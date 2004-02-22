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Исповедь начинающего @-комерсанта.
22/02/2004
Папа
...Бизнес - это дурная вера в себя...
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Так то оно так... 99% наших горе-бизнесменов только ей и обладают, а толку?
Вот взять того же Электроника- после рассылки постоянным (!) зарегистрированным (!) клиентам в количестве не менее 3000 чел у него-13 заказов, включая случайных. И вместо того, чтобы выбросить этот список на... и заплакать- он рад! :) Вот это вера в себя!
Я когда в конце января аналогичную рассылку дал, так персонал решил, что опять Новый год случился :)
Папа
...Бизнес - это дурная вера в себя...
---------------------
Так то оно так... 99% наших горе-бизнесменов только ей и обладают, а толку?
Вот взять того же Электроника- после рассылки постоянным (!) зарегистрированным (!) клиентам в количестве не менее 3000 чел у него-13 заказов, включая случайных. И вместо того, чтобы выбросить этот список на... и заплакать- он рад! :) Вот это вера в себя!
Я когда в конце января аналогичную рассылку дал, так персонал решил, что опять Новый год случился :)
10/03/2004
ЕСЛИ чуть чуть поправить запрос...
http://ab-tuning.ru/view_catalog.php?code=R213
То вылетает ошибочка понятная только веб программисту, и не понятная пользователю.а если пользователь что то не понял - клиент потерян.Потеряны деньги.
А на данную страницу клиент может попасть очень просто - вы раздел с сайта удалите, а на яндексе на этот раздел будет ссылка.Клиент зайдёт а там ему - "Could not execute query: select * from catalog where parent= order by priority desc... "
Так что разбирайтесь со скриптами.
ЕСЛИ чуть чуть поправить запрос...
http://ab-tuning.ru/view_catalog.php?code=R213
То вылетает ошибочка понятная только веб программисту, и не понятная пользователю.а если пользователь что то не понял - клиент потерян.Потеряны деньги.
А на данную страницу клиент может попасть очень просто - вы раздел с сайта удалите, а на яндексе на этот раздел будет ссылка.Клиент зайдёт а там ему - "Could not execute query: select * from catalog where parent= order by priority desc... "
Так что разбирайтесь со скриптами.
10/04/2004
Ну, и как Вы себя чувствуете? Здесь собрались такие воротилы Е-бизнеса, что им палку в рот не суй, по самые яйца откусят.Меня всё время интересовал один вопрос - Господа Е-снесмены, не лучше -ли делом заняться, чем пустые ******* кидать в стиле Константина? Может он просто стебается....или стебётся.....как правильно? В своё время я тоже заходил на этот сайт, когда начинал свой е-бизнес, но, к сожалению, ничего в этом мире не изменилось. И Константин остался на прежнем уровне. Такой завсегдатай-**********. С наилучшими пожеланиями в Вашем е-бизнесе! Logrus
Ну, и как Вы себя чувствуете? Здесь собрались такие воротилы Е-бизнеса, что им палку в рот не суй, по самые яйца откусят.Меня всё время интересовал один вопрос - Господа Е-снесмены, не лучше -ли делом заняться, чем пустые ******* кидать в стиле Константина? Может он просто стебается....или стебётся.....как правильно? В своё время я тоже заходил на этот сайт, когда начинал свой е-бизнес, но, к сожалению, ничего в этом мире не изменилось. И Константин остался на прежнем уровне. Такой завсегдатай-**********. С наилучшими пожеланиями в Вашем е-бизнесе! Logrus
12/04/2004
На сколько я заметил.
Все люди учавствующие в этом форуме, думаю что е-магазин должен быть с "корзиной", иметь нескольково спопобов оплаты (кредитные карты, веб деньги). Изучаю многие е-магазины, я мало где видел оплата кредиткой или веб-деньги. Мне кажется, что Россия не готова еще к этому. Тем паче регионы.
Становится филиалом. А смысл ? Может лучше устроиться на работу?
На сколько я заметил.
Все люди учавствующие в этом форуме, думаю что е-магазин должен быть с "корзиной", иметь нескольково спопобов оплаты (кредитные карты, веб деньги). Изучаю многие е-магазины, я мало где видел оплата кредиткой или веб-деньги. Мне кажется, что Россия не готова еще к этому. Тем паче регионы.
Становится филиалом. А смысл ? Может лучше устроиться на работу?
13/04/2004
>Мне кажется, что Россия не готова еще к этому. Тем паче регионы.
Скорее Вы не готовы к этому. Как раз потому, что я из "регионов", а доставка из московских и питерских ИМ до меня производится через почту, я чаще всего плачу через WM.
Вы просто теряете часть клиентов, которым удобнее расплатиться кредиткой или электронными деньгами.
>Мне кажется, что Россия не готова еще к этому. Тем паче регионы.
Скорее Вы не готовы к этому. Как раз потому, что я из "регионов", а доставка из московских и питерских ИМ до меня производится через почту, я чаще всего плачу через WM.
Вы просто теряете часть клиентов, которым удобнее расплатиться кредиткой или электронными деньгами.
13/04/2004
"Изучаю многие е-магазины, я мало где видел оплата кредиткой или веб-деньги. Мне кажется, что Россия не готова еще к этому. Тем паче регионы."
Все зависит от товара. Вряд ли кто будет платить за дорогие товары (тот же тюнинг) в онлайне - в крайнем случае, в мастерской, кредиткой. А вот для цифровых товаров, услуг, которые можно оказывать удаленно (тот же хостинг), недорогих товаров, доставляемых по почте, отсутствие приема оплаты в онлайне эквивалентно потере клиентов.
Отдельный случай - магазины, ориентированные на зарубежную аудиторию. Здесь без банковских карт - никуда.
"Изучаю многие е-магазины, я мало где видел оплата кредиткой или веб-деньги. Мне кажется, что Россия не готова еще к этому. Тем паче регионы."
Все зависит от товара. Вряд ли кто будет платить за дорогие товары (тот же тюнинг) в онлайне - в крайнем случае, в мастерской, кредиткой. А вот для цифровых товаров, услуг, которые можно оказывать удаленно (тот же хостинг), недорогих товаров, доставляемых по почте, отсутствие приема оплаты в онлайне эквивалентно потере клиентов.
Отдельный случай - магазины, ориентированные на зарубежную аудиторию. Здесь без банковских карт - никуда.
13/04/2004
Интернет- магазины совсем не обязательно ориентировать на какую-то зарубежную или домашнюю аудиторию. Главное преимущество интернета теряется: отсутствие и даже неважность границ. И вы правильно заметили- смотря какой товар или услуга .А способов оплаты много и каждая страна может выбрать наиболее для нее приемлемый. Кроме кредитных карт существуют еще банковские переводы,Money Gramm,Western Union...
Интернет- магазины совсем не обязательно ориентировать на какую-то зарубежную или домашнюю аудиторию. Главное преимущество интернета теряется: отсутствие и даже неважность границ. И вы правильно заметили- смотря какой товар или услуга .А способов оплаты много и каждая страна может выбрать наиболее для нее приемлемый. Кроме кредитных карт существуют еще банковские переводы,Money Gramm,Western Union...
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