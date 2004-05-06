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О платежных системах
06/05/2004
Константину.
Описанная Вами система это обычный оффлайновый банк, но никак не платежная система. Зачем создавать, то что уже создано, банков полным полно, выбирайте любой.
Константину.
Описанная Вами система это обычный оффлайновый банк, но никак не платежная система. Зачем создавать, то что уже создано, банков полным полно, выбирайте любой.
07/05/2004
Эстественно! Но это должен быть банк, который заинтересован в максимально быстром переводе денег со счета на счет своих клиентов.
Проблема всех нынешних, ранее созданных, банков в том, что они "местечковые". Они работают исключительно на СОБСТВЕННЫЕ корпоративные интересы. Интересы их клиентов им откровенно по-фигу. (хотя это и декларируется в рекламных целях).
Разумеется система должна быть банком! Именно банком!
Но - ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ банком. Банком, которому нет разницы, где его клиент - в Москве или Владике. Банком, который работает круглосуточно.
А сейчас деньги даже внутри банка зачастую все равно идут сутки. А уж из одного отделения в другое - гарантированно сутки.
В принципе - по антуражу и технике исполнения - все должно быть как в ВМ. Осталось только сделать вступление в банк нормальным, для серьезных людей и сделать ввод-вывод средств безболезненным и легитимным.
А если делать "платежную систему БЕЗ банка - это будет очередной дохляк.
Эстественно! Но это должен быть банк, который заинтересован в максимально быстром переводе денег со счета на счет своих клиентов.
Проблема всех нынешних, ранее созданных, банков в том, что они "местечковые". Они работают исключительно на СОБСТВЕННЫЕ корпоративные интересы. Интересы их клиентов им откровенно по-фигу. (хотя это и декларируется в рекламных целях).
Разумеется система должна быть банком! Именно банком!
Но - ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ банком. Банком, которому нет разницы, где его клиент - в Москве или Владике. Банком, который работает круглосуточно.
А сейчас деньги даже внутри банка зачастую все равно идут сутки. А уж из одного отделения в другое - гарантированно сутки.
В принципе - по антуражу и технике исполнения - все должно быть как в ВМ. Осталось только сделать вступление в банк нормальным, для серьезных людей и сделать ввод-вывод средств безболезненным и легитимным.
А если делать "платежную систему БЕЗ банка - это будет очередной дохляк.
08/05/2004
Во-первых уже работающие платежные системы - не дохляки. Во-вторых если это будет настоящий банк, то он будет подчиняться закону о банковской деятельности и по сравнению с существующими банками можно будет сделать только увеличение скорости прохождения платежей, а все остальное от открытия счета до платежей будет такое же как у существующих банков, разница получается только в скорости прохождении платежей. При открытии счета по закону необходимо лично прийти в банк и тогда отпадает, то что Вы говорите о зкстерриториальности. А в чем пробема у вебмоней с вводом и выводом? Для меня это всегда было БЕЗБОЛЕЗНЕНО, а как Вы переносите ввод и вывод?
Во-первых уже работающие платежные системы - не дохляки. Во-вторых если это будет настоящий банк, то он будет подчиняться закону о банковской деятельности и по сравнению с существующими банками можно будет сделать только увеличение скорости прохождения платежей, а все остальное от открытия счета до платежей будет такое же как у существующих банков, разница получается только в скорости прохождении платежей. При открытии счета по закону необходимо лично прийти в банк и тогда отпадает, то что Вы говорите о зкстерриториальности. А в чем пробема у вебмоней с вводом и выводом? Для меня это всегда было БЕЗБОЛЕЗНЕНО, а как Вы переносите ввод и вывод?
09/05/2004
Константину. А как ваш бухгалтер будет обабатывать 50 дебетов и 50 кредитов при операциях с обычным банком? У него от этого крыша не едет? Все операции с веб-мани можно учитывать так же как и учет обязательств. Какие проблемы? Увязка с товаром здесь вот причем - Априори покупатель не доверяет продавцу, как и продавец покупателю. В России живем. Наличие товаров против наличия денег и исполнение встречных обязательств возможно гарантировать с одной стороны аккредитивом, с другой стороны ж.д. накладными или складскими свидетельствами. В случае же с платежной системой таких гарантий мало. Взгляните на ПэйПал. Ну и что, что они чего-то гарантируют? Их гарантиям грош цена, ибо они НЕЗАВИСИМО, на свое усмотрение распоряжаются ЧУЖИМИ активами. Примерно тоже можно сказать и про веб-мани. Их гарантии - только льшь добровольные. Никакими законами и активами гаранта они не обеспечены. Не хочу эти веб-мани ругать, только я лично перевод 20 - 30 тыс. бакинских не доверю им. Ибо соблазн велик, а человек слаб.В том, что мы придумали элемент гарантий является ключевым. Система работает по принципу: плательщик/получатель с одной стороны - система с другой. Все действия, связанные с проведением расчетов определяются именно этим принципом. Нету никакого ПОСРЕДНИЧЕСТВА. Расчетная система берет на себя обязательства по вручению денег получателю в течение 3 часов и обеспечивает эти обязательства известным нам способом. Условие для этого только одно - плательщик оязан заплатить. Других условий нет.
Константину. А как ваш бухгалтер будет обабатывать 50 дебетов и 50 кредитов при операциях с обычным банком? У него от этого крыша не едет? Все операции с веб-мани можно учитывать так же как и учет обязательств. Какие проблемы? Увязка с товаром здесь вот причем - Априори покупатель не доверяет продавцу, как и продавец покупателю. В России живем. Наличие товаров против наличия денег и исполнение встречных обязательств возможно гарантировать с одной стороны аккредитивом, с другой стороны ж.д. накладными или складскими свидетельствами. В случае же с платежной системой таких гарантий мало. Взгляните на ПэйПал. Ну и что, что они чего-то гарантируют? Их гарантиям грош цена, ибо они НЕЗАВИСИМО, на свое усмотрение распоряжаются ЧУЖИМИ активами. Примерно тоже можно сказать и про веб-мани. Их гарантии - только льшь добровольные. Никакими законами и активами гаранта они не обеспечены. Не хочу эти веб-мани ругать, только я лично перевод 20 - 30 тыс. бакинских не доверю им. Ибо соблазн велик, а человек слаб.В том, что мы придумали элемент гарантий является ключевым. Система работает по принципу: плательщик/получатель с одной стороны - система с другой. Все действия, связанные с проведением расчетов определяются именно этим принципом. Нету никакого ПОСРЕДНИЧЕСТВА. Расчетная система берет на себя обязательства по вручению денег получателю в течение 3 часов и обеспечивает эти обязательства известным нам способом. Условие для этого только одно - плательщик оязан заплатить. Других условий нет.
09/05/2004
Сергею Маслякову. Что плохого в том, что расчетная система действует на основании закона? Это минмальная и обеспеченная резервами в ЦБ гарантия исполнения обязательств. А насчет процедуры открытия счетов - так в ней тоже проблем нет. Наши банки обрабатывают переводы и Visa и Wetern Union... И кучи бумаг не требуют. И все законно. Так что напрасно вы людей в заблуждение вводите. А проблем с вводом у веб-мани нет. как нет их и у яндекс.деньги и рапиды. есть проблема вот в чем - в скорости ввода и особенно в скорости вывода. Оперируя традиционными инструментами для предпринимателей - расчетными счетами - вы в любом случае потеряете сутки как не больше пр вводе денег и столько же при выводе на расчетный счет продавца. Так какой смысл платить комиссионные той системе, которая работает с той же скоростью, что и обычный банк? Говоря о банках, нельзя не сказать о SWIFT. Используя его, межбанковские переводы (электронные авизо) проходят в реальном времени, только отчего то наши банки не спешат применять его в повседневной практике... Не желаете ответить на этот вопрос? Налицо противоречие между банковской системой РФ и потребностями предпринимателей и хозяйственников. Банки зарабатывают на овернайт-депозитах, размещая там чужие деньги, а другой стороне требуется режим реального времени, который такие заработки исключает. И только оперируя законными средствами, неисполнение которых грозит любому банку отзывом лицензии, возможно эту ситуацию в кратчайшие сроки изменить. Иначе остается только ждать еще лет 5 - 10, пока не будут выработаны и утверждены новые принципы межбанковких расчетов в РФ.
Сергею Маслякову. Что плохого в том, что расчетная система действует на основании закона? Это минмальная и обеспеченная резервами в ЦБ гарантия исполнения обязательств. А насчет процедуры открытия счетов - так в ней тоже проблем нет. Наши банки обрабатывают переводы и Visa и Wetern Union... И кучи бумаг не требуют. И все законно. Так что напрасно вы людей в заблуждение вводите. А проблем с вводом у веб-мани нет. как нет их и у яндекс.деньги и рапиды. есть проблема вот в чем - в скорости ввода и особенно в скорости вывода. Оперируя традиционными инструментами для предпринимателей - расчетными счетами - вы в любом случае потеряете сутки как не больше пр вводе денег и столько же при выводе на расчетный счет продавца. Так какой смысл платить комиссионные той системе, которая работает с той же скоростью, что и обычный банк? Говоря о банках, нельзя не сказать о SWIFT. Используя его, межбанковские переводы (электронные авизо) проходят в реальном времени, только отчего то наши банки не спешат применять его в повседневной практике... Не желаете ответить на этот вопрос? Налицо противоречие между банковской системой РФ и потребностями предпринимателей и хозяйственников. Банки зарабатывают на овернайт-депозитах, размещая там чужие деньги, а другой стороне требуется режим реального времени, который такие заработки исключает. И только оперируя законными средствами, неисполнение которых грозит любому банку отзывом лицензии, возможно эту ситуацию в кратчайшие сроки изменить. Иначе остается только ждать еще лет 5 - 10, пока не будут выработаны и утверждены новые принципы межбанковких расчетов в РФ.
11/05/2004
SWIFT - по определению система межбанковских переводов в режиме он-лайн. Однако этот самый он-лайн в Росии не работает по причине той, что банкам не нужна система такая. Поэтому они не афишируют ее применение, чтобы хоть на сутки ваши деньги прижать и заработать на овернайт. Да и не каждый банк может себе позволить применение SWIFT по причине дороговизны ее сервиса. О разнице я уже говорил и еще повторюсь - возможно на основе современных коммуникаций и ИТ выстроить систему расчетов в реальном времени, сопряженную с Visa и/или EuroCard/MasterCsrd/Cirrus/Maestro. Применяя технологии внебанковских коммуникаций вы сможете получить ваши деньги в любом банкомате, офисе системы или переслать их себе через традиционное банковское перечисление (хотя какой в этом смысл?). Разница в том, что система продумывалась не как банковский институт (не зарабатывать деньги на деньгах), а как финансовый сервис, действующий на законных основаниях, имеющий обеспечение своих обязательств и независимый от цепочки плательщик-банк-РКЦ-РКЦ-банк-получатель. Только независимость от такой схемы может сделать возможной прохождение платежей в режиме реального времени.
SWIFT - по определению система межбанковских переводов в режиме он-лайн. Однако этот самый он-лайн в Росии не работает по причине той, что банкам не нужна система такая. Поэтому они не афишируют ее применение, чтобы хоть на сутки ваши деньги прижать и заработать на овернайт. Да и не каждый банк может себе позволить применение SWIFT по причине дороговизны ее сервиса. О разнице я уже говорил и еще повторюсь - возможно на основе современных коммуникаций и ИТ выстроить систему расчетов в реальном времени, сопряженную с Visa и/или EuroCard/MasterCsrd/Cirrus/Maestro. Применяя технологии внебанковских коммуникаций вы сможете получить ваши деньги в любом банкомате, офисе системы или переслать их себе через традиционное банковское перечисление (хотя какой в этом смысл?). Разница в том, что система продумывалась не как банковский институт (не зарабатывать деньги на деньгах), а как финансовый сервис, действующий на законных основаниях, имеющий обеспечение своих обязательств и независимый от цепочки плательщик-банк-РКЦ-РКЦ-банк-получатель. Только независимость от такой схемы может сделать возможной прохождение платежей в режиме реального времени.
11/05/2004
СВИФТ внутри Европы иногда два дня идет, а вс канады и по пять дней бывает. ВИЗА сама хочет сделать такую систему и делает, но не все так просто, в банках платежи люди проводят и проверяют поступления на карты и зачисляют их в больштинстве случаев вручную, много невидимых проблем таких как мошенничество, если платеж моментальный и снять деньги можно сразу в банкомате, то все кардеры будут сидеть на этой системе, ВИЗА не может со своими деньгами еще побороть, а какая-либо платежка сможет?
СВИФТ внутри Европы иногда два дня идет, а вс канады и по пять дней бывает. ВИЗА сама хочет сделать такую систему и делает, но не все так просто, в банках платежи люди проводят и проверяют поступления на карты и зачисляют их в больштинстве случаев вручную, много невидимых проблем таких как мошенничество, если платеж моментальный и снять деньги можно сразу в банкомате, то все кардеры будут сидеть на этой системе, ВИЗА не может со своими деньгами еще побороть, а какая-либо платежка сможет?
11/05/2004
Разумеется, мошенничество (возможное) имеет место быть и сильно тормозит развитие подобной системы.
Но давайте идти от обратного.
Юзеру надо быстро (мгновенно) ввести деньги в платежную систему. Как?
Продавец должен быть уверен, что у него не возникнет НИКАКИХ проблем ни с законом, ни с выводом этих фантиков в (настоящие) деньги. (Апологетам вебманей можно помахать ручкой - они сразу перестают играть, если речь идет о материальных вещах, типа холодильник, а не об электронных товарах или предоплаты на услуги. От "потери" первых убыток не большой - они просто копируются, а вторые в случае атаса можно и анулировать).
Так вот. Продавец наверняка согласится на некую временную санацию денег на предмет мошенничества, но он должен знать, что они пришли, они есть. Тогда они станут ликвидны.
Чарджбэки случаются только с карточками. И никогда - в нормальном банкинге или оплате через сбербанк, например.
Задача, которую вы хотите решить - архисложная. Сделать ликвидную ПС, а не веб-фантики а-ля веб-монЭу.
Разумеется, мошенничество (возможное) имеет место быть и сильно тормозит развитие подобной системы.
Но давайте идти от обратного.
Юзеру надо быстро (мгновенно) ввести деньги в платежную систему. Как?
Продавец должен быть уверен, что у него не возникнет НИКАКИХ проблем ни с законом, ни с выводом этих фантиков в (настоящие) деньги. (Апологетам вебманей можно помахать ручкой - они сразу перестают играть, если речь идет о материальных вещах, типа холодильник, а не об электронных товарах или предоплаты на услуги. От "потери" первых убыток не большой - они просто копируются, а вторые в случае атаса можно и анулировать).
Так вот. Продавец наверняка согласится на некую временную санацию денег на предмет мошенничества, но он должен знать, что они пришли, они есть. Тогда они станут ликвидны.
Чарджбэки случаются только с карточками. И никогда - в нормальном банкинге или оплате через сбербанк, например.
Задача, которую вы хотите решить - архисложная. Сделать ликвидную ПС, а не веб-фантики а-ля веб-монЭу.
12/05/2004
Сергею Маслякову. Если факты, о которых вы упоминете в отношении SWIFT подтвердятся, то можно говорить о том, что эта система себя изживает. На смену ей придет нечто более совершенное. Что касается Visa - то здесь проблема еще круче - мошенничество с карточками растет с каждым годом как со стороны покупателей, так и со стороны кардеров. И похоже, что Visa не в состоянии разрешить эту ситуацию. По нашим прогнозам в течение ближайших 2 - 3 лет финансовые коммуникации будут перождаться от процессинговых центров и баснословно дорогих в использовании систем в независимые расчетные и платежные системы. Появление их заметно - PayPal,iKobo, StormPay и пр. за границей, и масса в России. Мы считаем, что единственный способ убедиться в том, что мошенничество отстутствует - это потрогать живые деньги своими руками. Вот тогда можно гарантировать на 90% защиту от мошенничества (исключая конечно человеческий фактор, когда вы сами мошенникам свои деньги отдаете).
Сергею Маслякову. Если факты, о которых вы упоминете в отношении SWIFT подтвердятся, то можно говорить о том, что эта система себя изживает. На смену ей придет нечто более совершенное. Что касается Visa - то здесь проблема еще круче - мошенничество с карточками растет с каждым годом как со стороны покупателей, так и со стороны кардеров. И похоже, что Visa не в состоянии разрешить эту ситуацию. По нашим прогнозам в течение ближайших 2 - 3 лет финансовые коммуникации будут перождаться от процессинговых центров и баснословно дорогих в использовании систем в независимые расчетные и платежные системы. Появление их заметно - PayPal,iKobo, StormPay и пр. за границей, и масса в России. Мы считаем, что единственный способ убедиться в том, что мошенничество отстутствует - это потрогать живые деньги своими руками. Вот тогда можно гарантировать на 90% защиту от мошенничества (исключая конечно человеческий фактор, когда вы сами мошенникам свои деньги отдаете).
12/05/2004
Константину. В отношении мгновенного ввода можно говорить только с применением наличных. Любой вид безналичных денег связан с их обротом в традиционной банковской системе. Однако проблема решаема, и нам известно каким образом даже при существующей технологии финансовых операций. Такое решение до минимума сводит время "санации" денег, и потому продавец ничего не теряет во времени, получая полные гарантии оплаты его товаров не от ПОКУПАТЕЛЯ, а от ПЛАТЕЖНОЙ системы. С его точки зрения, разницы, в какой кредитной организации находятся его БЕЗНАЛИЧНЫЕ деньги никакой нет, а вот при выводе их в НАЛИЧНЫЙ оборот возникают такие трудности, как комиссия банка за выдачу наличных, оформление бумаг, а при работе с нерезидентами еще и механизм валютного контроля включается... Вот от этого мы ПРОДАВЦА можем освободить, выступая по ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПОКУПАТЕЛЯ собственными активами, которые имеют степень ликвидности близкую к 100%, за что ПОКУПАТЕЛЬ будет платить системе комиссионные на разумном уровне - в пределах 1-3% от суммы платежа. Отдельный разговор о POS-терминалах и ATM-банкоматах. Вполне реально обслуживаь по таким технологиям операции с активами системы - однако традиционные банки этого не допустят установлением высоких комиссионных при обналичивании. Сейчас мы этот момнент продумываем.
Константину. В отношении мгновенного ввода можно говорить только с применением наличных. Любой вид безналичных денег связан с их обротом в традиционной банковской системе. Однако проблема решаема, и нам известно каким образом даже при существующей технологии финансовых операций. Такое решение до минимума сводит время "санации" денег, и потому продавец ничего не теряет во времени, получая полные гарантии оплаты его товаров не от ПОКУПАТЕЛЯ, а от ПЛАТЕЖНОЙ системы. С его точки зрения, разницы, в какой кредитной организации находятся его БЕЗНАЛИЧНЫЕ деньги никакой нет, а вот при выводе их в НАЛИЧНЫЙ оборот возникают такие трудности, как комиссия банка за выдачу наличных, оформление бумаг, а при работе с нерезидентами еще и механизм валютного контроля включается... Вот от этого мы ПРОДАВЦА можем освободить, выступая по ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПОКУПАТЕЛЯ собственными активами, которые имеют степень ликвидности близкую к 100%, за что ПОКУПАТЕЛЬ будет платить системе комиссионные на разумном уровне - в пределах 1-3% от суммы платежа. Отдельный разговор о POS-терминалах и ATM-банкоматах. Вполне реально обслуживаь по таким технологиям операции с активами системы - однако традиционные банки этого не допустят установлением высоких комиссионных при обналичивании. Сейчас мы этот момнент продумываем.
12/05/2004
Красиво рассказываете, так и я могу, вот если бы я сел в машину и небыло светофором, пешеходы не бегали, пьяные водители не стучали в бок, гаишники не стояли и т.д. Если платежная система будет давать такие гарантии, то она должна быть как минимум банк и с неодним годом работы, так как у нас и банковской лицензии не сильно доверяют. А если она будет как банк с банковской лицензией, то она будет и работать как существующие банки, Вы думаете банки не хотят такое сделать, хотят, но не могут.
Красиво рассказываете, так и я могу, вот если бы я сел в машину и небыло светофором, пешеходы не бегали, пьяные водители не стучали в бок, гаишники не стояли и т.д. Если платежная система будет давать такие гарантии, то она должна быть как минимум банк и с неодним годом работы, так как у нас и банковской лицензии не сильно доверяют. А если она будет как банк с банковской лицензией, то она будет и работать как существующие банки, Вы думаете банки не хотят такое сделать, хотят, но не могут.
13/05/2004
Сергею Маслякову. Я не думаю, я знаю что банки не хотят создавать систему он-лайн расчетов. Это не выгодно им. Причины я озвучивал неоднократно. Это заработок на перепродаже кредитных ресурсов овернайт, насущность которого вытекает из несостоятельности банков в размещении кредитов в деловых кругах. Из-за этих причин в России не приживаются нормальные расчетные технологии. В том, что это должен быть банк с большим стажем - я не согласен. Наличие лицензии на расчетные операции - да, однако это не означает, что такой лицензией может и должен обладать только банк. А гаишники и пешеходы будут всегда - их наличие никак не связано с тем, как Вы хотите ездить по дорогам. Если для Вас такие факторы - проблема - не садитесь за руль, и не будет таких проблем. О доверии лицензиям - согласен. У нас никаким лицензиям не доверяют. И наличие лицензии не помешало Сбербанку обобрать население, хотя лицензия такие действия ему запрещает. И пусть сегодня у сбербанка нет доверия, он все равно остается самым мощным банковским инструментом для населения, потому как коммерческие банки живут по принципу "нас и здесь не плохо кормят". Некоторые из них реально пытаются изменить ситуацию - и у них получается - например Гута, Автобанк и еще некоторые. Значит есть все-таки решение проблемы. Ситуацию с банками можно выразить следующим образом: Сбербанк зарабатывает на обслуживании вкладов населения и потребительских малых кредитах, коммерческие банки - на спекуляции между ставками по краткосрочным депозитам и ниже низкого ставками по вкладам, плюс остатки на счетах организаций, по которым проценты не начисляются. Таким образом,в существующей системе не реализованы ни кредитная функция банков, и как следствие, ни расчетная. Для нас приоритетом является разработка и реализация именно платежных функций, востребованных в настоящее время и реализуемых в инертной в сегодняшней ситуации. При обработке финансовых операций вопрос доверия не актуален - актуальны факторы обеспеченности обязательств, ликвидности активов, легитимность деятельности. Если это есть - появится и доверие на основании опыта взаимодействия. Если же сюда сервис достаточно качественный прикрутить, то первый шаг, можно сказать, сделан. Плюс наработка соответнсвующего опыта - что тоже немаловажный актив.
Сергею Маслякову. Я не думаю, я знаю что банки не хотят создавать систему он-лайн расчетов. Это не выгодно им. Причины я озвучивал неоднократно. Это заработок на перепродаже кредитных ресурсов овернайт, насущность которого вытекает из несостоятельности банков в размещении кредитов в деловых кругах. Из-за этих причин в России не приживаются нормальные расчетные технологии. В том, что это должен быть банк с большим стажем - я не согласен. Наличие лицензии на расчетные операции - да, однако это не означает, что такой лицензией может и должен обладать только банк. А гаишники и пешеходы будут всегда - их наличие никак не связано с тем, как Вы хотите ездить по дорогам. Если для Вас такие факторы - проблема - не садитесь за руль, и не будет таких проблем. О доверии лицензиям - согласен. У нас никаким лицензиям не доверяют. И наличие лицензии не помешало Сбербанку обобрать население, хотя лицензия такие действия ему запрещает. И пусть сегодня у сбербанка нет доверия, он все равно остается самым мощным банковским инструментом для населения, потому как коммерческие банки живут по принципу "нас и здесь не плохо кормят". Некоторые из них реально пытаются изменить ситуацию - и у них получается - например Гута, Автобанк и еще некоторые. Значит есть все-таки решение проблемы. Ситуацию с банками можно выразить следующим образом: Сбербанк зарабатывает на обслуживании вкладов населения и потребительских малых кредитах, коммерческие банки - на спекуляции между ставками по краткосрочным депозитам и ниже низкого ставками по вкладам, плюс остатки на счетах организаций, по которым проценты не начисляются. Таким образом,в существующей системе не реализованы ни кредитная функция банков, и как следствие, ни расчетная. Для нас приоритетом является разработка и реализация именно платежных функций, востребованных в настоящее время и реализуемых в инертной в сегодняшней ситуации. При обработке финансовых операций вопрос доверия не актуален - актуальны факторы обеспеченности обязательств, ликвидности активов, легитимность деятельности. Если это есть - появится и доверие на основании опыта взаимодействия. Если же сюда сервис достаточно качественный прикрутить, то первый шаг, можно сказать, сделан. Плюс наработка соответнсвующего опыта - что тоже немаловажный актив.
13/05/2004
В отношении мгновенного ввода можно говорить только с применением наличных. Любой вид безналичных денег связан с их обротом в традиционной банковской системе.
-------------------
Варум?
Года 3 назад у меня был мощный обменник на ВМ. обороты в месяц - до 10-15 тыщ. Пока я не понял, что все это - фигня. В смысле ВМ. Система не даст тебе заработать. Она будет зарабатывать сам, инвестируя или проедая заказенные в нее РЕАЛЬНЫЕ деньги и выпуская вместо них свои фантики. Для поддержания ее в рабочем состоянии достаточно делжать в кассе 10-15% от закачанных в нее - можно погасить любой всплеск вывода (особенно на их условиях). Остальные 90% - в полном распоряжении СИСТЕМЫ. Некисло, да? взять кредит по которому тебе еще и проценты начисляют... В твою пользу, за каждую транзакцию.
Так вот. Если Ваша система, Александр, хочет привлечь серьезные деньги, то она должна обеспечить условия нЕ ХУЖЕ, чем предлагают банки.
Да, банки "плохие", но они работают с нормальными деньгами, они выплачивают % на депозиты и берут с меня за транзакцию гроши - 7 рублей (<3 центов), даже если я 50.000 рублей перевожу кому-то. (ВМ с меня слупила бы за это 400 руб (ну не суки-ли?), они абс. легитимны.
Если Вы реально хотите влезть на этот рынок - подумайте, что ВЫ может предложить своим клиентам такого, что бы они перевели свои деньгм в вашу систему.
Нал - это хорошо. Но если это будет так, как в ВМ (поедь на другой конец города, купи 100 эл."долларов" за 105 настоящих, потом с тебя слупят 0,8% за перевод, а потом еще неск.% за обратьный вывод, то, как в песне поется, "на-фиг, на-фиг, на-фиг..., меня есть график..."
В отношении мгновенного ввода можно говорить только с применением наличных. Любой вид безналичных денег связан с их обротом в традиционной банковской системе.
-------------------
Варум?
Года 3 назад у меня был мощный обменник на ВМ. обороты в месяц - до 10-15 тыщ. Пока я не понял, что все это - фигня. В смысле ВМ. Система не даст тебе заработать. Она будет зарабатывать сам, инвестируя или проедая заказенные в нее РЕАЛЬНЫЕ деньги и выпуская вместо них свои фантики. Для поддержания ее в рабочем состоянии достаточно делжать в кассе 10-15% от закачанных в нее - можно погасить любой всплеск вывода (особенно на их условиях). Остальные 90% - в полном распоряжении СИСТЕМЫ. Некисло, да? взять кредит по которому тебе еще и проценты начисляют... В твою пользу, за каждую транзакцию.
Так вот. Если Ваша система, Александр, хочет привлечь серьезные деньги, то она должна обеспечить условия нЕ ХУЖЕ, чем предлагают банки.
Да, банки "плохие", но они работают с нормальными деньгами, они выплачивают % на депозиты и берут с меня за транзакцию гроши - 7 рублей (<3 центов), даже если я 50.000 рублей перевожу кому-то. (ВМ с меня слупила бы за это 400 руб (ну не суки-ли?), они абс. легитимны.
Если Вы реально хотите влезть на этот рынок - подумайте, что ВЫ может предложить своим клиентам такого, что бы они перевели свои деньгм в вашу систему.
Нал - это хорошо. Но если это будет так, как в ВМ (поедь на другой конец города, купи 100 эл."долларов" за 105 настоящих, потом с тебя слупят 0,8% за перевод, а потом еще неск.% за обратьный вывод, то, как в песне поется, "на-фиг, на-фиг, на-фиг..., меня есть график..."
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