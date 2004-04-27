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Наложенный платеж



Ссылка на сообщение Andre
27/04/2004

В общем-то лучше заранее испугаться и не лезть во все ЭТО... На самом деле, не так и страшно, потерянные почтой бандероли не больше 1% от отправленных. Если Вы только начинаете, вам это станет критично года через 2. пока работайте спокойно.



Ссылка на сообщение Артем
28/04/2004

Ну что ж, начнем...



Ссылка на сообщение Светлана Морозова.
28/04/2004

Мы поработали наложкой первый год и отказались. Возвраты, завешивание денег и пр.

Теперь работаем по предоплате: покупатель оплачивает на наш счет исключительно стоимость товара. Все почтовые расходы идут наложенным платежом и нас никак не касаются. Очень удобная и прозрачная схема, но не без взаимопонимания в почтовом отделении.



Ссылка на сообщение dima32
28/04/2004

Наш сайт открылся недавно и в основном мы работаем наложным платежом, по началу при отправке на почте ко мне относились не очень доброжелательно, но небольшое количество шоколада и работники почты стали более сговорчивее, также наполовину автоматизировал заполнения бланков и наклеек на бандероль и кстати на каждом конверте я обязательно клею наклейку что это наложный платеж и его стоимость.

И отказываться от данного вида отправке мы не собираемся.



Ссылка на сообщение Egor
28/04/2004

to Артем

ужасно.

вот вот, для примера выписка из моей системы:

17 марта 2004г. Отправлений: 97 PT 27

Статистика по отправлению PT 27:

Оплачено: 44 на сумму 28600р.

Посылок вернулось: 3

---

Вот и считайте выгодно или нет.

Я досих пор жду денег за партии отправленые в январе, феврале.



ПО поводу отправлений на почте:

Договориться с ними легко.

Я договорился, что приношу партию посылок, и приплачиваю по 10руб сверху посылке в карман работнику почту.

Приношу с утра сотню посылок и вечером захожу и оплачиваю все. Учень удобно.



Ссылка на сообщение Egor
28/04/2004

И еще:

я работаю со всей Россией и отправляю во все глубинки. Потеря посылок и денег - частое явление.

Сейчас я пытаюсь взыскать деньги за партии с прошлого года, ГЕМОРА очень много. И не известно чем это закончиться.



Ссылка на сообщение AlexJoy
28/04/2004

У нас процент неоплаты (возврата бандеролей) по наложке - 10%



Ссылка на сообщение Артем
28/04/2004

Да, с наложкой, как я понял, у нас проблемы. Но для клиента, я считаю, что это самый удобный способ оплаты. Пришел на почту, заплатил, забрал. А по предоплате если, то это ж в банк надо идти, заполнять всякие бумажки, в очереде стоять... Ну, не удобно это.

Думаю, в первую очередь мы должны позаботиться о клиенте. Потом, конечно, о себе.

Другое дело, правда, если потери превышают все допустимые нормы, то тут надо будет пересмотреть свою стратегию.



Ссылка на сообщение Egor
28/04/2004

наложенный платеж - это беспорно для клиента лучший и самый удобный способ.

поэтому надо доходчиво донести до клиента, почему по наложенному платже не работаем, даже придется слукавить немного.



Ссылка на сообщение Артем
28/04/2004

Я думаю все же начнем с наложки, убедимся(если убедимся), что это не выгодно, а потом перейдем на другие способы оплаты.

Да, а что Вы думаете об электронных платежных системах(Яндекс.Деньги, Webmoney)? Получается, что платежи в тень уходят?



Ссылка на сообщение Алексей
28/04/2004

По наложке хорошо,я так понимаю, с мелкими товарами работать. А если это dvd проигрыватель, или комплект акустики для домашнего кинотеатра, тогда предоплата на счет, или доставка на дом с оплатой при получении. Конечно, стоимость доставки выше намного, но! Быстро доставляют, бережно относятся к товару. А если такого товара в регионе нет в офлайн продаже, то иногда стоимость доставки некоторым не интересна. Главное чтоб электронника дошла в рабочем виде=)



Ссылка на сообщение Egor
28/04/2004

Алексей - естесвно, наложенный платеж подходит только для не очень дорогих отправлений.

Если отправить наложкой dvd и домашний кинотеатр , то если деньги не вернутся, например потеряется наложенный платеж - убытки будут огого какие.

---

А на счет яндекса и веб-мани, что в этом плохого ?

Мое личное мнение - электронные системы оплаты - интересны многим покупателям и ничего стращного нет, если ты с этих систем не заплатишь налоги.

Многие скептики этого форуму вообще не признают электронную наличность, по моему это не правельно. Надо работат на все категории покупателей и не отставать в развитии рынка.



Ссылка на сообщение Andre
28/04/2004

Мы например закладываем в стоимость доставки процентов 30% на убытки, то есть выкупивший заказ клиент покрывает расходы по возврату-утерям.

Не представляю как можно отказаться от налож платежа вместо того чтобы просто посчитать возможные убытки и включить их в стоимость товара или доставки.

У нас из 4 выставленных счетов на предоплату дай Бог одну оплачивают- пока юзер идет в банк, он успевает сто раз передумать, или просто лень ходить, или принтер не работает, да мало ли чего.

Я понимаю, обидно, но что с того?



Ссылка на сообщение Артем
28/04/2004

Вот я о чем и говорю, Andre. Уважаешь интересы клиента и ориентируешься на его потребности - следовательно, и прибыль возрастает. А то, что 5 из 500 заказов не прошли - не велика потеря. Тем более, если Вы заранее предусматриваете и вкладываете в стоимость продукции возможные потери. Все логично.



Ссылка на сообщение Egor
28/04/2004

После перехода на предоплату - я сообщу о результате


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