судя по заявлению, сделанному во время недавнего интервью Андреем Агуреевым, генеральным директором «Гарантийного Агентства» (являющегося партнером системы WebMoney Transfer при операциях с R-крошельками), в скором времени система WebMoney может значительно активизировать усилия по продвижению своих услуг на Западе.
Как отметил г-н Агуреев, одним из главных условий развития любой системы электронных платежей за рубежом является наличие удобного и надежного механизма ввода/вывода средств с помощью кредитных карт. По его словам, в недалеком будущем такой механизм в WebMoney должен появиться, а других препятствий для освоения западного рынка он не видит.
Еще одна интересная информация, которую сообщил глава агентства, связана с динамикой увеличения оборота WMR-платежей (напомним, что в 2003 г. он вырос, по сравнению с 2002 г., в три раза до 435 млн руб.). Подобные успехи Агуреев связывает в первую очередь с деятельностью юридических лиц, реализующих товары и услуги за WMR.
Очень полезная вещь будет.
Кстати, еще о Webmoney, цитата:
Судя по заявлению, сделанному во время недавнего интервью Андреем Агуреевым, генеральным директором «Гарантийного Агентства» (являющегося партнером системы WebMoney Transfer при операциях с R-крошельками), в скором времени система WebMoney может значительно активизировать усилия по продвижению своих услуг на Западе.
Как отметил г-н Агуреев, одним из главных условий развития любой системы электронных платежей за рубежом является наличие удобного и надежного механизма ввода/вывода средств с помощью кредитных карт. По его словам, в недалеком будущем такой механизм в WebMoney должен появиться, а других препятствий для освоения западного рынка он не видит.
Еще одна интересная информация, которую сообщил глава агентства, связана с динамикой увеличения оборота WMR-платежей (напомним, что в 2003 г. он вырос, по сравнению с 2002 г., в три раза до 435 млн руб.). Подобные успехи Агуреев связывает в первую очередь с деятельностью юридических лиц, реализующих товары и услуги за WMR.
Очень полезная вещь будет.
16/05/2004
Константину. На мой взгляд, схема с аккумулированием денег непригодна в системах он-лайн трансферов, потому как сущность ее в том, чтоб чужие деньги не задерживать в себе, а сразу же выводить деньги в пользу получателей платежа. Нет факторов при такой схеме, которые позволят проценты начислять. А кактолько ПС или ЭБ ввяжется в рисковые операции - спекуляции на ценных бумагах, валюте, или кредитах - тогда ее смысл исчезает вообще. Это будет просто банк... Наши разработки нацелены на создание ЭФФЕКТИВНОЙ и ОБЕСПЕЧЕННОЙ платежной системы, а не кредитного института.
Константину. На мой взгляд, схема с аккумулированием денег непригодна в системах он-лайн трансферов, потому как сущность ее в том, чтоб чужие деньги не задерживать в себе, а сразу же выводить деньги в пользу получателей платежа. Нет факторов при такой схеме, которые позволят проценты начислять. А кактолько ПС или ЭБ ввяжется в рисковые операции - спекуляции на ценных бумагах, валюте, или кредитах - тогда ее смысл исчезает вообще. Это будет просто банк... Наши разработки нацелены на создание ЭФФЕКТИВНОЙ и ОБЕСПЕЧЕННОЙ платежной системы, а не кредитного института.
16/05/2004
Никите. Право эмиссии денег имеется только у Центрального банка. И любую эмиссию псевдо-денег, на которые будет возможно приобрести товары, работы, услуги можно расценить как фальшивомонетничество. Ни одно государство не позволит такие фокусы вытворять. В отношении банков, активы которых ОБЯЗАТЕЛЬНО резервируются ( в Росии не менее 20% от сумм привлеченных на вклады денег), у вкладчиков есть шансы получить не менее 20% своих вкладов. И это ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВА. При ликвидации банков все средства на корр. счетах замораживаются, и после расчетов с бюджетом рассчитываются со вкладчиками. Таков закон. Только вот в случае со Сбербанком он не сработал ;-)), и кто сказал, что его ликвидировали? Лет через 1000 он все все вернет, что во время перестройки украл... Государство само себя никогда не обманет. И если вы более внимательно изучите условия, на которых веб-мани аккумулируют ваши деньги, то увидите, что даже предъявив им иск, они глядя вам в глаза от любых своих обязательств смогут отпереться на основании ЗАКОНА, а всякие там ваши ДОМЫСЛЫ в отношении расчетов - это окажется ваша проблема. Я не говорю, что веб-мани именно так и поступит, однако возможность такая имеется и меня это настораживает. Я не хочу рисковать. Есои риск есть - то пусть уж он будет в КАКОЙ-ТО МЕРЕ обеспеченным. И не надо идеализировать ЭПС, не имеющие банковской лицензии. Почитайте про PayPal - надеюсь энтузиазма вашего поубавится.А про экспансию веб-мани на запад можно говорить только как о софте и технологии, а никак не ЭПС. В Европе совсем другие правила денежного оборота, и наши веб-мани со смешными "гарантами" там просо никто всерьез не воспримет. Там гарантами являются такие киты как Ллойд и пр., коих у нас днем с огнем нету.
Никите. Право эмиссии денег имеется только у Центрального банка. И любую эмиссию псевдо-денег, на которые будет возможно приобрести товары, работы, услуги можно расценить как фальшивомонетничество. Ни одно государство не позволит такие фокусы вытворять. В отношении банков, активы которых ОБЯЗАТЕЛЬНО резервируются ( в Росии не менее 20% от сумм привлеченных на вклады денег), у вкладчиков есть шансы получить не менее 20% своих вкладов. И это ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВА. При ликвидации банков все средства на корр. счетах замораживаются, и после расчетов с бюджетом рассчитываются со вкладчиками. Таков закон. Только вот в случае со Сбербанком он не сработал ;-)), и кто сказал, что его ликвидировали? Лет через 1000 он все все вернет, что во время перестройки украл... Государство само себя никогда не обманет. И если вы более внимательно изучите условия, на которых веб-мани аккумулируют ваши деньги, то увидите, что даже предъявив им иск, они глядя вам в глаза от любых своих обязательств смогут отпереться на основании ЗАКОНА, а всякие там ваши ДОМЫСЛЫ в отношении расчетов - это окажется ваша проблема. Я не говорю, что веб-мани именно так и поступит, однако возможность такая имеется и меня это настораживает. Я не хочу рисковать. Есои риск есть - то пусть уж он будет в КАКОЙ-ТО МЕРЕ обеспеченным. И не надо идеализировать ЭПС, не имеющие банковской лицензии. Почитайте про PayPal - надеюсь энтузиазма вашего поубавится.А про экспансию веб-мани на запад можно говорить только как о софте и технологии, а никак не ЭПС. В Европе совсем другие правила денежного оборота, и наши веб-мани со смешными "гарантами" там просо никто всерьез не воспримет. Там гарантами являются такие киты как Ллойд и пр., коих у нас днем с огнем нету.
16/05/2004
Константину. В дополнение к уже сказанному, прошу Вас обратить внимание на такие факты: Насколько удобен для Вас расчет аккредитивами? Насколько удобно применять в повседневных расчетах банкоские гарантии? Какое комиссионные взимают банки за такие услуги? Когда Вы последний раз рассчитывались чеками? Сколько раз Вы принимали чеки к оплате? 85% ликвидных банковских продуктов в России не приживаются! Почему? Услышу Ваше мнение - обнародую свое. Мне крайне интересно понять причину такого явления. Я имел возможность обсуждать эти вопросы с банкирами не в захолустных банках, однако так и уразумел сего феномена.
Константину. В дополнение к уже сказанному, прошу Вас обратить внимание на такие факты: Насколько удобен для Вас расчет аккредитивами? Насколько удобно применять в повседневных расчетах банкоские гарантии? Какое комиссионные взимают банки за такие услуги? Когда Вы последний раз рассчитывались чеками? Сколько раз Вы принимали чеки к оплате? 85% ликвидных банковских продуктов в России не приживаются! Почему? Услышу Ваше мнение - обнародую свое. Мне крайне интересно понять причину такого явления. Я имел возможность обсуждать эти вопросы с банкирами не в захолустных банках, однако так и уразумел сего феномена.
17/05/2004
Никита, объяснять слепому как выглядит слон - занятие оч. сложное...
" Когда руководство свалит с деньгами...".
:) Да в ВМ оно УЖЕ "сволило" !!!
Вот "гарантии" - http://webmoney.ru/webmoneycoop.shtml
Если вы верите свидетелям Иеговы или в воскресенье семидесятницы - ради Бога!
Получил (или ввел свои НАСТОЯЩИЕ деньги) - и "не снимайте со счета. Ну так и WM можно не снимать а принимать-получать платежи себе спокойно." Покупайте за них недвижимость, хлеб, лекарство, автомобили... :) Удачи!
Никита, объяснять слепому как выглядит слон - занятие оч. сложное...
" Когда руководство свалит с деньгами...".
:) Да в ВМ оно УЖЕ "сволило" !!!
Вот "гарантии" - http://webmoney.ru/webmoneycoop.shtml
Если вы верите свидетелям Иеговы или в воскресенье семидесятницы - ради Бога!
Получил (или ввел свои НАСТОЯЩИЕ деньги) - и "не снимайте со счета. Ну так и WM можно не снимать а принимать-получать платежи себе спокойно." Покупайте за них недвижимость, хлеб, лекарство, автомобили... :) Удачи!
17/05/2004
Александр, если Вы хотите сделать ЕЩЕ ОДНУ ПС, ...надцатую по счету - можно и не начинать. Они не востребованы. Уже пол-года реклама "Контакта" все уши прожужжала - и что? И это "для всех". а не только для интернета.
Вот промоделируйте ситуацию.
Если человек куда то едет, то деньги в принципе он тащит с собой на банковской карте. Т.е. посылать срочно быстро за тридевять земель деньги большой нужды нет...
Хорошо, И-торговля. Но мне посылать большие деньги не видя товара - как то стремно. Вы же не гарантируете, что контора мне товар пошлет, а если пошлет, то тот, что я заказал, или рабочий и пр.? Поэтому я предпочту "товар против денег". Т.е. с оплатой курьеру. Если с предоплатой - то оч. серьезному магазину... И опять таки, легитимно, в идеале - по безналу.
ВМ жива именно тем, что направлена именно на аккумулирование средств!!! Геморный вывод не стимулируют вывод мелких сумм. А поскольку ЭД имеют под собой реальные деньги, хозяева ВМ распоряжаются именно этими настоящими деньгами, но уже не от имени владельцев кошельков, а от СВОЕГО имени. На эти деньги они могут хоть дома на Кипре купить, опять таки, на свое имя, а не на имя Никиты и К. Или держать в банке и получать ставку рефинансирования, или купить акций западного предприятия и получать дивиденты и пр и др. А "Никиты" пусть тешат себя мыслями о их надежности на фоне еще более худших банков.
А главное , система то достаточно устойчива. "завалить" оч. трудно. В кассе держи 5-10% от закачанных денег - и все будет тик-так...
Кстати, Никита, как вы думаете, зарплату своим работникам ВМ выплачивает вебманями-же или настоящими деньгами? :-)
Александр, если Вы хотите сделать ЕЩЕ ОДНУ ПС, ...надцатую по счету - можно и не начинать. Они не востребованы. Уже пол-года реклама "Контакта" все уши прожужжала - и что? И это "для всех". а не только для интернета.
Вот промоделируйте ситуацию.
Если человек куда то едет, то деньги в принципе он тащит с собой на банковской карте. Т.е. посылать срочно быстро за тридевять земель деньги большой нужды нет...
Хорошо, И-торговля. Но мне посылать большие деньги не видя товара - как то стремно. Вы же не гарантируете, что контора мне товар пошлет, а если пошлет, то тот, что я заказал, или рабочий и пр.? Поэтому я предпочту "товар против денег". Т.е. с оплатой курьеру. Если с предоплатой - то оч. серьезному магазину... И опять таки, легитимно, в идеале - по безналу.
ВМ жива именно тем, что направлена именно на аккумулирование средств!!! Геморный вывод не стимулируют вывод мелких сумм. А поскольку ЭД имеют под собой реальные деньги, хозяева ВМ распоряжаются именно этими настоящими деньгами, но уже не от имени владельцев кошельков, а от СВОЕГО имени. На эти деньги они могут хоть дома на Кипре купить, опять таки, на свое имя, а не на имя Никиты и К. Или держать в банке и получать ставку рефинансирования, или купить акций западного предприятия и получать дивиденты и пр и др. А "Никиты" пусть тешат себя мыслями о их надежности на фоне еще более худших банков.
А главное , система то достаточно устойчива. "завалить" оч. трудно. В кассе держи 5-10% от закачанных денег - и все будет тик-так...
Кстати, Никита, как вы думаете, зарплату своим работникам ВМ выплачивает вебманями-же или настоящими деньгами? :-)
17/05/2004
Александр, не приживаются, потому что народ уже никому не верит. это 1-е.
2-е, вообще то ничего "ликвидного" и не предлагали... Все время какая-то бредятина, выдуманная манагерами банка. На условиях, на которые пойдешь разве что как альтернатива расстрелу...
Ну и 3-е - народ в основной своей массе и беден и морально не готово к операции с деньгами.
Чего хотелось бы...
Хотелось бы иметь свои деньги всегда и везде, распоряжаться ими оперативно и что бы на остаток шел % достойный.
При этом - иметь гарантии...
Вобщем, все и сразу... :):)
Частная собственность (и деньги в т.ч.) - неприкосновенна и священна. Пиночет с этого начал. :)
Александр, не приживаются, потому что народ уже никому не верит. это 1-е.
2-е, вообще то ничего "ликвидного" и не предлагали... Все время какая-то бредятина, выдуманная манагерами банка. На условиях, на которые пойдешь разве что как альтернатива расстрелу...
Ну и 3-е - народ в основной своей массе и беден и морально не готово к операции с деньгами.
Чего хотелось бы...
Хотелось бы иметь свои деньги всегда и везде, распоряжаться ими оперативно и что бы на остаток шел % достойный.
При этом - иметь гарантии...
Вобщем, все и сразу... :):)
Частная собственность (и деньги в т.ч.) - неприкосновенна и священна. Пиночет с этого начал. :)
17/05/2004
Константину. Я обратно вам удивляюсь! Вы тонкий и проницательный человек! Конечно же платить не видя товара - абсурд! И решается этот вопрос элементарно - рассчитальсь налом "у колеса" - и всех делов. И это срабатывает, когда вы покупаете что-то раз в месяц. А если вы на товарном потоке сидите? Тоже налом? А как не хватит? В банке обналичите? И комиссионные заплатите банку? На то и придумали аккредитив. А это уже безнал. И стоимость услуг банка здесь совсем другая. Доставка курьером возможна только в "зоне прямой видимости". На расстояние в 100 км уже не сработает. Вот Вы говорите - система устойчива. Да нихрена она не устойчива! В первую очередь долбят того, с кого есть чего взять! И государство наше не брезгует этим принципом. А вот где денег нету - что толку его душить? Все одно взять нечего. И в этом плане системы, ориентированные на моментальный вывод, становятся более безопасными. Пример тому - Инкомбанк. В пятерку лучших банков входил. Денег с населения насобирал тьму, кредитов предоставил обеспеченных на 200% под ликвидные залоги... И где он счас? Нету. Лицензию забрали, по вкладам из резевров расплатились без процентов, залоги ликвидировали, создав очередной передел собственности... Вот такие пирожки с аккумулированием денег в России. Здесь деньги надо защищать в первую очередь от ГОСУДАРСТВА. А потом уже все остальное. а всякие контакты, ассисты и прочие - так то ж обычные переводы, только за бОльшие деньги. Потому и нет у них будущего. И WU с MG в России отпелся... Не по нам их тарифы...
Константину. Я обратно вам удивляюсь! Вы тонкий и проницательный человек! Конечно же платить не видя товара - абсурд! И решается этот вопрос элементарно - рассчитальсь налом "у колеса" - и всех делов. И это срабатывает, когда вы покупаете что-то раз в месяц. А если вы на товарном потоке сидите? Тоже налом? А как не хватит? В банке обналичите? И комиссионные заплатите банку? На то и придумали аккредитив. А это уже безнал. И стоимость услуг банка здесь совсем другая. Доставка курьером возможна только в "зоне прямой видимости". На расстояние в 100 км уже не сработает. Вот Вы говорите - система устойчива. Да нихрена она не устойчива! В первую очередь долбят того, с кого есть чего взять! И государство наше не брезгует этим принципом. А вот где денег нету - что толку его душить? Все одно взять нечего. И в этом плане системы, ориентированные на моментальный вывод, становятся более безопасными. Пример тому - Инкомбанк. В пятерку лучших банков входил. Денег с населения насобирал тьму, кредитов предоставил обеспеченных на 200% под ликвидные залоги... И где он счас? Нету. Лицензию забрали, по вкладам из резевров расплатились без процентов, залоги ликвидировали, создав очередной передел собственности... Вот такие пирожки с аккумулированием денег в России. Здесь деньги надо защищать в первую очередь от ГОСУДАРСТВА. А потом уже все остальное. а всякие контакты, ассисты и прочие - так то ж обычные переводы, только за бОльшие деньги. Потому и нет у них будущего. И WU с MG в России отпелся... Не по нам их тарифы...
17/05/2004
Константину. Именно такую систему, как вы пишете, получить в России - был бы рай... Только вот с процентами на остатки - банки никогда их платить достойными не будут. Это факт. Иметь деньги всегда и везде - в России значит таскать с собой чемодан с баксами. Чтоб к рубликам не привязываться - а то гляди, опять, как при Павлове, одни знаки отменят, другие введут вместе со "льготным" курсом обмена 1:50... Все эти способы НЕ РЕШАЮТ проблему безналичных расчетов. А гарантии имеются в виде резервов в ЦБ. И тут не все так просто. Любая вещь в России имеет 2 вида. Вроде бы они (резервы) есть, и вроде их как и нету, потому что не доберешься до них... Без банкротства, конкурсного управления, совета кредиторов и пр. А кто этим заниматься будет и деловых? Да никто! Кроме тех, кто на этом свой БИЗНЕС строит. Потому по сей день у нас единственным и законным и обеспеченным средством платежа яляется наш, Российский, наличный ДОЛЛАР! Мож хватит в лесу дремучем жить? Мож к цивилизации будем стремиться понемногу?
Константину. Именно такую систему, как вы пишете, получить в России - был бы рай... Только вот с процентами на остатки - банки никогда их платить достойными не будут. Это факт. Иметь деньги всегда и везде - в России значит таскать с собой чемодан с баксами. Чтоб к рубликам не привязываться - а то гляди, опять, как при Павлове, одни знаки отменят, другие введут вместе со "льготным" курсом обмена 1:50... Все эти способы НЕ РЕШАЮТ проблему безналичных расчетов. А гарантии имеются в виде резервов в ЦБ. И тут не все так просто. Любая вещь в России имеет 2 вида. Вроде бы они (резервы) есть, и вроде их как и нету, потому что не доберешься до них... Без банкротства, конкурсного управления, совета кредиторов и пр. А кто этим заниматься будет и деловых? Да никто! Кроме тех, кто на этом свой БИЗНЕС строит. Потому по сей день у нас единственным и законным и обеспеченным средством платежа яляется наш, Российский, наличный ДОЛЛАР! Мож хватит в лесу дремучем жить? Мож к цивилизации будем стремиться понемногу?
17/05/2004
Ну если не по вам их тарифы - на что вы жить то будете?
Сами посудите:
1) удел - микроплатежи - ну сотни $ предел, фактически, обычно - десятки...
2) Вы - "дешевая" система, т.е. с перевода - 2-3% (как у Контакта, кстати) - т.е. с пропущенных через себя 100.000 - 2-3 тысячи...
Ну так эти 100.000 транзакций еще и провести надо. Т.е. норад как бы должен ввести свои денежки в вас, вы их проведете и выплатите налом (безналом).
Как?
ввод скретч-картами? по безналу? нал. прием? где, в каких пунктах?
Вывод еще сложнее. КАк, ну по безналу вы мне на счет перекинете (правда, на фига тогда вообще ваша система, безнал-безнал я и так проведу). Т.е. остается нал-ПС-нал. Как вы будете "выдавать"? у вас обширная сеть пунктов? Если на счет в СБ - то теряется оперативность...
Все превращается в "обменный пункт"...
Ну если не по вам их тарифы - на что вы жить то будете?
Сами посудите:
1) удел - микроплатежи - ну сотни $ предел, фактически, обычно - десятки...
2) Вы - "дешевая" система, т.е. с перевода - 2-3% (как у Контакта, кстати) - т.е. с пропущенных через себя 100.000 - 2-3 тысячи...
Ну так эти 100.000 транзакций еще и провести надо. Т.е. норад как бы должен ввести свои денежки в вас, вы их проведете и выплатите налом (безналом).
Как?
ввод скретч-картами? по безналу? нал. прием? где, в каких пунктах?
Вывод еще сложнее. КАк, ну по безналу вы мне на счет перекинете (правда, на фига тогда вообще ваша система, безнал-безнал я и так проведу). Т.е. остается нал-ПС-нал. Как вы будете "выдавать"? у вас обширная сеть пунктов? Если на счет в СБ - то теряется оперативность...
Все превращается в "обменный пункт"...
17/05/2004
Только вот с процентами на остатки - банки никогда их платить достойными не будут. Это факт.
----------
Это понятно. Выше ставки рефинансирования они платить не будут. Но в цивилизованном мире деньги в бизнесе, а не в банке. Хочешь большой % - иди в бизнес.
И возможно, это правильно.
Но ведь ВМ не платят вообще никаких% - это раз. И вложить ВМ не во что...
Т.ч. хрантить деньги в ВМ - никакого резона... А в связи с геморностью ввода-вывода - и пользоваться в качестве ПС - то же.
Вот сейчас они как бы с карточками завязываются... Но если банки разрешать быстро переводить с одного счета на другой используя карточки - при чем тут ВМ? Гражданим А переводит с карточки деньги на ВМ, переводит ВМ Б, Б из конвертирует на свой карточный счет? А при чем тут ВМ?
Как стиральная машина? тогда их накроют оч. быстро (в науку Никите). А как быть с чарджбэками? С ворованой карточки - на ВМ, концы запрятал, обналичил... а банк-держатель к кому претензии предъявит? к ВМ?
Вобщем, пока вопросов больше чем ответов...
Только вот с процентами на остатки - банки никогда их платить достойными не будут. Это факт.
----------
Это понятно. Выше ставки рефинансирования они платить не будут. Но в цивилизованном мире деньги в бизнесе, а не в банке. Хочешь большой % - иди в бизнес.
И возможно, это правильно.
Но ведь ВМ не платят вообще никаких% - это раз. И вложить ВМ не во что...
Т.ч. хрантить деньги в ВМ - никакого резона... А в связи с геморностью ввода-вывода - и пользоваться в качестве ПС - то же.
Вот сейчас они как бы с карточками завязываются... Но если банки разрешать быстро переводить с одного счета на другой используя карточки - при чем тут ВМ? Гражданим А переводит с карточки деньги на ВМ, переводит ВМ Б, Б из конвертирует на свой карточный счет? А при чем тут ВМ?
Как стиральная машина? тогда их накроют оч. быстро (в науку Никите). А как быть с чарджбэками? С ворованой карточки - на ВМ, концы запрятал, обналичил... а банк-держатель к кому претензии предъявит? к ВМ?
Вобщем, пока вопросов больше чем ответов...
17/05/2004
Константину. В том то и дело, что мы нашли способ хоть на счет в СБ зачислять деньги без значительных потерь в оперативности (час, самое большее два), хоть налом выдавать. С налом то как раз проще всего проблема решается. Лишь бы лицензия была соответствующая. О сети представительств речи пока нет, ибо система еще не работает. У ВМ тоже представители ПОЗЖЕ создания самой ПС появились. И тут такой момент сработал - пусть даже в игрушечных "деньгах" они дали возможность многим эти самые фантики ОБОРАЧИВАТЬ! На комиссии при вводе - раз, на комиссии при выводе - два, на псевдо-бирже - три. Гы! Тут еще один ляпсус. Как такового определенного курса фантиков к рублю, как и к доллару нету! От обменника к обменнику комиссия разная, на карточки тоже каждый по-разному накручивает. Я бы понял еще это применительно к доллару - иностранная валюта, плавающий курс и все такое... А вот к рублям - это же нонсенс! Национальная валюта в ВМ не имеет определенного значения! Уж не ей ли те самые ВМ хотят стать? Если так - тогда вообще абсурд. Потому как государство определяется как институт, обладающий внешней политикой, сводом внутренних законов и НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТОЙ. Что же касается нюансов безналичных расчетов, то предлагаемая нами система позволит за более низкие комиссионные предоставлять более качественные услуги по обеспечению оборота тех самых безналичных. Кому это интересно - будут этим сервисом пользоваться. Кого устраивают традиционные банковские схемы - нет проблем. Насильно мил не будешь. В отношении расчетов по карточным счетам - нет тут никаких проблем. Такие расчетны между лицами законом не запрещены. Проблема здесь в установлении шлюза к процессинговым центрам. Решается и это, только медленно очень и дорого. И стоимость такого решения всегда отражается на тарифах. Проще при развитии ЭПС до определенного уровня свои карточки эммитировать, и обрабатывать транзакции по ним в собственном процессинговом центре. Тогда и международные подтянутся в лице действующих российских банков. Чарджбэки - бич ЭПС. И это явление не победить. Всегда найдется недобросовестный покупатель, жаждущий ухватить чего на халяву. Споры между продавцом и покупателем в этом случае должны происходить вне ЭПС. Не может она арбитром выступать, потому как у нее функции только передеть деньги тому, кому вы приказали. Все риски вы сами несете, связанные с товаром, его качеством, количеством и пр. свойствами. Да и карманники на дремлют. И уж если у вас в реале нарежут карточку с 2К баксов на остатке - вы тут же ее в стоп-лист внесете! Ну а если нет - винить некого. Опять же в реале потеряв даже 10 руб. на улице, у вас нет шансов через час их обнаружить в том месте. А с карточками есть шанс безболезненно такое пережить, для чего надо только позвонить по телефону. В ситуации тотального недоверия всех ко всем выгодно себя ведут операторы, что к оплате карточки принимают. И паспорта требуют, и лимиты вводят. В России украденной кредиткой не очень то рассчитаешься. Это вам не Европа жирная да Америка беззаботная. Касательно переводов с карточки на карточку - здесь тож ситуация меняется. И лавинообразно. Все больше и больше банкоматов дооснащаются функциями платежей с карточек - за мобильный, за метро, за коммунальные услуги. Вопрос в другом - стоимость таких трансферов высока. Банки не снижают комиссионных!
Константину. В том то и дело, что мы нашли способ хоть на счет в СБ зачислять деньги без значительных потерь в оперативности (час, самое большее два), хоть налом выдавать. С налом то как раз проще всего проблема решается. Лишь бы лицензия была соответствующая. О сети представительств речи пока нет, ибо система еще не работает. У ВМ тоже представители ПОЗЖЕ создания самой ПС появились. И тут такой момент сработал - пусть даже в игрушечных "деньгах" они дали возможность многим эти самые фантики ОБОРАЧИВАТЬ! На комиссии при вводе - раз, на комиссии при выводе - два, на псевдо-бирже - три. Гы! Тут еще один ляпсус. Как такового определенного курса фантиков к рублю, как и к доллару нету! От обменника к обменнику комиссия разная, на карточки тоже каждый по-разному накручивает. Я бы понял еще это применительно к доллару - иностранная валюта, плавающий курс и все такое... А вот к рублям - это же нонсенс! Национальная валюта в ВМ не имеет определенного значения! Уж не ей ли те самые ВМ хотят стать? Если так - тогда вообще абсурд. Потому как государство определяется как институт, обладающий внешней политикой, сводом внутренних законов и НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТОЙ. Что же касается нюансов безналичных расчетов, то предлагаемая нами система позволит за более низкие комиссионные предоставлять более качественные услуги по обеспечению оборота тех самых безналичных. Кому это интересно - будут этим сервисом пользоваться. Кого устраивают традиционные банковские схемы - нет проблем. Насильно мил не будешь. В отношении расчетов по карточным счетам - нет тут никаких проблем. Такие расчетны между лицами законом не запрещены. Проблема здесь в установлении шлюза к процессинговым центрам. Решается и это, только медленно очень и дорого. И стоимость такого решения всегда отражается на тарифах. Проще при развитии ЭПС до определенного уровня свои карточки эммитировать, и обрабатывать транзакции по ним в собственном процессинговом центре. Тогда и международные подтянутся в лице действующих российских банков. Чарджбэки - бич ЭПС. И это явление не победить. Всегда найдется недобросовестный покупатель, жаждущий ухватить чего на халяву. Споры между продавцом и покупателем в этом случае должны происходить вне ЭПС. Не может она арбитром выступать, потому как у нее функции только передеть деньги тому, кому вы приказали. Все риски вы сами несете, связанные с товаром, его качеством, количеством и пр. свойствами. Да и карманники на дремлют. И уж если у вас в реале нарежут карточку с 2К баксов на остатке - вы тут же ее в стоп-лист внесете! Ну а если нет - винить некого. Опять же в реале потеряв даже 10 руб. на улице, у вас нет шансов через час их обнаружить в том месте. А с карточками есть шанс безболезненно такое пережить, для чего надо только позвонить по телефону. В ситуации тотального недоверия всех ко всем выгодно себя ведут операторы, что к оплате карточки принимают. И паспорта требуют, и лимиты вводят. В России украденной кредиткой не очень то рассчитаешься. Это вам не Европа жирная да Америка беззаботная. Касательно переводов с карточки на карточку - здесь тож ситуация меняется. И лавинообразно. Все больше и больше банкоматов дооснащаются функциями платежей с карточек - за мобильный, за метро, за коммунальные услуги. Вопрос в другом - стоимость таких трансферов высока. Банки не снижают комиссионных!
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