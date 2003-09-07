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Движок, дизайн - все фигня! Главное - курьеры :(



Ссылка на сообщение Константин
07/09/2003

Андре, все существующие СД работают по радиальному (звездному) принципу. Склад - клиент (где бы он не находился).

Сотовая служба работает по другому принципу. Она не может доставлять заказы "сразу и сейчас" (вернее может, но за другие деньги). Закз доставляется "на следующий день". Это не "сейчас", но зато и не через 3 дня, и доставляется во время удобное клиенту (курьер-то - рядом!).

Если клиент меняет адрес (кстати, а почему он меняет? не потому ли, что нестыковочка идет у него из-за того, что "конец" длинный для курьера?) - он автоматически откладывает получение на сутки (или пол-сутки), но не больше.

99% интернет-товаров вполне доставляемы "на следующий день". Даже продукты (сам в "77" покупал, и ничего). А уж про книжки, барахлишко - вообще речи нет. Мне гр...аный Е-хаус вообще неделю заказ вез и за 2 приема. Ничего, пережил (правда с е-х. дел теперь не имею).

Т.ч. все вписывается.



:) Любви к СД у меня нет, Андре. Я, можно сказать, на них забил. Расклады я расписал. Быть владельцем такой конторы, как СД - Боже упаси... Что б с нее капало, надо что б там было 200-300 ходок в день (соответственно штат, структура).

А я, как идейный борец за дензнаки, предпочитаю более продуктивные операции на этом фронте.

Для меня это просто не актуально (цена доставки моего товара гроши по сравнению с его ценой + специфика транспортировки товара), поэтому все на уровне "советов постороннего".

А рассуждения про СД - это так, гимнастика.

Хотя нового тут ничего и нет. Любая почта так устроена :) И работает. И в РФ могла бы работать, не будь там "специалистов" и "ветеранов труда". Вот и идет речь о создании ИМ междусобойчика. Этакая специализированная почта.

Но что интересно, Андре, никаких серьезных аргументов против (кроме "а ты пойди, и поработай!" я не слышал. Не пойду :) Потому что дурная голова ногам покоя не дает. Если это у одного - его проблема. А когда чья-то голова будет мои ноги напрягать - извини :)

И опят работы в СД тут не при чем - есть элементарный здравый смысл. Вы же просто продолжаете упорствовать в негативном опыте нынешних СД. "А вот у нас так!" Ну да пусть так. Это ваши проблемы.



Проблем там тоже, ес-но будет. И человеки (болеют, не радеют и пр.и др.), и клиенты вредные и пр.

Но в принципе - просчитываемо.



Ссылка на сообщение Kurt
08/09/2003

А все-таки, если мы говорим о СД, то у кого какой опыт? Иногда своих курьеров не хватает, у самомго возможности бежать тоже нет (мало ли на телефон некому ответить:), так что, хочешь не хочешь, а в СД обращаться надо. Но вот в какую лучше? У кого какой опыт?



И еще один аспект доставки. Доставка в другие регионы.

Тут без службы доствки, причем крупной не обойтись.

Какие есть альтернативы таким монстрам как UPS на территории России?



Ссылка на сообщение Орешин Михаил
09/09/2003

Доставка в Регионы:

1) Регион-Экспресс (поволжье, юг России) - 783-4230 Авто.

2) www.consulatecargo.com На сайте ничего не написано, не дешево, но качественно.

3) http://www.golion.ru/ или после relaunch-а www.gruzovozoff.ru... Куча мест куда доставляют, нормальный терминал (В Москве 2 штуки)Авто...

4) http://www.zest.ru... Жд

и Самолет...



Ссылка на сообщение Серега
12/09/2003

Александр, напиши адресок

курьерской компании


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