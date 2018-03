Господа! Боюсь, что вы вообще не в теме. :( Прямому маркетингу около 100 лет. Дедушка Фрейд тогда только-только становился известным. Революцию в *продающей*рекламе произвел постулат "Advertising is a salesmanship in print".По поводу "25 кадра" и тп шаманства - так это давно известно как ...мошенничество! Не продает не хрена "25-й кадр", точнее, он продает хитреца-рекламщика лоху-рекламодателю. (За аналогиями в инете ходить далеко не надо).ЭТО НЕ ВСТАВЛЯЕТ (за исключениемличностей с повышенной внушаемостью, которые ЗАРАНЕЕ знают, что им покажут "25-й кадр"). Просто ЭТО НИЖЕ ПОРОГА ВОСПРИЯТИЯ.Мне это чем-то напомнило дискуссию хай-эндщиков о якобы обалденном влиянии межблочных кабелей на передачу "эмоциональной составляющей" музыки. Да, действительно влияют, но по сравнению с другими факторами, это влияние НИЧТОЖНО МАЛО. На уровне шума, и даже ниже! Просто есть отдельные верующие (невротики, по Фрейду), которых глючит не по детски от перетыкания шнуров, замены цвета на сайте и т.д. Хваленый НЛП в онлайне вообще отдыхает (вы же не видите человека!). Ничего никому нельзя внушить (кроме тех, кто слегка crazy) - лучше сразу бросить эту идею.Есть гораздо более эффективные методы воздействия на клиента. Я знаю, о чем говорю, т. к. несколько лет работал продавцом в оффлайн, и продавал новые для того времени товары ценой до $3000. Без всякого шаманства, только путем нормального разговора. Я их даже не убеждал - они сами соглашались с моими доводами и результатами сравнения. Поверьте, даже для тех людей (бандитов, new russians итп) это были серьезные деньги - их не выкидывали просто так, "на пробу". Хороший продавец ничего не знает про НЛП, но он ОЧЕНЬ много знает о своем товаре и способен доходчиво, эмоционально это знание передать потенциальному покупателю обычным бытовым языком. С жаргоном и даже с матами! "Эффективная реклама - это речь хорошего продавца в письменном виде" и все!И Фрейда с Юнгом не стоит возводить в непререкаемые авторитеты. Да, умные дядьки,базаров нет, но их и самих нехило глючило (Фрейда, например, от кокса, который он всем подряд советовал :).Не нужно отрываться от земли. Если есть действительно хороший товар, то дело почти сделано. Почитайте современныхбуржуйских копирайтеров - большая часть этой инфы абсолютно бесплатна. Ну и Клода нашего, Хопкинса, тоже не мешает перечитать :)>>> Так количество заказов однозначно увеличилось, НО... многократно возросло число клиентов, которые отказывались от заказа при получении подтверждения.Andre, Вы в среде мошенников (у русских воровство в крови) - железобетонные гарантии и пр. дают подъем продаж только у буржуев. Буржуи - дети по сравнению с нами. Большинству из них даже в голову не придет мошенничать там, где для наших людей это дело чести :). И еще это подтверждает тезис о первичности товара - нельзя эффективно "продавать песок в пустыне", как это преподнес в sales letter к своему учебнику один неплохой американский копирайтер. При этом прямо опровергнув это утверждение в самом учебнике. :)PSВозможно, я в предыдущем посте черезчур крепко выразился - "спекся". Не спекется он, если не готов и ему этого не надо. Для чего, собственно, и нужен ЗАГОЛОВОК - чтобы отсеять левых! Нафиг им дальше читать, страницы листать, траф напрягать?