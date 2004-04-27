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О платежных системах
27/04/2004
Валентину. Недостаток рапиды в том, что в качестве основного средства платежа применяются предоплаченные карточки. То есть пользователь системы вынужден кредитовать эту систему, а вещественных гарантий возврата такого кредита нет. Накроется рапида медным тазом - и ничего вы с нее не получите. Равно как нет никаких гарантий исполнения платежных поручений в пользу третьих лиц. Мы замышляем систему, свободную от этих недостатков, и не являющуюся банком, однако имеющую лицензию на расчетные операции. Система будет интегрирована на уровне шлюза в международные платежные системы.
Валентину. Недостаток рапиды в том, что в качестве основного средства платежа применяются предоплаченные карточки. То есть пользователь системы вынужден кредитовать эту систему, а вещественных гарантий возврата такого кредита нет. Накроется рапида медным тазом - и ничего вы с нее не получите. Равно как нет никаких гарантий исполнения платежных поручений в пользу третьих лиц. Мы замышляем систему, свободную от этих недостатков, и не являющуюся банком, однако имеющую лицензию на расчетные операции. Система будет интегрирована на уровне шлюза в международные платежные системы.
27/04/2004
Сергею Маслякову. А как по-вашему, зачем нужна Мастер Кард, когда есть Виза? Зачем нужны коммерческие банки, когда есть Сбербанк? Анализируя опыт других, выявляя недостатки существующих систем, мы задумались над тем, что нужна вот такая платежная система. И вот сейчас обсуждаем этот вопрос.
Сергею Маслякову. А как по-вашему, зачем нужна Мастер Кард, когда есть Виза? Зачем нужны коммерческие банки, когда есть Сбербанк? Анализируя опыт других, выявляя недостатки существующих систем, мы задумались над тем, что нужна вот такая платежная система. И вот сейчас обсуждаем этот вопрос.
27/04/2004
То, что она будет работать с настоящими деньгами - это хорошо. Я вообще удивляюсь, почему до сих пор СберБанк не подсел на эту жилу - не ввел собственные электронные деньги. Тысячи отделений (читай - пунктов конвертации, покпки-продажи). Надежность, репутация, абс. доступность. Совки, что ли...
Потребность в оперативных и надежных платежах огромнейшая, хоть с той же оплатой через телефон, интернет и т.д. Ведь в идеале, все свои деньги человек может "носить" с собой (если хочет, конечно).
Т.ч. - удачи!
То, что она будет работать с настоящими деньгами - это хорошо. Я вообще удивляюсь, почему до сих пор СберБанк не подсел на эту жилу - не ввел собственные электронные деньги. Тысячи отделений (читай - пунктов конвертации, покпки-продажи). Надежность, репутация, абс. доступность. Совки, что ли...
Потребность в оперативных и надежных платежах огромнейшая, хоть с той же оплатой через телефон, интернет и т.д. Ведь в идеале, все свои деньги человек может "носить" с собой (если хочет, конечно).
Т.ч. - удачи!
28/04/2004
Ребята, Вы даже не представляете себе, насколько КЛАССНАЯ у Вас в России ситуация, он-линовые платежи в реальном времени, это Гута-банк. И сбербанк не нужен. В Белоруссии с этим вообще Х..
У нас за webmoney можно срок схлопотать (транзакция не выше 200 евро и то, только с января 2004). Я не могу легально счет в Рос. Рублях открыть :-(
Делайте анонимную систему с возможностью приема денег от ЛЮБОГО физ. лица + простой вывод и я Ваш с потрохами!!!
Ребята, Вы даже не представляете себе, насколько КЛАССНАЯ у Вас в России ситуация, он-линовые платежи в реальном времени, это Гута-банк. И сбербанк не нужен. В Белоруссии с этим вообще Х..
У нас за webmoney можно срок схлопотать (транзакция не выше 200 евро и то, только с января 2004). Я не могу легально счет в Рос. Рублях открыть :-(
Делайте анонимную систему с возможностью приема денег от ЛЮБОГО физ. лица + простой вывод и я Ваш с потрохами!!!
28/04/2004
Ни хрена она не классная, а полный отстой. Да, есть банкинг, я могу своим счетом, и чилным и конторы со своего компа управлять.
Но деньги идут МЕДЛЕННО! В лучшем случае - сутки! И то, если я с утра оплатил, на сл. день получателю их зачислят. Да еще нужно, что б его бухгалтерия отследила их поступление. Т.е. тоже сидела на банкинге.
Казалось бы WM и ЯД - решение.
Ни фига! Это полуподпольные системы. Попробуйте платежи в WM через бухгалтерию провести - зам...атетесь! Поэтому в WM только детвора развлекается по мелочи.
Поэтому архинеобходима платежная система, которая обеспечивает мгновенную надежную проводку либо реальных рублей, либо абсолютно безболезненную их конвертацию. Ну и легитимность транзакций, соответственно.
Т.е. некая совершенно легальная посредническая контора с собственной платежной системой.
А если это будет такие же тормоза, как банкинг (от суток и более) или такой левак как ЯД и ВМ - можно даже не открываться.
Ни хрена она не классная, а полный отстой. Да, есть банкинг, я могу своим счетом, и чилным и конторы со своего компа управлять.
Но деньги идут МЕДЛЕННО! В лучшем случае - сутки! И то, если я с утра оплатил, на сл. день получателю их зачислят. Да еще нужно, что б его бухгалтерия отследила их поступление. Т.е. тоже сидела на банкинге.
Казалось бы WM и ЯД - решение.
Ни фига! Это полуподпольные системы. Попробуйте платежи в WM через бухгалтерию провести - зам...атетесь! Поэтому в WM только детвора развлекается по мелочи.
Поэтому архинеобходима платежная система, которая обеспечивает мгновенную надежную проводку либо реальных рублей, либо абсолютно безболезненную их конвертацию. Ну и легитимность транзакций, соответственно.
Т.е. некая совершенно легальная посредническая контора с собственной платежной системой.
А если это будет такие же тормоза, как банкинг (от суток и более) или такой левак как ЯД и ВМ - можно даже не открываться.
28/04/2004
Вы беретесь за крайне сложное дело. И проблемы будут не столько в техническом осуществлении, а в реальной привязке к реальным банкам, которым это по большому счету - "до фонаря".
Это могу вам сказать на основе опыта привязки ИМ например с тойже платежной системой АССИСТ для наших клиентов, к реальным банкам.
Самый главный тормоз в России - БАНКИ!
Если Вы решите проблему согласования вашей платежной системы с проводкой платежей на банкоыский счет клиента в ЛЮБОМ (!!!) банке, где этот счет размещен, то проблема - решена.
Ну и возможность проводки международных платежей.
С удовольствием готовы обсудить применение вашей системы на практике.
Вы беретесь за крайне сложное дело. И проблемы будут не столько в техническом осуществлении, а в реальной привязке к реальным банкам, которым это по большому счету - "до фонаря".
Это могу вам сказать на основе опыта привязки ИМ например с тойже платежной системой АССИСТ для наших клиентов, к реальным банкам.
Самый главный тормоз в России - БАНКИ!
Если Вы решите проблему согласования вашей платежной системы с проводкой платежей на банкоыский счет клиента в ЛЮБОМ (!!!) банке, где этот счет размещен, то проблема - решена.
Ну и возможность проводки международных платежей.
С удовольствием готовы обсудить применение вашей системы на практике.
28/04/2004
Константину. Ну в части бухгалтерии и WM - тут никаких проблем нет. Это вопрос квалификации бухгалтера. О мгновенных проводках можно говорить только с определенным допущением. VISA создавалась именно для этих целей, однако зв последние год-два число чарджбэков только растет, кардинг вылился в самомтоятельный БИЗНЕС... Ну это отдельная тема. Еслт допускать существование мгновенного зачисления денег на счета участников системы, тогда нужно реализоваваь и втору часть отношений - товарную. Ибо ты мои деньги получишь через секунду, а я твой товар через сколько-то дней, часов, месяцев. Реализовать это невозможно, ибо пару туфель в провода не просунешь так, чтоб они на принтере тут же распечатались... надел - пошел... Деньги можно вывести в категорию виртуальных, а вот товары - ни за что. И вот так плавно мы перетекаем к самому острому моменту - слабая правовая база для защиты интересов сторон сделки, волокита в судах, полная отмороженность наших соотечественников в вопросах бизнеса. 90% народу вольно или невольно обманывают друг друга при совершении сделок. Мы же предлагаем всего лишь инструмент для выполнения финансовых операций. Не полуподпольный, а гарантированный серьезными ДЕНЬГАМИ, облдающий прозрачным механизмом действия.
Константину. Ну в части бухгалтерии и WM - тут никаких проблем нет. Это вопрос квалификации бухгалтера. О мгновенных проводках можно говорить только с определенным допущением. VISA создавалась именно для этих целей, однако зв последние год-два число чарджбэков только растет, кардинг вылился в самомтоятельный БИЗНЕС... Ну это отдельная тема. Еслт допускать существование мгновенного зачисления денег на счета участников системы, тогда нужно реализоваваь и втору часть отношений - товарную. Ибо ты мои деньги получишь через секунду, а я твой товар через сколько-то дней, часов, месяцев. Реализовать это невозможно, ибо пару туфель в провода не просунешь так, чтоб они на принтере тут же распечатались... надел - пошел... Деньги можно вывести в категорию виртуальных, а вот товары - ни за что. И вот так плавно мы перетекаем к самому острому моменту - слабая правовая база для защиты интересов сторон сделки, волокита в судах, полная отмороженность наших соотечественников в вопросах бизнеса. 90% народу вольно или невольно обманывают друг друга при совершении сделок. Мы же предлагаем всего лишь инструмент для выполнения финансовых операций. Не полуподпольный, а гарантированный серьезными ДЕНЬГАМИ, облдающий прозрачным механизмом действия.
28/04/2004
FFR. Нельзя с Вами не согласиться. Наши банки мешают развиваться. Это не требует доказательств, ибо факты говорят сами за себя. Однако вы предлагаете нам решить проблему инерции банков. Не в силах мы этого сделать. Для банков таким же тормозом является Центробанк. Они установили почасовую обработку операций по корр. счетам. В течение операционного дня с 9 до 13 часов банки могут направить в РКЦ не более 5 партий документов. После 13 часов все операции РКЦ обработаеи следующим днем. И здесь ни один банк не в силах изменить ситуацию. Вот вам и гарантированная задержка платежа на сутки. Решение этой проблемы одно - внебанковские расчеты. По примеру Western Union и Voney Gram. Все бы ничего, только нерезиденты они, посему и нет у них права обслуживать расчеты по хозяйственным операциям. А раз они на часнтых лиц ориентированы (буржуинов), поому и тарифы у них такие. Однако приглядитеь пристальнее! Нащи банки стали обслуживать внебанковскую расчетныую систему! Да не одну! Банки сообразили, что вот он - ключик! Выводя расченые операции из РКЦ они добились режима он-лайн... для частных же лиц... А вот с предприятиями и предпринимателями этот фокус не работает. А имеено эти расчеты преобладают. Вот и сидят банки на наших деньгах, размещая остатки на счетах овернайт друг у друга... Я это к чему говорю - он-лайн возможен только до тех пор, пока вы находитесь ВНУТРИ системы. Любое внешнее сопряжение придется строить с учетом особенностей такой системы. Гарантированный delay - сутки. А вот внутри системы проброс денег с одного счета на другой - пара секунд. нет проблем. Больше сказать не могу... это мы и пытаемся реализовывать...) Должен сказать, что система открыта для всех. Готов обсуждать любые нюансы и отвечу на почти все вопросы. e-mail за НИКом. Пишите.
FFR. Нельзя с Вами не согласиться. Наши банки мешают развиваться. Это не требует доказательств, ибо факты говорят сами за себя. Однако вы предлагаете нам решить проблему инерции банков. Не в силах мы этого сделать. Для банков таким же тормозом является Центробанк. Они установили почасовую обработку операций по корр. счетам. В течение операционного дня с 9 до 13 часов банки могут направить в РКЦ не более 5 партий документов. После 13 часов все операции РКЦ обработаеи следующим днем. И здесь ни один банк не в силах изменить ситуацию. Вот вам и гарантированная задержка платежа на сутки. Решение этой проблемы одно - внебанковские расчеты. По примеру Western Union и Voney Gram. Все бы ничего, только нерезиденты они, посему и нет у них права обслуживать расчеты по хозяйственным операциям. А раз они на часнтых лиц ориентированы (буржуинов), поому и тарифы у них такие. Однако приглядитеь пристальнее! Нащи банки стали обслуживать внебанковскую расчетныую систему! Да не одну! Банки сообразили, что вот он - ключик! Выводя расченые операции из РКЦ они добились режима он-лайн... для частных же лиц... А вот с предприятиями и предпринимателями этот фокус не работает. А имеено эти расчеты преобладают. Вот и сидят банки на наших деньгах, размещая остатки на счетах овернайт друг у друга... Я это к чему говорю - он-лайн возможен только до тех пор, пока вы находитесь ВНУТРИ системы. Любое внешнее сопряжение придется строить с учетом особенностей такой системы. Гарантированный delay - сутки. А вот внутри системы проброс денег с одного счета на другой - пара секунд. нет проблем. Больше сказать не могу... это мы и пытаемся реализовывать...) Должен сказать, что система открыта для всех. Готов обсуждать любые нюансы и отвечу на почти все вопросы. e-mail за НИКом. Пишите.
29/04/2004
Если проводить настоящие деньги, то нужна будет банковская лицензия, если же по анологии вебмоней, е-порт, рупей, рапида, яндекс.деньги, то это достаточно продуманные системы и уже раскрученные. Платежи у всех внутри проходят моментально, ввод есть с любого банка России, выоды также на любой счет и в России и за границей, моментальные платежи у всех есть. Какие у них недостатки?
Если проводить настоящие деньги, то нужна будет банковская лицензия, если же по анологии вебмоней, е-порт, рупей, рапида, яндекс.деньги, то это достаточно продуманные системы и уже раскрученные. Платежи у всех внутри проходят моментально, ввод есть с любого банка России, выоды также на любой счет и в России и за границей, моментальные платежи у всех есть. Какие у них недостатки?
06/05/2004
" Ну в части бухгалтерии и WM - тут никаких проблем нет. Это вопрос квалификации бухгалтера. "
Александр, если система создается исключительно для господ Корейко и Бендера - тогда да, дело в квалификации. Или как стиральная машина.
1 раз можно и с ВМ. А если постоянно? 50 дебетов в день и 50 кредитов? Думаю у вашего квал. бухгалтера крыша точно поедет.
Поэтому система должна быть "для дурака", а не для любомудрого.
При чем тут увязка с товаром? Система должна быть гарантом. Она фактически гарантирует (сообщает) продавцу, что деньги от покупателя получены, они ЕСТЬ.
Т.е. система должна быть "третейским судьей".
и вступление участников в нее должно быть не фуфлыжной "офертой" по интернету, а с серьезными бумагами и неким минимумом средств на р/с в системе.
Когда А платит Б деньги, он фактически платит их Системе, а система - Б.
Посредничество, конечно, но что поделать... Банки тоже посредники, причем оба. И это - тормоз.
А если Р\банк - един для плательщиков - перекидка денег - секунды.
" Ну в части бухгалтерии и WM - тут никаких проблем нет. Это вопрос квалификации бухгалтера. "
Александр, если система создается исключительно для господ Корейко и Бендера - тогда да, дело в квалификации. Или как стиральная машина.
1 раз можно и с ВМ. А если постоянно? 50 дебетов в день и 50 кредитов? Думаю у вашего квал. бухгалтера крыша точно поедет.
Поэтому система должна быть "для дурака", а не для любомудрого.
При чем тут увязка с товаром? Система должна быть гарантом. Она фактически гарантирует (сообщает) продавцу, что деньги от покупателя получены, они ЕСТЬ.
Т.е. система должна быть "третейским судьей".
и вступление участников в нее должно быть не фуфлыжной "офертой" по интернету, а с серьезными бумагами и неким минимумом средств на р/с в системе.
Когда А платит Б деньги, он фактически платит их Системе, а система - Б.
Посредничество, конечно, но что поделать... Банки тоже посредники, причем оба. И это - тормоз.
А если Р\банк - един для плательщиков - перекидка денег - секунды.
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