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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Как оптимизировать торговлю для телемагазина через интернет-сайт?



Ссылка на сообщение www.epilot.ru
23/11/2003

Денис, один мои знакомые имели теле-магазин в штатах. В сезон они продали через него на $350K. Вложили эти деньги в создание крутейшего инет магазина, и не продали через него потом нифига :) Вывод - оставайтесь в телевизорах. Интернет дает время подумать - а нужна ли эта вещь - что губительно для вашего бизнеса



Ссылка на сообщение RaMan
23/11/2003

Так а зачем обсуждать внутренние особенности бизнеса? Я вот про "шампунь в моче" относительно данного конкретного магазина ничего не знаю. Можно просто констатировать, что отсутствие адреса/телефона - большой минус. Не более.



Ссылка на сообщение Константин
24/11/2003

РаМан, дело в том, что у них "отсутсвие адреса/телефона" - это не не досабный недогляд, недоработочка, а "ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ".

Адреса и телефона там НИКОГДА не будет.



Ссылка на сообщение Роман
24/11/2003

По-моему беда того инет-магазина - отсутствеи такой же "убалтывающей" информации, как по ТВ.

Вот если бы по каждому товару было и нормальное описание, хорошо бы со всякой "красотой", которую позволяет интернет и кроме того было бы нормальное оформление самих страничек - хтмл-тэги, то глядишь и тут лохов бы нашлось в достатке.

Т.е. без помощи специалистов тут никак не обойтись ;)



Ссылка на сообщение RaMan
24/11/2003

Константин, ну зачем так рьяно бороться за этику?:) Где Вы видели 100% "честный" бизнес?



А в инете лохотрон устроить ИМХО еще проще, чем по ТВ...



Ссылка на сообщение Константин
24/11/2003

Я не про этику.

Я про то, что "впариватели" в сети плоховато идут. Народ в сети по-продвинутей.

Пусть делают сайт. Они его не окупят. Товар и по телику уже оскомину набил, а они его через сеть будут двигать.

:) их товар даже через поисковики не продвинуть, потому что это Г. никто не ищет... :)



Ссылка на сообщение Константин
24/11/2003

RaMan: "А в инете лохотрон устроить ИМХО еще проще, чем по ТВ..."



Кто бы спорил! Особенно в области баннерной рекламы!!! :)



Ссылка на сообщение Домовой
25/11/2003

Господа, появлению телешопов в инете надопоставить заслон. Они

1.скрывают свой физический адрес.

2. не выполняют законы по защите прав потребителей.

3. не обеспечивают гарантию, ремонт и обмен брака.

4 и самое главное - это делается не от бедности! Это является основой ее обогащения!

Душить телемагазины появляющиеся в инете - наша ОБЯЗАННОСТЬ. Не будете их душить - покупатели плюнут на все инет магазины и вы останетесь без работы.При слове инетмагазин все будут плеваться нам вслед.

Вы все знаете чем торгуют инет-магазины - всяким говном которые никто не продает. Но они будут мимикрировать.

И вообще магазин без адреса,телефона и гарантии а также без гостевой - душить адназначна....



Ссылка на сообщение Денис
26/11/2003

Уважаемые Господа !!! Спасибо всем за Ваше мнение. Все ваши позиции очень ценны для нас в плане получения информации.

1. Телефоны есть

2. ИНН есть

3. Все продаем через ККМ

4. Права потребителей соблюдены.

5. Право клиента приобрести или нет. Никто не насилует

С Уважением, Денис Волошин



Ссылка на сообщение Домовой
26/11/2003

Не пудрите мозги людям!Вы указываете на формальные признаки, а главное - суть бизнеса. Суть телешопов - нажива основанная на надувательстве. Суть других нормальных магазинов и лавочек - получать прибыль на продаже.

Кстати, мы все прекрасно знаем что готовые фирмы с ИНН открытые на утерянный паспорт продаются на каждом углу. Офис и телефон арендуются на эту липовую фирму.

Но главным является другое:

1. наличие на сайте магазина ФИЗИЧЕСКОГО адреса куда люди могут явиться и предьявить претензии.

2. На сайте должно быть четко написано про гарантию на товары и указано куда,как и в каких обстоятельствах обращаться.Как получить деньги обратно или как обменять брак.

У вас указаны эти две главные вещи? Нет и еще раз нет. Стоит только телефон по котрому можно людей просто футболить. А его можно менять каждый месяц.

3.И еще - а где гостевая? куда благодарный покупатель может оставить свои радостные впечатления? Нет? Правильно. Иначе там будут только требования вернуть деньги.

PS. Когда у вас на сайте появится эти три пункта - тогда еще можно поговорить. А пока у вас на сайте не будет этих вещей - с вами говорить не о чем.

=======

Ответьте прямо - вы можете сейчас поставить эти три пункта на своем телешопе?



Ссылка на сообщение Потребитель
26/11/2003

Денис!

Только что позвонил по телефону 792-50-70 который указан на вашем телешопе. Прикинулся покупателем :). Вот мой разговор:

=========

- Алло!Я хотел бы купить паровой очиститель "Супер Стим Клинер".

- его цена таая то.

-Отлично! А какая гарантия на него?

- Какая гарантия?

- Ну, куда я могу вернуть его если он окажется бракованным?

- А почему он должен быть браком?

- Ну, (растеряно)бывает же что изредко попадается брак?

- Сккой стати он будет бракованным, он в упаковке будет и никто его не открывал...

-Но все же я смогу вернуть его в случае брака или обменять?

- нет, не можете.

-А проверить при покупке могу?

- Нет,вы проверяете целостность упаковки и платите.

-А если браком окажется?

- Почему он будет браком?

-Не знаю, если вдруг...

- Позвоните нам.

- А приехать мона? Я в Москве ведьживу?

-Нет, приехать нельзя....

- А в ваш офис приехать мона и где офис?

- Мы не принимаем в офисе,Надо звонитьпотелефону.

-Ответье мне четко пожалуйста: у вас есть гарантия? Да или нет?

- Я сейчас спрошу у руководства.... впрочем нет.... гарантиии нет....

==========

В конце она уже разозлилась конкретно и стала кричать на меня....

Вот чудо-телефон телешопа

(095) 792-50-70 Это покруче Жванецкого :) :)



Ссылка на сообщение Константин
26/11/2003

:)....

Денис, а вот по домену вашего магАзина вас запросто вычислить можно.

Т.ч. Гоу хоум в телевизор! :)



Ссылка на сообщение Andre
26/11/2003

Эххх, отсутствие гарантии конечно лажа, но Офисов нет у 90% и-магов! И юзеры у них покупают! Ей-богу, жалко баксов, которые плачу за офис. Хотя тщу себя надеждой, что при выборе магазина хоть один из 100 покупателей да обратит на это внимание, и купит у того, у кого офис :)



Ссылка на сообщение Потребитель
26/11/2003

Вы передергиваете.Причем дважды:

Отсутствие физического офиса у телемагазинов - суть и главный принцип аферы. Все построено на этом. У них есть офисаы и склады. Но они прячут его.... Отсутствие офиса у пацана-вебмастера от бедности.

Отсутствие возможности проверить товар перед оплатой и невозможность вернуть деньги,заменить товар или получить гарантийный ремонт - это не лажа.Это преступление..

Телешопы через год покончат с существованием интернет-магазинов. Они кинут всех инет-покупателей...

Народ будет блеваться при слове инет-магазин. Телешопы через пару лет оставят после себя выжженную пустыню.

======

Андре, вы случаем не сам Денис? :) :)Прям бьетесь защищаете телешопы...



Ссылка на сообщение Andre
26/11/2003

Не защищаю и не обвиняю по-напрасну, я за объективность. Вы же г-н Потребитель так брызжете извините слюной, как будто у них с десяток товаров купили, а на 11 покупке глаза то и открылись :) Насчет криков о последнем дне Помпе.. извините,и-торговли, перечитайте пост www.epilot.ru и успокойтесь.


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