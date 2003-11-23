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Как оптимизировать торговлю для телемагазина через интернет-сайт?
23/11/2003
Денис, один мои знакомые имели теле-магазин в штатах. В сезон они продали через него на $350K. Вложили эти деньги в создание крутейшего инет магазина, и не продали через него потом нифига :) Вывод - оставайтесь в телевизорах. Интернет дает время подумать - а нужна ли эта вещь - что губительно для вашего бизнеса
Денис, один мои знакомые имели теле-магазин в штатах. В сезон они продали через него на $350K. Вложили эти деньги в создание крутейшего инет магазина, и не продали через него потом нифига :) Вывод - оставайтесь в телевизорах. Интернет дает время подумать - а нужна ли эта вещь - что губительно для вашего бизнеса
24/11/2003
По-моему беда того инет-магазина - отсутствеи такой же "убалтывающей" информации, как по ТВ.
Вот если бы по каждому товару было и нормальное описание, хорошо бы со всякой "красотой", которую позволяет интернет и кроме того было бы нормальное оформление самих страничек - хтмл-тэги, то глядишь и тут лохов бы нашлось в достатке.
Т.е. без помощи специалистов тут никак не обойтись ;)
По-моему беда того инет-магазина - отсутствеи такой же "убалтывающей" информации, как по ТВ.
Вот если бы по каждому товару было и нормальное описание, хорошо бы со всякой "красотой", которую позволяет интернет и кроме того было бы нормальное оформление самих страничек - хтмл-тэги, то глядишь и тут лохов бы нашлось в достатке.
Т.е. без помощи специалистов тут никак не обойтись ;)
24/11/2003
Я не про этику.
Я про то, что "впариватели" в сети плоховато идут. Народ в сети по-продвинутей.
Пусть делают сайт. Они его не окупят. Товар и по телику уже оскомину набил, а они его через сеть будут двигать.
:) их товар даже через поисковики не продвинуть, потому что это Г. никто не ищет... :)
Я не про этику.
Я про то, что "впариватели" в сети плоховато идут. Народ в сети по-продвинутей.
Пусть делают сайт. Они его не окупят. Товар и по телику уже оскомину набил, а они его через сеть будут двигать.
:) их товар даже через поисковики не продвинуть, потому что это Г. никто не ищет... :)
25/11/2003
Господа, появлению телешопов в инете надопоставить заслон. Они
1.скрывают свой физический адрес.
2. не выполняют законы по защите прав потребителей.
3. не обеспечивают гарантию, ремонт и обмен брака.
4 и самое главное - это делается не от бедности! Это является основой ее обогащения!
Душить телемагазины появляющиеся в инете - наша ОБЯЗАННОСТЬ. Не будете их душить - покупатели плюнут на все инет магазины и вы останетесь без работы.При слове инетмагазин все будут плеваться нам вслед.
Вы все знаете чем торгуют инет-магазины - всяким говном которые никто не продает. Но они будут мимикрировать.
И вообще магазин без адреса,телефона и гарантии а также без гостевой - душить адназначна....
Господа, появлению телешопов в инете надопоставить заслон. Они
1.скрывают свой физический адрес.
2. не выполняют законы по защите прав потребителей.
3. не обеспечивают гарантию, ремонт и обмен брака.
4 и самое главное - это делается не от бедности! Это является основой ее обогащения!
Душить телемагазины появляющиеся в инете - наша ОБЯЗАННОСТЬ. Не будете их душить - покупатели плюнут на все инет магазины и вы останетесь без работы.При слове инетмагазин все будут плеваться нам вслед.
Вы все знаете чем торгуют инет-магазины - всяким говном которые никто не продает. Но они будут мимикрировать.
И вообще магазин без адреса,телефона и гарантии а также без гостевой - душить адназначна....
26/11/2003
Не пудрите мозги людям!Вы указываете на формальные признаки, а главное - суть бизнеса. Суть телешопов - нажива основанная на надувательстве. Суть других нормальных магазинов и лавочек - получать прибыль на продаже.
Кстати, мы все прекрасно знаем что готовые фирмы с ИНН открытые на утерянный паспорт продаются на каждом углу. Офис и телефон арендуются на эту липовую фирму.
Но главным является другое:
1. наличие на сайте магазина ФИЗИЧЕСКОГО адреса куда люди могут явиться и предьявить претензии.
2. На сайте должно быть четко написано про гарантию на товары и указано куда,как и в каких обстоятельствах обращаться.Как получить деньги обратно или как обменять брак.
У вас указаны эти две главные вещи? Нет и еще раз нет. Стоит только телефон по котрому можно людей просто футболить. А его можно менять каждый месяц.
3.И еще - а где гостевая? куда благодарный покупатель может оставить свои радостные впечатления? Нет? Правильно. Иначе там будут только требования вернуть деньги.
PS. Когда у вас на сайте появится эти три пункта - тогда еще можно поговорить. А пока у вас на сайте не будет этих вещей - с вами говорить не о чем.
=======
Ответьте прямо - вы можете сейчас поставить эти три пункта на своем телешопе?
Не пудрите мозги людям!Вы указываете на формальные признаки, а главное - суть бизнеса. Суть телешопов - нажива основанная на надувательстве. Суть других нормальных магазинов и лавочек - получать прибыль на продаже.
Кстати, мы все прекрасно знаем что готовые фирмы с ИНН открытые на утерянный паспорт продаются на каждом углу. Офис и телефон арендуются на эту липовую фирму.
Но главным является другое:
1. наличие на сайте магазина ФИЗИЧЕСКОГО адреса куда люди могут явиться и предьявить претензии.
2. На сайте должно быть четко написано про гарантию на товары и указано куда,как и в каких обстоятельствах обращаться.Как получить деньги обратно или как обменять брак.
У вас указаны эти две главные вещи? Нет и еще раз нет. Стоит только телефон по котрому можно людей просто футболить. А его можно менять каждый месяц.
3.И еще - а где гостевая? куда благодарный покупатель может оставить свои радостные впечатления? Нет? Правильно. Иначе там будут только требования вернуть деньги.
PS. Когда у вас на сайте появится эти три пункта - тогда еще можно поговорить. А пока у вас на сайте не будет этих вещей - с вами говорить не о чем.
=======
Ответьте прямо - вы можете сейчас поставить эти три пункта на своем телешопе?
26/11/2003
Денис!
Только что позвонил по телефону 792-50-70 который указан на вашем телешопе. Прикинулся покупателем :). Вот мой разговор:
=========
- Алло!Я хотел бы купить паровой очиститель "Супер Стим Клинер".
- его цена таая то.
-Отлично! А какая гарантия на него?
- Какая гарантия?
- Ну, куда я могу вернуть его если он окажется бракованным?
- А почему он должен быть браком?
- Ну, (растеряно)бывает же что изредко попадается брак?
- Сккой стати он будет бракованным, он в упаковке будет и никто его не открывал...
-Но все же я смогу вернуть его в случае брака или обменять?
- нет, не можете.
-А проверить при покупке могу?
- Нет,вы проверяете целостность упаковки и платите.
-А если браком окажется?
- Почему он будет браком?
-Не знаю, если вдруг...
- Позвоните нам.
- А приехать мона? Я в Москве ведьживу?
-Нет, приехать нельзя....
- А в ваш офис приехать мона и где офис?
- Мы не принимаем в офисе,Надо звонитьпотелефону.
-Ответье мне четко пожалуйста: у вас есть гарантия? Да или нет?
- Я сейчас спрошу у руководства.... впрочем нет.... гарантиии нет....
==========
В конце она уже разозлилась конкретно и стала кричать на меня....
Вот чудо-телефон телешопа
(095) 792-50-70 Это покруче Жванецкого :) :)
Денис!
Только что позвонил по телефону 792-50-70 который указан на вашем телешопе. Прикинулся покупателем :). Вот мой разговор:
=========
- Алло!Я хотел бы купить паровой очиститель "Супер Стим Клинер".
- его цена таая то.
-Отлично! А какая гарантия на него?
- Какая гарантия?
- Ну, куда я могу вернуть его если он окажется бракованным?
- А почему он должен быть браком?
- Ну, (растеряно)бывает же что изредко попадается брак?
- Сккой стати он будет бракованным, он в упаковке будет и никто его не открывал...
-Но все же я смогу вернуть его в случае брака или обменять?
- нет, не можете.
-А проверить при покупке могу?
- Нет,вы проверяете целостность упаковки и платите.
-А если браком окажется?
- Почему он будет браком?
-Не знаю, если вдруг...
- Позвоните нам.
- А приехать мона? Я в Москве ведьживу?
-Нет, приехать нельзя....
- А в ваш офис приехать мона и где офис?
- Мы не принимаем в офисе,Надо звонитьпотелефону.
-Ответье мне четко пожалуйста: у вас есть гарантия? Да или нет?
- Я сейчас спрошу у руководства.... впрочем нет.... гарантиии нет....
==========
В конце она уже разозлилась конкретно и стала кричать на меня....
Вот чудо-телефон телешопа
(095) 792-50-70 Это покруче Жванецкого :) :)
26/11/2003
Вы передергиваете.Причем дважды:
Отсутствие физического офиса у телемагазинов - суть и главный принцип аферы. Все построено на этом. У них есть офисаы и склады. Но они прячут его.... Отсутствие офиса у пацана-вебмастера от бедности.
Отсутствие возможности проверить товар перед оплатой и невозможность вернуть деньги,заменить товар или получить гарантийный ремонт - это не лажа.Это преступление..
Телешопы через год покончат с существованием интернет-магазинов. Они кинут всех инет-покупателей...
Народ будет блеваться при слове инет-магазин. Телешопы через пару лет оставят после себя выжженную пустыню.
======
Андре, вы случаем не сам Денис? :) :)Прям бьетесь защищаете телешопы...
Вы передергиваете.Причем дважды:
Отсутствие физического офиса у телемагазинов - суть и главный принцип аферы. Все построено на этом. У них есть офисаы и склады. Но они прячут его.... Отсутствие офиса у пацана-вебмастера от бедности.
Отсутствие возможности проверить товар перед оплатой и невозможность вернуть деньги,заменить товар или получить гарантийный ремонт - это не лажа.Это преступление..
Телешопы через год покончат с существованием интернет-магазинов. Они кинут всех инет-покупателей...
Народ будет блеваться при слове инет-магазин. Телешопы через пару лет оставят после себя выжженную пустыню.
======
Андре, вы случаем не сам Денис? :) :)Прям бьетесь защищаете телешопы...
26/11/2003
Не защищаю и не обвиняю по-напрасну, я за объективность. Вы же г-н Потребитель так брызжете извините слюной, как будто у них с десяток товаров купили, а на 11 покупке глаза то и открылись :) Насчет криков о последнем дне Помпе.. извините,и-торговли, перечитайте пост www.epilot.ru и успокойтесь.
Не защищаю и не обвиняю по-напрасну, я за объективность. Вы же г-н Потребитель так брызжете извините слюной, как будто у них с десяток товаров купили, а на 11 покупке глаза то и открылись :) Насчет криков о последнем дне Помпе.. извините,и-торговли, перечитайте пост www.epilot.ru и успокойтесь.
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