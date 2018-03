ЕСЛИ чуть чуть поправить запрос...То вылетает ошибочка понятная только веб программисту, и не понятная пользователю.а если пользователь что то не понял - клиент потерян.Потеряны деньги.А на данную страницу клиент может попасть очень просто - вы раздел с сайта удалите, а на яндексе на этот раздел будет ссылка.Клиент зайдёт а там ему - "Could not execute query: select * from catalog where parent= order by priority desc... "Так что разбирайтесь со скриптами.