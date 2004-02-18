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Исповедь начинающего @-комерсанта.
18/02/2004
Либо деньги, либо время. Много времени и _очень_ много терпения.
Либо деньги, либо время. Много времени и _очень_ много терпения.
18/02/2004
=Электроник
Интернет магазин измерительного оборудования открыт компанией "Чипинфо" в конце 2003 года.
Компания "Чипинфо" это, в первую очередь, интернет-ресурс. Интернет-ресурс, работающий с 1996 года, с каждым годом набирающий обороты и постоянно совершенствующийся.
Что-то Вы сами себе противоречите :)
=Электроник
Интернет магазин измерительного оборудования открыт компанией "Чипинфо" в конце 2003 года.
Компания "Чипинфо" это, в первую очередь, интернет-ресурс. Интернет-ресурс, работающий с 1996 года, с каждым годом набирающий обороты и постоянно совершенствующийся.
Что-то Вы сами себе противоречите :)
19/02/2004
Никакого противоречия нет, www.izme.ru действительно стартовал 2 февраля как полноценный независимый интернет-магазин. Конечно, в какой-то мере сработал "административный ресурс", что обеспечило быстрый рост, но мысль была в другом - если делать все неправильно и ничему не учиться то и за 20 лет никакого развития не будет, а при грамотном подходе можно получить результат в кротчайшие сроки, для чего надо учиться, смотреть как другие делают и делать свои выводы. Желаю всем успехов !!!
Никакого противоречия нет, www.izme.ru действительно стартовал 2 февраля как полноценный независимый интернет-магазин. Конечно, в какой-то мере сработал "административный ресурс", что обеспечило быстрый рост, но мысль была в другом - если делать все неправильно и ничему не учиться то и за 20 лет никакого развития не будет, а при грамотном подходе можно получить результат в кротчайшие сроки, для чего надо учиться, смотреть как другие делают и делать свои выводы. Желаю всем успехов !!!
19/02/2004
Либо деньги, либо время.
------------
Одно в другое легко конвертируется.
Глупожадный сидит и ждет "9 месяцев", пока все само собой возможно и случится и раскрутится.
Поумнее - заряжается в раскрутку, и все крутися значительно быстрее. И когда гж только только в "ноль" выходит, у уже барыши вовсю считает.
Как и везде, работает схема - трехугольник - "быстро, качественно, недорого".
Если любые 2 условия выполняются, третье будет противоположным по свойству.
Быстро-качественно -> дорого.
Быстро-недорого -> некачественно.
Качественно-недорого -> небыстро.
Либо деньги, либо время.
------------
Одно в другое легко конвертируется.
Глупожадный сидит и ждет "9 месяцев", пока все само собой возможно и случится и раскрутится.
Поумнее - заряжается в раскрутку, и все крутися значительно быстрее. И когда гж только только в "ноль" выходит, у уже барыши вовсю считает.
Как и везде, работает схема - трехугольник - "быстро, качественно, недорого".
Если любые 2 условия выполняются, третье будет противоположным по свойству.
Быстро-качественно -> дорого.
Быстро-недорого -> некачественно.
Качественно-недорого -> небыстро.
19/02/2004
2 Электроник - подозрительный всплеск активности посетителей Вашего сайта 9-го - 10-го февраля... опять же из Мск всего четверть посетителей(знающие люди знают о чем это я)...
отсюда недоверие к Вашим сведениям... ко всем Вашис словам...
P.S.
А м.б. рамблеру отписать -пусть проверят на накрутку?
2 Электроник - подозрительный всплеск активности посетителей Вашего сайта 9-го - 10-го февраля... опять же из Мск всего четверть посетителей(знающие люди знают о чем это я)...
отсюда недоверие к Вашим сведениям... ко всем Вашис словам...
P.S.
А м.б. рамблеру отписать -пусть проверят на накрутку?
20/02/2004
(сидя в cafe-max`е с кружкой горячего глинтвейна) Как это все мне кое-что напоминает... :) Наверное, многие через это проходят: уход с работы, открытие своего бизнеса, чужие хаты и интернет-кафейни...:) Тоже периодически посещает мысль когда-нибудь в далеком будущем написать мемуары :) Все будет ок, честное-пионерское! :) Главное - твердо в это верить :)
(сидя в cafe-max`е с кружкой горячего глинтвейна) Как это все мне кое-что напоминает... :) Наверное, многие через это проходят: уход с работы, открытие своего бизнеса, чужие хаты и интернет-кафейни...:) Тоже периодически посещает мысль когда-нибудь в далеком будущем написать мемуары :) Все будет ок, честное-пионерское! :) Главное - твердо в это верить :)
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