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Как оптимизировать торговлю для телемагазина через интернет-сайт?
27/11/2003
Andre - если вы не есть тот же денис то укажите пожалуйста подле своего имени урл своего инет-магазина.Это разрешается здесь. Если не укажете - значит вы и есть денис.
тот самый Денис который пряется и не хочет отвечатьгде у него в телешопе указаны права потребителей и который так и не написал куда же обращаться чтобы вернуть туда брак.
===========
Насчет брызг слюной:
Да, я купил 10 бракованных вещей в телешопе который представляет Денис и указывает его в своих данных а именно -http://www.teleshop.ru/ и хочу вернуть туда брак.
Куда подевался Денис? С нетерпением жду когда он напишет адрес куда мне обратиться...
Вы представляете таинственный магазин и он представляет таинственный магазин. И вы оба скрываетесь.... Лично я не указываю данных так как я ПОТРЕБИТЕЛЬ.
Впрочем и так ясно что Андре-Денис никогда не напишет куда же обратиться обманутому потребителю. вы наглядно показали свою суть.
оставьте в стороне брызги... Скажите - куда мне сдать брак купленный в вашем магазине? Если не отвечаете на этот вопрос то имейте совесть не появляться туточки...
Здесь собираются приличные люди. Пусть и не безгрешные но и не отпетые жулики и аферисты.
Пожалуйста зубы не заговаривайте. Дайте ответ на вопросы по существу. Отсутствие ответа означает признание Денис-андре всех нарушений закона.
Andre - если вы не есть тот же денис то укажите пожалуйста подле своего имени урл своего инет-магазина.Это разрешается здесь. Если не укажете - значит вы и есть денис.
тот самый Денис который пряется и не хочет отвечатьгде у него в телешопе указаны права потребителей и который так и не написал куда же обращаться чтобы вернуть туда брак.
===========
Насчет брызг слюной:
Да, я купил 10 бракованных вещей в телешопе который представляет Денис и указывает его в своих данных а именно -http://www.teleshop.ru/ и хочу вернуть туда брак.
Куда подевался Денис? С нетерпением жду когда он напишет адрес куда мне обратиться...
Вы представляете таинственный магазин и он представляет таинственный магазин. И вы оба скрываетесь.... Лично я не указываю данных так как я ПОТРЕБИТЕЛЬ.
Впрочем и так ясно что Андре-Денис никогда не напишет куда же обратиться обманутому потребителю. вы наглядно показали свою суть.
оставьте в стороне брызги... Скажите - куда мне сдать брак купленный в вашем магазине? Если не отвечаете на этот вопрос то имейте совесть не появляться туточки...
Здесь собираются приличные люди. Пусть и не безгрешные но и не отпетые жулики и аферисты.
Пожалуйста зубы не заговаривайте. Дайте ответ на вопросы по существу. Отсутствие ответа означает признание Денис-андре всех нарушений закона.
27/11/2003
Я не Андре-Денис и покупал во многих магазинах, в интернет и оффлайн, в том числе наверное и в телешопе(ведь где-то же я взял миостимулятор)
Гарантия - понятие почти эфимерное. Большинство инет-магазинов дает чужую гарантию. Т.е. инет-магазин - это витрина чьего-то склада.
Если есть гарантия самого продавца, то цена там может быть и в полтора раза выше, чем в соседней "витрине".
Гарантия в оффлайн магазинах также эфимерна - если соберешься поменять товар, то очень часто бывает ситуация, когда продавец посылает по длинному кругу: гар. ремонт->заключение->рассморение претензий->возвращение денег.
Кстати, гарантию в уважаемом многими магазине Партия временами получить оч. сложно, особенно на несертифицированный для России товар, который они продают у себя со скидками.
Ссылаются на "особые условия покупки". Но ведь ЗЗП говорит, что все особые условия д.б. перечислены в тов. чеке.
В общем, чего до человека докопались...
Я не Андре-Денис и покупал во многих магазинах, в интернет и оффлайн, в том числе наверное и в телешопе(ведь где-то же я взял миостимулятор)
Гарантия - понятие почти эфимерное. Большинство инет-магазинов дает чужую гарантию. Т.е. инет-магазин - это витрина чьего-то склада.
Если есть гарантия самого продавца, то цена там может быть и в полтора раза выше, чем в соседней "витрине".
Гарантия в оффлайн магазинах также эфимерна - если соберешься поменять товар, то очень часто бывает ситуация, когда продавец посылает по длинному кругу: гар. ремонт->заключение->рассморение претензий->возвращение денег.
Кстати, гарантию в уважаемом многими магазине Партия временами получить оч. сложно, особенно на несертифицированный для России товар, который они продают у себя со скидками.
Ссылаются на "особые условия покупки". Но ведь ЗЗП говорит, что все особые условия д.б. перечислены в тов. чеке.
В общем, чего до человека докопались...
23/03/2004
Уважаемый Дмитрий,
Искренне жаль что вы представляете такую мягко говоря "левую" компанию.
Поясню.
Я оказалась несчастным покупателем товара (матрас для сна) в Вашей компании. Сдувается. Заменили. Все равно сдувается.
- Девушка верните деньги плз, 14 дней не прошло, а уже вторая замена. Надоело просыпаться на полу.
- Не вернем.
- ну так на вашем сайте написано... что вернете...
- на нашем сайте написано неправильно, давайте поменяем!"
- Да не хочу я менять!!!! надоело, хочу денег и купить нормальный матрас!"
- Ваши проблемы, давайте поменяем
- Права потребителей знаете?
- Знаю, не волнует...
-Дайте старшего, поговорю..."
-Не дам
- Дайте адрес, подъеду поговорим...
- Не дам!!!
И трубку шмяк.
А вы говорите маркетинг, развитие...
Так самое интересное, что адрес Вашей компании я НЕ НАШЛА!!!!
Скрываетесь? Круто! Как в фильме!
Ну так и пойду я еще что-то покупать в вашей конторке, даже если вы за каждый звонок будете мне подарок дарить???
Да ни за что и на всех сайтах об этом напишу чтоб другие наивные не попадали!
Вы забыли, интернетчики, это не домохозяйки, у нас клавы есть...
Уважаемый Дмитрий,
Искренне жаль что вы представляете такую мягко говоря "левую" компанию.
Поясню.
Я оказалась несчастным покупателем товара (матрас для сна) в Вашей компании. Сдувается. Заменили. Все равно сдувается.
- Девушка верните деньги плз, 14 дней не прошло, а уже вторая замена. Надоело просыпаться на полу.
- Не вернем.
- ну так на вашем сайте написано... что вернете...
- на нашем сайте написано неправильно, давайте поменяем!"
- Да не хочу я менять!!!! надоело, хочу денег и купить нормальный матрас!"
- Ваши проблемы, давайте поменяем
- Права потребителей знаете?
- Знаю, не волнует...
-Дайте старшего, поговорю..."
-Не дам
- Дайте адрес, подъеду поговорим...
- Не дам!!!
И трубку шмяк.
А вы говорите маркетинг, развитие...
Так самое интересное, что адрес Вашей компании я НЕ НАШЛА!!!!
Скрываетесь? Круто! Как в фильме!
Ну так и пойду я еще что-то покупать в вашей конторке, даже если вы за каждый звонок будете мне подарок дарить???
Да ни за что и на всех сайтах об этом напишу чтоб другие наивные не попадали!
Вы забыли, интернетчики, это не домохозяйки, у нас клавы есть...
23/03/2004
Потребителю.
Как я Вас понимаю.
Один в один. Только купила я только одну вещь, повезло.
Скажите, не нашли ли Вы их адрес?
Очень хочу поехать двинуть в морду директору!!! Просто навязчивая мечта.
мой адрес kotia_is@rambler.ru
Потребителю.
Как я Вас понимаю.
Один в один. Только купила я только одну вещь, повезло.
Скажите, не нашли ли Вы их адрес?
Очень хочу поехать двинуть в морду директору!!! Просто навязчивая мечта.
мой адрес kotia_is@rambler.ru
23/03/2004
На мой взгляд, телешоп без адреса подлежит забвению.
Например, в (маленькой) Чехии TV-shop имеет каменные магазины в 5 крупных городах. Адреса этих магазинов можно найти на инете, в телефонных справочниках, на рекламах в почтовых ящиках, в информационных каталогах. Товар, само собой, можно пощупать и купить прямо в магазине. Ряд товаров имеет гарантию 2 года.
На мой взгляд, телешоп без адреса подлежит забвению.
Например, в (маленькой) Чехии TV-shop имеет каменные магазины в 5 крупных городах. Адреса этих магазинов можно найти на инете, в телефонных справочниках, на рекламах в почтовых ящиках, в информационных каталогах. Товар, само собой, можно пощупать и купить прямо в магазине. Ряд товаров имеет гарантию 2 года.
23/03/2004
Насчет адреса телешопа. Все кто хочет знать куда жаловаться (или на кого в суд подать за нарушение прав потребителей) делают так:
1) Находите счет по которому оплачивали товар и запоминаете на счет какой фирмы вы перевели деньги
2) Идем в налоговую инспекцию и заказываем выписку из ЕГРЮЛ (их теперь всем дают), из которой узнаем не только адрес фирмы, но и даже данные об учредителях.
3) Далее действуем по своему усмотрению, не забыв написать на этом форуме, кем же оказался телешоп :)
Насчет адреса телешопа. Все кто хочет знать куда жаловаться (или на кого в суд подать за нарушение прав потребителей) делают так:
1) Находите счет по которому оплачивали товар и запоминаете на счет какой фирмы вы перевели деньги
2) Идем в налоговую инспекцию и заказываем выписку из ЕГРЮЛ (их теперь всем дают), из которой узнаем не только адрес фирмы, но и даже данные об учредителях.
3) Далее действуем по своему усмотрению, не забыв написать на этом форуме, кем же оказался телешоп :)
23/03/2004
Россия, млин, страна непуганных идиотов...
Вы меня почти убедили свой тв-шоп открыть.
И в самом деле, сейчас- и чеки пробить, и маней-бэк, и гарантия и тд и тп. ЗАЧЕМ? Зачем так мучаемся? 2-3 сотни таких как Ольга и голд ключик блин в кармане. Сдувается матрас, говорите, так это же классно! А Вы что хотели? Чтобы надувался? За смешные деньги?
Россия, млин, страна непуганных идиотов...
Вы меня почти убедили свой тв-шоп открыть.
И в самом деле, сейчас- и чеки пробить, и маней-бэк, и гарантия и тд и тп. ЗАЧЕМ? Зачем так мучаемся? 2-3 сотни таких как Ольга и голд ключик блин в кармане. Сдувается матрас, говорите, так это же классно! А Вы что хотели? Чтобы надувался? За смешные деньги?
24/03/2004
=Андре
А вы перечитайте сообщение е-пилота и успокойтесь...
Потому как не получится ничего. У нас здесь особые условия. И бунт в России стремительный и беспощадный. И идем мы здесь до конца. А вот потом...
Так что забудьте про тв-шопы разные и занимайтесь нормальным бизнесом.
А насчет денег... Я даже копейку не отдам за просто так. А вы говорите - смешные деньги. Они предлагают что-то за эти деньги, значит пусть гарантируют ее полезность за ЭТИ ДЕНЬГИ.
=Андре
А вы перечитайте сообщение е-пилота и успокойтесь...
Потому как не получится ничего. У нас здесь особые условия. И бунт в России стремительный и беспощадный. И идем мы здесь до конца. А вот потом...
Так что забудьте про тв-шопы разные и занимайтесь нормальным бизнесом.
А насчет денег... Я даже копейку не отдам за просто так. А вы говорите - смешные деньги. Они предлагают что-то за эти деньги, значит пусть гарантируют ее полезность за ЭТИ ДЕНЬГИ.
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