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Имя для интернет-магазина
25/07/2003
>>> Разве влияет на ваш выбор, где вы покупаете товары НАЗВАНИЯ этиг магазинов?
Представьте, что да. Я покупаю электронику в магазине "SONY", потому что знаю, что такое название просто так не дадут. Там действительно продают SONY, а не SONU. Дают гарантию, сервисное обслуживание и тд.
Или вот пример из жизни: дачный магазинчик резко увеличил оборот после смены вывески с "Фиалка" на ..."Водка". Меня хозяин потом за этот немудреный совет все лето поил :)
>>> Брендинг (от слова "брединг"
Константин, вот если сделать напиток, который объективно не хуже COCA-COLA и назвать его, скажем, "Березка", его также хорошо раскупать начнут? ;)
Я тоже когда-то считал, что брендинг - это брединг. Пока не узнал, что название "Mercedes" стоит дороже всех производственных мощностей оной конторы вместе взятых...
Неужели буржуи так глупы?
Думаете, что авто только исходя из тех-характеристик покупают?
"Озон", в принципе, мог назваться как угодно - у него было явное преимущество, что он первый. Сейчас подобных магазинов пруд-пруди - этот рынок давно насыщен. А для проталкивания на насыщенном рынке треба УТП (не только в имени, а вообще). Хотя я, например, до сих пор недоумеваю от этой "химической" придумки.
Такое название уместнее для магазина, торгующего баллончиками с газом CS. Или для названия химического оружия. (Вояки, кстати, молодцы в этом смысле - и суть отражает, и с черным юмором).
В Рунете имя, наверное, и впрямь не важно - у нас все больше автогеном через анал привыкли, или чтобы "чиста crooче" было... Но вот капитан Врунгель говаривал: "Как корабль назовешь - так он и поплывет!" :)
>>> Разве влияет на ваш выбор, где вы покупаете товары НАЗВАНИЯ этиг магазинов?
Представьте, что да. Я покупаю электронику в магазине "SONY", потому что знаю, что такое название просто так не дадут. Там действительно продают SONY, а не SONU. Дают гарантию, сервисное обслуживание и тд.
Или вот пример из жизни: дачный магазинчик резко увеличил оборот после смены вывески с "Фиалка" на ..."Водка". Меня хозяин потом за этот немудреный совет все лето поил :)
>>> Брендинг (от слова "брединг"
Константин, вот если сделать напиток, который объективно не хуже COCA-COLA и назвать его, скажем, "Березка", его также хорошо раскупать начнут? ;)
Я тоже когда-то считал, что брендинг - это брединг. Пока не узнал, что название "Mercedes" стоит дороже всех производственных мощностей оной конторы вместе взятых...
Неужели буржуи так глупы?
Думаете, что авто только исходя из тех-характеристик покупают?
"Озон", в принципе, мог назваться как угодно - у него было явное преимущество, что он первый. Сейчас подобных магазинов пруд-пруди - этот рынок давно насыщен. А для проталкивания на насыщенном рынке треба УТП (не только в имени, а вообще). Хотя я, например, до сих пор недоумеваю от этой "химической" придумки.
Такое название уместнее для магазина, торгующего баллончиками с газом CS. Или для названия химического оружия. (Вояки, кстати, молодцы в этом смысле - и суть отражает, и с черным юмором).
В Рунете имя, наверное, и впрямь не важно - у нас все больше автогеном через анал привыкли, или чтобы "чиста crooче" было... Но вот капитан Врунгель говаривал: "Как корабль назовешь - так он и поплывет!" :)
25/07/2003
D.G.P.:
Если из предложенных названий ничего не подходит, взгляните на http://www.oborot.ru/article/7/2 и http://www.oborot.ru/article/6/2.
Здесь в доступной форме изложены основные принципы подбора доменных имен для проекта, на что следует обратить внимание.
D.G.P.:
Если из предложенных названий ничего не подходит, взгляните на http://www.oborot.ru/article/7/2 и http://www.oborot.ru/article/6/2.
Здесь в доступной форме изложены основные принципы подбора доменных имен для проекта, на что следует обратить внимание.
26/07/2003
DGP можете закглянуть еще сюда http://www.buro-dv.ru/literatura/liter_10/liter10.htm - здесь можно понять как выбирать себе имя и на что обращать внимание.
DGP можете закглянуть еще сюда http://www.buro-dv.ru/literatura/liter_10/liter10.htm - здесь можно понять как выбирать себе имя и на что обращать внимание.
27/07/2003
2Виртуров.
Сони - она сначала сони, а потом - магазин. Ну пусть паренек назовет свой ИМ "Сони" :)
Или Вы назовете свой магазин Сони, а будете торговать Филипсом?
Брендинг есть (он не может не есть). Но он СОЗДАЕТСЯ работой, а не ВЫБИРАЕТСЯ.
Березка-кока-кола - а как будете продвигать. За первой партией кока-колы давки наверняка не было. Да и сейчас - на рекламу бабла немерянно отряжают, иначе конкуренты теснят.
Вот-вот, все по Врунгелю (тоже, маркетолог) и работают.
Если фирма - то "Корона", "Империя"...
Сколько я таких "Империй" пережил...
2Виртуров.
Сони - она сначала сони, а потом - магазин. Ну пусть паренек назовет свой ИМ "Сони" :)
Или Вы назовете свой магазин Сони, а будете торговать Филипсом?
Брендинг есть (он не может не есть). Но он СОЗДАЕТСЯ работой, а не ВЫБИРАЕТСЯ.
Березка-кока-кола - а как будете продвигать. За первой партией кока-колы давки наверняка не было. Да и сейчас - на рекламу бабла немерянно отряжают, иначе конкуренты теснят.
Вот-вот, все по Врунгелю (тоже, маркетолог) и работают.
Если фирма - то "Корона", "Империя"...
Сколько я таких "Империй" пережил...
28/07/2003
Я думаю, что от ваыбора имени фирмы (товара и т.д.) тоже весьма многое зависит. Плохое или тяжелое имя - весьма трудно или вообще невозможно продвигать. Так что здесь палка о двух концах. Надо имя правильно выбрать а потом его грамотно раскрутить. Тогда общий результат неизменно принесет хорошую выгоду.
Я думаю, что от ваыбора имени фирмы (товара и т.д.) тоже весьма многое зависит. Плохое или тяжелое имя - весьма трудно или вообще невозможно продвигать. Так что здесь палка о двух концах. Надо имя правильно выбрать а потом его грамотно раскрутить. Тогда общий результат неизменно принесет хорошую выгоду.
28/07/2003
Эт ясно, Олег. Название просто должно быть благозвучным, запоминаемым.
В случае успеха - станет брендом. В случае неудачи - забудется.
Проблемы у тех, кто выдумывает названия "для прикола", а дело потом раскручивается и прикол уже воспринимается как глупость, и возникает проблема смены имени, а народ уже худо-бедно к старому привык...
Поэтому и называть надо простенько, но со вкусом. И не обязательно ИМ холодильников называть "Холодильник.Ру" А вдруг ты завтра начнешь еще и радиаторами торговать? Есть такой прикол в Рунете - "Тепловые пушки на Холод.Ру" :)
Название - штука сурьезная. Но и выкручивать мозги не стоит. Называйте нейтрально - названием звезд, географическими названиями, аббревиатурой - беспроигрышные варианты.
Эт ясно, Олег. Название просто должно быть благозвучным, запоминаемым.
В случае успеха - станет брендом. В случае неудачи - забудется.
Проблемы у тех, кто выдумывает названия "для прикола", а дело потом раскручивается и прикол уже воспринимается как глупость, и возникает проблема смены имени, а народ уже худо-бедно к старому привык...
Поэтому и называть надо простенько, но со вкусом. И не обязательно ИМ холодильников называть "Холодильник.Ру" А вдруг ты завтра начнешь еще и радиаторами торговать? Есть такой прикол в Рунете - "Тепловые пушки на Холод.Ру" :)
Название - штука сурьезная. Но и выкручивать мозги не стоит. Называйте нейтрально - названием звезд, географическими названиями, аббревиатурой - беспроигрышные варианты.
28/07/2003
Люди, мне кажется вы не поняли, что я, собственно, хотел сказать. А я хотел сказать, что не надо страдать гигантоманией и ждать, что очередной книжный магазин стать брендом Рунета и потеснит Озон. Чтобы название само по себе начало работать потребуется ОЧЕНЬ много денег и усилий - до таких времен еще дожить надо. Если бы $$$ были, то подобные вопросы здесь бы даже не задавались.
Если бы я открывал книжный магазин, то не в коем случае не стал бы там продавать все книги подряд. Я продавал бы *узкий* ассортимент и в этой узкой нише реально мог бы конкурировать с брендами. То есть это был бы спец-магазин с книгами для программеров, предпринимателей и т. п. И исходя из выбранной ниши дал был название, чтобы из URL было ясно, что я там продаю. То есть назвал бы ларек "Водка", а не "Фиалка" - чтобы юзверь издалека видел, что я хочу его напоить водкой, а не духами. :)
Люди, мне кажется вы не поняли, что я, собственно, хотел сказать. А я хотел сказать, что не надо страдать гигантоманией и ждать, что очередной книжный магазин стать брендом Рунета и потеснит Озон. Чтобы название само по себе начало работать потребуется ОЧЕНЬ много денег и усилий - до таких времен еще дожить надо. Если бы $$$ были, то подобные вопросы здесь бы даже не задавались.
Если бы я открывал книжный магазин, то не в коем случае не стал бы там продавать все книги подряд. Я продавал бы *узкий* ассортимент и в этой узкой нише реально мог бы конкурировать с брендами. То есть это был бы спец-магазин с книгами для программеров, предпринимателей и т. п. И исходя из выбранной ниши дал был название, чтобы из URL было ясно, что я там продаю. То есть назвал бы ларек "Водка", а не "Фиалка" - чтобы юзверь издалека видел, что я хочу его напоить водкой, а не духами. :)
28/07/2003
PS
И исходя из этих же соображений, я считаю, что books.ru - более подходящее для интернета название, чем ozon.ru. Так что возьмите за основу books и приделайте к нему нужный квалификатор, исходя из своего УТП. А если и УТП нет, то все очень запущено... That s all - телевизор "Сокол" все равно не сможет конкурировать с SONY.
PS
И исходя из этих же соображений, я считаю, что books.ru - более подходящее для интернета название, чем ozon.ru. Так что возьмите за основу books и приделайте к нему нужный квалификатор, исходя из своего УТП. А если и УТП нет, то все очень запущено... That s all - телевизор "Сокол" все равно не сможет конкурировать с SONY.
28/07/2003
Глупочайшее заблуждение ! :) опровергаемое практикой (тем же озоном.
Озон (и другие) личным примером показали, что от названия НИЧЕГО не зависит. (вот вам и "яхта"). Все определяется спросом и качеством предложения.
Спрос на книги есь? - ЕСЬ!
Озон заказы худо-бедно выполняет? - ВЫПОЛНЯЕТ.
Хоть его "ХЛОРПИКРИНОМ" назови - если покупатель у тебя не разовый, а "возвращается" - он тебе сам название придумает.
И еще. Конкурировать с брендами ты все равно не сможешь. Даже в узком секторе. Львиная доля оборота все равно у бренда. Я в гипермаркете все покупаю. Даже хлеб. Хотя булочная - в моем доме. а гипер - в 10 км. Потому что там - вкуснее и выбор больше.
Так и озон. Как он про тебя узнает, он сдемпингует в твоем секторе (в убытке не будет - вытянут другие сектора) - а ты- загнешься.
Глупочайшее заблуждение ! :) опровергаемое практикой (тем же озоном.
Озон (и другие) личным примером показали, что от названия НИЧЕГО не зависит. (вот вам и "яхта"). Все определяется спросом и качеством предложения.
Спрос на книги есь? - ЕСЬ!
Озон заказы худо-бедно выполняет? - ВЫПОЛНЯЕТ.
Хоть его "ХЛОРПИКРИНОМ" назови - если покупатель у тебя не разовый, а "возвращается" - он тебе сам название придумает.
И еще. Конкурировать с брендами ты все равно не сможешь. Даже в узком секторе. Львиная доля оборота все равно у бренда. Я в гипермаркете все покупаю. Даже хлеб. Хотя булочная - в моем доме. а гипер - в 10 км. Потому что там - вкуснее и выбор больше.
Так и озон. Как он про тебя узнает, он сдемпингует в твоем секторе (в убытке не будет - вытянут другие сектора) - а ты- загнешься.
28/07/2003
Константин, мы такими темпами вообще отговорим человека магАзин делать :). Все уйдет в область чисто оффлайновых соображений. Впрочем, я считаю что "оффлайновые" подходы к онлайн-бизнесу самые взвешенные. Многие люди поначалу дуреют, попав в интернет. Им кажется, что здесь царят совсем иные законы, а на деле - просто нагромождения мифов.
При проектировании таких вещей нужно все планировать заранее - что продавать, кому, по какой цене, какой планируетсся оборот, сколько есть денег на раскрутку и тд.
И название должно каким-то образом исходить из этой политики... Я предложил малобюджетный вариант, исходя из того, что у хозяина нет таких денег, чтобы светить своим именем на мажорных сайтах и запускать телевизионную рекламу (чтобы имя народу въелось в мозги, и он ручками начал набирать его в бродилке). Сначала нужно трафик поиметь и продажи с него, а уж потом домен перенаправить на "брендовый" труда не составит... В конце-концов, какая разница по какой ссылке кликать?
Константин, мы такими темпами вообще отговорим человека магАзин делать :). Все уйдет в область чисто оффлайновых соображений. Впрочем, я считаю что "оффлайновые" подходы к онлайн-бизнесу самые взвешенные. Многие люди поначалу дуреют, попав в интернет. Им кажется, что здесь царят совсем иные законы, а на деле - просто нагромождения мифов.
При проектировании таких вещей нужно все планировать заранее - что продавать, кому, по какой цене, какой планируетсся оборот, сколько есть денег на раскрутку и тд.
И название должно каким-то образом исходить из этой политики... Я предложил малобюджетный вариант, исходя из того, что у хозяина нет таких денег, чтобы светить своим именем на мажорных сайтах и запускать телевизионную рекламу (чтобы имя народу въелось в мозги, и он ручками начал набирать его в бродилке). Сначала нужно трафик поиметь и продажи с него, а уж потом домен перенаправить на "брендовый" труда не составит... В конце-концов, какая разница по какой ссылке кликать?
28/07/2003
А то он от крутого названия трафик поимеет :)...
Геморрой он поимеет :)
Меня один заказчик доставал тем, что "почему я ввожу название моей фирмы в яндекс - мы на первом месте. А посетителей - 20 человек в день.
Для него было откровением. что название его фирмы на х... никому не нужно (как и его пламенная речь - обращение к клиентам на первой странице и фотография. Он думал, когда ее писал, что это он типа интервью по телику дает :)))
Максимум, что интересует юзеров (потенциальных покупателей - это его продукция и качество сервиса.
Отговорим - и хорошо. Парень видно не сильно в этом деле рубит. Хоть деньги свои сбережет.
:) Ну работа у меня такая - разных придурков за одежду хватать, когда они думают, что могут эту пропасть перепрыгнуть. "Спасатель" я по призванию...
А то он от крутого названия трафик поимеет :)...
Геморрой он поимеет :)
Меня один заказчик доставал тем, что "почему я ввожу название моей фирмы в яндекс - мы на первом месте. А посетителей - 20 человек в день.
Для него было откровением. что название его фирмы на х... никому не нужно (как и его пламенная речь - обращение к клиентам на первой странице и фотография. Он думал, когда ее писал, что это он типа интервью по телику дает :)))
Максимум, что интересует юзеров (потенциальных покупателей - это его продукция и качество сервиса.
Отговорим - и хорошо. Парень видно не сильно в этом деле рубит. Хоть деньги свои сбережет.
:) Ну работа у меня такая - разных придурков за одежду хватать, когда они думают, что могут эту пропасть перепрыгнуть. "Спасатель" я по призванию...
29/07/2003
>>> А то он от крутого названия трафик поимеет
Вот я и говорю, что на первом этапе его будет меньше или в лучшем случае столько же, чем от практически значимого URL.
Дело в самом товаре, его цене, способах подачи, эффективности рекламы, а не в названии...
>>> почему я ввожу название моей фирмы в яндекс - мы на первом месте. А посетителей - 20 человек в день.
Он, очевидно, уже себя крутым брендом посчитал. :) Да даже если будет дурной траф по запросу, например, "SONY" это совсем не означает продаж. Вот с квалификатором ("телевизоры SONY") - уже круче...
Но тем не менее "мини-брендинг" с поисковых систем качественный траф тащит. (Придумал кто-то что-то, как-то обозвал - юзеру потом понадобилось, он вспомнил, набрал, нашел...)
PS
Вот я сейчас с интересом наблюдаю, станет ли брендом совершенно идиотское название "iKobo", смысл которого одним японцам понятен (это какой-то экзотический древесный медвеженок, еще и мифологический вдобавок). Забавно, как хозяева этой конторы на сайте объясняют такой выбор имени - ну черезчур уж аллегорично. :) Однако юзеры уже вовсю это слово вводят в поисковики (и буржуйские, и наши).
Про зверька iKobo по-русски:
http://virturoff.com/money/ikobo-money- ... tails.html
(бесстыдный само-промоушн :) )
>>> А то он от крутого названия трафик поимеет
Вот я и говорю, что на первом этапе его будет меньше или в лучшем случае столько же, чем от практически значимого URL.
Дело в самом товаре, его цене, способах подачи, эффективности рекламы, а не в названии...
>>> почему я ввожу название моей фирмы в яндекс - мы на первом месте. А посетителей - 20 человек в день.
Он, очевидно, уже себя крутым брендом посчитал. :) Да даже если будет дурной траф по запросу, например, "SONY" это совсем не означает продаж. Вот с квалификатором ("телевизоры SONY") - уже круче...
Но тем не менее "мини-брендинг" с поисковых систем качественный траф тащит. (Придумал кто-то что-то, как-то обозвал - юзеру потом понадобилось, он вспомнил, набрал, нашел...)
PS
Вот я сейчас с интересом наблюдаю, станет ли брендом совершенно идиотское название "iKobo", смысл которого одним японцам понятен (это какой-то экзотический древесный медвеженок, еще и мифологический вдобавок). Забавно, как хозяева этой конторы на сайте объясняют такой выбор имени - ну черезчур уж аллегорично. :) Однако юзеры уже вовсю это слово вводят в поисковики (и буржуйские, и наши).
Про зверька iKobo по-русски:
http://virturoff.com/money/ikobo-money- ... tails.html
(бесстыдный само-промоушн :) )
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