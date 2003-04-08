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как дёшево и сердито раскрутить сайт
08/04/2003
>>>приведите примеры хороших платных площадок, желательно с цифрами
Оборот-ру, адназначна! См.баннер вверху страницы, а что- рамблер-покупки сдох, яндекс-директ- перебор по стоимости, бегун- накалывают, так что тока оборот-ру, уважаемые :))
>>>приведите примеры хороших платных площадок, желательно с цифрами
Оборот-ру, адназначна! См.баннер вверху страницы, а что- рамблер-покупки сдох, яндекс-директ- перебор по стоимости, бегун- накалывают, так что тока оборот-ру, уважаемые :))
09/04/2003
"Валерий - приведите примеры хороших платных площадок, желательно с цифрами."
В каком плане "хорошие платные площадки"? Вы мне скажите тему сайта для начала. Площадок много, только вот многие попрасту тратят деньги на ветер. Например, Авто.Ру, фирмы ставят баннер на главную страницу, платят бешенные деньги, а реклама показывается всем. Зачем? Зачем тратить денги на рекламу которая показывается всей России(хотя бы) когда фирма работате только на Москву и Питер? Имидж? Нет - глупость. Я не говорю об СНГ и других странах.
Так что по площадкам пишите более точно.
Так же пишите и сумму для рекламы.
"Валерий - приведите примеры хороших платных площадок, желательно с цифрами."
В каком плане "хорошие платные площадки"? Вы мне скажите тему сайта для начала. Площадок много, только вот многие попрасту тратят деньги на ветер. Например, Авто.Ру, фирмы ставят баннер на главную страницу, платят бешенные деньги, а реклама показывается всем. Зачем? Зачем тратить денги на рекламу которая показывается всей России(хотя бы) когда фирма работате только на Москву и Питер? Имидж? Нет - глупость. Я не говорю об СНГ и других странах.
Так что по площадкам пишите более точно.
Так же пишите и сумму для рекламы.
09/04/2003
Раскрутка сайта дело не затратное. Более того, раскрутка - дело бесплатное. Просто изначально нужно делать сайт так, что бы каждая страница индексировалась всеми поисковиками и выдавалась на запрос в начале списка. Т.е если с умом подойти к процессу изготовления - "раскручивать" ничего не придется. Все само по себе случится.
Раскрутка сайта дело не затратное. Более того, раскрутка - дело бесплатное. Просто изначально нужно делать сайт так, что бы каждая страница индексировалась всеми поисковиками и выдавалась на запрос в начале списка. Т.е если с умом подойти к процессу изготовления - "раскручивать" ничего не придется. Все само по себе случится.
09/04/2003
Может я конечно, что-то не понимаю. Но.... Раскрутка сайта путем только индексации - гиблое дело. Суже не только по своему сайту. В конце прошлого года по запросам он стоял на 2-3 местах. А сегодня уже на 8-9. Смотрю в чем дело. И вижу такую вещь. Конкуренты (ну они не совсем конечно конкуренты, просто названия сильно похожи) переставили слова в своих индексах. Кто справа-налево, кто-то вперед-назад, кто-то начал писать каждое слово с заглавной буквы. В общем выкручиваются как хотят. А я что? А ничего. Все оставлю как есть. Потому что изначально заложена определенная стратегия развития сайта и ради суетных быстро проходящих телодвижений кого-то, изменять ее не собираюсь. Я знаю чего надо достичь. И знаю как это сделать. А в предлагаемом варианте веб-мастеру придется ежемесячно (а то и намного чаще) переписывать индексы. Не думаю, что это кому-то понравится.
Теперь о раскрутке сайта в целом. Может я опять ничего не понимаю, но причем тут индексация. А что реклама в газетах, на радио и ТВ - это уже ничего не значит. А просто листовки, визитки, бандерольки с подарками и т.д. - тоже просто ерунда? А наконец, самый мощный двигатель торговли - слухи???
Я не думаю, что расркутка сайта дело бесплатное и нечто увеселительное. НЕТ, и еще раз НЕТ. Те, кто заявляет подобное просто никогда не занимались настоящей раскруткой сайта, либо откровенно лгут. Я не спорю о том, насколько важна предварительная подготовка к продвижению сайта. Но свалить все только на индексацию и пустить все на самотек - значит заранее обречь проект на провал.
Как пример, есть уже топик с просьбой оценить сайт МОБИЛ. Вот и посоветуйте ему только индексацию и самотечную раскрутку. А кто по-грамотнее могут попробовать свои силы в настоящей раскрутке. А мы заодно понаблюдаем воочию, как это делается.
Может я конечно, что-то не понимаю. Но.... Раскрутка сайта путем только индексации - гиблое дело. Суже не только по своему сайту. В конце прошлого года по запросам он стоял на 2-3 местах. А сегодня уже на 8-9. Смотрю в чем дело. И вижу такую вещь. Конкуренты (ну они не совсем конечно конкуренты, просто названия сильно похожи) переставили слова в своих индексах. Кто справа-налево, кто-то вперед-назад, кто-то начал писать каждое слово с заглавной буквы. В общем выкручиваются как хотят. А я что? А ничего. Все оставлю как есть. Потому что изначально заложена определенная стратегия развития сайта и ради суетных быстро проходящих телодвижений кого-то, изменять ее не собираюсь. Я знаю чего надо достичь. И знаю как это сделать. А в предлагаемом варианте веб-мастеру придется ежемесячно (а то и намного чаще) переписывать индексы. Не думаю, что это кому-то понравится.
Теперь о раскрутке сайта в целом. Может я опять ничего не понимаю, но причем тут индексация. А что реклама в газетах, на радио и ТВ - это уже ничего не значит. А просто листовки, визитки, бандерольки с подарками и т.д. - тоже просто ерунда? А наконец, самый мощный двигатель торговли - слухи???
Я не думаю, что расркутка сайта дело бесплатное и нечто увеселительное. НЕТ, и еще раз НЕТ. Те, кто заявляет подобное просто никогда не занимались настоящей раскруткой сайта, либо откровенно лгут. Я не спорю о том, насколько важна предварительная подготовка к продвижению сайта. Но свалить все только на индексацию и пустить все на самотек - значит заранее обречь проект на провал.
Как пример, есть уже топик с просьбой оценить сайт МОБИЛ. Вот и посоветуйте ему только индексацию и самотечную раскрутку. А кто по-грамотнее могут попробовать свои силы в настоящей раскрутке. А мы заодно понаблюдаем воочию, как это делается.
09/04/2003
По порядку. Как дешево раскрутить.
1. Делаете максимально информационно насыщенный сайт. Чем больше тематического контента, тем лучше. Причем каждую страницу оптимизируете под запрос. Например, предположим вы торгуете бытовой техникой. Так сделайте так чтобы по запросам "бытовая техника" ваш индекс был первым или в тройке. А еще сделайте так чтобы по запросам "стиральная машина", "кофеварка", "варочная панель" и т.д. юзер находил бы ваши внутренние разделы. Далее - доказано практикой, что юзер желая купить что-то испрошает у поисковиков "марку". Сделайте так, чтобы страницы с описанием конкретного товара в каждом разделе стояли в начале списка по запросам Бош-Сименс-Индезит-и т.д. Если это получится, вас кроме того найдут первым по запросу "Стиральная машина Бош" или "Холодильник индезит". Таким образом, вы получите в свой магазин мин. 1000 (зависит от тематики) заинтересованных посетителей только с поисковиков. При этом не нужно раскидывать листовки и распускать слухи. Ну и не забываем, разумеется, про остальное. В 10 Рейтинга Рамблера вы попадаете. Делаете локальную БС для разных разделов. И т.д и т.п. И главное. Надо раз и навсегда забыть про Визитс, Неосап, почтовый и поисковый спам, покупку траффика, а так же про чтение промо.ру. И еще. 2 Олег: Если правильно сделать – ваш сайт не сместят с первых позиций. Кроме того, Вы пишите «Те, кто заявляет подобное просто никогда не занимались настоящей раскруткой сайта, либо откровенно лгут». Вы ошибаетесь. Мне кажется, что люди, которые тут что-то пишут, знают то о чем говорят. Впрочем, возможно если вы располагаете соответствующим рекламным бюджетом вам действительно надо дать рекламу на ТВ в вечерних новостях, или повесить баннер «небоскреб» на РБС. Тогда, по крайней мере, посещаемость вашего проекта превысит планку в 5 чел, которую я могу наблюдать на сегодняшний день.
По порядку. Как дешево раскрутить.
1. Делаете максимально информационно насыщенный сайт. Чем больше тематического контента, тем лучше. Причем каждую страницу оптимизируете под запрос. Например, предположим вы торгуете бытовой техникой. Так сделайте так чтобы по запросам "бытовая техника" ваш индекс был первым или в тройке. А еще сделайте так чтобы по запросам "стиральная машина", "кофеварка", "варочная панель" и т.д. юзер находил бы ваши внутренние разделы. Далее - доказано практикой, что юзер желая купить что-то испрошает у поисковиков "марку". Сделайте так, чтобы страницы с описанием конкретного товара в каждом разделе стояли в начале списка по запросам Бош-Сименс-Индезит-и т.д. Если это получится, вас кроме того найдут первым по запросу "Стиральная машина Бош" или "Холодильник индезит". Таким образом, вы получите в свой магазин мин. 1000 (зависит от тематики) заинтересованных посетителей только с поисковиков. При этом не нужно раскидывать листовки и распускать слухи. Ну и не забываем, разумеется, про остальное. В 10 Рейтинга Рамблера вы попадаете. Делаете локальную БС для разных разделов. И т.д и т.п. И главное. Надо раз и навсегда забыть про Визитс, Неосап, почтовый и поисковый спам, покупку траффика, а так же про чтение промо.ру. И еще. 2 Олег: Если правильно сделать – ваш сайт не сместят с первых позиций. Кроме того, Вы пишите «Те, кто заявляет подобное просто никогда не занимались настоящей раскруткой сайта, либо откровенно лгут». Вы ошибаетесь. Мне кажется, что люди, которые тут что-то пишут, знают то о чем говорят. Впрочем, возможно если вы располагаете соответствующим рекламным бюджетом вам действительно надо дать рекламу на ТВ в вечерних новостях, или повесить баннер «небоскреб» на РБС. Тогда, по крайней мере, посещаемость вашего проекта превысит планку в 5 чел, которую я могу наблюдать на сегодняшний день.
09/04/2003
Сразу видно человек с практическим опытом пишет.
ко мне на сайт 90% заходов из yandex.ru и это по демонстрационным товарам, которые я не продаю а выставил для демонстрации возможностей магазина.
Так что если грамотно к контексту и пограммингу сайта подойти, то можно раскрутить хотябы до 100-200 уникальных хостов в день вообще без затрат на рекламу.
Сразу видно человек с практическим опытом пишет.
ко мне на сайт 90% заходов из yandex.ru и это по демонстрационным товарам, которые я не продаю а выставил для демонстрации возможностей магазина.
Так что если грамотно к контексту и пограммингу сайта подойти, то можно раскрутить хотябы до 100-200 уникальных хостов в день вообще без затрат на рекламу.
10/04/2003
Подожди, подожди, не шуми...:)
При чем тут "движок" и продвижение товара через поисковик"?
Если уж на то пошло, то для суперского продвижения через поисковик, надо под каждый товар делать минисайт с доменом 3-го уровня, с чумовым описанием и перекрестными ссылками.
Вот тогда будет чума. И индекс цитирования, и релевантность просто аллес капут. любой движок просто отдыхает.
Закошено все под интернет-магазин, но по сути - косяк персональных сайтов, индивидуально проиндексированных. Хотя и почти одинаковых. Ваши "движки" - просто не пляшут.
Тут не 1000 пахнет (в сумме), а десятками :) (тысяч). Был бы товар. И система шустрой доставки...
Подожди, подожди, не шуми...:)
При чем тут "движок" и продвижение товара через поисковик"?
Если уж на то пошло, то для суперского продвижения через поисковик, надо под каждый товар делать минисайт с доменом 3-го уровня, с чумовым описанием и перекрестными ссылками.
Вот тогда будет чума. И индекс цитирования, и релевантность просто аллес капут. любой движок просто отдыхает.
Закошено все под интернет-магазин, но по сути - косяк персональных сайтов, индивидуально проиндексированных. Хотя и почти одинаковых. Ваши "движки" - просто не пляшут.
Тут не 1000 пахнет (в сумме), а десятками :) (тысяч). Был бы товар. И система шустрой доставки...
10/04/2003
2 Константин и Шопонлайн. По поводу "движок и продвижение товара через поисковик" есть один нюанс. Вот, например, возьмем движок Шопонлайна :)
Этот движок хороший. С точки зрения функций. Там есть много чего нужного и полезного (хотя Имхо, достаточно и лишних функций - а может это просто баги)... Ну да не в этом дело. Предположим я потенциальный покупатель движка для магазина, заинтересованный в том, что бы посетители находили меня не только по «бандеролькам, посылкам» и бигбордам, но и непосредственно используя Интернет (все же речь идет об Интернет-магазине :). Разумеется перед тем как что-то купить я мониторю смежные тематические магазины, дабы выяснить что да как. В процессе ознакомления с конкурентами мне попадается, разумеется, 003 – для меня, как начинающего Интернет-торговца – это не показательно – 003 уже раскрученный брэнд – до него как до луны. Затем мне попадается Техмаркет. Тоже не показатель. У техмаркета оффлайн дай боже, на каждом перекрестке (по крайней мере, в Москве) пресловутые бигборды, наружка, ТВ и т.д. – не то. Затем вижу Быттехнику.ру – это уже ближе. Только странно, что посещаемость не особо велика, несмотря на мощную баннерную рекламу, партнерскую программу и еще кучу смежников типа Бук.ру, Вкредит.ру, Тввидео.ру с перекрестными ссылками. Начинаю разбираться – захожу в партнерскую программу, смотрю что и как, и путем несложных манипуляций выясняю, что значительная часть трафика и заказов идет с сайта-партнера программы 363.ру. Нахожу этот самый сайт партнер – он оказывается ничем особо не примечательным сайтом про Воронеж с каталогом части товаров Быттехники и смежников. Посещаемость у сайта про Воронеж оказывается равной суммарной посещаемости всех магазинов группы 363. Вопрос почему? Оказывается разница в движках. У холдинга 363 супернавороченный с массой функций. Но адресная строка отображается примерно так: http://www.buy-shop.ru/index.php?descri ... id_vendor=
А у Воронежа примерно так: http://********.ru/catalog/vmag/vm_lg.htm
Вот и вся разница между навороченным, но недовведенным движком, как у Шопонлайна и простенькой, но грамотной системой управления контентом.
Разумеется, мне, как потенциальному «торговцу» важны не навороты, а количество Целевых посетителей и как следствие покупателей. А значит я не куплю движок Шопонлайна, а буду искать того, кто может написать то, что мне нужно на пхп и используя функцию (о которой Шопонлайн наверняка знает) позволяющую отобразить все в хтмл… И к сожалению централизованного подобного сервиса я не найду (по крайней мере длительные поиски позволили отыскать лишь нескольких фрилансеров). Вообщем, Шопонлайн, спешите увеличить количество продаж и-нет магазинов. Ниша вроде не занята:)
Все Имхо, разумеется:)
2 Константин и Шопонлайн. По поводу "движок и продвижение товара через поисковик" есть один нюанс. Вот, например, возьмем движок Шопонлайна :)
Этот движок хороший. С точки зрения функций. Там есть много чего нужного и полезного (хотя Имхо, достаточно и лишних функций - а может это просто баги)... Ну да не в этом дело. Предположим я потенциальный покупатель движка для магазина, заинтересованный в том, что бы посетители находили меня не только по «бандеролькам, посылкам» и бигбордам, но и непосредственно используя Интернет (все же речь идет об Интернет-магазине :). Разумеется перед тем как что-то купить я мониторю смежные тематические магазины, дабы выяснить что да как. В процессе ознакомления с конкурентами мне попадается, разумеется, 003 – для меня, как начинающего Интернет-торговца – это не показательно – 003 уже раскрученный брэнд – до него как до луны. Затем мне попадается Техмаркет. Тоже не показатель. У техмаркета оффлайн дай боже, на каждом перекрестке (по крайней мере, в Москве) пресловутые бигборды, наружка, ТВ и т.д. – не то. Затем вижу Быттехнику.ру – это уже ближе. Только странно, что посещаемость не особо велика, несмотря на мощную баннерную рекламу, партнерскую программу и еще кучу смежников типа Бук.ру, Вкредит.ру, Тввидео.ру с перекрестными ссылками. Начинаю разбираться – захожу в партнерскую программу, смотрю что и как, и путем несложных манипуляций выясняю, что значительная часть трафика и заказов идет с сайта-партнера программы 363.ру. Нахожу этот самый сайт партнер – он оказывается ничем особо не примечательным сайтом про Воронеж с каталогом части товаров Быттехники и смежников. Посещаемость у сайта про Воронеж оказывается равной суммарной посещаемости всех магазинов группы 363. Вопрос почему? Оказывается разница в движках. У холдинга 363 супернавороченный с массой функций. Но адресная строка отображается примерно так: http://www.buy-shop.ru/index.php?descri ... id_vendor=
А у Воронежа примерно так: http://********.ru/catalog/vmag/vm_lg.htm
Вот и вся разница между навороченным, но недовведенным движком, как у Шопонлайна и простенькой, но грамотной системой управления контентом.
Разумеется, мне, как потенциальному «торговцу» важны не навороты, а количество Целевых посетителей и как следствие покупателей. А значит я не куплю движок Шопонлайна, а буду искать того, кто может написать то, что мне нужно на пхп и используя функцию (о которой Шопонлайн наверняка знает) позволяющую отобразить все в хтмл… И к сожалению централизованного подобного сервиса я не найду (по крайней мере длительные поиски позволили отыскать лишь нескольких фрилансеров). Вообщем, Шопонлайн, спешите увеличить количество продаж и-нет магазинов. Ниша вроде не занята:)
Все Имхо, разумеется:)
10/04/2003
Я всеже считаю, что количество целевых посетителей зависит в первую очередь от индексации в современных поисковиках, подобных yandex.ru, которым в свою очередь наплевать есть у скрипта параметр или нет. Попробуйте набрать в yandex "купить интернет магазин" и вы поймете что были не совсем правы ...
Я без оговорочно согласен и знаю, что отсутствие параметра у скрипта увеличивает посещаемость засчет старых поисковиков неумеющих индексить динамику, ну это копейки прибавит вам полсотни посетителей(прямо скажем решающая сумма), кроме того такие поисковики как rambler уже начинают учиться динамике и в совсем недалеком будующем я думаю этот вопрос отпадет, а наличие хорошего функционала останется всегда в спросе.
На мой взгляд надо поднимать индекс цитирования способом рекомендованным Константином Тимошенко, это куда эффективнее чем собирать крохи с поисковиков неумеющих индексить динамику.
Я всеже считаю, что количество целевых посетителей зависит в первую очередь от индексации в современных поисковиках, подобных yandex.ru, которым в свою очередь наплевать есть у скрипта параметр или нет. Попробуйте набрать в yandex "купить интернет магазин" и вы поймете что были не совсем правы ...
Я без оговорочно согласен и знаю, что отсутствие параметра у скрипта увеличивает посещаемость засчет старых поисковиков неумеющих индексить динамику, ну это копейки прибавит вам полсотни посетителей(прямо скажем решающая сумма), кроме того такие поисковики как rambler уже начинают учиться динамике и в совсем недалеком будующем я думаю этот вопрос отпадет, а наличие хорошего функционала останется всегда в спросе.
На мой взгляд надо поднимать индекс цитирования способом рекомендованным Константином Тимошенко, это куда эффективнее чем собирать крохи с поисковиков неумеющих индексить динамику.
10/04/2003
AP: Упомянутая "фича" делается для любого готового решения на Unix за 4-8 часов работы квалифицированного программиста, т.е., где-то за 40-80 долларов. Т.к. делается это обычно с помощью конфигурирования сервера, при большой посещаемости это становится важным фактором увеличения нагрузки на хостинг. Есть другой способ - конвертировать весь магазин в HTML. Знаю два движка, которые так делают, но это уже сложнее, да и ограничивает развитие движка, увеличивает стоимость доработок.
Повторюсь, 1й способ за день внедрят разработчики 90% движков, занесенных в нашу базу.
AP: Упомянутая "фича" делается для любого готового решения на Unix за 4-8 часов работы квалифицированного программиста, т.е., где-то за 40-80 долларов. Т.к. делается это обычно с помощью конфигурирования сервера, при большой посещаемости это становится важным фактором увеличения нагрузки на хостинг. Есть другой способ - конвертировать весь магазин в HTML. Знаю два движка, которые так делают, но это уже сложнее, да и ограничивает развитие движка, увеличивает стоимость доработок.
Повторюсь, 1й способ за день внедрят разработчики 90% движков, занесенных в нашу базу.
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