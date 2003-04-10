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как дёшево и сердито раскрутить сайт
10/04/2003
Родному Константину Тимошенко, если вы незнаете, то открываю вам уже давно всем известный секрет, что большинство ведущих интернет магазинов не имеют на своем складе и 1/5 товаров представленных у них. Спуститесь наконец с небес своей димагогии и посмотрите что тут у нас, на земне происходит, вым это было бы полезно знать.
Родному Константину Тимошенко, если вы незнаете, то открываю вам уже давно всем известный секрет, что большинство ведущих интернет магазинов не имеют на своем складе и 1/5 товаров представленных у них. Спуститесь наконец с небес своей димагогии и посмотрите что тут у нас, на земне происходит, вым это было бы полезно знать.
28/04/2003
Чем мне понравился весь разговор, так это тем, что дружно меня обругали, потом вяло ковыряясь в словах перешли на любимую тему "ХТМЛ или ПХП" и в конце весело сделали "GO SUB". Молодцы. Короче все уперлось в привлекательность движков для ИМ. Хотя я не только в этом топике подчеркивал, что движок - дело десятое в грамотном интернет-проекте. А тема данного топика звучала совсем иначе, но похоже в пылу полемики о ней напрочь забыли.
Хотя за это время открылись новые темы, например "Создание и продвижение городского интернет-магазина". Спрашивается, если это географически ограниченный рынок, то почему собственно говоря, нельзя воспользоваться простой оффлайн рекламой. Если дело в том, что вы не умеете это делать, то это лично ваша проблема. Но считать, что если вы этого не умеете делать, значит это вообще неэффективно (это я про открытки, бандерольки...) - по меньше мере просто глупо. Равно как и упереться рогом в движок и доказывать, что хороший движок и толпа сама к тебе побежит. Не побежит - незачем, потому что. И НИКАКОЙ движок дело не исправит.
Вот пример. Движок это походка человека. У всех (вернее у 90% нормальных людей) походка примерно одинакова. Разницу может увидеть только высокопрофессиональный наблюдатель. Зато различить красного цвета брюк или черного - может каждый. В данном случае цвет брюк означает цветовую гамму сайта. И если мы вспомним старую верную пословицу "встречают по одежке - провожают по уму", то становится ясно, что движок - дело десятое. А истина где-то рядом.
И потом что вы все уперлись в интернет-магазины. А что больше других сайтов не существует что-ли?
Может мы сообща попытаемся выделить критерии раскрутки для разных типов веб-сайтов: интернет-магазины, интернет-сми, корпоративные сайты, персональные страницы ... Не думаю, что для них всех проблема одинакова - движок... Если бы это было так, то все сайты уже были бы давно раскручены и при чем одним единственным способом. Однако это далеко не так....
Чем мне понравился весь разговор, так это тем, что дружно меня обругали, потом вяло ковыряясь в словах перешли на любимую тему "ХТМЛ или ПХП" и в конце весело сделали "GO SUB". Молодцы. Короче все уперлось в привлекательность движков для ИМ. Хотя я не только в этом топике подчеркивал, что движок - дело десятое в грамотном интернет-проекте. А тема данного топика звучала совсем иначе, но похоже в пылу полемики о ней напрочь забыли.
Хотя за это время открылись новые темы, например "Создание и продвижение городского интернет-магазина". Спрашивается, если это географически ограниченный рынок, то почему собственно говоря, нельзя воспользоваться простой оффлайн рекламой. Если дело в том, что вы не умеете это делать, то это лично ваша проблема. Но считать, что если вы этого не умеете делать, значит это вообще неэффективно (это я про открытки, бандерольки...) - по меньше мере просто глупо. Равно как и упереться рогом в движок и доказывать, что хороший движок и толпа сама к тебе побежит. Не побежит - незачем, потому что. И НИКАКОЙ движок дело не исправит.
Вот пример. Движок это походка человека. У всех (вернее у 90% нормальных людей) походка примерно одинакова. Разницу может увидеть только высокопрофессиональный наблюдатель. Зато различить красного цвета брюк или черного - может каждый. В данном случае цвет брюк означает цветовую гамму сайта. И если мы вспомним старую верную пословицу "встречают по одежке - провожают по уму", то становится ясно, что движок - дело десятое. А истина где-то рядом.
И потом что вы все уперлись в интернет-магазины. А что больше других сайтов не существует что-ли?
Может мы сообща попытаемся выделить критерии раскрутки для разных типов веб-сайтов: интернет-магазины, интернет-сми, корпоративные сайты, персональные страницы ... Не думаю, что для них всех проблема одинакова - движок... Если бы это было так, то все сайты уже были бы давно раскручены и при чем одним единственным способом. Однако это далеко не так....
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