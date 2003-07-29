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Имя для интернет-магазина
29/07/2003
Константин:
Если бы "Озон" был "ХЛОРПИКРИНОМ" они бы до сих пор пытались его раскрутить. С таким названием "бренд" не только не запомнят, но и не смогут набрать адрес.
Если есть много, очень много денег можно, конечно, поразвлекаться и продвигать какую-нибудь абракадабру на 50 символов, но это уже бред. Название: короткое, благозвучное, запоминающееся.
Виртуров:
"Я предложил малобюджетный вариант, исходя из того, что у хозяина нет таких денег, чтобы светить своим именем на мажорных сайтах и запускать телевизионную рекламу (чтобы имя народу въелось в мозги, и он ручками начал набирать его в бродилке)."
Нет ничего дешевле рекламы на ТВ...
"Сначала нужно трафик поиметь и продажи с него, а уж потом домен перенаправить на "брендовый" труда не составит."
Перенаправить домен?
"В конце-концов, какая разница по какой ссылке кликать?"
Никакой. Зато есть разница, что запоминать.
Константин Т.:
Ну если домен будет mobile.ru, поимеет :)
Константин:
Если бы "Озон" был "ХЛОРПИКРИНОМ" они бы до сих пор пытались его раскрутить. С таким названием "бренд" не только не запомнят, но и не смогут набрать адрес.
Если есть много, очень много денег можно, конечно, поразвлекаться и продвигать какую-нибудь абракадабру на 50 символов, но это уже бред. Название: короткое, благозвучное, запоминающееся.
Виртуров:
"Я предложил малобюджетный вариант, исходя из того, что у хозяина нет таких денег, чтобы светить своим именем на мажорных сайтах и запускать телевизионную рекламу (чтобы имя народу въелось в мозги, и он ручками начал набирать его в бродилке)."
Нет ничего дешевле рекламы на ТВ...
"Сначала нужно трафик поиметь и продажи с него, а уж потом домен перенаправить на "брендовый" труда не составит."
Перенаправить домен?
"В конце-концов, какая разница по какой ссылке кликать?"
Никакой. Зато есть разница, что запоминать.
Константин Т.:
Ну если домен будет mobile.ru, поимеет :)
29/07/2003
Мне думается что и название (имя) магазина или товара, равно как и продвижение магазина одинаковы важны для успешности проекта. Хлорпикрин тоже можно раскрутить, только денег много потребуется. Но самое интересное в том, что взять два одинаковых проекта один назвать "хлорпикрин", а другой "Нафта" и потратить год на раскрутку этих проектов, то окажется что Нафта более выигрышный. Причем в большей мере именно за счет благозвучности названия. Как говорится, при прочих равных более красивое название выиграет.
По поводу имени для книжного магазина, то я бы выбрал что-то отвлеченное, но короткое и емкое, либо придумал аббревиатуру или новое слово. Но писать в домене что-то типа booksprogpaskal.ru я бы не стал. УТП может и есть, но вот запомнить это название и набрать его в поисковике весьма нелегко. А уж произнести его...
Поэтому не отрицая важности умелого продвижения, подчеркну, что выбор имени нельзя пускать на самотек. Хорошее имя стоит того, чтобы его выбрали сразу.
Мне думается что и название (имя) магазина или товара, равно как и продвижение магазина одинаковы важны для успешности проекта. Хлорпикрин тоже можно раскрутить, только денег много потребуется. Но самое интересное в том, что взять два одинаковых проекта один назвать "хлорпикрин", а другой "Нафта" и потратить год на раскрутку этих проектов, то окажется что Нафта более выигрышный. Причем в большей мере именно за счет благозвучности названия. Как говорится, при прочих равных более красивое название выиграет.
По поводу имени для книжного магазина, то я бы выбрал что-то отвлеченное, но короткое и емкое, либо придумал аббревиатуру или новое слово. Но писать в домене что-то типа booksprogpaskal.ru я бы не стал. УТП может и есть, но вот запомнить это название и набрать его в поисковике весьма нелегко. А уж произнести его...
Поэтому не отрицая важности умелого продвижения, подчеркну, что выбор имени нельзя пускать на самотек. Хорошее имя стоит того, чтобы его выбрали сразу.
29/07/2003
>>> Нет ничего дешевле рекламы на ТВ...
То-то я и вижу каждый день по телику рекламу рунетовских сайтов... (Приятно побыть в компании олигархов ;)).
>>> Перенаправить домен?
Любой домен можно направить на любой сайт. Это займет не более 3-х суток (время обновления распределенной базы DNS)..
В буржунете есть сайты, составленные из 3-х и более слов (осмысленных, разумеется). Так вот некоторые из их хозяев зарабатывают практически в одиночку больше денег, чем многие рунетные магазины со всех их "бригадами обслуживания". И плевать они хотели на бренды, звучность имени и прочую эстетику... Пример такого парня? Кори Радл - MarketingTips.com ("советы по маркетингу" - ужасное название, не так ли?). А первый его проект - легендарный CarSecrets.com.
Сайты страшные-престрашные, и это не мешает ему по несколько зеленых лимонов в год загребать.. Он даже не удосужился crootого дизигнера нанять - не считает нужным. Почему так "неправильно" поступает? Да потому, что Радл - общепризнанный гуру интернет-маркетинга. Бренды к нему на консультацию в очередь стоят... ($600 за час, кажется). Он, кстати, в Москву приезжал лет 5 назад - рамблерсам лекции читать.
Так в чем сила, брат? :) В крутом флэше и звучном имени, или все-таки в грамотном маркетинге?
>>> Нет ничего дешевле рекламы на ТВ...
То-то я и вижу каждый день по телику рекламу рунетовских сайтов... (Приятно побыть в компании олигархов ;)).
>>> Перенаправить домен?
Любой домен можно направить на любой сайт. Это займет не более 3-х суток (время обновления распределенной базы DNS)..
В буржунете есть сайты, составленные из 3-х и более слов (осмысленных, разумеется). Так вот некоторые из их хозяев зарабатывают практически в одиночку больше денег, чем многие рунетные магазины со всех их "бригадами обслуживания". И плевать они хотели на бренды, звучность имени и прочую эстетику... Пример такого парня? Кори Радл - MarketingTips.com ("советы по маркетингу" - ужасное название, не так ли?). А первый его проект - легендарный CarSecrets.com.
Сайты страшные-престрашные, и это не мешает ему по несколько зеленых лимонов в год загребать.. Он даже не удосужился crootого дизигнера нанять - не считает нужным. Почему так "неправильно" поступает? Да потому, что Радл - общепризнанный гуру интернет-маркетинга. Бренды к нему на консультацию в очередь стоят... ($600 за час, кажется). Он, кстати, в Москву приезжал лет 5 назад - рамблерсам лекции читать.
Так в чем сила, брат? :) В крутом флэше и звучном имени, или все-таки в грамотном маркетинге?
29/07/2003
Это я все знаю. Просто пишите имена. Если, что понравится, напишу. 10% - ваши, как и говорил. Серьезно. Завтра уже предложу только пять, а то время уходит, а результата никакого. Можете писать на "мыло". Подробнее о магазине - книжный магазин (так и называется) существует реально. Продаем книги и все остальное (стандартный набор: муз.отдел, видео, сувениры, карты политические еще с советских времен остались и т.п.). Хотим выйти онлайн. Пишите.
Это я все знаю. Просто пишите имена. Если, что понравится, напишу. 10% - ваши, как и говорил. Серьезно. Завтра уже предложу только пять, а то время уходит, а результата никакого. Можете писать на "мыло". Подробнее о магазине - книжный магазин (так и называется) существует реально. Продаем книги и все остальное (стандартный набор: муз.отдел, видео, сувениры, карты политические еще с советских времен остались и т.п.). Хотим выйти онлайн. Пишите.
29/07/2003
Ник, а может он бы еще быстрее бы раскрутился, будь он хлорпикрином :) Кто знает.
Самое крутое имя
- в начальный период его никто не знает, поэтому оно не работает.
- в брендовом состоянии оно работает не как имя, а как бренд, потому что помнят не НАЗВАНИЕ, а то, что за ним скрывается.
Вывод. Как поплывет яхта, зависит не от названия, а от капитана и качества постройки яхты.
Ник, а может он бы еще быстрее бы раскрутился, будь он хлорпикрином :) Кто знает.
Самое крутое имя
- в начальный период его никто не знает, поэтому оно не работает.
- в брендовом состоянии оно работает не как имя, а как бренд, потому что помнят не НАЗВАНИЕ, а то, что за ним скрывается.
Вывод. Как поплывет яхта, зависит не от названия, а от капитана и качества постройки яхты.
29/07/2003
Виртуров, вы несколько передергиваете факты, либо не совсем "в теме". Карсикретс был сделан давном-давно, как маленькая домашняя страничка с вывереным и "облизаным" каждым словом на ней. Есть такая "теория" - мини-сайтов, так вот карсикретс был как раз из этой категории. И этот сайт не продавал ассортимент из дцати наименований, как в книжном магазине, для удобного хождения по которым нужно делать удобную систему категорий. Он продавал одну-единственную книгу. Это первое.
Второе. Вы хотя бы немного представляете, сколько времени и денег тратися офлайновыми фирмами с претензиями на создание бренда на разработку упаковки? Если не представляете, изучите для начала этот вопрос. Так же и в интернете: "упаковка" - это дизайн, благозвучное и легкозапоминающееся название - это домен. Другое дело, что в интернете можно ходить по закладкам и по баннерам. Мало найдется любителей каждый раз вбивать в броузер корявое слово из десяти и более букв.
Длинные слова в доменном имени используют те сайтовладельцы, которым не хватило коротких и благозвучных.
Виртуров, вы несколько передергиваете факты, либо не совсем "в теме". Карсикретс был сделан давном-давно, как маленькая домашняя страничка с вывереным и "облизаным" каждым словом на ней. Есть такая "теория" - мини-сайтов, так вот карсикретс был как раз из этой категории. И этот сайт не продавал ассортимент из дцати наименований, как в книжном магазине, для удобного хождения по которым нужно делать удобную систему категорий. Он продавал одну-единственную книгу. Это первое.
Второе. Вы хотя бы немного представляете, сколько времени и денег тратися офлайновыми фирмами с претензиями на создание бренда на разработку упаковки? Если не представляете, изучите для начала этот вопрос. Так же и в интернете: "упаковка" - это дизайн, благозвучное и легкозапоминающееся название - это домен. Другое дело, что в интернете можно ходить по закладкам и по баннерам. Мало найдется любителей каждый раз вбивать в броузер корявое слово из десяти и более букв.
Длинные слова в доменном имени используют те сайтовладельцы, которым не хватило коротких и благозвучных.
29/07/2003
И кстати, почему так популярны в обсуждениях две крайности - флэш и проекты в виде домашних страничек? Они обе не показательны. Золотая середина, она же истина, лежит посередине. А именно - опрятный и удобный сайт, оставляющий позитивные эмоции. Встречают по одежке, провожают по уму. Две стороны ОДНОЙ медали. Не бывает односторонней медали.
Сейчас выживают опытные команды, но которые умеют себя правильно подать (назвать и "изобразить").
И кстати, почему так популярны в обсуждениях две крайности - флэш и проекты в виде домашних страничек? Они обе не показательны. Золотая середина, она же истина, лежит посередине. А именно - опрятный и удобный сайт, оставляющий позитивные эмоции. Встречают по одежке, провожают по уму. Две стороны ОДНОЙ медали. Не бывает односторонней медали.
Сейчас выживают опытные команды, но которые умеют себя правильно подать (назвать и "изобразить").
29/07/2003
>>> Есть такая "теория" - мини-сайтов, так вот карсикретс был как раз из этой категории.
Это не теория - это давно устоявшаяся в буржунете практика, основанная на принципах direct marketing. Впервые в Рунете была озвучена Н. Виртуровым (с) и В. Беловым (с) - независимо друг от друга. :) А опирается она на простой постулат: "Продают СЛОВА, а не дизайн или технологические изощрения" :).
>>> опрятный и удобный сайт, оставляющий позитивные эмоции.
Вы считаете, что продают "позитивные эмоции"? А что это собственно такое -"позитивные" эмоции? Вот у меня, например, позитивные эмоции вызывает желтый цвет, а у моего собутыльника желтый вызывает депрессию и запой...
Где гарантии и критерии?
Да, люди действительно покупают на эмоциях (это научно доказано). Причем для эффективного их возбуждения (в предсказуемом направлении!) используется определенный СЛОВЕСНЫЙ алгоритм. От одной только красивой картинки человек не возбудится до должного уровня (если это не порно - почему и говорят, что "порно продает само себя"). Дизайн может только подкреплять слова - это не более, чем упаковка.
У каждого свое понятие эстетики, а язык - главное средство передачи ментальной информации. Потому что он универсален и предсказуем.
>>> Так же и в интернете: "упаковка" - это дизайн, благозвучное и легкозапоминающееся название - это домен.
Никакая упаковка не поможет, если человек за прилавком элементарно не умеет продавать - презентовать товар и убалтывать клиента. Упаковка всегда вторична - купив товар, ее обычно выбрасывают в помойку...
>>> сколько времени и денег тратися офлайновыми фирмами с претензиями на создание бренда на разработку упаковки? ...Если не представляете, изучите для начала этот вопрос.
Представьте, что изучал.
У настоящих брендов свои заморочки. Не стоит на них равняться, если нет лишнего лимона баксов. Это из области гигантомании (хронической болезни совка) и мнимой crooтости. Эффективно продавать и слыть crootым - далеко не всегда одно и тоже.
Интернет - текстовая, по своей сути, система. Сейчас в буржунете входят в моду звуковые презентации - но и это тоже СЛОВА, только еще более эмоционально окрашенные!
Словами, тем более русскими, можно объяснить ВСЕ и любому, а картинка-украшение только помочь может, но погоды не сделает.
Теперь по поводу того, что продавать надо обязательно "всего и много". Так вот такую роскошь как раз себе и могут позволить бренды. А для тех, кто помельче - это просто неэффективно. Продавать в интернете надо что-то одно, или группу однотипных товаров. Потому что это помогает фокусировать маркетинговые усилия.
Вообще, заметил вот какую вещь. В Рунете мало кто имеет представление о маркетинге ("буржуазная лженаука" и т.д.). Поэтому импотентность в этой области - неспособность убалтывать, неумение составлять продающую рекламу и тд) - приводит нарциссизму в виде преувеличенного внимания к дизайнерским выкрутасам. "А дай-ка я вот сюда флэш пихну, сюда многоэтажную навигацию, а наверх бегущую строку - юзер одуреет от моей crootoсти и сразу купит!".
Юзер действительно одуреет, только не в том направлении - прибамбасы РАССЕЯТ ЕГО ВНИМАНИЕ, а для продаж это смертельно. Внимание нужно ФОКУСИРОВАТЬ на выгодах, которые юзер получит от покупки. Подробнее об этом читайте Репьева ("Сумасшедшие захватили власть в сумасшедшем доме" и тд): http://www.repiev.ru
Кстати, тот же "Озон" делает грубые маркетинговые и дизайнерские ошибки. Вы их рассылку про новые поступления читали? Где сплошной массив текста и через каждое слово ссылка?
"Купи это, это, это, и еще вот это!". Невозможно сосредоточиться, жутко раздражает - в результате письмо быстро уходит в трэш.
>>> но которые умеют себя правильно подать
Да не себя подавать надо, а ТОВАР, ШКУРНУЮ ВЫГОДУ ЮЗЕРА! Ему плевать на "crootость команды" - он ищет решение своей мелкоэгоистичной проблемы. Объясните ему, что именно Ваш товар решит его проблему на 250% и он купит даже со страницы в HTML 2.0!
Теперь по поводу ХЛОРПИКРИНА (мне это слово все больше нравится :) ). Вот если бы
группа "DDT" назвалась
"ХЛОРПИКРИН" была бы она менее популярной?
Однако "DDT" - известная аббревиатура и несет в себе УТП ("Травим совок дустом, как паразитов-вредителей!").
>>> Есть такая "теория" - мини-сайтов, так вот карсикретс был как раз из этой категории.
Это не теория - это давно устоявшаяся в буржунете практика, основанная на принципах direct marketing. Впервые в Рунете была озвучена Н. Виртуровым (с) и В. Беловым (с) - независимо друг от друга. :) А опирается она на простой постулат: "Продают СЛОВА, а не дизайн или технологические изощрения" :).
>>> опрятный и удобный сайт, оставляющий позитивные эмоции.
Вы считаете, что продают "позитивные эмоции"? А что это собственно такое -"позитивные" эмоции? Вот у меня, например, позитивные эмоции вызывает желтый цвет, а у моего собутыльника желтый вызывает депрессию и запой...
Где гарантии и критерии?
Да, люди действительно покупают на эмоциях (это научно доказано). Причем для эффективного их возбуждения (в предсказуемом направлении!) используется определенный СЛОВЕСНЫЙ алгоритм. От одной только красивой картинки человек не возбудится до должного уровня (если это не порно - почему и говорят, что "порно продает само себя"). Дизайн может только подкреплять слова - это не более, чем упаковка.
У каждого свое понятие эстетики, а язык - главное средство передачи ментальной информации. Потому что он универсален и предсказуем.
>>> Так же и в интернете: "упаковка" - это дизайн, благозвучное и легкозапоминающееся название - это домен.
Никакая упаковка не поможет, если человек за прилавком элементарно не умеет продавать - презентовать товар и убалтывать клиента. Упаковка всегда вторична - купив товар, ее обычно выбрасывают в помойку...
>>> сколько времени и денег тратися офлайновыми фирмами с претензиями на создание бренда на разработку упаковки? ...Если не представляете, изучите для начала этот вопрос.
Представьте, что изучал.
У настоящих брендов свои заморочки. Не стоит на них равняться, если нет лишнего лимона баксов. Это из области гигантомании (хронической болезни совка) и мнимой crooтости. Эффективно продавать и слыть crootым - далеко не всегда одно и тоже.
Интернет - текстовая, по своей сути, система. Сейчас в буржунете входят в моду звуковые презентации - но и это тоже СЛОВА, только еще более эмоционально окрашенные!
Словами, тем более русскими, можно объяснить ВСЕ и любому, а картинка-украшение только помочь может, но погоды не сделает.
Теперь по поводу того, что продавать надо обязательно "всего и много". Так вот такую роскошь как раз себе и могут позволить бренды. А для тех, кто помельче - это просто неэффективно. Продавать в интернете надо что-то одно, или группу однотипных товаров. Потому что это помогает фокусировать маркетинговые усилия.
Вообще, заметил вот какую вещь. В Рунете мало кто имеет представление о маркетинге ("буржуазная лженаука" и т.д.). Поэтому импотентность в этой области - неспособность убалтывать, неумение составлять продающую рекламу и тд) - приводит нарциссизму в виде преувеличенного внимания к дизайнерским выкрутасам. "А дай-ка я вот сюда флэш пихну, сюда многоэтажную навигацию, а наверх бегущую строку - юзер одуреет от моей crootoсти и сразу купит!".
Юзер действительно одуреет, только не в том направлении - прибамбасы РАССЕЯТ ЕГО ВНИМАНИЕ, а для продаж это смертельно. Внимание нужно ФОКУСИРОВАТЬ на выгодах, которые юзер получит от покупки. Подробнее об этом читайте Репьева ("Сумасшедшие захватили власть в сумасшедшем доме" и тд): http://www.repiev.ru
Кстати, тот же "Озон" делает грубые маркетинговые и дизайнерские ошибки. Вы их рассылку про новые поступления читали? Где сплошной массив текста и через каждое слово ссылка?
"Купи это, это, это, и еще вот это!". Невозможно сосредоточиться, жутко раздражает - в результате письмо быстро уходит в трэш.
>>> но которые умеют себя правильно подать
Да не себя подавать надо, а ТОВАР, ШКУРНУЮ ВЫГОДУ ЮЗЕРА! Ему плевать на "crootость команды" - он ищет решение своей мелкоэгоистичной проблемы. Объясните ему, что именно Ваш товар решит его проблему на 250% и он купит даже со страницы в HTML 2.0!
Теперь по поводу ХЛОРПИКРИНА (мне это слово все больше нравится :) ). Вот если бы
группа "DDT" назвалась
"ХЛОРПИКРИН" была бы она менее популярной?
Однако "DDT" - известная аббревиатура и несет в себе УТП ("Травим совок дустом, как паразитов-вредителей!").
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