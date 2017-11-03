Главная Форум Удержание клиентов Дизайн и usability
Инженеры "Яндекса" русифицируют AliExpress - обсуждение
03/11/2017
Обсуждение материала "Инженеры "Яндекса" русифицируют AliExpress Они исправят перевод названий товаров, который давно стал поводом для шуток в России >>>".
Обсуждение материала "Инженеры "Яндекса" русифицируют AliExpress Они исправят перевод названий товаров, который давно стал поводом для шуток в России >>>".
Ответить
Разделы форума
Открытие бизнесаБизнес-планирование
Привлечение инвестиций
Название и регистрация
Сайт и приложение
Первые шаги
Привлечение клиентовSEO и продающий маркетинг
Продвижение бренда
Нестандартные методы продвижения
Эффективность рекламы
Удержание клиентовДизайн и usability
Контент
CRM и взаимоотношения с клиентами
Ведение бизнесаАвтоматизация
Бухгалтерия и налогообложение
Безопасность
Доставка и логистика
Обучение и управление персоналом
Общий менеджмент
Платежные системы
Управление ассортиментом
Юридические вопросы
Тенденции развитияРоссийские тенденции
Международные тенденции
Специальные форумыНовости Oborot.ru
Кофейня
Работа над ошибками
Архив