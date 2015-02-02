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Кто работает с внешними call-центрами, отзовитесь!
02/02/2015
Все очень сильно зависит от тематики. В компьютерной-бытовой технике очень существенная часть заказов оформляется по телефону
проще обучить человека в аутсорсинговой компании. в этом случае ФОТ будет не выше, а вот в случае замены человека либо необходимости расширить персонал не нужно будет тратить время на повторное обучение
kuzmin:
Для интернет-магазина отдел продаж не нужен в принципе.
Для интернет-магазина отдел продаж не нужен в принципе.
Все очень сильно зависит от тематики. В компьютерной-бытовой технике очень существенная часть заказов оформляется по телефону
krasnaya mechta:
1. Подсчитайте количество вызовов в сутки. Если эта цифра до 70 звонков, вам проще взять человека и обучить его.
1. Подсчитайте количество вызовов в сутки. Если эта цифра до 70 звонков, вам проще взять человека и обучить его.
проще обучить человека в аутсорсинговой компании. в этом случае ФОТ будет не выше, а вот в случае замены человека либо необходимости расширить персонал не нужно будет тратить время на повторное обучение
06/05/2015
не факт, есть интернет-магазины которые заказывают такую услугу и с меньшим количеством заказов.
при стандартизированном подходе, если работает аутсорсинговый центр колл-центр, то как правило работает не один человек - операторы принимают заказы, оформляют, а логисты уже сопровождают и модерируют заказы в курьерской службе.
mashka-romashka:
Но я думала, что количество звонков ,если заказываешь такую услугу бывает намного выше ,чем 70
Но я думала, что количество звонков ,если заказываешь такую услугу бывает намного выше ,чем 70
не факт, есть интернет-магазины которые заказывают такую услугу и с меньшим количеством заказов.
mashka-romashka:
и работает над заказом не один человек
и работает над заказом не один человек
при стандартизированном подходе, если работает аутсорсинговый центр колл-центр, то как правило работает не один человек - операторы принимают заказы, оформляют, а логисты уже сопровождают и модерируют заказы в курьерской службе.
Николай Арто,
Генеральный директо FTR
Генеральный директо FTR
14:14
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