mashka-romashka:



Но я думала, что количество звонков ,если заказываешь такую услугу бывает намного выше ,чем 70

не факт, есть интернет-магазины которые заказывают такую услугу и с меньшим количеством заказов.

mashka-romashka:



и работает над заказом не один человек

при стандартизированном подходе, если работает аутсорсинговый центр колл-центр, то как правило работает не один человек - операторы принимают заказы, оформляют, а логисты уже сопровождают и модерируют заказы в курьерской службе.