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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Исповедь начинающего @-комерсанта.



Ссылка на сообщение Павел Коротов
18/02/2004

Либо деньги, либо время. Много времени и _очень_ много терпения.



Ссылка на сообщение Олег
18/02/2004

<<Либо деньги, либо время. Много времени и _очень_ много терпения.

-----

и про мозг еще хотелось бы добавить :)))



Ссылка на сообщение Антипохмелин
18/02/2004

=Электроник

Интернет магазин измерительного оборудования открыт компанией "Чипинфо" в конце 2003 года.

Компания "Чипинфо" это, в первую очередь, интернет-ресурс. Интернет-ресурс, работающий с 1996 года, с каждым годом набирающий обороты и постоянно совершенствующийся.



Что-то Вы сами себе противоречите :)



Ссылка на сообщение Антипохмелин
18/02/2004

Студент...



Ссылка на сообщение Электроник
19/02/2004

Никакого противоречия нет, www.izme.ru действительно стартовал 2 февраля как полноценный независимый интернет-магазин. Конечно, в какой-то мере сработал "административный ресурс", что обеспечило быстрый рост, но мысль была в другом - если делать все неправильно и ничему не учиться то и за 20 лет никакого развития не будет, а при грамотном подходе можно получить результат в кротчайшие сроки, для чего надо учиться, смотреть как другие делают и делать свои выводы. Желаю всем успехов !!!



Ссылка на сообщение Константин
19/02/2004

Либо деньги, либо время.

------------

Одно в другое легко конвертируется.

Глупожадный сидит и ждет "9 месяцев", пока все само собой возможно и случится и раскрутится.

Поумнее - заряжается в раскрутку, и все крутися значительно быстрее. И когда гж только только в "ноль" выходит, у уже барыши вовсю считает.



Как и везде, работает схема - трехугольник - "быстро, качественно, недорого".

Если любые 2 условия выполняются, третье будет противоположным по свойству.

Быстро-качественно -> дорого.

Быстро-недорого -> некачественно.

Качественно-недорого -> небыстро.



Ссылка на сообщение Роман
19/02/2004

2 Электроник - подозрительный всплеск активности посетителей Вашего сайта 9-го - 10-го февраля... опять же из Мск всего четверть посетителей(знающие люди знают о чем это я)...

отсюда недоверие к Вашим сведениям... ко всем Вашис словам...



P.S.

А м.б. рамблеру отписать -пусть проверят на накрутку?



Ссылка на сообщение Антипохмелин
19/02/2004

Ату! Ату! :)



Ссылка на сообщение Электроник
19/02/2004

Ничего подозрительного нет, некоторой части наших зарегистрированных клиентов по подписке были разосланны письма об открытии нового магазина. А клиенты наши в большинстве это регионы. - Это вам насчет "знающих" - здесь таких много водится :)



Ссылка на сообщение Роман
20/02/2004

Электроник, ну вот Вам и ответ - старые клиенты решили попробовать новый инструмен. И учиться тут не чему, если действительно клиентов столько, что было до 2.000 посетителей в день после рассылки.



Вот Вам можно чуть поучиться - как оеспечить такой же прирост заказов и дальше ;)



Ссылка на сообщение Tomasina
20/02/2004

(сидя в cafe-max`е с кружкой горячего глинтвейна) Как это все мне кое-что напоминает... :) Наверное, многие через это проходят: уход с работы, открытие своего бизнеса, чужие хаты и интернет-кафейни...:) Тоже периодически посещает мысль когда-нибудь в далеком будущем написать мемуары :) Все будет ок, честное-пионерское! :) Главное - твердо в это верить :)



Ссылка на сообщение Александр
21/02/2004

Прочитал, но ничего не понял, ни что хотел сказать автор, ни что сказали отвечающие.



Ссылка на сообщение ПАПА
21/02/2004

Нормальный е-бизнесмен. Также нормально и умрет в 95%. И на 20 раз все получится.

Бизнес - это дурная вера в себя. Если она есть, однажды разбогатеешь. Если нет - лучше искать добрячего дядю.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
22/02/2004

Автор пытался сказать, как и почему он пришел к мысли заняться е-бизнесом и что он уже начал для этого делать.

А остальные пытались ему подсказать что еще можно сделать и на что особенно следует обратить свое внимание в аналогичных случаях другим начинающим е-коммерсантам.



Ссылка на сообщение Alexandr
22/02/2004

Вот ты скажи, как в твоем магазине что то купить? Это ж невозможно. У тебя не магазин, а какойто квест просто.

Не все же думают как ты. Бил Гейтсмилиардером стал потому что продавал ОС на которой домохозяки работали.


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