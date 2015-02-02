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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Кто работает с внешними call-центрами, отзовитесь!



Ссылка на сообщение TheSalesTeam
02/02/2015

kuzmin:

Для интернет-магазина отдел продаж не нужен в принципе.


Все очень сильно зависит от тематики. В компьютерной-бытовой технике очень существенная часть заказов оформляется по телефону

krasnaya mechta:

1. Подсчитайте количество вызовов в сутки. Если эта цифра до 70 звонков, вам проще взять человека и обучить его.


проще обучить человека в аутсорсинговой компании. в этом случае ФОТ будет не выше, а вот в случае замены человека либо необходимости расширить персонал не нужно будет тратить время на повторное обучение



Ссылка на сообщение mashka-romashka
06/05/2015

полностью согласна с последним сообщением. Но я думала, что количество звонков ,если заказываешь такую услугу бывает намного выше ,чем 70.и работает над заказом не один человек.



Ссылка на сообщение Евгений Ritm-Z
06/05/2015

mashka-romashka:

Но я думала, что количество звонков ,если заказываешь такую услугу бывает намного выше ,чем 70

не факт, есть интернет-магазины которые заказывают такую услугу и с меньшим количеством заказов.
mashka-romashka:

и работает над заказом не один человек

при стандартизированном подходе, если работает аутсорсинговый центр колл-центр, то как правило работает не один человек - операторы принимают заказы, оформляют, а логисты уже сопровождают и модерируют заказы в курьерской службе.



Ссылка на сообщение Николай Арто,
Генеральный директо FTR
14:14

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