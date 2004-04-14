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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Исповедь начинающего @-комерсанта.



Ссылка на сообщение Павел Коротов
14/04/2004

swens, если Вы торгуете крупной бытовой техникой, то с не важностью границ все становится сложнее.



А "ориентировать" магазин на какую-то аудиторию в любом случае надо - хотя бы для того, чтобы предусмотреть способы доставки и той же оплаты (если торговать теми же цифровыми товарами, вряд ли понадобится курьерская служба и прием денег наличными).



Ссылка на сообщение swens
14/04/2004

А если я торгую услугами мобильной(по-вашему сотовой связи),причем такого оператора,который имеет возможность предоставлять свои услуги в любой стране мира и принимает платежи всеми доступными способами?



Ссылка на сообщение Павел Коротов
15/04/2004

Всеми доступными? И через Сбербанк? И телеграфным / почтовым переводом? И через e-port, "Рапиду", WebMoney?



В каком регионе проживает основная часть Ваших клиентов, какие способы оплаты там распространены - от этого и будет зависеть список вариантов оплаты. Подозреваю, что в Вашем случае это банковские карты, возможно, чеки, PayPal, WesternUnion и несколько других.



Ссылка на сообщение Виктор
15/04/2004

Весенняя депрессия...

Как это знакомо...

Давайте выбираться вместе. Напишите статью типа "История успеха" или "Как не надо начинать электронную коммерцию" и пр.

Вам - бесплатная реклама, мне - поучительный контент...



Ссылка на сообщение swens
15/04/2004

А разве сбербанк или какой -либо другой банк не занимается переводами денег со счета на счет в любой стране?A Western Union,Master ,Visa-само собой разумеющееся для любой цивилизованной страны.Уж из такого-то списка вариантов оплаты можно выбрать то,что работает в конкретном регионе.



Ссылка на сообщение Илья
23/08/2004

Всем привет.

Прошло опять пару месяцев ...

Дизайн новый. товара больше.



Ссылка на сообщение Валерий
23/08/2004

Все правильно сделал.Все карзины в карзину.Добавь отделные сссылки на электронную оплату,на Сбербанк,заведи для сайта приусадебный участок-"Страна дураков"-поливай по чаще,пусть растет "зелень".



Ссылка на сообщение Илья
24/08/2004

Валерий - вы сами поняли что написали?



Ссылка на сообщение Особое мнение
25/08/2006

ab-tuning, как бизнес?



Ссылка на сообщение Михаил
26/08/2006

Почитайте Юрия Мороза, у него хорошо написано про бизнес с нуля.



Ссылка на сообщение dily
06/09/2006

Бизнес дважды менял владельца, и ничего особо прибыльного так и не вышло :)


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