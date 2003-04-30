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как дёшево и сердито раскрутить сайт



Ссылка на сообщение Олег
30/04/2003

Спасибо, что дальше не ругают. А то даже удивительно - то ли выдохлись, то ли осознали..

А тема сама по себе довольно интересная "как раскрутить сайт", причем заметьте "дешево и сердито".

Вот например, некто Андрей дает советы по организации инет-торговли в топике "Советы по ведению бизнеса...". Конечно его можно понять - спам на сотню тысяч адресов, да еще и не раз. Оттуда пол-процента покупателей. А дальше - само пошло.

Но мы то знаем, что этот способ хорош только в Москве - где деньги есть. У нас допустим, одна команда пыталась пойти таким способом (даже не одна - две). Результат - плачевный. Один проект еле дышит. Второй сменил команду и взял надежного партнера из оффлайн-сми. Теперь продвигается более успешно.

Поэтому тема раскрутки сайта - богатая и привлекательная. И движком здесь не обойтись. И реклама в оффлайн-сми, открытки, бандерольки и пр., должно быть до открытия инет-проекта а не после того.

Теперь о критериях. Не только бюджет может и должен служить критерием. Посещаемость сайта, покупаемость товаров либо средняя сумма покупки, окупаемость проекта в целом и пр. Поэтому я и предлагал определить некие общие критерии для интернет-проекта, либо отдельно по видам сайтов.

Тем более если все говорят - если деньги есть. А если их нет??. Тут чуть не ли не каждый 4 топик про это говорит. Что в этом случае делать?



Ссылка на сообщение А.Р.
30/04/2003

По критериям спорить не буду. Тут имхо все индивидуально - для одного проекта главный показатель посещаемость (те, кто продает рекламу на своих площадях), для других продаваемость товара (магазины, услуги, онлайн визитки или сайты оффлайн структур). Для третьих важна совокупность - посещаемость+глубина просмотра (те кто делает деньги на массовой продаже баннерных показов - так называемы траффогены, типа фоменко.ру)

И у каждого свои подходы – например Андрей с картриджами, в чьей успешности честно говоря очень сомневаюсь после ознакомления со статистикой использует САРы – цель использования не ясна…. Наверняка ему навешали лапши относительно поднятия в рейтингах благодаря САРам…. Ну да все. Андрея больше не комментирую. Вообще, имхо, надо спамеров в игнор :)

Теперь, собственно говоря, о раскрутке. Есть деньги или нет денег не важно. Важен подход – если мы говорим о Интернет. Что бы выработать подход – надо четко видеть цель. А цель мы увидеть не можем, если нет перед глазами чего-то, что можно пощупать – т.е. предмета раскрутки.

Поэтому в данном случае разговор может строиться весьма поверхностный, т.е. не применимый к практике:). Но если есть желание развивать эту тему – открывайте топик, Олег – топик наверняка окажется полезным.



П.С. На самом деле – главное в раскрутке идти своим путем, постепенно находя оптимальные решения. И конечно не принимать в качестве руководства всевозможные фетиши, типа промо.ру – почитать конечно полезно, но только воспринимать это надо как популярную литературу а не как энциклопедию:)

Имхо.



Ссылка на сообщение Олег
30/04/2003

Согласен с тобой АР. Насчет топика подумаю.


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