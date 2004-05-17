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О платежных системах



Ссылка на сообщение Константин
17/05/2004

Банки не снижают комиссионных!

----------

Но и комиссионные не смертельны - те же 1-2-3%. Зато без геморрою...

Вывод: Скорее банки спистятся до ЭПС, чем ЭПС поднимутся до банков.

Ткатимся на 5-6 лет назад, по части прогресса с сервисом в том же интернете... И сейчас. Небо и земля...

И через несколько лет банки все равно придут в ЭПС, куда денутся. В Японии с помощью мобильника можно уже всяко-разно оплачивать. Т.е. счет в мобильнике становится неким рассчетным счетом, а снять с него деньги эквивалентно совершению "звонка". И пополнять счет удобно, пунктов приема платежей гораздо больше пунктов пунктов продажи скретч-карт....

Но в любом случае, Вам удачи (хотя я в нее в данном случае не верю...)



Ссылка на сообщение Александр
17/05/2004

Константину. Покажите мне банк, где тарифы на открытие аккредитива составляют меньше 5%, в каком банке тарифы на предоставление банковских гарантий меньше 10% и в каком банке под обеспечение гарантий не требуют 100% покрытия в виде депозита или векселя банка, размещенного в хранилище банка с бланковым индоссаментом. Какой банк рискнет принимать от вас чеки и выдаст вам РАСЧЕТНУЮ чековую книжку? В каком банке на остатки на ваших счетах начисляют хотя бы 1% годовых (карточные счета не упоминаются). Это вопросы олько к обороту безнала. По начичным таких вопросов еще больше.



Ссылка на сообщение Александр
17/05/2004

Константину. За добрые слова сердечное спасибо.



Ссылка на сообщение Александр
18/05/2004

Ну вот... Дождались. Теперь Содбизнесбанк.... На очереди еще с десяток... Наверное не маленьких "баночек". Поражает пафос чиновников, заявляющих о том, что "борьба с отмыванием денег затронет интересы только нескольких тысяч частных вкладчиков". хороша постановка вопроса. А эти несколько тысяч что, не граждане РФ? Или все как и прежде - лес рубят - щепки летят? Анализируя положения этого самого закона "О борьбе...", можно утверждать, что любой банк задействован в тех или иных схемах отмывания денег... Вопрос в том, на какой именно банк будут обращать внимание, а на какой поглядят сквозь пальцы... Попаду пальцем в небо, утверждая, что раззорять будут самые крупные и стабильные банки. И опять это дело вскоре после выборов... Что, неужто в Единой России всей и Президента в частности возник дефицит наличности? Скорее снова передел собственности грядет. Только уже на государственном уровне. Интересно, с такой "стабильной" банковоской системой РФ может считаться страной с нормальным инвестиционным климатом? ЦБ принял решение - отозвал лицензию, каюк частным вкладчикам устроил... А где же хваленые вами, демократами от Единой России, нормы справедливого права? Где решение суда, на основании которого такое исполнили? Где доказательства причастности такого-то банка к отмыванию денег? Или нет в них нужды? Просто подозрений достаточно? На 37-й год похоже... или на 98-й... Вместо того, чтоб налоговое право совершенствовать, ибо оно дырявое насквозь, чтоб создавать нормальные условия для безналичного оборота, который и подконтролен государству, и более эффективен предпринимателю от самого крупного завода до самого мелкого челнока, и намного дешевле наличных в обслуживании, наши управители опять нас в стойло "светлого будущего" загоняют... Видать им оно хорошо известно - как в свинарнике.... Тепло, много самок и пищи, работать не надо... А то что под нож по осени - так оно далеко еще... Интересно мне, сколько народу согласно жить в такой вот "свинячей демократии"? Видать не за горами у нас "государство правовое" по-Российски. У нас только полицейское государство может быть. По сеньке и шапка. Как мы сами выборы спроворили - так и жить нам... Бедолагам...



Ссылка на сообщение Константин
18/05/2004

Вор должен сидеть в тюрьме...



Ссылка на сообщение Никита
28/05/2004

Александру.

>И любую эмиссию псевдо-денег, на которые будет возможно приобрести товары, работы, услуги можно расценить как фальшивомонетничество. Право эмиссии денег имеется только у Центрального банка.



Естественно. Я разве говорил обратное? Пока соотв. закона не будет - не будет и ЭД в европейском понимании. А закон будет. Это вопрос времени.

Пока закона нет - вот и выкручиваются, кто как - кто системой учета (WebMoney), кто выступая агентом (Яндекс.Деньги) и т.д.



>Государство само себя никогда не обманет.



Во-во. Не это ли еще один довод в пользу частных ЭПС.



>И если вы более внимательно изучите условия, на которых веб-мани аккумулируют ваши деньги, то увидите, что даже предъявив им иск, они глядя вам в глаза от любых своих обязательств смогут отпереться на основании ЗАКОНА



Почему? Объясните.



>И не надо идеализировать ЭПС, не имеющие банковской лицензии.



Я их и не идеализирую. На данный момент пока их идеализировать действительно опасно. Равно как и идеализировать банки с их лицензиями. Гарантированно 20% возврата (после нервотрепки и пикетов) - ой, да, вы меня успокоили. Только вот я что-то не слышал пока, чтобы хоть одна ЭПС в России кого-то кинула или лопнула. А банки... их еще и закрыть могут, по политическим или иным мотивам. Ну вот вы сами только что Содбизнесбанк упомянули...



=============

Константину.

>Покупайте за них недвижимость, хлеб, лекарство, автомобили...



Ну и что? Можно и хлеб, и лекарства. Недвижимость пока я не видел такого, конечно. Но каждая система преследует свои цели. Попробуйте по безналу хлеб купить или лекарства. Или пицу заказать в офис. Вероятно, можно, конечно но удобство еще то.



>Но мне посылать большие деньги не видя товара - как то стремно. Вы же не гарантируете, что контора мне товар пошлет, а если пошлет, то тот, что я заказал, или рабочий и пр.?



Вы как-то интересно рассуждаете. А где гарантия, что условия сделки будут выполнены при безналичном переводе (аккредитивы пока оставим)? Точно так же фирмы и фирмочки кидают всех и вся, выводят деньги a офшор, а потом смываются туда же (из анекдота: "Ув. главбух, этот платех на $500 000 в офшор согласован с советом директоров). Разница только в том, что ЭПС изначально анонимны, поэтому в суде могут быть некоторые сложности. Хотя та же Вебмани пошла по пути сбрасывания с себя этой анонимной шкуры. Я имею ввиду систему аттестации. И уже были прецеденты, когда суд принимал в качестве доказательств выписку по истории переводов участника и данные его аттестата.



>Кстати, Никита, как вы думаете, зарплату своим работникам ВМ выплачивает вебманями-же или настоящими деньгами? :-)



Вебманями. Через Капителлер. Вы, конечно, не поверите. Но я вас убеждать не буду. Мне это не нужно.



>Вот сейчас они как бы с карточками завязываются... Но если банки разрешать быстро переводить с одного счета на другой используя карточки - при чем тут ВМ?



При том, что карточкой онлайн заплатить на данный момент в России сложно. А Вебманями просто - около 5 000 торгующих ресурсов принимают ВМ.



>А как быть с чарджбэками? С ворованой карточки - на ВМ, концы запрятал, обналичил... а банк-держатель к кому претензии предъявит? к ВМ?



А кто вам сказал, что ВМ поставит глупый процессинг у себя на входе и будет принимать карточки от кого попало? Вас не удивляет, что они до сих пор этого не сделали? Наверное это потому, что там люди тоже немножко соображают, что к чему.

На данный момент карты авторизуются только московские альфабанковские - в целях эксперимента. Поэтому кардерам вебмани всегда показывала большую фигу.

Это, собственно и есть главная проблема - выйти на Запад, обеспечив работу с карточками при низком уровне чарджбеков.



Ссылка на сообщение Александр
30/05/2004

Никите. WM продают вам свои векселя (то есть обязательства) за ваши деньги. Законом определено понятие векселя - это безусловное обязательство векселедателя заплатить указанную сумму указанному лицу или его приказу. Кроме этого должен содержать в тексте слово "вексель", дату составления, место составления, место платежа, подпись и печать. Если говорить о форме - да, WM форму соблюдает. А вот насчет подписи и печати - здесь накладочка. Вы получаете на руки картинку векселя. И не можете быть уверены в том, существует этот вексель или нет. Попробуйте оформить протест по такому "векселю" - любой нотариус вам укажет, что на бумажке этой нет оригинальной печати, оригинальной подписи, а без них - это не вексель. Можно говорить об электронной подписи - не сработает по тому, что лицензии на ведение деятельности удостоверяющего центра у WM нету, а без такой всякая электронная подпись не имеет аналога собственноручной... Надеюсь доступно объяснил? В от момент, когда WM откажется оплатить вексель, вы ни в одном суде не докажете, что они вам обязаны чем-нибудь.



Ссылка на сообщение Хозяин
30/05/2004

Кстати, есть разница между ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ и ЭКВИВАЛЕНТОМ ПОДПИСИ



Ссылка на сообщение Константин
30/05/2004

Никите (или НикитЕ?)

" Но каждая система преследует свои цели."



Целиком с вами согласен!!! ВМ, например, взамен своего суррогата получила НОРМАЛЬНЫЕ деньги (по большей часть СКВ), кою и наверняка инвестировала в более доходный бизнес он СТОЕГО имени, а не от имени лохов-инвесторов...



" Попробуйте по безналу хлеб купить или лекарства. Или пицу заказать в офис. Вероятно, можно, конечно но удобство еще то."

Вы что? Никогда не слышаль про банковские карты? Это же 100% безналичный расчет. В деревнях еще есть трудности с оплатой карточкой, конечно...



" Разница только в том, что ЭПС изначально анонимны, поэтому в суде могут быть некоторые сложности. Хотя та же Вебмани пошла по пути сбрасывания с себя этой анонимной шкуры."

Что то неувязочки какие-то...

ЭПС "изначально анонимны". Да не про анонимность речь! Сказки про то, что суд рассмотрел, что Иванов отдал Петрову фантики или деньги из настольной игры "Монополия", а тот его "кинул" вы своим детям рассказывайте. Суд был? когда? Где? Мамой клянусь, денег потрачу, а получу выписку! И обнародую за свой счет в СМИ!

Лохотрон уходит от анонимности... Это даже не смешно... Тогда что бы им просто банком не стать? и так же лихо не перекидывать обычные деньги, а не "фантики"?



"...зарплату своим работникам ВМ выплачивает вебманями-же или настоящими деньгами? :-)

Вебманями. Через Капителлер."



Вах! Т.е. они ее все равно обналичивают? Мудохаясь с этой операцией?

Допускаю, система списывает с баланса ВМ некие цифры, ибо иначе это путь к развалу (они сами себя сожрут). Но на руки то они получают налик! А на ВМ на свой кошелек. Согласны?



"При том, что карточкой онлайн заплатить на данный момент в России сложно. А Вебманями просто - около 5 000 торгующих ресурсов принимают ВМ."



Мать-перемать!!! :) 4500 из которых - ваш собственный "дигиселлер".

"Ему ссы в глаза - все Божья роса" (нар. поговорка (это для модератора)). А карточки принимают 500.000 пунктов! Карточкой я плачу и в интернет, и в офф-е. А ВМ - только в интернет и только в России, и только за фуфлыжный товар. НУ НЕ ПРОДАЮТ МНЕ ТЕЛЕВИЗОР ЗА ВМ!!! Денег просют! Вот за какую нить фигню-услугу, которая из воздуха родится - эт можно. А за реальный товар, хотя бы от 100$ - уже только реальные деньги хотят!



"Это, собственно и есть главная проблема - выйти на Запад, обеспечив работу с карточками при низком уровне чарджбеков."



Согласен!!! там с вами чикаться не будут. Объявят в интерпол - и кранты бизнесу. Это в нашей пока сильно мутной водичке и среди непуганных идиотов-Буратин ВМ как у Христа за пазухой...

А там - клиент защищенный. Чуть что - по рогам быстро настучат.



Ссылка на сообщение Александр
02/06/2004

Константину. Как ни странно, в этой стране самые абсурдные идеи народ в состоянии довести до реалий. Вы тонко подметили, что за бугром этим WM при первом же чарджбэке по рогам настучат. Нет у них перспектив в цивилизованном мире, потому как фантики из "монопольки" там даже имбицильный идиот воспринимать как деньги не будет. Только наши сограждане отличаются усиленной верой в доброго царя и деньги из ниоткуда. Ну про царя выяснять не стану, а про фантики отмечу, что в таком порыве к фантикам, наши люди стремительно избавляются от наличных. Сей феномен объяснить не могу за неимением слов. Видимо пирамиды всяких видов долго еще в России процветать будут. Ишь как рьяно Никита говорит о WM как о панацее от всех неурядиц. Однако дело не в личностях (не трактуйте неверно мои высказывания), а в тенденциях. Ну не любят у нас работать. Точнее любят, но не за деньги, как оказывается, а за ВМ, а если не за ВМ, то не работать. (Аж оторопь берет, как кудряво загнул...) Гляда на потуги наших финансовых воротил о ЦБ РФ нормализовать систему денежного обращения, прямо тоскливо становятся. Они еще более запутанные правила навязывают, что приведет не к развитиб безналичного оборота, а к выводу части денежной массы в черный нал, в неконтролируемый оборот. Пяток лет такого состояния - и у нас снова ха доллар будут предлагать 60 копеек официально, а на рынке торговать рубликов по 45 - 50. Может именно такая цель у нашего "демократического" и "свободного" государства? В такой среде эти самые ВМ и иже с ними будут действительно процветать.



Ссылка на сообщение Эльдар
04/06/2004

А что Вы скажете на счет e-gold? По моему самая лучшая платежная система в инете.

Максимум 50 центов fees



Ссылка на сообщение Oleg
06/06/2004

Кака то не серьезно это все похоже на попытку раскрутить дохлый форум



Ссылка на сообщение Иван
08/06/2004

Интересный у вас тут разговор. Даже захотелось высказаться.

Конечно придётся создавать сеть для ввода/вывода наличных денег. Без этого в массы не выйти. Ну так отделения банков и пункты приёма платежей и являются такими сетями.

В принципе почти все вопросы, связанные с созданием ЭПС можно решить. И обеспечить гарантии продавцу/покупателю; и подобрать % за ввод/вывод/перевод, чтобы и человеку не было обидно и конторе не накладно; и обеспечить обслуживание карточек несложно (возможно даже дешевле, чем существующие сети банкоматов). Обеспечить гарантии/доверие тоже возможно до определённой степени, т.к. если кто на 100% доверяет ЭПС/банкам/государству (неважно отечественным или зарубежным), у того, на мой взгляд, явная болезнь доверия. А иностранные банки и фирмы тоже бывает разваливаются. От этого никакие гарантии/лицензии/страховки не спасают и конечный клиент всё равно попадает.

В общем вопрос один - ЗАКОННОСТЬ всего этого действа.

Давно бы сам ЭПС затеял, благо задумок хватает по всем вопросам, да стартового капитала нету.


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