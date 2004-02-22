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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Исповедь начинающего @-комерсанта.



Ссылка на сообщение Andre
22/02/2004

Папа

...Бизнес - это дурная вера в себя...

---------------------

Так то оно так... 99% наших горе-бизнесменов только ей и обладают, а толку?

Вот взять того же Электроника- после рассылки постоянным (!) зарегистрированным (!) клиентам в количестве не менее 3000 чел у него-13 заказов, включая случайных. И вместо того, чтобы выбросить этот список на... и заплакать- он рад! :) Вот это вера в себя!

Я когда в конце января аналогичную рассылку дал, так персонал решил, что опять Новый год случился :)



Ссылка на сообщение Константин
22/02/2004

:) Андре - очередной решпект! :):):)

13/3000 - STV 0,4% - это "сурьезно"...

(шепотом) посте примитивной промо-акции STV 2-3% - считается низким...



Ссылка на сообщение Paninaro
26/02/2004

У меня такое чувство, что здесь какое-то меряние пиписьками начинается :-( Глупо товарищи!



Ссылка на сообщение ab-tuning
10/03/2004

Новая версия сайта V0.5



Ссылка на сообщение Роман
10/03/2004

ab-tuning,

что есть "V0.5"?



V-образный движек, объемом поллитра?



Ссылка на сообщение Dev
10/03/2004

ЕСЛИ чуть чуть поправить запрос...

http://ab-tuning.ru/view_catalog.php?code=R213



То вылетает ошибочка понятная только веб программисту, и не понятная пользователю.а если пользователь что то не понял - клиент потерян.Потеряны деньги.



А на данную страницу клиент может попасть очень просто - вы раздел с сайта удалите, а на яндексе на этот раздел будет ссылка.Клиент зайдёт а там ему - "Could not execute query: select * from catalog where parent= order by priority desc... "



Так что разбирайтесь со скриптами.



Ссылка на сообщение Правильный
10/03/2004

ту Электроник

2 000 посетителей в день по рассылке и всего 13 оплаченых заказов за 16 дней. Может это повод для гордости.

А я согласен с Andre и меня бы уволили без выходного пособия :-)

хотя может мы недооцениваем Электроника и все 13 заказов на приборы FLUKE-27 (750$)



Ссылка на сообщение ab-tuning
09/04/2004

Прошло 3 месяца.



Ссылка на сообщение logrus
10/04/2004

Ну, и как Вы себя чувствуете? Здесь собрались такие воротилы Е-бизнеса, что им палку в рот не суй, по самые яйца откусят.Меня всё время интересовал один вопрос - Господа Е-снесмены, не лучше -ли делом заняться, чем пустые ******* кидать в стиле Константина? Может он просто стебается....или стебётся.....как правильно? В своё время я тоже заходил на этот сайт, когда начинал свой е-бизнес, но, к сожалению, ничего в этом мире не изменилось. И Константин остался на прежнем уровне. Такой завсегдатай-**********. С наилучшими пожеланиями в Вашем е-бизнесе! Logrus



Ссылка на сообщение swens
10/04/2004

А не пробовали стать филиалом крупного и серьезного е-магазина(настоящего,а не витрины!) с хорошим и ходовым товаром ?И затраты меньше ,и прибыль не надо ждать 3 года, и навыки строителя сайта приобретать необязательно,хотя и пригодились бы для создания витрины!



Ссылка на сообщение ab-tuning
12/04/2004

На сколько я заметил.

Все люди учавствующие в этом форуме, думаю что е-магазин должен быть с "корзиной", иметь нескольково спопобов оплаты (кредитные карты, веб деньги). Изучаю многие е-магазины, я мало где видел оплата кредиткой или веб-деньги. Мне кажется, что Россия не готова еще к этому. Тем паче регионы.







Становится филиалом. А смысл ? Может лучше устроиться на работу?



Ссылка на сообщение Роман
12/04/2004

"...Становится филиалом. А смысл ? Может лучше устроиться на работу?..."



единственная правильная мысль за прошедшие 3 месяца :)



Ссылка на сообщение МагИНФО
13/04/2004

>Мне кажется, что Россия не готова еще к этому. Тем паче регионы.

Скорее Вы не готовы к этому. Как раз потому, что я из "регионов", а доставка из московских и питерских ИМ до меня производится через почту, я чаще всего плачу через WM.

Вы просто теряете часть клиентов, которым удобнее расплатиться кредиткой или электронными деньгами.



Ссылка на сообщение Павел Коротов
13/04/2004

"Изучаю многие е-магазины, я мало где видел оплата кредиткой или веб-деньги. Мне кажется, что Россия не готова еще к этому. Тем паче регионы."



Все зависит от товара. Вряд ли кто будет платить за дорогие товары (тот же тюнинг) в онлайне - в крайнем случае, в мастерской, кредиткой. А вот для цифровых товаров, услуг, которые можно оказывать удаленно (тот же хостинг), недорогих товаров, доставляемых по почте, отсутствие приема оплаты в онлайне эквивалентно потере клиентов.



Отдельный случай - магазины, ориентированные на зарубежную аудиторию. Здесь без банковских карт - никуда.



Ссылка на сообщение swens
13/04/2004

Интернет- магазины совсем не обязательно ориентировать на какую-то зарубежную или домашнюю аудиторию. Главное преимущество интернета теряется: отсутствие и даже неважность границ. И вы правильно заметили- смотря какой товар или услуга .А способов оплаты много и каждая страна может выбрать наиболее для нее приемлемый. Кроме кредитных карт существуют еще банковские переводы,Money Gramm,Western Union...


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