/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая
Ответить

как дёшево и сердито раскрутить сайт



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
10/04/2003

Родному Константину Тимошенко, если вы незнаете, то открываю вам уже давно всем известный секрет, что большинство ведущих интернет магазинов не имеют на своем складе и 1/5 товаров представленных у них. Спуститесь наконец с небес своей димагогии и посмотрите что тут у нас, на земне происходит, вым это было бы полезно знать.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
10/04/2003

:) Я это знаю. Потому и отношусь так к ИМ (поскольку давно на земле) . А то они то "черные списки" разводят, то с доставкой у них проблемы...

Ты в гастроном приходишь - там товар? или "описание"?

Ебизнес у них... Щеки надувают.



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
10/04/2003

Похоже мы в пылу спора от темы ушли совсем в другую сторону.



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
28/04/2003

Извените за расковыривание старой темы.

Скриптик написал, на сервак нагрузки почти нет, дубли файлов на харде не валяются и места не занимают.

В целом получилась псевдо-статика.

Как думаете будет работать. Щас жду индексации RAMBLER ом



Ссылка на сообщение Олег
28/04/2003

Чем мне понравился весь разговор, так это тем, что дружно меня обругали, потом вяло ковыряясь в словах перешли на любимую тему "ХТМЛ или ПХП" и в конце весело сделали "GO SUB". Молодцы. Короче все уперлось в привлекательность движков для ИМ. Хотя я не только в этом топике подчеркивал, что движок - дело десятое в грамотном интернет-проекте. А тема данного топика звучала совсем иначе, но похоже в пылу полемики о ней напрочь забыли.

Хотя за это время открылись новые темы, например "Создание и продвижение городского интернет-магазина". Спрашивается, если это географически ограниченный рынок, то почему собственно говоря, нельзя воспользоваться простой оффлайн рекламой. Если дело в том, что вы не умеете это делать, то это лично ваша проблема. Но считать, что если вы этого не умеете делать, значит это вообще неэффективно (это я про открытки, бандерольки...) - по меньше мере просто глупо. Равно как и упереться рогом в движок и доказывать, что хороший движок и толпа сама к тебе побежит. Не побежит - незачем, потому что. И НИКАКОЙ движок дело не исправит.

Вот пример. Движок это походка человека. У всех (вернее у 90% нормальных людей) походка примерно одинакова. Разницу может увидеть только высокопрофессиональный наблюдатель. Зато различить красного цвета брюк или черного - может каждый. В данном случае цвет брюк означает цветовую гамму сайта. И если мы вспомним старую верную пословицу "встречают по одежке - провожают по уму", то становится ясно, что движок - дело десятое. А истина где-то рядом.

И потом что вы все уперлись в интернет-магазины. А что больше других сайтов не существует что-ли?

Может мы сообща попытаемся выделить критерии раскрутки для разных типов веб-сайтов: интернет-магазины, интернет-сми, корпоративные сайты, персональные страницы ... Не думаю, что для них всех проблема одинакова - движок... Если бы это было так, то все сайты уже были бы давно раскручены и при чем одним единственным способом. Однако это далеко не так....



Ссылка на сообщение А.Р.
28/04/2003

2 ШОЛ, а где смотреть результат работы скрипта? Урл? И такой вопрос - скрипт рукописный или нюковская фича?



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
28/04/2003

Ну что обругали, соглашусь что возможно были и неправы :-),

а вот с походкой движек сравнивать неверно, правильнее его сравнивать например с умением танцевать или бегать, один это делает хорошо и добивается результатов, а другой при равных условиях, плетется в хвосте.



Ссылка на сообщение А.Р.
28/04/2003

Олег, по поводу критериев. На самом деле, ИМХО критерий один - бюджет:) Если средства позволяют можно и оффлайн привлечь и поисковики легально обмануть (без накруток), cy и pr поднять и т.д.



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
28/04/2003

Скрипт рукописный, сам написал.

Посмотреть http//www.buy-shop.ru/index.html



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
28/04/2003

Тоесть http://www.buy-shop.ru/index.html



Двоеточие пропустил ...



Ссылка на сообщение А.Р.
28/04/2003

внушает весьма.. почту оставляю... если вдруг он (скрипт) отдельно от магазина продается, не сочти за труд - черкни цену:)



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
28/04/2003

Боюсь что он сильно к магазину привязан :-((

Нерасчитывал на широкую аудиторию.



Ссылка на сообщение А.Р.
28/04/2003

жалко, однако..



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
28/04/2003

Вместе с магазином ....



Ссылка на сообщение А.Р.
28/04/2003

ШОЛ, да мне магазин особо ни к чему... больше с чужими площадками работаю:)

А щас понадобилась фича для контент-проекта.. вот и собираю с мира по нитке.

Но, спасибо за предложение, в любом случае. Возможно когда-нибудь...:)


Ответить
Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены