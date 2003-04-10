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как дёшево и сердито раскрутить сайт



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
10/04/2003

Рамблер как поисковик умер в моих глазах года 3 назад, была тут тема по этому поводу хорошая, как раз про это.

Я для себя решил что, на rambler и подобные я не ореинтируюсь, так-как это малоэффективно в плане продвижения (хотя совсем со счетов сбрасываь это может и не стоит).



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
10/04/2003

SHOL - слушай и мотай на ус что говорит А.Р. Уже давным давно верстают сайты на псевдо динамике с автоматической пропиской метатэгов (используя те же функции пхп - еще тебе советик бесплатный...), и как следствие русские поисковики типа апорта и рамблера хавают сайтец целиком, а не только главную страницу... Тебе еще расти и расти в профессиональном плане!

Хорошо хоть ты уже тэги начал прописывать... молодец SHOL... Растешь! Не зря считай на форумах зависаешь!



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
10/04/2003

А вот рамблер и иже с ними ты зря отсекаешь, конечно Яндекс силен, но нельзя так взять и отмахнуть посетителей с рамблера лишь потому, что ты не владеешь вопросом!



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
10/04/2003

Я знаю только то, что ничего не знаю..... Это я о себе.





А мета теги у меня давным давно динамические и дескрипшены и кейворды.



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
10/04/2003

Тот же пример -ОБОРОТ... глянь - куда бы не зашел - что у него сверху написано, что написано в метатэгах... хоть бы изредка ВЬЮ СОРСОМ пользовался...



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
10/04/2003

SHOL вот я и говорю - растешь!



Ссылка на сообщение А.Р.
10/04/2003

2 Павел.

Спасибо за информацию. Я сейчас как раз мониторю эту тему детально. Вы мне указали на недостатки, которые я не находил. Еще раз спасибо.

2 Шопонлайн - не помер рамблер - шевелится еще:) На один из проектов я с него по 300 посетителей в день получаю только на индекс. Так что не списывайте его раньше времени:)



Ссылка на сообщение А.Р.
10/04/2003

Вот:)

Пока писал - еще 5 реплик добавилось.

Согласен с Андреем:)



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
10/04/2003

Как было подмечено чуществует для реализации этого как минимум 2 способа.

1. на уровне сервера с увеличением нагрузки на последний

2. Посредством генерации страниц в статику.



Первый неподходит для уневерсального движка, многие из моих заказчиков хостятся на виртуальных серверах.



Второй требует огромного количества места на диске, что тоже не приемлемо.



НО Уменя есть идея, если получится, то будет третий способ, который убирает проблемы первых двух. Попробую рассажу.



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
10/04/2003

Место на диске давно стоит копейки и в расчет практически не берется... давайте забудем про перфоленты...



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
10/04/2003

Сколько в вашем магазине наименований товара?



У одного моего клиента 4500 шт, с описаниями правда меньше, пока. Но он грoзиться сделать ко всем. Давайте считать.



У каждого товара есть страница с подробным описанием, страница, с отправь ссылку, страница с доп картинкой.

итого 4500*3=13500 страниц



Групп в магазине 500 и еще страниц с перечислением товаров если на одну не влезает около 1000

итого 13500 + 1500 = 15000



К каждому описанию идет от 1 картинки, может и больше

4500*30кб(размер картинки) = 135 мегов





Если предположить что каждая страница по минимуму 25-30 кб

То сумарный обьем такого сайта

по минимуму 450 мб + 135 = 585 метров по самому минимому, не хреново правда. не все хостинги такое позволяют.



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
10/04/2003

И это при том что сейчас скриптовая часть и база не учитывая картинок занимает 2 мега. Помоему разница колоссальная.



Ссылка на сообщение А.Р.
10/04/2003

2 Шопонлайн

Valuehost Тарифный план Б.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
10/04/2003

Вот что мне нравится в этой беседе, так

"по минимуму 450 мб + 135 = 585 метров по самому минимому, не хреново правда. не все хостинги такое позволяют."



Чувствуется ПОДХОД.

У человека 4500 ! наименований товаров. Да не по одному каждого. Это - если они есть вживую - минимум сотни тысяч долларов! (или там только описания? :)) При этом он рассуждает - не все хостеры это позволяют...

:) Родной, да у этого клиента должен стоять отдельный физический сервер! и хостер на него молиться должен, за его трафик!



Или там только картинки, ежели закажут, так я сбегаю в гастроном, куплю? :)



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
10/04/2003

хостинг в Питере от гега и выше стоит чуть меньше 30 уе в месяц


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