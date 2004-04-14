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Исповедь начинающего @-комерсанта.
14/04/2004
swens, если Вы торгуете крупной бытовой техникой, то с не важностью границ все становится сложнее.
А "ориентировать" магазин на какую-то аудиторию в любом случае надо - хотя бы для того, чтобы предусмотреть способы доставки и той же оплаты (если торговать теми же цифровыми товарами, вряд ли понадобится курьерская служба и прием денег наличными).
swens, если Вы торгуете крупной бытовой техникой, то с не важностью границ все становится сложнее.
А "ориентировать" магазин на какую-то аудиторию в любом случае надо - хотя бы для того, чтобы предусмотреть способы доставки и той же оплаты (если торговать теми же цифровыми товарами, вряд ли понадобится курьерская служба и прием денег наличными).
15/04/2004
Всеми доступными? И через Сбербанк? И телеграфным / почтовым переводом? И через e-port, "Рапиду", WebMoney?
В каком регионе проживает основная часть Ваших клиентов, какие способы оплаты там распространены - от этого и будет зависеть список вариантов оплаты. Подозреваю, что в Вашем случае это банковские карты, возможно, чеки, PayPal, WesternUnion и несколько других.
Всеми доступными? И через Сбербанк? И телеграфным / почтовым переводом? И через e-port, "Рапиду", WebMoney?
В каком регионе проживает основная часть Ваших клиентов, какие способы оплаты там распространены - от этого и будет зависеть список вариантов оплаты. Подозреваю, что в Вашем случае это банковские карты, возможно, чеки, PayPal, WesternUnion и несколько других.
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