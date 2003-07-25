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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Имя для интернет-магазина



Ссылка на сообщение Н. Виртуров
25/07/2003

>>> Разве влияет на ваш выбор, где вы покупаете товары НАЗВАНИЯ этиг магазинов?



Представьте, что да. Я покупаю электронику в магазине "SONY", потому что знаю, что такое название просто так не дадут. Там действительно продают SONY, а не SONU. Дают гарантию, сервисное обслуживание и тд.



Или вот пример из жизни: дачный магазинчик резко увеличил оборот после смены вывески с "Фиалка" на ..."Водка". Меня хозяин потом за этот немудреный совет все лето поил :)



>>> Брендинг (от слова "брединг"



Константин, вот если сделать напиток, который объективно не хуже COCA-COLA и назвать его, скажем, "Березка", его также хорошо раскупать начнут? ;)



Я тоже когда-то считал, что брендинг - это брединг. Пока не узнал, что название "Mercedes" стоит дороже всех производственных мощностей оной конторы вместе взятых...

Неужели буржуи так глупы?

Думаете, что авто только исходя из тех-характеристик покупают?



"Озон", в принципе, мог назваться как угодно - у него было явное преимущество, что он первый. Сейчас подобных магазинов пруд-пруди - этот рынок давно насыщен. А для проталкивания на насыщенном рынке треба УТП (не только в имени, а вообще). Хотя я, например, до сих пор недоумеваю от этой "химической" придумки.

Такое название уместнее для магазина, торгующего баллончиками с газом CS. Или для названия химического оружия. (Вояки, кстати, молодцы в этом смысле - и суть отражает, и с черным юмором).



В Рунете имя, наверное, и впрямь не важно - у нас все больше автогеном через анал привыкли, или чтобы "чиста crooче" было... Но вот капитан Врунгель говаривал: "Как корабль назовешь - так он и поплывет!" :)



Ссылка на сообщение Павел Коротов
25/07/2003

D.G.P.:

Если из предложенных названий ничего не подходит, взгляните на http://www.oborot.ru/article/7/2 и http://www.oborot.ru/article/6/2.

Здесь в доступной форме изложены основные принципы подбора доменных имен для проекта, на что следует обратить внимание.



Ссылка на сообщение Олег
26/07/2003

DGP можете закглянуть еще сюда http://www.buro-dv.ru/literatura/liter_10/liter10.htm - здесь можно понять как выбирать себе имя и на что обращать внимание.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
27/07/2003

2Виртуров.

Сони - она сначала сони, а потом - магазин. Ну пусть паренек назовет свой ИМ "Сони" :)

Или Вы назовете свой магазин Сони, а будете торговать Филипсом?



Брендинг есть (он не может не есть). Но он СОЗДАЕТСЯ работой, а не ВЫБИРАЕТСЯ.



Березка-кока-кола - а как будете продвигать. За первой партией кока-колы давки наверняка не было. Да и сейчас - на рекламу бабла немерянно отряжают, иначе конкуренты теснят.



Вот-вот, все по Врунгелю (тоже, маркетолог) и работают.

Если фирма - то "Корона", "Империя"...

Сколько я таких "Империй" пережил...



Ссылка на сообщение Nik
27/07/2003

Виртуров:

Согласен с Константином. Сначала она "Вася унд Ко", а потом при правильной "раскрутке" её все знают. А не наоборот.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
27/07/2003

:) Да хоть "Горшок" назови.

Если покупатель есть, ему УДОБНО и ВЫГОДНО, то от удачи не уйти. Щастье когтистой лапой поскребется в дверь и ласково запахает хвостом.

А если идти от "я самый крутой" - ну назови "интернет-Империя" :) И не забудьте позвать на похороны...



Ссылка на сообщение Олег
28/07/2003

Я думаю, что от ваыбора имени фирмы (товара и т.д.) тоже весьма многое зависит. Плохое или тяжелое имя - весьма трудно или вообще невозможно продвигать. Так что здесь палка о двух концах. Надо имя правильно выбрать а потом его грамотно раскрутить. Тогда общий результат неизменно принесет хорошую выгоду.



Ссылка на сообщение Константин
28/07/2003

Эт ясно, Олег. Название просто должно быть благозвучным, запоминаемым.

В случае успеха - станет брендом. В случае неудачи - забудется.

Проблемы у тех, кто выдумывает названия "для прикола", а дело потом раскручивается и прикол уже воспринимается как глупость, и возникает проблема смены имени, а народ уже худо-бедно к старому привык...

Поэтому и называть надо простенько, но со вкусом. И не обязательно ИМ холодильников называть "Холодильник.Ру" А вдруг ты завтра начнешь еще и радиаторами торговать? Есть такой прикол в Рунете - "Тепловые пушки на Холод.Ру" :)

Название - штука сурьезная. Но и выкручивать мозги не стоит. Называйте нейтрально - названием звезд, географическими названиями, аббревиатурой - беспроигрышные варианты.



Ссылка на сообщение Н. Виртуров
28/07/2003

Люди, мне кажется вы не поняли, что я, собственно, хотел сказать. А я хотел сказать, что не надо страдать гигантоманией и ждать, что очередной книжный магазин стать брендом Рунета и потеснит Озон. Чтобы название само по себе начало работать потребуется ОЧЕНЬ много денег и усилий - до таких времен еще дожить надо. Если бы $$$ были, то подобные вопросы здесь бы даже не задавались.



Если бы я открывал книжный магазин, то не в коем случае не стал бы там продавать все книги подряд. Я продавал бы *узкий* ассортимент и в этой узкой нише реально мог бы конкурировать с брендами. То есть это был бы спец-магазин с книгами для программеров, предпринимателей и т. п. И исходя из выбранной ниши дал был название, чтобы из URL было ясно, что я там продаю. То есть назвал бы ларек "Водка", а не "Фиалка" - чтобы юзверь издалека видел, что я хочу его напоить водкой, а не духами. :)



Ссылка на сообщение Н. Виртуров
28/07/2003

PS

И исходя из этих же соображений, я считаю, что books.ru - более подходящее для интернета название, чем ozon.ru. Так что возьмите за основу books и приделайте к нему нужный квалификатор, исходя из своего УТП. А если и УТП нет, то все очень запущено... That s all - телевизор "Сокол" все равно не сможет конкурировать с SONY.



Ссылка на сообщение Nik
28/07/2003

Виртуров:

Вы говорите об одном из подходов при выборе названия для магазина. Когда называли "Озон" "Озоном" пользовались другим. И тот и другой имеют право быть.



Ссылка на сообщение Константин
28/07/2003

Глупочайшее заблуждение ! :) опровергаемое практикой (тем же озоном.

Озон (и другие) личным примером показали, что от названия НИЧЕГО не зависит. (вот вам и "яхта"). Все определяется спросом и качеством предложения.

Спрос на книги есь? - ЕСЬ!

Озон заказы худо-бедно выполняет? - ВЫПОЛНЯЕТ.

Хоть его "ХЛОРПИКРИНОМ" назови - если покупатель у тебя не разовый, а "возвращается" - он тебе сам название придумает.



И еще. Конкурировать с брендами ты все равно не сможешь. Даже в узком секторе. Львиная доля оборота все равно у бренда. Я в гипермаркете все покупаю. Даже хлеб. Хотя булочная - в моем доме. а гипер - в 10 км. Потому что там - вкуснее и выбор больше.

Так и озон. Как он про тебя узнает, он сдемпингует в твоем секторе (в убытке не будет - вытянут другие сектора) - а ты- загнешься.



Ссылка на сообщение Н. Виртуров
28/07/2003

Константин, мы такими темпами вообще отговорим человека магАзин делать :). Все уйдет в область чисто оффлайновых соображений. Впрочем, я считаю что "оффлайновые" подходы к онлайн-бизнесу самые взвешенные. Многие люди поначалу дуреют, попав в интернет. Им кажется, что здесь царят совсем иные законы, а на деле - просто нагромождения мифов.



При проектировании таких вещей нужно все планировать заранее - что продавать, кому, по какой цене, какой планируетсся оборот, сколько есть денег на раскрутку и тд.

И название должно каким-то образом исходить из этой политики... Я предложил малобюджетный вариант, исходя из того, что у хозяина нет таких денег, чтобы светить своим именем на мажорных сайтах и запускать телевизионную рекламу (чтобы имя народу въелось в мозги, и он ручками начал набирать его в бродилке). Сначала нужно трафик поиметь и продажи с него, а уж потом домен перенаправить на "брендовый" труда не составит... В конце-концов, какая разница по какой ссылке кликать?



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
28/07/2003

А то он от крутого названия трафик поимеет :)...

Геморрой он поимеет :)

Меня один заказчик доставал тем, что "почему я ввожу название моей фирмы в яндекс - мы на первом месте. А посетителей - 20 человек в день.

Для него было откровением. что название его фирмы на х... никому не нужно (как и его пламенная речь - обращение к клиентам на первой странице и фотография. Он думал, когда ее писал, что это он типа интервью по телику дает :)))



Максимум, что интересует юзеров (потенциальных покупателей - это его продукция и качество сервиса.



Отговорим - и хорошо. Парень видно не сильно в этом деле рубит. Хоть деньги свои сбережет.



:) Ну работа у меня такая - разных придурков за одежду хватать, когда они думают, что могут эту пропасть перепрыгнуть. "Спасатель" я по призванию...



Ссылка на сообщение Н. Виртуров
29/07/2003

>>> А то он от крутого названия трафик поимеет



Вот я и говорю, что на первом этапе его будет меньше или в лучшем случае столько же, чем от практически значимого URL.

Дело в самом товаре, его цене, способах подачи, эффективности рекламы, а не в названии...



>>> почему я ввожу название моей фирмы в яндекс - мы на первом месте. А посетителей - 20 человек в день.



Он, очевидно, уже себя крутым брендом посчитал. :) Да даже если будет дурной траф по запросу, например, "SONY" это совсем не означает продаж. Вот с квалификатором ("телевизоры SONY") - уже круче...

Но тем не менее "мини-брендинг" с поисковых систем качественный траф тащит. (Придумал кто-то что-то, как-то обозвал - юзеру потом понадобилось, он вспомнил, набрал, нашел...)



PS

Вот я сейчас с интересом наблюдаю, станет ли брендом совершенно идиотское название "iKobo", смысл которого одним японцам понятен (это какой-то экзотический древесный медвеженок, еще и мифологический вдобавок). Забавно, как хозяева этой конторы на сайте объясняют такой выбор имени - ну черезчур уж аллегорично. :) Однако юзеры уже вовсю это слово вводят в поисковики (и буржуйские, и наши).

Про зверька iKobo по-русски:

http://virturoff.com/money/ikobo-money- ... tails.html

(бесстыдный само-промоушн :) )


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