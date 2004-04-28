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Наложенный платеж
28/04/2004
И еще, если цену товара поднять на 30% (убытки).
То вместо того, чтобы клиенту заплатить например 2000 через банк - клиенту придеться заплатить 2600 через наложенный платеж. Помоему первая цифра - по красивей будет
И еще, если цену товара поднять на 30% (убытки).
То вместо того, чтобы клиенту заплатить например 2000 через банк - клиенту придеться заплатить 2600 через наложенный платеж. Помоему первая цифра - по красивей будет
29/04/2004
наложка - %$$#^%.... я бросил это дело.... возвращается 10-15% всех отправлений. А кроме этого ТЕРЯЕТСЯ еще 5-6% что означает что 5-6 процентов пропадает вместе с товарами, или выкупили а деньги не пришли. Разборка с почтовиками прояснила что из этих 5-6 % часть утеряна, часть отдана забесплатно(!), а часть оплачена, а деньги потерялись! Короче стали выходить в минус. А еще местные почтовики придумали моду тормозить наши деньги и прокручивать их.... Надо переходить на предоплату. а еще почтовики не доносят извещения до получателей. Кстати все эти ошибки мало того что ложатся в минус, так еще надо оплатить предоплатой. Маразм. Получается отправляй посылку-пплати мне денег, а я ее потеряю. Ты теряешь товары+стоимость отправки.Или ты отправляешь, я не доношу извещение человеку и возвращаю тебе твою посылку, а ты оплати мне прогулку посылки туда и обратно(!).
Господа мазохисты и кормильцы почты! Становитесь в ряд! Вас будут иметь :) Лично я оценил безперспективность и бросил. Не слушайте тех кто рекламирует почту! Людям нравится чтобы и другие наделали и повторили их ошибки и хотят пустить по ложному следу. Надо переходить к предоплате и вводить оплату карточками или асист и вебмани.
наложка - %$$#^%.... я бросил это дело.... возвращается 10-15% всех отправлений. А кроме этого ТЕРЯЕТСЯ еще 5-6% что означает что 5-6 процентов пропадает вместе с товарами, или выкупили а деньги не пришли. Разборка с почтовиками прояснила что из этих 5-6 % часть утеряна, часть отдана забесплатно(!), а часть оплачена, а деньги потерялись! Короче стали выходить в минус. А еще местные почтовики придумали моду тормозить наши деньги и прокручивать их.... Надо переходить на предоплату. а еще почтовики не доносят извещения до получателей. Кстати все эти ошибки мало того что ложатся в минус, так еще надо оплатить предоплатой. Маразм. Получается отправляй посылку-пплати мне денег, а я ее потеряю. Ты теряешь товары+стоимость отправки.Или ты отправляешь, я не доношу извещение человеку и возвращаю тебе твою посылку, а ты оплати мне прогулку посылки туда и обратно(!).
Господа мазохисты и кормильцы почты! Становитесь в ряд! Вас будут иметь :) Лично я оценил безперспективность и бросил. Не слушайте тех кто рекламирует почту! Людям нравится чтобы и другие наделали и повторили их ошибки и хотят пустить по ложному следу. Надо переходить к предоплате и вводить оплату карточками или асист и вебмани.
30/04/2004
Озаботился я отправлением бандеролей и посылок наложенным платежом, стал искать формы, которые каждый раз нужно заполнять, наткнулся на сайт http://info.russianpost.ru/software/par ... ndex.html(не рекалма) там есть ПО, скачал, его, установил. Есть документация. Самое главное печает все необходимые доки :):):), пришел на почту показал, они сказали, что все нормально. Так, что друзья пользуйтесь, в этом ПО есть много модулей, которые позволяют отслеживать приход денег на счет, возврат посылок, бендеролей и много еще чего. Успехов Вам всем :):):)
Озаботился я отправлением бандеролей и посылок наложенным платежом, стал искать формы, которые каждый раз нужно заполнять, наткнулся на сайт http://info.russianpost.ru/software/par ... ndex.html(не рекалма) там есть ПО, скачал, его, установил. Есть документация. Самое главное печает все необходимые доки :):):), пришел на почту показал, они сказали, что все нормально. Так, что друзья пользуйтесь, в этом ПО есть много модулей, которые позволяют отслеживать приход денег на счет, возврат посылок, бендеролей и много еще чего. Успехов Вам всем :):):)
27/10/2014
здравствуйте!не знаю куда обратьтися уже подскажите мне пожалуйста!вот я заказываю уже долгое время на одном и том же сайте товар,при оформлении заказа пишу что оплачивать буду на почте наложенным платежом, и мне сразу СК сумме товара рассчитывают и прибавляют сумму за доставку,то есть написано что 1500 например оплатить,это уже с даставкой,ну так на сайте пишут,а каждый раз когда я иду за посылкой то почему то они меня просят оплатить не 1500 а например на 100-200р больше,почему так?я же заплатила за почту.объясните кто знает.спасибо!
здравствуйте!не знаю куда обратьтися уже подскажите мне пожалуйста!вот я заказываю уже долгое время на одном и том же сайте товар,при оформлении заказа пишу что оплачивать буду на почте наложенным платежом, и мне сразу СК сумме товара рассчитывают и прибавляют сумму за доставку,то есть написано что 1500 например оплатить,это уже с даставкой,ну так на сайте пишут,а каждый раз когда я иду за посылкой то почему то они меня просят оплатить не 1500 а например на 100-200р больше,почему так?я же заплатила за почту.объясните кто знает.спасибо!
27/10/2014
Типичный русский бизнес - мы отправили, дальше как хотите.
Многие магазины и не подозревают, что почта берет комиссию за наложенный платёж с отправителя перевода. Да и клиенты не знают, что наложка - это не только стоимость доставки.
Оптимальная схема - заключзаключить с почтой России договор федерального клиента и взять расходы за перевод на себя. Либо отправляя заказ, заранее просчитывать сумму наложенного платежа так, чтобы получатель оплатил с учётом почтовой комиссии столько, сколько ему объявили в магазине.но это сложный расчёт, т.к помимо стандартных тарифов есть еще и региональный коэффициент.
Типичный русский бизнес - мы отправили, дальше как хотите.
Многие магазины и не подозревают, что почта берет комиссию за наложенный платёж с отправителя перевода. Да и клиенты не знают, что наложка - это не только стоимость доставки.
Оптимальная схема - заключзаключить с почтой России договор федерального клиента и взять расходы за перевод на себя. Либо отправляя заказ, заранее просчитывать сумму наложенного платежа так, чтобы получатель оплатил с учётом почтовой комиссии столько, сколько ему объявили в магазине.но это сложный расчёт, т.к помимо стандартных тарифов есть еще и региональный коэффициент.
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