|Предыдущая
|1
|2
Магазин наручных часов: перспективно ли?
15/03/2015
Заблуждение.
Фейком торгуют через разные CPAки и прочие варианты, там маржа меньше и дербанится на большое число игроков.
Martin Eden:
У fake - маржа больше
У fake - маржа больше
Заблуждение.
Фейком торгуют через разные CPAки и прочие варианты, там маржа меньше и дербанится на большое число игроков.
07/10/2015
Мне кажется, все-таки - далеко не идеальный... Во первых - упаковка, часы товар все-таки бьющийся, во-вторых - гарантия (на этот товар она должна быть по закону), т.е. в наличии должен быть паспорт с адресом сервисной мастерской (если торговать "правильно") - или вы берете товар назад на протяжении гораздо большего срока, чем 7 дней. + относительно своих размеров этот товар совсем немало весит (это к вопросу доставки, если почта, если курьерка - чаще несущественно)
Dostigimo:
С точки зрения удобств для интернет-торговли часы практически идеальный товар.
Особенно если сделать качественные фотографии.
С точки зрения удобств для интернет-торговли часы практически идеальный товар.
Особенно если сделать качественные фотографии.
Мне кажется, все-таки - далеко не идеальный... Во первых - упаковка, часы товар все-таки бьющийся, во-вторых - гарантия (на этот товар она должна быть по закону), т.е. в наличии должен быть паспорт с адресом сервисной мастерской (если торговать "правильно") - или вы берете товар назад на протяжении гораздо большего срока, чем 7 дней. + относительно своих размеров этот товар совсем немало весит (это к вопросу доставки, если почта, если курьерка - чаще несущественно)
08/10/2015
На мой взгляд, это не совсем правильная позиция - выбирать, чем торговать в интернет-магазине, исходя из удобства для продавца. Легко может случиться так, что этот товар удобен ему во всех отношениях, но - вот незадача - совсем не востребован на рынке. Так что в большинстве случаев стоит все же отталкиваться от наличия спроса, пусть даже с таким товаром придется повозиться. Если, конечно, речь идет о получении прибыли.
MaGulya:
Мне кажется, все-таки - далеко не идеальный...
Мне кажется, все-таки - далеко не идеальный...
На мой взгляд, это не совсем правильная позиция - выбирать, чем торговать в интернет-магазине, исходя из удобства для продавца. Легко может случиться так, что этот товар удобен ему во всех отношениях, но - вот незадача - совсем не востребован на рынке. Так что в большинстве случаев стоит все же отталкиваться от наличия спроса, пусть даже с таким товаром придется повозиться. Если, конечно, речь идет о получении прибыли.
Vados Ocheretko,
основатель и генеральный директор Тик Так
основатель и генеральный директор Тик Так
18:17
всем доброго времени суток , сделал набросок сайта по продаже часов , посмотрите , и скажите ваше мнение, перспективно ли ? https://tic-tac.in.ua/
всем доброго времени суток , сделал набросок сайта по продаже часов , посмотрите , и скажите ваше мнение, перспективно ли ? https://tic-tac.in.ua/
Ответить
Разделы форума
Открытие бизнесаБизнес-планирование
Привлечение инвестиций
Название и регистрация
Сайт и приложение
Первые шаги
Привлечение клиентовSEO и продающий маркетинг
Продвижение бренда
Нестандартные методы продвижения
Эффективность рекламы
Удержание клиентовДизайн и usability
Контент
CRM и взаимоотношения с клиентами
Ведение бизнесаАвтоматизация
Бухгалтерия и налогообложение
Безопасность
Доставка и логистика
Обучение и управление персоналом
Общий менеджмент
Платежные системы
Управление ассортиментом
Юридические вопросы
Тенденции развитияРоссийские тенденции
Международные тенденции
Специальные форумыНовости Oborot.ru
Кофейня
Работа над ошибками
Архив