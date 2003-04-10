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как дёшево и сердито раскрутить сайт
10/04/2003
Рамблер как поисковик умер в моих глазах года 3 назад, была тут тема по этому поводу хорошая, как раз про это.
Я для себя решил что, на rambler и подобные я не ореинтируюсь, так-как это малоэффективно в плане продвижения (хотя совсем со счетов сбрасываь это может и не стоит).
Рамблер как поисковик умер в моих глазах года 3 назад, была тут тема по этому поводу хорошая, как раз про это.
Я для себя решил что, на rambler и подобные я не ореинтируюсь, так-как это малоэффективно в плане продвижения (хотя совсем со счетов сбрасываь это может и не стоит).
10/04/2003
SHOL - слушай и мотай на ус что говорит А.Р. Уже давным давно верстают сайты на псевдо динамике с автоматической пропиской метатэгов (используя те же функции пхп - еще тебе советик бесплатный...), и как следствие русские поисковики типа апорта и рамблера хавают сайтец целиком, а не только главную страницу... Тебе еще расти и расти в профессиональном плане!
Хорошо хоть ты уже тэги начал прописывать... молодец SHOL... Растешь! Не зря считай на форумах зависаешь!
SHOL - слушай и мотай на ус что говорит А.Р. Уже давным давно верстают сайты на псевдо динамике с автоматической пропиской метатэгов (используя те же функции пхп - еще тебе советик бесплатный...), и как следствие русские поисковики типа апорта и рамблера хавают сайтец целиком, а не только главную страницу... Тебе еще расти и расти в профессиональном плане!
Хорошо хоть ты уже тэги начал прописывать... молодец SHOL... Растешь! Не зря считай на форумах зависаешь!
10/04/2003
2 Павел.
Спасибо за информацию. Я сейчас как раз мониторю эту тему детально. Вы мне указали на недостатки, которые я не находил. Еще раз спасибо.
2 Шопонлайн - не помер рамблер - шевелится еще:) На один из проектов я с него по 300 посетителей в день получаю только на индекс. Так что не списывайте его раньше времени:)
2 Павел.
Спасибо за информацию. Я сейчас как раз мониторю эту тему детально. Вы мне указали на недостатки, которые я не находил. Еще раз спасибо.
2 Шопонлайн - не помер рамблер - шевелится еще:) На один из проектов я с него по 300 посетителей в день получаю только на индекс. Так что не списывайте его раньше времени:)
10/04/2003
Как было подмечено чуществует для реализации этого как минимум 2 способа.
1. на уровне сервера с увеличением нагрузки на последний
2. Посредством генерации страниц в статику.
Первый неподходит для уневерсального движка, многие из моих заказчиков хостятся на виртуальных серверах.
Второй требует огромного количества места на диске, что тоже не приемлемо.
НО Уменя есть идея, если получится, то будет третий способ, который убирает проблемы первых двух. Попробую рассажу.
Как было подмечено чуществует для реализации этого как минимум 2 способа.
1. на уровне сервера с увеличением нагрузки на последний
2. Посредством генерации страниц в статику.
Первый неподходит для уневерсального движка, многие из моих заказчиков хостятся на виртуальных серверах.
Второй требует огромного количества места на диске, что тоже не приемлемо.
НО Уменя есть идея, если получится, то будет третий способ, который убирает проблемы первых двух. Попробую рассажу.
10/04/2003
Сколько в вашем магазине наименований товара?
У одного моего клиента 4500 шт, с описаниями правда меньше, пока. Но он грoзиться сделать ко всем. Давайте считать.
У каждого товара есть страница с подробным описанием, страница, с отправь ссылку, страница с доп картинкой.
итого 4500*3=13500 страниц
Групп в магазине 500 и еще страниц с перечислением товаров если на одну не влезает около 1000
итого 13500 + 1500 = 15000
К каждому описанию идет от 1 картинки, может и больше
4500*30кб(размер картинки) = 135 мегов
Если предположить что каждая страница по минимуму 25-30 кб
То сумарный обьем такого сайта
по минимуму 450 мб + 135 = 585 метров по самому минимому, не хреново правда. не все хостинги такое позволяют.
Сколько в вашем магазине наименований товара?
У одного моего клиента 4500 шт, с описаниями правда меньше, пока. Но он грoзиться сделать ко всем. Давайте считать.
У каждого товара есть страница с подробным описанием, страница, с отправь ссылку, страница с доп картинкой.
итого 4500*3=13500 страниц
Групп в магазине 500 и еще страниц с перечислением товаров если на одну не влезает около 1000
итого 13500 + 1500 = 15000
К каждому описанию идет от 1 картинки, может и больше
4500*30кб(размер картинки) = 135 мегов
Если предположить что каждая страница по минимуму 25-30 кб
То сумарный обьем такого сайта
по минимуму 450 мб + 135 = 585 метров по самому минимому, не хреново правда. не все хостинги такое позволяют.
10/04/2003
Вот что мне нравится в этой беседе, так
"по минимуму 450 мб + 135 = 585 метров по самому минимому, не хреново правда. не все хостинги такое позволяют."
Чувствуется ПОДХОД.
У человека 4500 ! наименований товаров. Да не по одному каждого. Это - если они есть вживую - минимум сотни тысяч долларов! (или там только описания? :)) При этом он рассуждает - не все хостеры это позволяют...
:) Родной, да у этого клиента должен стоять отдельный физический сервер! и хостер на него молиться должен, за его трафик!
Или там только картинки, ежели закажут, так я сбегаю в гастроном, куплю? :)
Вот что мне нравится в этой беседе, так
"по минимуму 450 мб + 135 = 585 метров по самому минимому, не хреново правда. не все хостинги такое позволяют."
Чувствуется ПОДХОД.
У человека 4500 ! наименований товаров. Да не по одному каждого. Это - если они есть вживую - минимум сотни тысяч долларов! (или там только описания? :)) При этом он рассуждает - не все хостеры это позволяют...
:) Родной, да у этого клиента должен стоять отдельный физический сервер! и хостер на него молиться должен, за его трафик!
Или там только картинки, ежели закажут, так я сбегаю в гастроном, куплю? :)
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