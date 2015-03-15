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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Магазин наручных часов: перспективно ли?



Ссылка на сообщение Сергей Рябов
15/03/2015

Martin Eden:

У fake - маржа больше


Заблуждение.

Фейком торгуют через разные CPAки и прочие варианты, там маржа меньше и дербанится на большое число игроков.



Ссылка на сообщение Aleksey3w
18/03/2015

Учитывая что сейчас мутит эпл с часами, смысла начинать это думаю все меньше.



Ссылка на сообщение Сергей Рябов
23/03/2015

У Эппла вообще другая ЦА.



Ссылка на сообщение Олег Ом
23/03/2015

Казак:

Есть намерение делать магазин наручных часов


Если не имеете дилерского соглашения с производителем – то «тяжело будет».



Ссылка на сообщение Чаплин
18/04/2015

смотря каких часов.



Ссылка на сообщение Dostigimo
20/04/2015

С точки зрения удобств для интернет-торговли часы практически идеальный товар.
Особенно если сделать качественные фотографии.



Ссылка на сообщение MaGulya
07/10/2015

Dostigimo:

С точки зрения удобств для интернет-торговли часы практически идеальный товар.
Особенно если сделать качественные фотографии.


Мне кажется, все-таки - далеко не идеальный... Во первых - упаковка, часы товар все-таки бьющийся, во-вторых - гарантия (на этот товар она должна быть по закону), т.е. в наличии должен быть паспорт с адресом сервисной мастерской (если торговать "правильно") - или вы берете товар назад на протяжении гораздо большего срока, чем 7 дней. + относительно своих размеров этот товар совсем немало весит (это к вопросу доставки, если почта, если курьерка - чаще несущественно)



Ссылка на сообщение Сергей Жуков
08/10/2015

MaGulya:

Мне кажется, все-таки - далеко не идеальный...

На мой взгляд, это не совсем правильная позиция - выбирать, чем торговать в интернет-магазине, исходя из удобства для продавца. Легко может случиться так, что этот товар удобен ему во всех отношениях, но - вот незадача - совсем не востребован на рынке. Так что в большинстве случаев стоит все же отталкиваться от наличия спроса, пусть даже с таким товаром придется повозиться. Если, конечно, речь идет о получении прибыли.



Ссылка на сообщение Vados Ocheretko,
основатель и генеральный директор Тик Так
18:17

всем доброго времени суток , сделал набросок сайта по продаже часов , посмотрите , и скажите ваше мнение, перспективно ли ? https://tic-tac.in.ua/


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