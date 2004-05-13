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О платежных системах
13/05/2004
А как можно положить наличные и не куда не ехать? Разве что через отделение сбербанка, так деньги неделю идти будут. Интересный подход - деньги должны быть наличные и ехать никуда не нужно, это как? В каждом подъезде в почтовый ящик кидаешь и деньги в платежной системе? Или курьеры забирать должны? А насчет того что вебмоней по Вашим предположениям берет 90% так банки без Вашего ведома также пользуются деньгами, про это Александр и пишет про овернайты.
Александр, банки хотят этим заниматься, но во-первых не позволяет законодательство, во-вторых еще не те деньги здесь крутятся, чтобы сюда банкам лезть.
А как можно положить наличные и не куда не ехать? Разве что через отделение сбербанка, так деньги неделю идти будут. Интересный подход - деньги должны быть наличные и ехать никуда не нужно, это как? В каждом подъезде в почтовый ящик кидаешь и деньги в платежной системе? Или курьеры забирать должны? А насчет того что вебмоней по Вашим предположениям берет 90% так банки без Вашего ведома также пользуются деньгами, про это Александр и пишет про овернайты.
Александр, банки хотят этим заниматься, но во-первых не позволяет законодательство, во-вторых еще не те деньги здесь крутятся, чтобы сюда банкам лезть.
13/05/2004
А как можно положить наличные и не куда не ехать?
-------------
:) А вот в этом и проблем!
Только что по телеку показали - в Японии телефоны используют как банковскую карту. Юзер зачисляет на телефонный счет денег (как угодно, налом, безналом), а потом с него списывает. Разговорами ли, в метро, где угодно.
Если еще и телефоны персонифицировать (так, что бы с него мог звонить только его владелец, (ну кроме аварийных бесплатных номеров) - это и будет нормальная "банковская система".)
2СМ. Разумеется, банки пользуются моими деньгами. Я об этом знаю.
НО!
1) за транзакцию они берут фиксированную НИЧТОЖНУЮ сумму. Им по-фигу, какие цифры стоят в платежке. Какой %!? При чем тут %. это МОИ деньги, а они берут плату за МЕХАНИЧЕСКУЮ операцию - перевод. А какую цифру нажимает оператор 00001 или 99999 - без разницы. А у ВМ - разница есть!!! А с какого, простите, хрена? Какая им печаль, сколько я перевожу 1 WMZ или 1000 ? Деньги все равно у них остаются. Объясните мне логику, г-н апологет ВМ...
2) Банк на мои реальные деньги начисляет мне реальные деньги. 12-14% годовых. Т.е. ДЕЛИТСЯ со мною прибылью от этих самых "овернайтов". Чем со мною делится ВМ (иже другие ЭД), за то, что я им дал подержать своих денег? Хреном с маслом? Вот пусть сами его и жрут. Поэтому разным ВебМоням - ну 10$, ну 50, ну 100, на крайняк. Но никак не 1000 и не упаси Бог - 10.000 Если кто то держит в ВМ 10.000, так это просто лох. Пусть быстрее выводит и кладет в банк, хоть под 12%, если в бизнес вложить некуда...
Вот такая ситуевина с платежными системами. Надо делать ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК, а не ПС. ПС - уже как грязи, и все - бесперспективны.
А как можно положить наличные и не куда не ехать?
-------------
:) А вот в этом и проблем!
Только что по телеку показали - в Японии телефоны используют как банковскую карту. Юзер зачисляет на телефонный счет денег (как угодно, налом, безналом), а потом с него списывает. Разговорами ли, в метро, где угодно.
Если еще и телефоны персонифицировать (так, что бы с него мог звонить только его владелец, (ну кроме аварийных бесплатных номеров) - это и будет нормальная "банковская система".)
2СМ. Разумеется, банки пользуются моими деньгами. Я об этом знаю.
НО!
1) за транзакцию они берут фиксированную НИЧТОЖНУЮ сумму. Им по-фигу, какие цифры стоят в платежке. Какой %!? При чем тут %. это МОИ деньги, а они берут плату за МЕХАНИЧЕСКУЮ операцию - перевод. А какую цифру нажимает оператор 00001 или 99999 - без разницы. А у ВМ - разница есть!!! А с какого, простите, хрена? Какая им печаль, сколько я перевожу 1 WMZ или 1000 ? Деньги все равно у них остаются. Объясните мне логику, г-н апологет ВМ...
2) Банк на мои реальные деньги начисляет мне реальные деньги. 12-14% годовых. Т.е. ДЕЛИТСЯ со мною прибылью от этих самых "овернайтов". Чем со мною делится ВМ (иже другие ЭД), за то, что я им дал подержать своих денег? Хреном с маслом? Вот пусть сами его и жрут. Поэтому разным ВебМоням - ну 10$, ну 50, ну 100, на крайняк. Но никак не 1000 и не упаси Бог - 10.000 Если кто то держит в ВМ 10.000, так это просто лох. Пусть быстрее выводит и кладет в банк, хоть под 12%, если в бизнес вложить некуда...
Вот такая ситуевина с платежными системами. Надо делать ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК, а не ПС. ПС - уже как грязи, и все - бесперспективны.
14/05/2004
Константину. ну не в бровь, а в глаз! Правильно все! Речь то и ведется об элетронном банке! У которого нет кредитных функций - ибо это рисковые операции и ЦБ под них деньги в резерв вынимает, остаются только расчетные функции, реализованные таким образом, что электронный банк (ЭБ) имеет возможность эти самые расчеты осуществлять в реальном времени - то есть в нынешней ситуации брать на себя обязательства плательщика перед продавцом. И как только последний решит получить деньги или двинуть их куда-то дальше - ЭБ ему тут же эту услугу и оказывает - платит налом или безналом по его приказу с одновременным списанием с себя суммы обязательств. Плательщик же с ЭБ завязывает собственные отношения, которые на получателе никак не отражаются. Относительно комиссии - ЭБ взимает комиссию не за то, какие цифры написаны в платежке, а за услуги представительства чужих обязательств собственными активами. Потому и не будут эти услуги стоить 7 рублей за ведро. Будут эти услуги стоить соразмерно риску, который берет на себя ЭБ при таком представительстве. Не более 3% процентов. Ну или какую-то фиксированную плату - это дело еще обсуждать надо. За 7 рублей с платежки ждите ваших денег от 2 до 5 дней при переводе внутри России. Еще комиссионные за обналичку заплатите. Еще и кассовые лимиты соблюдать будете, и валютному контролю подвергаться. И еще много чего. Что же касается ввода - то при вводе наличных все равно идти куда-то придется. Хоть на почту, хоть в Сбербанк, хоть в другой банк. как ни странно, у наличных вот такой недостаток - истратить их вы можете только там, куда сами сможете дойти за короткое время. При необходимости СЕЙЧАС рассчитаться с контрагентом, который от вас хотя бы на 100 км отдален - уже ходьба по инстанциям. С безналом в этом плате проще. Сказал куда деньги перечислить - и всех делов. Самому к месту платежа ехать не надо. Если предствать себе, что нам придется каждый раз самим свои деньги возить наликом к примеру из москвы в екатеринбург, то стоимость такого перевоЗа составит - поездом - 1500 руб. независимо от суммы и времени займет 30 часов., самолетом - 4600 руб. и 2,5 часа независимо от суммы. Такие перевозы оправданы в том случае, когда сумма составляет величину раз в 100 большую. Если такое не устраивает - переводите телеграфом за 5 - 8% от суммы за 24 часа, или перечислением за 7 руб. за 2 - 5 дней. Вот такой подсчет нехитрый. Весь мир давно стремится уйти от наличного оборота, т. к. дорог он для всех - для плательщиков, для банков, для получателей. Потому и карточки пластиковые придумали, и чеки, и переводы. ТОлько в России это не приживается по причине тотального и оправданного недоверия всех ко всем. А этот фактор не побороть еще лет 1000. И потому если нам надо заплатить кому-то в кратчайшее время, мы вибираем, стиснув зубы, кому же такую миссию доверить. Все одно кто-нибудь обманет. И хорошо, если мы заметим это - жить не так тоскливо от сознания того, что тебя обманули. То, над чем мы задумались - в значительной степени такое положение упрощает. Не надо верить. Получай гарантии в 100% и дыши глубже. Все остальное сделает ЭБ за ту комиссию, что взимает. Доказательства обеспеченности гарантий и их ликвидности имеются (здесь я о них не говорю - не один я придумывал схему и не могу чужими капиталами разбрасываться). И еще о процентах по остаткам - интересная мысль. Только мы не расчитывали на сколько-нибудь длительное пребывание чужих денег в ЭБ - потому и проценты начислять не с чего. Однако для тех, кто свои кровные выводить не будет сразу, можно и начислить чего. Только мало очень. причина тому - отсутствие рисковых операций. ЭБ никому кредитов не предоставляет, разные бумажки доходные не приобретает, на биржах игр не ведет. С чего проценты то платить? А если ЭБ будет такие вещи проделывать - вся идея пустышкой становится - ибо не выгодно становится ЭБ выводить из себя чужие деньги. Так что выбор прост - либо эффективная и обеспеченная расчетная система, либо еще один из множества банков со своими тараканами. Мы на первое ориентируемся. И про технологию растраты денег из ЭБ - что мешает выпустить пластиковые карты, операции по которым будут обрабатываться процесинговым центром? Наличие шлюза в Visa и иже с ней - задача трудная, но решаемая. Вот вам и вывод безболезненный. Любой ATM или POS терминал.
Константину. ну не в бровь, а в глаз! Правильно все! Речь то и ведется об элетронном банке! У которого нет кредитных функций - ибо это рисковые операции и ЦБ под них деньги в резерв вынимает, остаются только расчетные функции, реализованные таким образом, что электронный банк (ЭБ) имеет возможность эти самые расчеты осуществлять в реальном времени - то есть в нынешней ситуации брать на себя обязательства плательщика перед продавцом. И как только последний решит получить деньги или двинуть их куда-то дальше - ЭБ ему тут же эту услугу и оказывает - платит налом или безналом по его приказу с одновременным списанием с себя суммы обязательств. Плательщик же с ЭБ завязывает собственные отношения, которые на получателе никак не отражаются. Относительно комиссии - ЭБ взимает комиссию не за то, какие цифры написаны в платежке, а за услуги представительства чужих обязательств собственными активами. Потому и не будут эти услуги стоить 7 рублей за ведро. Будут эти услуги стоить соразмерно риску, который берет на себя ЭБ при таком представительстве. Не более 3% процентов. Ну или какую-то фиксированную плату - это дело еще обсуждать надо. За 7 рублей с платежки ждите ваших денег от 2 до 5 дней при переводе внутри России. Еще комиссионные за обналичку заплатите. Еще и кассовые лимиты соблюдать будете, и валютному контролю подвергаться. И еще много чего. Что же касается ввода - то при вводе наличных все равно идти куда-то придется. Хоть на почту, хоть в Сбербанк, хоть в другой банк. как ни странно, у наличных вот такой недостаток - истратить их вы можете только там, куда сами сможете дойти за короткое время. При необходимости СЕЙЧАС рассчитаться с контрагентом, который от вас хотя бы на 100 км отдален - уже ходьба по инстанциям. С безналом в этом плате проще. Сказал куда деньги перечислить - и всех делов. Самому к месту платежа ехать не надо. Если предствать себе, что нам придется каждый раз самим свои деньги возить наликом к примеру из москвы в екатеринбург, то стоимость такого перевоЗа составит - поездом - 1500 руб. независимо от суммы и времени займет 30 часов., самолетом - 4600 руб. и 2,5 часа независимо от суммы. Такие перевозы оправданы в том случае, когда сумма составляет величину раз в 100 большую. Если такое не устраивает - переводите телеграфом за 5 - 8% от суммы за 24 часа, или перечислением за 7 руб. за 2 - 5 дней. Вот такой подсчет нехитрый. Весь мир давно стремится уйти от наличного оборота, т. к. дорог он для всех - для плательщиков, для банков, для получателей. Потому и карточки пластиковые придумали, и чеки, и переводы. ТОлько в России это не приживается по причине тотального и оправданного недоверия всех ко всем. А этот фактор не побороть еще лет 1000. И потому если нам надо заплатить кому-то в кратчайшее время, мы вибираем, стиснув зубы, кому же такую миссию доверить. Все одно кто-нибудь обманет. И хорошо, если мы заметим это - жить не так тоскливо от сознания того, что тебя обманули. То, над чем мы задумались - в значительной степени такое положение упрощает. Не надо верить. Получай гарантии в 100% и дыши глубже. Все остальное сделает ЭБ за ту комиссию, что взимает. Доказательства обеспеченности гарантий и их ликвидности имеются (здесь я о них не говорю - не один я придумывал схему и не могу чужими капиталами разбрасываться). И еще о процентах по остаткам - интересная мысль. Только мы не расчитывали на сколько-нибудь длительное пребывание чужих денег в ЭБ - потому и проценты начислять не с чего. Однако для тех, кто свои кровные выводить не будет сразу, можно и начислить чего. Только мало очень. причина тому - отсутствие рисковых операций. ЭБ никому кредитов не предоставляет, разные бумажки доходные не приобретает, на биржах игр не ведет. С чего проценты то платить? А если ЭБ будет такие вещи проделывать - вся идея пустышкой становится - ибо не выгодно становится ЭБ выводить из себя чужие деньги. Так что выбор прост - либо эффективная и обеспеченная расчетная система, либо еще один из множества банков со своими тараканами. Мы на первое ориентируемся. И про технологию растраты денег из ЭБ - что мешает выпустить пластиковые карты, операции по которым будут обрабатываться процесинговым центром? Наличие шлюза в Visa и иже с ней - задача трудная, но решаемая. Вот вам и вывод безболезненный. Любой ATM или POS терминал.
14/05/2004
2 Александр.
Все это прекрасно, но когда планируете начать работать?
2 Константину
По поводу Вебмани - да знают все и все про это, но нет альтернативы мгновенных платежей пока в России, куда ж деваться? Вот и растет популярность Вебмани. Цитата: "за прошлый год суммарные обороты системы составили 136 млн. WMZ и 435 млн. WMR." Ссылки по теме:
http://owebmoney.ru/why_to_trust.shtml
http://owebmoney.ru/int6.shtml
2 Александр.
Все это прекрасно, но когда планируете начать работать?
2 Константину
По поводу Вебмани - да знают все и все про это, но нет альтернативы мгновенных платежей пока в России, куда ж деваться? Вот и растет популярность Вебмани. Цитата: "за прошлый год суммарные обороты системы составили 136 млн. WMZ и 435 млн. WMR." Ссылки по теме:
http://owebmoney.ru/why_to_trust.shtml
http://owebmoney.ru/int6.shtml
14/05/2004
Сергею Маслякову. Соглашусь с Вами, что банки хотят этим заниматься. Однако далеко не все, только единицы. В Росии на сегодня 1619 ("Бюллетень банковской статистики", № 4(131))кредитных учреждений считая филиалы,отделения и РКЦ. А решением создавшейся головоломки занимаются не более 10 из них. И закон тут не помеха. Он (закон) многого не запрещает. Вопрс в том, имеется ли желание за те же деньги еще и работать? Ну расколпашили Visa на создание предстваительства в Росси, а дальше что? Сколько карточек имеют статус кредитных? Очень немного. А ставки по овердрафтам какие? Гы! 8% в месяц! Вам нужен кредит под 96% годовых? Правда без обеспечения и прочей мути бумажной... Мне - не нужен. Я столько не зарабатываю, чтоб такие кредиты обслуживать. И вот на этом Visa приказала долго в России жить. операций по дебетовым картам ничтожно мало - стоимость транзакций наши банки такую установили, что задумаешься, что дешевле - так просто эти деньги им отдать или доплатить еще, как платежное средство их принмает менее 1% торговых предприятий и операторов разных услуг, перевод с карточек - дело не менее хлопотное, чем платежка, как не более того... И где выход? В вебмани? Не вижу я такого выхода. Потому что НЕ ВЕРЮ я организации, у которой ни лицензии (а значит и резервов) нету. Не потому что я такой плохой, а потому что деньги мне трудно даются. Я их зарабатываю горбом собственным, а не ворую и не в карты выигрываю. И чтоб мне зарабатывать чуть легче и чуть больше, мне нужна ЭФФЕКТИВНАЯ и ОБЕСПЕЧЕННАЯ расчетная система, которой наши банки не являются. Наши банки стали не финансово-расчетным и кредитным инструментом, а исключительно аккумулятором денежной массы, потому как сами они деньги оборачивать не могут кроме как на финансовых же рынках, коих в России отродясь не бывало. Кредиты почти не берет никто. То, что Сбербанк на потребительские нужды дает - чих комаринный в отношении тех сумм, что там на депозитах да остатках имеются. Вот так и с инфляцией в стране борются... И денег - уйма, и нету их одновременно... Ценробанк на этих же деньгах золотовалютные резервы пополняет, внешний долг облуживает, да международных кредитах зарабатывает, с чего по тем же овернайт-процентам и расчитывается. Так что патриоты мы все - нашими деньгами Государство беспроцентно кредитуем, за что еще и налоги платим... Эх... Мне б так жить...
Сергею Маслякову. Соглашусь с Вами, что банки хотят этим заниматься. Однако далеко не все, только единицы. В Росии на сегодня 1619 ("Бюллетень банковской статистики", № 4(131))кредитных учреждений считая филиалы,отделения и РКЦ. А решением создавшейся головоломки занимаются не более 10 из них. И закон тут не помеха. Он (закон) многого не запрещает. Вопрс в том, имеется ли желание за те же деньги еще и работать? Ну расколпашили Visa на создание предстваительства в Росси, а дальше что? Сколько карточек имеют статус кредитных? Очень немного. А ставки по овердрафтам какие? Гы! 8% в месяц! Вам нужен кредит под 96% годовых? Правда без обеспечения и прочей мути бумажной... Мне - не нужен. Я столько не зарабатываю, чтоб такие кредиты обслуживать. И вот на этом Visa приказала долго в России жить. операций по дебетовым картам ничтожно мало - стоимость транзакций наши банки такую установили, что задумаешься, что дешевле - так просто эти деньги им отдать или доплатить еще, как платежное средство их принмает менее 1% торговых предприятий и операторов разных услуг, перевод с карточек - дело не менее хлопотное, чем платежка, как не более того... И где выход? В вебмани? Не вижу я такого выхода. Потому что НЕ ВЕРЮ я организации, у которой ни лицензии (а значит и резервов) нету. Не потому что я такой плохой, а потому что деньги мне трудно даются. Я их зарабатываю горбом собственным, а не ворую и не в карты выигрываю. И чтоб мне зарабатывать чуть легче и чуть больше, мне нужна ЭФФЕКТИВНАЯ и ОБЕСПЕЧЕННАЯ расчетная система, которой наши банки не являются. Наши банки стали не финансово-расчетным и кредитным инструментом, а исключительно аккумулятором денежной массы, потому как сами они деньги оборачивать не могут кроме как на финансовых же рынках, коих в России отродясь не бывало. Кредиты почти не берет никто. То, что Сбербанк на потребительские нужды дает - чих комаринный в отношении тех сумм, что там на депозитах да остатках имеются. Вот так и с инфляцией в стране борются... И денег - уйма, и нету их одновременно... Ценробанк на этих же деньгах золотовалютные резервы пополняет, внешний долг облуживает, да международных кредитах зарабатывает, с чего по тем же овернайт-процентам и расчитывается. Так что патриоты мы все - нашими деньгами Государство беспроцентно кредитуем, за что еще и налоги платим... Эх... Мне б так жить...
14/05/2004
Дяде Феде. Не скоро еще планируем. Только-только стратегию отработали, технологию вычислили, с коммуникациями разобрались. Дело за малым - лицензию оформить, статус обрести, с партнерами договориться, на рынок влезть... Работы много, денег мало. Потому и медленно идем. Ползем - я бы так сказал.
Дяде Феде. Не скоро еще планируем. Только-только стратегию отработали, технологию вычислили, с коммуникациями разобрались. Дело за малым - лицензию оформить, статус обрести, с партнерами договориться, на рынок влезть... Работы много, денег мало. Потому и медленно идем. Ползем - я бы так сказал.
14/05/2004
Константин, вот интересно вы рассуждаете, ей-Богу. 10 000 вебманям не доверите, а банку доверите. Не знаю как в России, но в Украине банки продолжают лопаться - в том числе те, которые 10 лет просуществовали. Банки - политическая игрушка. Политиканы что-то не поделили - бах, у банка владелец сменился или еще что-то - и пошло под откос.
Так что, простите уж меня, но я не вижу причин называть лохом того, кто держит деньги в WebMoney, не назвав лохом того, кто держит деньги в банке. Если на то уж пошло, то не лохи держат деньги в собственном бизнесе. Но, думаю, здесь не та аудитория, которой нужно это втолковывать.
Константин, вот интересно вы рассуждаете, ей-Богу. 10 000 вебманям не доверите, а банку доверите. Не знаю как в России, но в Украине банки продолжают лопаться - в том числе те, которые 10 лет просуществовали. Банки - политическая игрушка. Политиканы что-то не поделили - бах, у банка владелец сменился или еще что-то - и пошло под откос.
Так что, простите уж меня, но я не вижу причин называть лохом того, кто держит деньги в WebMoney, не назвав лохом того, кто держит деньги в банке. Если на то уж пошло, то не лохи держат деньги в собственном бизнесе. Но, думаю, здесь не та аудитория, которой нужно это втолковывать.
14/05/2004
Идем дальше. Насчет ликвидности вебманей. Вот почитайте тут за чашкой кофе: http://owebmoney.ru/why_to_trust.shtml
Я, впрочем, знаю, что Вы мне скажете - что WMT и "ГА" и "ВМ-центр" - это почти одна и та же структура, нет никакой распределенности и взаимоконтроля. В принципе, вы будете правы отчасти. Однако не могла же система начать деятельность, не имея под рукой "своего" проверенного Гаранта, хотя бы по одной валюте, верно?
Вот недавно появился новый Гарант по укр.гривне - организация независимая, со 100% своим капиталом. Поверьте мне, я знаю, что это так. Давайте на этом примере и рассмотрим механизм. Пусть, как вы говорите, украинский Гарант (далее УГ) вложил 90% активов пользователей куда-то там. Одновременно с этим появилась вероятность, что то, куда вложены деньги, прогорит\обанкротится\сбежит\лопнит = появилась опасность. Как отнесется к этому московский офис WebMoney? Даю руку на отсечение, что отрицательно - "какого хера хохлы играются там у себя в Киеве с бабками? а если с ними что-то случиться? тогда трындец нам всем вместе взятым - систему опустят сразу же ниже жопы таракана." Поэтому Москва вынуждена постоянно мониторить УГ, держать его под прицелом постоянным. Иначе никак. Раз уж захотел стать гарантом - будь добр обеспечь мгновенную 100%-ю ликвидность.
Уверен, так будет и со всеми последующими Гарантами.
Идем дальше. Насчет ликвидности вебманей. Вот почитайте тут за чашкой кофе: http://owebmoney.ru/why_to_trust.shtml
Я, впрочем, знаю, что Вы мне скажете - что WMT и "ГА" и "ВМ-центр" - это почти одна и та же структура, нет никакой распределенности и взаимоконтроля. В принципе, вы будете правы отчасти. Однако не могла же система начать деятельность, не имея под рукой "своего" проверенного Гаранта, хотя бы по одной валюте, верно?
Вот недавно появился новый Гарант по укр.гривне - организация независимая, со 100% своим капиталом. Поверьте мне, я знаю, что это так. Давайте на этом примере и рассмотрим механизм. Пусть, как вы говорите, украинский Гарант (далее УГ) вложил 90% активов пользователей куда-то там. Одновременно с этим появилась вероятность, что то, куда вложены деньги, прогорит\обанкротится\сбежит\лопнит = появилась опасность. Как отнесется к этому московский офис WebMoney? Даю руку на отсечение, что отрицательно - "какого хера хохлы играются там у себя в Киеве с бабками? а если с ними что-то случиться? тогда трындец нам всем вместе взятым - систему опустят сразу же ниже жопы таракана." Поэтому Москва вынуждена постоянно мониторить УГ, держать его под прицелом постоянным. Иначе никак. Раз уж захотел стать гарантом - будь добр обеспечь мгновенную 100%-ю ликвидность.
Уверен, так будет и со всеми последующими Гарантами.
14/05/2004
Идем дальше.
Вы говорили что-то о бесперспективности ЭПС типа Вебманей. Так вот будет вам известно, что перспективность ЭПС признала 1) ФРС США - уже вышли в Штатах даже нормативные документы какие-то, неохота сейчас искать 2) Евросоюз - в 2000 году вышла директива об эмитентах электронных денег. В 2005 году планируется провести контроль за ее исполнением. Но уже сейчас видно, что во многих европ. старанх Директива получила одобрение: появляются системы, которые получают у государства ЛИЦЕНЗИИ НА ВЫПУСК И ОБОРОТ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ. И вполне себе нормально работают. Монейбукерс, например.
И вот появляетесь вы и заявляете, что ЭПС бесперспективны, приводя в доказательство какие-то непонятные умозаключения, основанные, как мне показалось, на обиде за то, что Вебмани взимает 0.8% от суммы, а не фиксированную ставку с транзакции, как банки. При этом вы, однако, забываете. что:
1. Как я уже сказал выше, у вас нет и не может быть доказательств того, что Вебмани зарабатывают втихаря на активах клиентов. А банки точно зарабатывают. Отсюда и разница.
2. Попробуйте провести через банк 1 доллар. И попробуйте провести 1 доллар через Вебмани. О результатах сообщите - где больше понравилось.
3. Наконец, вы забываете о сервисе Capitaller, позволяющем переводить средства без комиссии (правда, внутри корпорации, но что Вам мешает создать корпорацию совместно с постоянными клиентами) и о том, что максимальная комиссия ограничена. При очень больших суммах это дает существенную выгоду. Вам-то с оборотом в 10К в месяц это не понять, но вот мой знакомый обменник с оборотом 50К в неделю весьма радуется тому, что может затариваться Вебманями в Москве (что и делает раз в месяц), платя при этом комиссию в $50 (что равно 0.5%).
Спасибо за внимание
Идем дальше.
Вы говорили что-то о бесперспективности ЭПС типа Вебманей. Так вот будет вам известно, что перспективность ЭПС признала 1) ФРС США - уже вышли в Штатах даже нормативные документы какие-то, неохота сейчас искать 2) Евросоюз - в 2000 году вышла директива об эмитентах электронных денег. В 2005 году планируется провести контроль за ее исполнением. Но уже сейчас видно, что во многих европ. старанх Директива получила одобрение: появляются системы, которые получают у государства ЛИЦЕНЗИИ НА ВЫПУСК И ОБОРОТ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ. И вполне себе нормально работают. Монейбукерс, например.
И вот появляетесь вы и заявляете, что ЭПС бесперспективны, приводя в доказательство какие-то непонятные умозаключения, основанные, как мне показалось, на обиде за то, что Вебмани взимает 0.8% от суммы, а не фиксированную ставку с транзакции, как банки. При этом вы, однако, забываете. что:
1. Как я уже сказал выше, у вас нет и не может быть доказательств того, что Вебмани зарабатывают втихаря на активах клиентов. А банки точно зарабатывают. Отсюда и разница.
2. Попробуйте провести через банк 1 доллар. И попробуйте провести 1 доллар через Вебмани. О результатах сообщите - где больше понравилось.
3. Наконец, вы забываете о сервисе Capitaller, позволяющем переводить средства без комиссии (правда, внутри корпорации, но что Вам мешает создать корпорацию совместно с постоянными клиентами) и о том, что максимальная комиссия ограничена. При очень больших суммах это дает существенную выгоду. Вам-то с оборотом в 10К в месяц это не понять, но вот мой знакомый обменник с оборотом 50К в неделю весьма радуется тому, что может затариваться Вебманями в Москве (что и делает раз в месяц), платя при этом комиссию в $50 (что равно 0.5%).
Спасибо за внимание
14/05/2004
Да, все это хорошо...
Но несколько раз прозвучали слова про "гарантии и обеспечения". Вы что, у Ллойда будете страховаться?
Пока это только слова... Помните Мавроди?
Теперь что касается условий. "7 рублей. ждать 3 дня да еще % за обналичку.."
Откуда эти фантазии? Деньги идут сутки, макс 2 и проблемы у меня не с банком, а с бухгалтерией получателя. Тамошние бабульки не торопятся обозначать, что деньги получены.
Второе - а вы значит за красивые глаза обналичивать будете? или все те же 1-2%, как "святое"?
И при этом еще подсесть на 3% от перевода?
Щас... только переоденусь, а то у меня деньги в других штанах...
При царе ямщик наличняк вез и брал 2%, за все вытекающие риски. Сравните безопасность...
Года два назад громко крякали про то, что б зарплату в стране выдавать на карточки. Банки подсуетились и предупредили, что будут брать за обналичку 2-3%. Поди не фигово, ко всей стране (!!!) подсесь на 3% зарплаты. Прям как налог. Вы об этом мечтате? :):):)
Александр, затея - супер, но вижу я, что все будет реализовано через Ж..., как это положено на Руси.
Если вы предложите условия ХУДШИЕ, чем нынесуществующие, ни фига ваша система не раскрутится.
Нал гонять по стране (и миру)и сейчас можно, через WU, через систему Контакт... Но что то народ не бежит.
Жизнеспособной же будет именно обычный банк, который просто продвинется в интернет или вообще в электронные платежи. Если же вы хотите за операции с крупными деньгами % - можете даже не открываться, вам больших денег никогда не видать. Только идиот согласится переводить через вас 10-20 тыс. Ваш удел - микроплатежи.
Что б Вам деньги понесли, вы их должны аккумулировать, а не вводить-переводить-выводить. На аккумулированные - начислять %, а плата за перевод - минимальна. Т.е. вы должны будете играть по обычным банковским правилам + предложить еще нечто большее. В данном случае - работу с электронными, мгновенными платежами. Тогда у вас есть шанс проткнуться на рынок.
Сотрудничество с вами должно быть выгоднее, чем с банком! Вы ведь не панацея, вы революции не делаете, мир ведь и так крутится. И что вы предложите? За 7 рублей - сутки, а за 2 часа - за 700 рублей... Извините, я подожду до завтра...
Ну нету, вообще говоря, такой острой нужды гонять деньги (большие) мгновенно! ну нету! Хотелось бы быстрее, конечно, но НА ТЕХ ЖЕ УСЛОВИЯХ.
Так что...
2 дяде Феде:
" Вот и растет популярность Вебмани. Цитата: "за прошлый год суммарные обороты системы составили 136 млн. WMZ и 435 млн. WMR."
У меня есть знакомый бизнесмен. Это не самый крутой бизнесмен. У него в конторе 50 человек. У него оборот больше. Он не банкир. Газету издает... :) К тому же оборот - не доход. С оборота они поимели 0.8% - 1,2 млн Z. Ну еще те бабки, что им лохи накидали...
Да, все это хорошо...
Но несколько раз прозвучали слова про "гарантии и обеспечения". Вы что, у Ллойда будете страховаться?
Пока это только слова... Помните Мавроди?
Теперь что касается условий. "7 рублей. ждать 3 дня да еще % за обналичку.."
Откуда эти фантазии? Деньги идут сутки, макс 2 и проблемы у меня не с банком, а с бухгалтерией получателя. Тамошние бабульки не торопятся обозначать, что деньги получены.
Второе - а вы значит за красивые глаза обналичивать будете? или все те же 1-2%, как "святое"?
И при этом еще подсесть на 3% от перевода?
Щас... только переоденусь, а то у меня деньги в других штанах...
При царе ямщик наличняк вез и брал 2%, за все вытекающие риски. Сравните безопасность...
Года два назад громко крякали про то, что б зарплату в стране выдавать на карточки. Банки подсуетились и предупредили, что будут брать за обналичку 2-3%. Поди не фигово, ко всей стране (!!!) подсесь на 3% зарплаты. Прям как налог. Вы об этом мечтате? :):):)
Александр, затея - супер, но вижу я, что все будет реализовано через Ж..., как это положено на Руси.
Если вы предложите условия ХУДШИЕ, чем нынесуществующие, ни фига ваша система не раскрутится.
Нал гонять по стране (и миру)и сейчас можно, через WU, через систему Контакт... Но что то народ не бежит.
Жизнеспособной же будет именно обычный банк, который просто продвинется в интернет или вообще в электронные платежи. Если же вы хотите за операции с крупными деньгами % - можете даже не открываться, вам больших денег никогда не видать. Только идиот согласится переводить через вас 10-20 тыс. Ваш удел - микроплатежи.
Что б Вам деньги понесли, вы их должны аккумулировать, а не вводить-переводить-выводить. На аккумулированные - начислять %, а плата за перевод - минимальна. Т.е. вы должны будете играть по обычным банковским правилам + предложить еще нечто большее. В данном случае - работу с электронными, мгновенными платежами. Тогда у вас есть шанс проткнуться на рынок.
Сотрудничество с вами должно быть выгоднее, чем с банком! Вы ведь не панацея, вы революции не делаете, мир ведь и так крутится. И что вы предложите? За 7 рублей - сутки, а за 2 часа - за 700 рублей... Извините, я подожду до завтра...
Ну нету, вообще говоря, такой острой нужды гонять деньги (большие) мгновенно! ну нету! Хотелось бы быстрее, конечно, но НА ТЕХ ЖЕ УСЛОВИЯХ.
Так что...
2 дяде Феде:
" Вот и растет популярность Вебмани. Цитата: "за прошлый год суммарные обороты системы составили 136 млн. WMZ и 435 млн. WMR."
У меня есть знакомый бизнесмен. Это не самый крутой бизнесмен. У него в конторе 50 человек. У него оборот больше. Он не банкир. Газету издает... :) К тому же оборот - не доход. С оборота они поимели 0.8% - 1,2 млн Z. Ну еще те бабки, что им лохи накидали...
14/05/2004
Никита, верить в инопланетян, полтергейст и пр - ваше право, переубеждать вас не буду. Но любой банк на 3 порядка надежнее ВМ. По крайней мере, я хоть имею к кому иск предъявить. К кому вы предъявите иск в случае Ж. с ВМ? Это просто гениальная система по выуживанию денег. Нравится вам? - да храните ради Бога! мнениями мы обменялись.
Никита, верить в инопланетян, полтергейст и пр - ваше право, переубеждать вас не буду. Но любой банк на 3 порядка надежнее ВМ. По крайней мере, я хоть имею к кому иск предъявить. К кому вы предъявите иск в случае Ж. с ВМ? Это просто гениальная система по выуживанию денег. Нравится вам? - да храните ради Бога! мнениями мы обменялись.
14/05/2004
Никита, любой реальный банк, выйдя на электронные просторы, просто снесет любые ЭПС, как слон муравейник. Ибо не может в государстве нескольких разных денег. И имитировать их нельзя. Их можно конвертировать из настоящих. и потом - обратно. Как безналичные. Можно выдумывать ВМ, манибукеры, и пр. Но они должны быть жестко привязаны к реальным деньгам. В принципе. по другому и быть не может.
Вопрос то в другом. держать деньги в ВМ просто бессмысленно, не выгодно, убыточно. Использовать как ПС - только как крайняк и с просчетом, что выгоднее - действительно, как лехус советует, наликом везти или ждать сутки-двое безналом, чем геморится с вводом-переводом-выводом...
Удел ЭПС - мелкие платежи за товары мгновенной доставки.
Никита, любой реальный банк, выйдя на электронные просторы, просто снесет любые ЭПС, как слон муравейник. Ибо не может в государстве нескольких разных денег. И имитировать их нельзя. Их можно конвертировать из настоящих. и потом - обратно. Как безналичные. Можно выдумывать ВМ, манибукеры, и пр. Но они должны быть жестко привязаны к реальным деньгам. В принципе. по другому и быть не может.
Вопрос то в другом. держать деньги в ВМ просто бессмысленно, не выгодно, убыточно. Использовать как ПС - только как крайняк и с просчетом, что выгоднее - действительно, как лехус советует, наликом везти или ждать сутки-двое безналом, чем геморится с вводом-переводом-выводом...
Удел ЭПС - мелкие платежи за товары мгновенной доставки.
14/05/2004
Хорошо, Константин, спорить не будем.
Только скажу в довершение еще несколько слов.
1. Насчет ввода-вывода.
Да, с этим есть проблемы в мелких городах, но в больших вводить под 2% (на больших суммах - 1%) и выводить под 0% не проблема. Опять же, не знаю как в РФ, но у нас на Украине банки берут за снятие со счета 1% от суммы. Вы можете сказать - не снимайте со счета. Ну так и WM можно не снимать а принимать-получать платежи себе спокойно.
2. Насчет "банк снесет как слон муравейник". Эх, Константин, откуда такая уверенность я не пойму. Снести ту же Webmoney с почти 1 млн. пользователей и инфраструктуров не хилее чем у любого банка - это надо еще суметь.
3. По поводу того, что не может быть денег кроме государственных?
Это вы с чего взяли? Раньше были - и нормально. Впрочем, о новом виде денег речи пока не идет и вряд ли она зайдет в ближайшее время. Речь идет пока только о суррогатах - это вы правильно совершенно заметили.
4. Опять же, возвращаясь к доверию. Насчет исков.
Да и предъвите иск к компании, с которой заключали Соглашение (Договор уступки прав требования, Договор купли-продаже ценных бумаг) - то есть к Гаранту. Гарант - резидент своей страны, не офшор.
Кстати, у нас в начале 90-х вообще каждый второй банк закрылся. И хрен кто что от них получил. И чем, скажите на милость, по сути банк отличается от Гаранта WebMoney. Ничем не отличается! Пофиг что есть лицензии банковские. Когда руководство свалит с деньгами (вы тут хорошо Мавроди вспомнили) - что банк, что Гаранта будет одинаково сложно наказать и деньги обратно свои получить.
Хорошо, Константин, спорить не будем.
Только скажу в довершение еще несколько слов.
1. Насчет ввода-вывода.
Да, с этим есть проблемы в мелких городах, но в больших вводить под 2% (на больших суммах - 1%) и выводить под 0% не проблема. Опять же, не знаю как в РФ, но у нас на Украине банки берут за снятие со счета 1% от суммы. Вы можете сказать - не снимайте со счета. Ну так и WM можно не снимать а принимать-получать платежи себе спокойно.
2. Насчет "банк снесет как слон муравейник". Эх, Константин, откуда такая уверенность я не пойму. Снести ту же Webmoney с почти 1 млн. пользователей и инфраструктуров не хилее чем у любого банка - это надо еще суметь.
3. По поводу того, что не может быть денег кроме государственных?
Это вы с чего взяли? Раньше были - и нормально. Впрочем, о новом виде денег речи пока не идет и вряд ли она зайдет в ближайшее время. Речь идет пока только о суррогатах - это вы правильно совершенно заметили.
4. Опять же, возвращаясь к доверию. Насчет исков.
Да и предъвите иск к компании, с которой заключали Соглашение (Договор уступки прав требования, Договор купли-продаже ценных бумаг) - то есть к Гаранту. Гарант - резидент своей страны, не офшор.
Кстати, у нас в начале 90-х вообще каждый второй банк закрылся. И хрен кто что от них получил. И чем, скажите на милость, по сути банк отличается от Гаранта WebMoney. Ничем не отличается! Пофиг что есть лицензии банковские. Когда руководство свалит с деньгами (вы тут хорошо Мавроди вспомнили) - что банк, что Гаранта будет одинаково сложно наказать и деньги обратно свои получить.
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