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Наложенный платеж
27/04/2004
В общем-то лучше заранее испугаться и не лезть во все ЭТО... На самом деле, не так и страшно, потерянные почтой бандероли не больше 1% от отправленных. Если Вы только начинаете, вам это станет критично года через 2. пока работайте спокойно.
В общем-то лучше заранее испугаться и не лезть во все ЭТО... На самом деле, не так и страшно, потерянные почтой бандероли не больше 1% от отправленных. Если Вы только начинаете, вам это станет критично года через 2. пока работайте спокойно.
28/04/2004
Мы поработали наложкой первый год и отказались. Возвраты, завешивание денег и пр.
Теперь работаем по предоплате: покупатель оплачивает на наш счет исключительно стоимость товара. Все почтовые расходы идут наложенным платежом и нас никак не касаются. Очень удобная и прозрачная схема, но не без взаимопонимания в почтовом отделении.
Мы поработали наложкой первый год и отказались. Возвраты, завешивание денег и пр.
Теперь работаем по предоплате: покупатель оплачивает на наш счет исключительно стоимость товара. Все почтовые расходы идут наложенным платежом и нас никак не касаются. Очень удобная и прозрачная схема, но не без взаимопонимания в почтовом отделении.
28/04/2004
Наш сайт открылся недавно и в основном мы работаем наложным платежом, по началу при отправке на почте ко мне относились не очень доброжелательно, но небольшое количество шоколада и работники почты стали более сговорчивее, также наполовину автоматизировал заполнения бланков и наклеек на бандероль и кстати на каждом конверте я обязательно клею наклейку что это наложный платеж и его стоимость.
И отказываться от данного вида отправке мы не собираемся.
Наш сайт открылся недавно и в основном мы работаем наложным платежом, по началу при отправке на почте ко мне относились не очень доброжелательно, но небольшое количество шоколада и работники почты стали более сговорчивее, также наполовину автоматизировал заполнения бланков и наклеек на бандероль и кстати на каждом конверте я обязательно клею наклейку что это наложный платеж и его стоимость.
И отказываться от данного вида отправке мы не собираемся.
28/04/2004
to Артем
ужасно.
вот вот, для примера выписка из моей системы:
17 марта 2004г. Отправлений: 97 PT 27
Статистика по отправлению PT 27:
Оплачено: 44 на сумму 28600р.
Посылок вернулось: 3
---
Вот и считайте выгодно или нет.
Я досих пор жду денег за партии отправленые в январе, феврале.
ПО поводу отправлений на почте:
Договориться с ними легко.
Я договорился, что приношу партию посылок, и приплачиваю по 10руб сверху посылке в карман работнику почту.
Приношу с утра сотню посылок и вечером захожу и оплачиваю все. Учень удобно.
to Артем
ужасно.
вот вот, для примера выписка из моей системы:
17 марта 2004г. Отправлений: 97 PT 27
Статистика по отправлению PT 27:
Оплачено: 44 на сумму 28600р.
Посылок вернулось: 3
---
Вот и считайте выгодно или нет.
Я досих пор жду денег за партии отправленые в январе, феврале.
ПО поводу отправлений на почте:
Договориться с ними легко.
Я договорился, что приношу партию посылок, и приплачиваю по 10руб сверху посылке в карман работнику почту.
Приношу с утра сотню посылок и вечером захожу и оплачиваю все. Учень удобно.
28/04/2004
Да, с наложкой, как я понял, у нас проблемы. Но для клиента, я считаю, что это самый удобный способ оплаты. Пришел на почту, заплатил, забрал. А по предоплате если, то это ж в банк надо идти, заполнять всякие бумажки, в очереде стоять... Ну, не удобно это.
Думаю, в первую очередь мы должны позаботиться о клиенте. Потом, конечно, о себе.
Другое дело, правда, если потери превышают все допустимые нормы, то тут надо будет пересмотреть свою стратегию.
Да, с наложкой, как я понял, у нас проблемы. Но для клиента, я считаю, что это самый удобный способ оплаты. Пришел на почту, заплатил, забрал. А по предоплате если, то это ж в банк надо идти, заполнять всякие бумажки, в очереде стоять... Ну, не удобно это.
Думаю, в первую очередь мы должны позаботиться о клиенте. Потом, конечно, о себе.
Другое дело, правда, если потери превышают все допустимые нормы, то тут надо будет пересмотреть свою стратегию.
28/04/2004
По наложке хорошо,я так понимаю, с мелкими товарами работать. А если это dvd проигрыватель, или комплект акустики для домашнего кинотеатра, тогда предоплата на счет, или доставка на дом с оплатой при получении. Конечно, стоимость доставки выше намного, но! Быстро доставляют, бережно относятся к товару. А если такого товара в регионе нет в офлайн продаже, то иногда стоимость доставки некоторым не интересна. Главное чтоб электронника дошла в рабочем виде=)
По наложке хорошо,я так понимаю, с мелкими товарами работать. А если это dvd проигрыватель, или комплект акустики для домашнего кинотеатра, тогда предоплата на счет, или доставка на дом с оплатой при получении. Конечно, стоимость доставки выше намного, но! Быстро доставляют, бережно относятся к товару. А если такого товара в регионе нет в офлайн продаже, то иногда стоимость доставки некоторым не интересна. Главное чтоб электронника дошла в рабочем виде=)
28/04/2004
Алексей - естесвно, наложенный платеж подходит только для не очень дорогих отправлений.
Если отправить наложкой dvd и домашний кинотеатр , то если деньги не вернутся, например потеряется наложенный платеж - убытки будут огого какие.
---
А на счет яндекса и веб-мани, что в этом плохого ?
Мое личное мнение - электронные системы оплаты - интересны многим покупателям и ничего стращного нет, если ты с этих систем не заплатишь налоги.
Многие скептики этого форуму вообще не признают электронную наличность, по моему это не правельно. Надо работат на все категории покупателей и не отставать в развитии рынка.
Алексей - естесвно, наложенный платеж подходит только для не очень дорогих отправлений.
Если отправить наложкой dvd и домашний кинотеатр , то если деньги не вернутся, например потеряется наложенный платеж - убытки будут огого какие.
---
А на счет яндекса и веб-мани, что в этом плохого ?
Мое личное мнение - электронные системы оплаты - интересны многим покупателям и ничего стращного нет, если ты с этих систем не заплатишь налоги.
Многие скептики этого форуму вообще не признают электронную наличность, по моему это не правельно. Надо работат на все категории покупателей и не отставать в развитии рынка.
28/04/2004
Мы например закладываем в стоимость доставки процентов 30% на убытки, то есть выкупивший заказ клиент покрывает расходы по возврату-утерям.
Не представляю как можно отказаться от налож платежа вместо того чтобы просто посчитать возможные убытки и включить их в стоимость товара или доставки.
У нас из 4 выставленных счетов на предоплату дай Бог одну оплачивают- пока юзер идет в банк, он успевает сто раз передумать, или просто лень ходить, или принтер не работает, да мало ли чего.
Я понимаю, обидно, но что с того?
Мы например закладываем в стоимость доставки процентов 30% на убытки, то есть выкупивший заказ клиент покрывает расходы по возврату-утерям.
Не представляю как можно отказаться от налож платежа вместо того чтобы просто посчитать возможные убытки и включить их в стоимость товара или доставки.
У нас из 4 выставленных счетов на предоплату дай Бог одну оплачивают- пока юзер идет в банк, он успевает сто раз передумать, или просто лень ходить, или принтер не работает, да мало ли чего.
Я понимаю, обидно, но что с того?
28/04/2004
Вот я о чем и говорю, Andre. Уважаешь интересы клиента и ориентируешься на его потребности - следовательно, и прибыль возрастает. А то, что 5 из 500 заказов не прошли - не велика потеря. Тем более, если Вы заранее предусматриваете и вкладываете в стоимость продукции возможные потери. Все логично.
Вот я о чем и говорю, Andre. Уважаешь интересы клиента и ориентируешься на его потребности - следовательно, и прибыль возрастает. А то, что 5 из 500 заказов не прошли - не велика потеря. Тем более, если Вы заранее предусматриваете и вкладываете в стоимость продукции возможные потери. Все логично.
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