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Имя для интернет-магазина
29/07/2003
2G: www.abzac.com - хорошее название для магазина под девизом: "Наши книги - абзац всему!" :). Начинается с буквы "а" - есть шанс попасть в начало каталогов, выводящих результат поиска по алфавитному списку. Вот только занят уже какими-то французами... А abzac.ru во владении киберсквоттеров...
2G: www.abzac.com - хорошее название для магазина под девизом: "Наши книги - абзац всему!" :). Начинается с буквы "а" - есть шанс попасть в начало каталогов, выводящих результат поиска по алфавитному списку. Вот только занят уже какими-то французами... А abzac.ru во владении киберсквоттеров...
30/07/2003
Николай Виртуров, во многом с вами согласен, но есть небольшие замечания. Что такое позитивные эмоции - это такие эмоции от которых вам хорошо, т.е. поднимается тонус, улучшается настроение, легче думается, улучшается координация движений, память и физическое самочувствие. Вот в целом примерно так можно описать позитивные эмоции.
Далее, по поводу желтого цвета. Всегда есть исключения из правил, особенно в те или иные моменты времени. У разных людей один и тот же цвет может вызвать разные эмоции в разное время. Хотя по многичесленным экспериментам желтый цвет - цвет радости, бодрости, здоровья. Но в больших количествах он может вызывать скуку, апатию, депрессию (если Вы были в пустыне, то должны понимать почему). Как говорится все хорошо в меру. Это же справедливо и в отношении цвета.
Определенный словесный алгоритм хорош в НЛП - они этим увлекаются, но не стоит этим перебарщивать. Человеческая психика не железный механизм автомата - где сказал одно слово и точно знаешь что последует за этим. Это не всегда. К тому же на появление у человека позитивной эмоции действует не только слово, но и цвет, запах, звук, видение (действие), ощущение.
Кстати возбудить человека можно даже не показывая порно - простым набором цветных картинок с геометрическими формами (подобные эксперименты уже проводились) - все дело в скорости показа, количестве цветов и разнообразии применяемых форм.
Кроме того, по поводу слов, есть хорошая пословица - "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". Такчто иногда лучше показать, чем долго и бесплодно говорить.
Но полностью согласен с Вами по поводу фокусировки внимания и статей рекламиста Репьева.
А теперь для DGP по названию книжного магазина - НИГА или www.niga.ru
Николай Виртуров, во многом с вами согласен, но есть небольшие замечания. Что такое позитивные эмоции - это такие эмоции от которых вам хорошо, т.е. поднимается тонус, улучшается настроение, легче думается, улучшается координация движений, память и физическое самочувствие. Вот в целом примерно так можно описать позитивные эмоции.
Далее, по поводу желтого цвета. Всегда есть исключения из правил, особенно в те или иные моменты времени. У разных людей один и тот же цвет может вызвать разные эмоции в разное время. Хотя по многичесленным экспериментам желтый цвет - цвет радости, бодрости, здоровья. Но в больших количествах он может вызывать скуку, апатию, депрессию (если Вы были в пустыне, то должны понимать почему). Как говорится все хорошо в меру. Это же справедливо и в отношении цвета.
Определенный словесный алгоритм хорош в НЛП - они этим увлекаются, но не стоит этим перебарщивать. Человеческая психика не железный механизм автомата - где сказал одно слово и точно знаешь что последует за этим. Это не всегда. К тому же на появление у человека позитивной эмоции действует не только слово, но и цвет, запах, звук, видение (действие), ощущение.
Кстати возбудить человека можно даже не показывая порно - простым набором цветных картинок с геометрическими формами (подобные эксперименты уже проводились) - все дело в скорости показа, количестве цветов и разнообразии применяемых форм.
Кроме того, по поводу слов, есть хорошая пословица - "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". Такчто иногда лучше показать, чем долго и бесплодно говорить.
Но полностью согласен с Вами по поводу фокусировки внимания и статей рекламиста Репьева.
А теперь для DGP по названию книжного магазина - НИГА или www.niga.ru
31/07/2003
>>> Определенный словесный алгоритм хорош в НЛП
Да когда разрабатывались основные каноны killer sales letter про НЛП еще и не знал никто! Там наоборот давят на рациональность, используя эмоции. Все довольно просто - заголовок, описание товара в форме приобретаемых ВЫГОД КЛИЕНТА, доказательства, отзывы других покупателей, бонус и/или ограничение по времени (хватай быстрее, вот-вот кончится или станет дороже!), железобетонные гарантии. И все - если посетитель целевой, с деньгами, то он спекся! Картинок минимум - логотип вверху + иллюстрация (помогает внимание привлечь). Если товар какой-то хитрый, то круто будет сделать ролик, показывающий его в действии. Типа как реклама а-ля "Телемагазин" по ящику (по моему мнению, самая эффективная в смысле продаж, остальное работает на брендинг, если вообще работает).
>>> продмаг "Жратва"
"Хавчик", "Пайка", "Доза", "Морфий" (так один алкаш ласково технарь называл, в бытность моей работы с EC ЭВМ). :) :)
>>> Определенный словесный алгоритм хорош в НЛП
Да когда разрабатывались основные каноны killer sales letter про НЛП еще и не знал никто! Там наоборот давят на рациональность, используя эмоции. Все довольно просто - заголовок, описание товара в форме приобретаемых ВЫГОД КЛИЕНТА, доказательства, отзывы других покупателей, бонус и/или ограничение по времени (хватай быстрее, вот-вот кончится или станет дороже!), железобетонные гарантии. И все - если посетитель целевой, с деньгами, то он спекся! Картинок минимум - логотип вверху + иллюстрация (помогает внимание привлечь). Если товар какой-то хитрый, то круто будет сделать ролик, показывающий его в действии. Типа как реклама а-ля "Телемагазин" по ящику (по моему мнению, самая эффективная в смысле продаж, остальное работает на брендинг, если вообще работает).
>>> продмаг "Жратва"
"Хавчик", "Пайка", "Доза", "Морфий" (так один алкаш ласково технарь называл, в бытность моей работы с EC ЭВМ). :) :)
01/08/2003
Н.Виртуров. Когда разрабатывались каноны НЛП, про всякую киллер салес еще никто и толком не знал - вот это действительно так. НЛП, как дисциплине уже более 50 лет, а этой киллер салес - не более 10. Спрашивается, кто на чем основан?
Суть НЛП - в программировании (об этом прямо говорит ее название). Работает механизм НЛП используя достижения нескольких дисциплин, но в первую очередь это работы Павлова и Фрейда. От Павлова НЛП позаимствовал связь физиологических реакций с нервными процессами, а от Фрейда - связь оговорок и междометий с подсознанием. Вот именно на этих двух столпах и покоится здание НЛП. Несомненно, что свой вклад в развитеии НЛП внесли еще и гештальт-терапия, рациональная и клиент-центрированная психотерапия, а также бихевиоризм.
Задача НЛП - при помощи определенных образом построенных фраз запрограммировать поведение человека нужным образом. В зависимости от ситуации успешный результат достигается в 90% случаев. И в НЛП НЕ ДАВЯТ на рациональность. Наоборот, используют нерациональные ходы.
Теперь про киллер салес (в следующий раз пишите по-русски) - все что вы описываете уже есть в стандартом маркетинге и рекламе. Спрашивается, зачем городить огород, который никому не нужен (да еще и обзывать этот огород непонятным словом).
Я во многом с вами согласен по поводу грамотного маркетинга, позиционирования и пр... Но именно поэтому и сказал, что не стоит увлекаться методами НЛП, которые вы подсознательно проталкиваете (причем сами об этом и не догадываетесь). Поверьте невозможно запрограммировать (или уболтать - по вашему) покупателя, который ничего не хочет купить (либо не хочет купить именно ваш продукт). И все киллер салес тут будут бессильны.
Почему не стоит шутить с НЛП. Не стоит создавать критическую массу "программистов" и "программированных". Поверьте подсознание - очень хитрая штука и может жестоко отомстить, в том числе и самим программистам. Тем более коллективное подсознание (на это указывали Фрейд и Юнг). Именно поэтому я никогда не советую своим клиентам использовать методы НЛП в работе с покупателями.
Есть нормальные, проверенные временем приемы маркетинга и рекламы - этого уже достаточно. Другое дело, что не каждый сможет глубоко разобраться в специфике этих приемов, изучить их как следует и научиться применять - вот здесь и кроется причина 90% провалов маркетинговых и рекламных программ современных бизнесменов, в том числе и е-коммерсантов.
Н.Виртуров. Когда разрабатывались каноны НЛП, про всякую киллер салес еще никто и толком не знал - вот это действительно так. НЛП, как дисциплине уже более 50 лет, а этой киллер салес - не более 10. Спрашивается, кто на чем основан?
Суть НЛП - в программировании (об этом прямо говорит ее название). Работает механизм НЛП используя достижения нескольких дисциплин, но в первую очередь это работы Павлова и Фрейда. От Павлова НЛП позаимствовал связь физиологических реакций с нервными процессами, а от Фрейда - связь оговорок и междометий с подсознанием. Вот именно на этих двух столпах и покоится здание НЛП. Несомненно, что свой вклад в развитеии НЛП внесли еще и гештальт-терапия, рациональная и клиент-центрированная психотерапия, а также бихевиоризм.
Задача НЛП - при помощи определенных образом построенных фраз запрограммировать поведение человека нужным образом. В зависимости от ситуации успешный результат достигается в 90% случаев. И в НЛП НЕ ДАВЯТ на рациональность. Наоборот, используют нерациональные ходы.
Теперь про киллер салес (в следующий раз пишите по-русски) - все что вы описываете уже есть в стандартом маркетинге и рекламе. Спрашивается, зачем городить огород, который никому не нужен (да еще и обзывать этот огород непонятным словом).
Я во многом с вами согласен по поводу грамотного маркетинга, позиционирования и пр... Но именно поэтому и сказал, что не стоит увлекаться методами НЛП, которые вы подсознательно проталкиваете (причем сами об этом и не догадываетесь). Поверьте невозможно запрограммировать (или уболтать - по вашему) покупателя, который ничего не хочет купить (либо не хочет купить именно ваш продукт). И все киллер салес тут будут бессильны.
Почему не стоит шутить с НЛП. Не стоит создавать критическую массу "программистов" и "программированных". Поверьте подсознание - очень хитрая штука и может жестоко отомстить, в том числе и самим программистам. Тем более коллективное подсознание (на это указывали Фрейд и Юнг). Именно поэтому я никогда не советую своим клиентам использовать методы НЛП в работе с покупателями.
Есть нормальные, проверенные временем приемы маркетинга и рекламы - этого уже достаточно. Другое дело, что не каждый сможет глубоко разобраться в специфике этих приемов, изучить их как следует и научиться применять - вот здесь и кроется причина 90% провалов маркетинговых и рекламных программ современных бизнесменов, в том числе и е-коммерсантов.
01/08/2003
В порядке оппонирования "проверенным временем приемам". Я некоторое время назад использовал такой прием- на главной, там, где обращение к потенциальному покупателю- дал текст из обычного шрифта и курсива, причем, если прочитать один курсив получались фразы- " покупайте, Вам это нужно, ..." и другие ( не буду совсем уж уточнять..) Так количество заказов однозначно увеличилось, НО... многократно возросло число клиентов, которые отказывались от заказа при получении подтверждения. Причем люди были явно растеряны, и, извиняясь, просили отменить заказ... Ни до того, ни после ТАКОГО ( в таких количествах) не было. Так что НЛП, 25 кадр и тп не такая уж безобидная штучка, господа.
В порядке оппонирования "проверенным временем приемам". Я некоторое время назад использовал такой прием- на главной, там, где обращение к потенциальному покупателю- дал текст из обычного шрифта и курсива, причем, если прочитать один курсив получались фразы- " покупайте, Вам это нужно, ..." и другие ( не буду совсем уж уточнять..) Так количество заказов однозначно увеличилось, НО... многократно возросло число клиентов, которые отказывались от заказа при получении подтверждения. Причем люди были явно растеряны, и, извиняясь, просили отменить заказ... Ни до того, ни после ТАКОГО ( в таких количествах) не было. Так что НЛП, 25 кадр и тп не такая уж безобидная штучка, господа.
01/08/2003
Господа! Боюсь, что вы вообще не в теме. :( Прямому маркетингу около 100 лет. Дедушка Фрейд тогда только-только становился известным. Революцию в *продающей*
рекламе произвел постулат "Advertising is a salesmanship in print".
По поводу "25 кадра" и тп шаманства - так это давно известно как ...мошенничество! Не продает не хрена "25-й кадр", точнее, он продает хитреца-рекламщика лоху-рекламодателю. (За аналогиями в инете ходить далеко не надо).
ЭТО НЕ ВСТАВЛЯЕТ (за исключением
личностей с повышенной внушаемостью, которые ЗАРАНЕЕ знают, что им покажут "25-й кадр"). Просто ЭТО НИЖЕ ПОРОГА ВОСПРИЯТИЯ.
Мне это чем-то напомнило дискуссию хай-эндщиков о якобы обалденном влиянии межблочных кабелей на передачу "эмоциональной составляющей" музыки. Да, действительно влияют, но по сравнению с другими факторами, это влияние НИЧТОЖНО МАЛО. На уровне шума, и даже ниже! Просто есть отдельные верующие (невротики, по Фрейду), которых глючит не по детски от перетыкания шнуров, замены цвета на сайте и т.д. Хваленый НЛП в онлайне вообще отдыхает (вы же не видите человека!). Ничего никому нельзя внушить (кроме тех, кто слегка crazy) - лучше сразу бросить эту идею.
Есть гораздо более эффективные методы воздействия на клиента. Я знаю, о чем говорю, т. к. несколько лет работал продавцом в оффлайн, и продавал новые для того времени товары ценой до $3000. Без всякого шаманства, только путем нормального разговора. Я их даже не убеждал - они сами соглашались с моими доводами и результатами сравнения. Поверьте, даже для тех людей (бандитов, new russians итп) это были серьезные деньги - их не выкидывали просто так, "на пробу". Хороший продавец ничего не знает про НЛП, но он ОЧЕНЬ много знает о своем товаре и способен доходчиво, эмоционально это знание передать потенциальному покупателю обычным бытовым языком. С жаргоном и даже с матами! "Эффективная реклама - это речь хорошего продавца в письменном виде" и все!
И Фрейда с Юнгом не стоит возводить в непререкаемые авторитеты. Да, умные дядьки,
базаров нет, но их и самих нехило глючило (Фрейда, например, от кокса, который он всем подряд советовал :).
Не нужно отрываться от земли. Если есть действительно хороший товар, то дело почти сделано. Почитайте современных
буржуйских копирайтеров - большая часть этой инфы абсолютно бесплатна. Ну и Клода нашего, Хопкинса, тоже не мешает перечитать :)
>>> Так количество заказов однозначно увеличилось, НО... многократно возросло число клиентов, которые отказывались от заказа при получении подтверждения.
Andre, Вы в среде мошенников (у русских воровство в крови) - железобетонные гарантии и пр. дают подъем продаж только у буржуев. Буржуи - дети по сравнению с нами. Большинству из них даже в голову не придет мошенничать там, где для наших людей это дело чести :). И еще это подтверждает тезис о первичности товара - нельзя эффективно "продавать песок в пустыне", как это преподнес в sales letter к своему учебнику один неплохой американский копирайтер. При этом прямо опровергнув это утверждение в самом учебнике. :)
PS
Возможно, я в предыдущем посте черезчур крепко выразился - "спекся". Не спекется он, если не готов и ему этого не надо. Для чего, собственно, и нужен ЗАГОЛОВОК - чтобы отсеять левых! Нафиг им дальше читать, страницы листать, траф напрягать?
Господа! Боюсь, что вы вообще не в теме. :( Прямому маркетингу около 100 лет. Дедушка Фрейд тогда только-только становился известным. Революцию в *продающей*
рекламе произвел постулат "Advertising is a salesmanship in print".
По поводу "25 кадра" и тп шаманства - так это давно известно как ...мошенничество! Не продает не хрена "25-й кадр", точнее, он продает хитреца-рекламщика лоху-рекламодателю. (За аналогиями в инете ходить далеко не надо).
ЭТО НЕ ВСТАВЛЯЕТ (за исключением
личностей с повышенной внушаемостью, которые ЗАРАНЕЕ знают, что им покажут "25-й кадр"). Просто ЭТО НИЖЕ ПОРОГА ВОСПРИЯТИЯ.
Мне это чем-то напомнило дискуссию хай-эндщиков о якобы обалденном влиянии межблочных кабелей на передачу "эмоциональной составляющей" музыки. Да, действительно влияют, но по сравнению с другими факторами, это влияние НИЧТОЖНО МАЛО. На уровне шума, и даже ниже! Просто есть отдельные верующие (невротики, по Фрейду), которых глючит не по детски от перетыкания шнуров, замены цвета на сайте и т.д. Хваленый НЛП в онлайне вообще отдыхает (вы же не видите человека!). Ничего никому нельзя внушить (кроме тех, кто слегка crazy) - лучше сразу бросить эту идею.
Есть гораздо более эффективные методы воздействия на клиента. Я знаю, о чем говорю, т. к. несколько лет работал продавцом в оффлайн, и продавал новые для того времени товары ценой до $3000. Без всякого шаманства, только путем нормального разговора. Я их даже не убеждал - они сами соглашались с моими доводами и результатами сравнения. Поверьте, даже для тех людей (бандитов, new russians итп) это были серьезные деньги - их не выкидывали просто так, "на пробу". Хороший продавец ничего не знает про НЛП, но он ОЧЕНЬ много знает о своем товаре и способен доходчиво, эмоционально это знание передать потенциальному покупателю обычным бытовым языком. С жаргоном и даже с матами! "Эффективная реклама - это речь хорошего продавца в письменном виде" и все!
И Фрейда с Юнгом не стоит возводить в непререкаемые авторитеты. Да, умные дядьки,
базаров нет, но их и самих нехило глючило (Фрейда, например, от кокса, который он всем подряд советовал :).
Не нужно отрываться от земли. Если есть действительно хороший товар, то дело почти сделано. Почитайте современных
буржуйских копирайтеров - большая часть этой инфы абсолютно бесплатна. Ну и Клода нашего, Хопкинса, тоже не мешает перечитать :)
>>> Так количество заказов однозначно увеличилось, НО... многократно возросло число клиентов, которые отказывались от заказа при получении подтверждения.
Andre, Вы в среде мошенников (у русских воровство в крови) - железобетонные гарантии и пр. дают подъем продаж только у буржуев. Буржуи - дети по сравнению с нами. Большинству из них даже в голову не придет мошенничать там, где для наших людей это дело чести :). И еще это подтверждает тезис о первичности товара - нельзя эффективно "продавать песок в пустыне", как это преподнес в sales letter к своему учебнику один неплохой американский копирайтер. При этом прямо опровергнув это утверждение в самом учебнике. :)
PS
Возможно, я в предыдущем посте черезчур крепко выразился - "спекся". Не спекется он, если не готов и ему этого не надо. Для чего, собственно, и нужен ЗАГОЛОВОК - чтобы отсеять левых! Нафиг им дальше читать, страницы листать, траф напрягать?
02/12/2003
Как ни странно, есть. Посмотрите, например, здесь:
http://www.webnames.ru/scripts/namebuddy.pl
Или же (это, правда, несколько иное): http://triz-chance.spb.ru/.
Как ни странно, есть. Посмотрите, например, здесь:
http://www.webnames.ru/scripts/namebuddy.pl
Или же (это, правда, несколько иное): http://triz-chance.spb.ru/.
04/12/2003
Че вы умничаете? Человек совет просил!
Совет из рубрики "Сделай Сам" - скачай себе программу ВААЛ-мини. Это для того что бы не допустит явных ошибок. Все назвыания что останутся после ВААЛА, пропусти через фокус группу - чем больше человек тем лучше. Выбери из первых трех названий. Всего делов! Все что больше - от лукавого Больше только проффи.
А генерирует имена тоже ВААЛ только полная версия стоит больше 500 зеленых.
Че вы умничаете? Человек совет просил!
Совет из рубрики "Сделай Сам" - скачай себе программу ВААЛ-мини. Это для того что бы не допустит явных ошибок. Все назвыания что останутся после ВААЛА, пропусти через фокус группу - чем больше человек тем лучше. Выбери из первых трех названий. Всего делов! Все что больше - от лукавого Больше только проффи.
А генерирует имена тоже ВААЛ только полная версия стоит больше 500 зеленых.
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