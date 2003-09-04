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Движок, дизайн - все фигня! Главное - курьеры :(
04/09/2003
Да, так и будет.
В принципе, и было.
Хотя, например, он-лайн аптеки обслуживают любые заказы (и по 20 руб.), а стоимость доставки - 30-40 руб. И заказов много.
Да, так и будет.
В принципе, и было.
Хотя, например, он-лайн аптеки обслуживают любые заказы (и по 20 руб.), а стоимость доставки - 30-40 руб. И заказов много.
04/09/2003
:) Извините, RUS, за задержку реакции, в отъезде был.
Окучивал я как то тему ДОСТАВКИ тут.
Так вот, по всем раскладам всяких бизнес-планов (я не боюсь заграничных слов) получается вот что.
Собственную СД мелкому магазину не потянуть ни по какому. Содержать ее можно только не за счет стоимолсти доставки, а за счет ценв ы товара.
Делать стороннюю службу (именно как службу) - что б она дышала, получилось, что она должна делать не менее 150-200 заказов в день (и то при стоимости доставки 150 руб.).
И нужно иметь ну О-О-ОЧЕНЬ большое желание заморочиться с ней.
Т.ч. надо все же как минимум создавать сотовую СД, может через АРИМ, или саму по себе. Но не в одиночку - это точно.
Т.ч. Привет курьерам.
Кстати - стоимость труда - это стоимость ВРЕМЕНИ. А раз курьер тратит время - будьте добры зарплату ему положить нормальную. Хотя бы 200-300 баков в месяц. Получается (пусть 300 баков со связью и транспортом) - 9000 руб / 22 раб. дня - 400 рябчиков в день курьеру отдай. - 3-4 ходки по 100-150 руб. + накладные (руководство. диспетчер, логистик, налоги...) 600-800 руб/день на курьера как минимум!!!
Т.ч. уважаемый, либо возим сами, либо сворачиваем лавочку. Дураков сейчас немного бесплатно работать. Разве что тут некоторые советы бесплатно раздают :).
:) Извините, RUS, за задержку реакции, в отъезде был.
Окучивал я как то тему ДОСТАВКИ тут.
Так вот, по всем раскладам всяких бизнес-планов (я не боюсь заграничных слов) получается вот что.
Собственную СД мелкому магазину не потянуть ни по какому. Содержать ее можно только не за счет стоимолсти доставки, а за счет ценв ы товара.
Делать стороннюю службу (именно как службу) - что б она дышала, получилось, что она должна делать не менее 150-200 заказов в день (и то при стоимости доставки 150 руб.).
И нужно иметь ну О-О-ОЧЕНЬ большое желание заморочиться с ней.
Т.ч. надо все же как минимум создавать сотовую СД, может через АРИМ, или саму по себе. Но не в одиночку - это точно.
Т.ч. Привет курьерам.
Кстати - стоимость труда - это стоимость ВРЕМЕНИ. А раз курьер тратит время - будьте добры зарплату ему положить нормальную. Хотя бы 200-300 баков в месяц. Получается (пусть 300 баков со связью и транспортом) - 9000 руб / 22 раб. дня - 400 рябчиков в день курьеру отдай. - 3-4 ходки по 100-150 руб. + накладные (руководство. диспетчер, логистик, налоги...) 600-800 руб/день на курьера как минимум!!!
Т.ч. уважаемый, либо возим сами, либо сворачиваем лавочку. Дураков сейчас немного бесплатно работать. Разве что тут некоторые советы бесплатно раздают :).
04/09/2003
Забавно, а что такого зазорного самому развозить, не воруешь же, за идею работаешь :)
Я, помнится, первый год тож как черт крутился, за баранку и вперед- рекорд был 11 заказов за день развез... Правда, маршрут надо серьезно продумывать- иначе никак. Потом все устаканилось- теперь и курьеры свои есть и курьерские фирмы на подхвате. Так что не переживайте.
Забавно, а что такого зазорного самому развозить, не воруешь же, за идею работаешь :)
Я, помнится, первый год тож как черт крутился, за баранку и вперед- рекорд был 11 заказов за день развез... Правда, маршрут надо серьезно продумывать- иначе никак. Потом все устаканилось- теперь и курьеры свои есть и курьерские фирмы на подхвате. Так что не переживайте.
05/09/2003
привет всем обсуждающим данную тему! Вы вот ищите курьеров, платите им по 60 рублей за адрес , а то и больше + еще проездные, телефоны и т.д. А не проще Вам заключить договор с курьерской компанией? платить им те же 60 рублей и проблемы все будут сняты. Рекомендую [Модератор: НЕ РАЗМЕЩАТЬ ЗДЕСЬ РЕКЛАМУ]
привет всем обсуждающим данную тему! Вы вот ищите курьеров, платите им по 60 рублей за адрес , а то и больше + еще проездные, телефоны и т.д. А не проще Вам заключить договор с курьерской компанией? платить им те же 60 рублей и проблемы все будут сняты. Рекомендую [Модератор: НЕ РАЗМЕЩАТЬ ЗДЕСЬ РЕКЛАМУ]
05/09/2003
Константин: да, курьеру нужно платить больше. Пока решил искать курьеров-студентов: у них проблема - на неполный рабочий день сложно устроиться. Примерно так: 50 руб за доставку оплачивает покупатель, еще 30 руб - из наценки на товар. 80 руб за адрес - уже не так мало, за полдня студент заработает 240-320 руб. Конечно, предвижу сложности - надо будет договариваться с несколькими студентами чтобы перекрыть дырки, и студенты народ такой - необязательный...
Другой вариант - постоянный высокооплачиваемый курьер - консультант, лицо фирмы (не бабушка или студент), все-таки косметику продаем. Только как его окупать?
Andre: зазорного ничего нет, только фирме убыток - мое рабочее время дорого стоит. Инет-магазин это наверно 10% моих обязанностей/проектов.
Александр: был я на вашем сайте. Во-первых там нет никакого специального предложения для инет-магазинов, и 60 рублей это по-моему при сроке доставки 5 дней? А в течении 24 часов уже от 110 руб. И как с деньгами, вы их обратно привозите?
Константин: да, курьеру нужно платить больше. Пока решил искать курьеров-студентов: у них проблема - на неполный рабочий день сложно устроиться. Примерно так: 50 руб за доставку оплачивает покупатель, еще 30 руб - из наценки на товар. 80 руб за адрес - уже не так мало, за полдня студент заработает 240-320 руб. Конечно, предвижу сложности - надо будет договариваться с несколькими студентами чтобы перекрыть дырки, и студенты народ такой - необязательный...
Другой вариант - постоянный высокооплачиваемый курьер - консультант, лицо фирмы (не бабушка или студент), все-таки косметику продаем. Только как его окупать?
Andre: зазорного ничего нет, только фирме убыток - мое рабочее время дорого стоит. Инет-магазин это наверно 10% моих обязанностей/проектов.
Александр: был я на вашем сайте. Во-первых там нет никакого специального предложения для инет-магазинов, и 60 рублей это по-моему при сроке доставки 5 дней? А в течении 24 часов уже от 110 руб. И как с деньгами, вы их обратно привозите?
05/09/2003
Рус, 300 рублей для студента - нормально. Но как вы правильно заметили - скубент - существо ненадежное. А как показывает практика - 90% успеха конторы - это КАДРЫ. А хорошие кадры в условиях экономической свободы стоят денег. Т.е. по-любому, курьер должен получать зряплату в 250$ - 300$ минимум. Тогда он за место держаться будет.
Поэтому единственный выход - это укрупнение (объединение) мелких СД разных ИМ, оптимизация маршрутов, обеспечении полной загрузки СД
Вот вас тут тусуется 50 магазинов мелких. И у всех одни и теже проблемы! Ну так объединитесь в сеть доставки!
Пусть ваш курьер окучивает ваш район. Тогда он за день 10 заказов раскидает легко.
Скинтесь, жлобы, по 100-200$ и решите эту проблему раз и навсегда! Организатора не хватает? Могу свою кандидатуру предложить :).
Рус, 300 рублей для студента - нормально. Но как вы правильно заметили - скубент - существо ненадежное. А как показывает практика - 90% успеха конторы - это КАДРЫ. А хорошие кадры в условиях экономической свободы стоят денег. Т.е. по-любому, курьер должен получать зряплату в 250$ - 300$ минимум. Тогда он за место держаться будет.
Поэтому единственный выход - это укрупнение (объединение) мелких СД разных ИМ, оптимизация маршрутов, обеспечении полной загрузки СД
Вот вас тут тусуется 50 магазинов мелких. И у всех одни и теже проблемы! Ну так объединитесь в сеть доставки!
Пусть ваш курьер окучивает ваш район. Тогда он за день 10 заказов раскидает легко.
Скинтесь, жлобы, по 100-200$ и решите эту проблему раз и навсегда! Организатора не хватает? Могу свою кандидатуру предложить :).
05/09/2003
Константин: по-моему, вы уже что-то такое предлагали. И АРИМ озабочен созданием общей службы доставки... Но имхо это выльется в коммерческую службу, которая будет оказывать услуги инет-магазинам. А ведь такие службы уже есть, тот же Кросс. Что же мешает существующим службам сделать такое предложение, от которого мы, мелкие, не сможем отказаться? Отсутствие гения-организатора?
Константин: по-моему, вы уже что-то такое предлагали. И АРИМ озабочен созданием общей службы доставки... Но имхо это выльется в коммерческую службу, которая будет оказывать услуги инет-магазинам. А ведь такие службы уже есть, тот же Кросс. Что же мешает существующим службам сделать такое предложение, от которого мы, мелкие, не сможем отказаться? Отсутствие гения-организатора?
05/09/2003
Все существующие службы вообще то достаточно дороги для мелких ИМ. Если у вас товар 200 руб, да доставка 150 - (почти 50%) - вам такая служба выгодна? Нет.
Вам выгодна доставка за 50-60 руб.
При этом надо соблюсьти 2 условия
1) курьеру платить нормально (для поддержания ответственности его и квалификации)
2) иметь весьма низкие тарифы по доставке для ИМ (в пределах 150 руб на ср. и кр. габарит, и 60 руб - на мелочь.
И соблюсти эти условия можно только при больших оборотах.
А добиться их можно только при объединении СД ИМ.
Т.е. например есть изначально 10-15 ИМ, 1-2 раза в день их объезжает машина СД, забирает заказы (каждый из них имеет уникальный номер, логистик составляет на каждый "адресный лист") и ОСТАВЛЯЕТ чужие заказы на ваш район ( то же с адресами и пр.). И ваш курьер(ы) растаскивают эти заказы по району вашего базирования.
Не надо будет ехать курьеру из Медведок в Бутово. По своему району он за день 10 заказов влегкую растащит. И получит свои 500 руб. зарплаты. Т.е. резко повышается "производительность работы" курьера
Еще плюс - найти курьера, зона работы которого - район его проживания - куда как легче, чем желающего гонять по всей Москве.
Еще плюс - он тут живет, поэтому ему до любого клиента - 15 минут ходу. Значит он может оговаривать с клиентом максимально удобное время доставки (например, вечером, когда тот с работы приходит).И т.д.
Почему такого нет? Ну не знаю, рус. Тут же еще работает такой фактор - у меня, типа, свой ИМ (в смысле, я почти владелец ГУМа или круче), а вы все остальные - пальцем деланы... :)
Все проблемы-то, рус, они ведь не снеба падают. Их сами люди создают. Другим, и себе заодно.
Все существующие службы вообще то достаточно дороги для мелких ИМ. Если у вас товар 200 руб, да доставка 150 - (почти 50%) - вам такая служба выгодна? Нет.
Вам выгодна доставка за 50-60 руб.
При этом надо соблюсьти 2 условия
1) курьеру платить нормально (для поддержания ответственности его и квалификации)
2) иметь весьма низкие тарифы по доставке для ИМ (в пределах 150 руб на ср. и кр. габарит, и 60 руб - на мелочь.
И соблюсти эти условия можно только при больших оборотах.
А добиться их можно только при объединении СД ИМ.
Т.е. например есть изначально 10-15 ИМ, 1-2 раза в день их объезжает машина СД, забирает заказы (каждый из них имеет уникальный номер, логистик составляет на каждый "адресный лист") и ОСТАВЛЯЕТ чужие заказы на ваш район ( то же с адресами и пр.). И ваш курьер(ы) растаскивают эти заказы по району вашего базирования.
Не надо будет ехать курьеру из Медведок в Бутово. По своему району он за день 10 заказов влегкую растащит. И получит свои 500 руб. зарплаты. Т.е. резко повышается "производительность работы" курьера
Еще плюс - найти курьера, зона работы которого - район его проживания - куда как легче, чем желающего гонять по всей Москве.
Еще плюс - он тут живет, поэтому ему до любого клиента - 15 минут ходу. Значит он может оговаривать с клиентом максимально удобное время доставки (например, вечером, когда тот с работы приходит).И т.д.
Почему такого нет? Ну не знаю, рус. Тут же еще работает такой фактор - у меня, типа, свой ИМ (в смысле, я почти владелец ГУМа или круче), а вы все остальные - пальцем деланы... :)
Все проблемы-то, рус, они ведь не снеба падают. Их сами люди создают. Другим, и себе заодно.
05/09/2003
у меня курьер в регионе получает 5 долларов с ходки. В Питере - то же самое... Иногда своих курьеров довожу до метро или до адреса, когда удобно... На зарплате их - никак не сказывается... 5 долларов за заказ... Денежка присовокупляется к стоимости заказа. никто от этого ещё не помер - всё в порядочке...
у меня курьер в регионе получает 5 долларов с ходки. В Питере - то же самое... Иногда своих курьеров довожу до метро или до адреса, когда удобно... На зарплате их - никак не сказывается... 5 долларов за заказ... Денежка присовокупляется к стоимости заказа. никто от этого ещё не помер - всё в порядочке...
05/09/2003
Если так разобраться, то ИМ - это и есть служба доставки. Основные статьями расходов некрупного ИМ( помимо закупки товара) состоят из затрат на создание и поддержание сайта и затрат на доставку. Вот и получается, что если брать постоянного человека, еще и с машиной (з.п. - 400$), заказов 2-3 в день, то наценка на каждый заказ еще 150 рублей, это допутимо для бытовой техники, но не для косметики. Мы вышли из этой ситуации очень нестандатным способом: мы ввели дополнительную услугу - при заказе косметики на сумму свыше 1000 рублей - выезд визажиста бесплатно. У нас была очень талантливая девушка, визажист-профессионал, которая и ездила по клиентам, развозила заказы и макияж делали, просто учила, как лучше использовать косметику к определенному типу лица. С этого момента заказы на сумму меньше 1000 вообще перестали поступать, да и сами клиенты резко сменились, после чего ИМ стал не нужен, мы договорились с крупным салоном и на его базе сделали выездной салон - визажисты, парикмахеры, маникюрдисты.
А клиентура у нас до сих пор та, котора еще во время дейтвия ИМ сформировалась.
Если так разобраться, то ИМ - это и есть служба доставки. Основные статьями расходов некрупного ИМ( помимо закупки товара) состоят из затрат на создание и поддержание сайта и затрат на доставку. Вот и получается, что если брать постоянного человека, еще и с машиной (з.п. - 400$), заказов 2-3 в день, то наценка на каждый заказ еще 150 рублей, это допутимо для бытовой техники, но не для косметики. Мы вышли из этой ситуации очень нестандатным способом: мы ввели дополнительную услугу - при заказе косметики на сумму свыше 1000 рублей - выезд визажиста бесплатно. У нас была очень талантливая девушка, визажист-профессионал, которая и ездила по клиентам, развозила заказы и макияж делали, просто учила, как лучше использовать косметику к определенному типу лица. С этого момента заказы на сумму меньше 1000 вообще перестали поступать, да и сами клиенты резко сменились, после чего ИМ стал не нужен, мы договорились с крупным салоном и на его базе сделали выездной салон - визажисты, парикмахеры, маникюрдисты.
А клиентура у нас до сих пор та, котора еще во время дейтвия ИМ сформировалась.
05/09/2003
2Константин
Мечты, мечты... Все конешно очень гладко и красиво.. в теории. А на практике... Когда клиент раза 3 меняет адрес доставки, день доставки и состав заказа... Ну попробуйте вписать ЭТО в Вашу сотовую схему. Вы ж хотите, чтобы каждому- за его деньги -любой каприз, ну или достойный сервис- так нет! все Схемы сразу рушатся при столкновение с человеческим фактором. Все ж, видя Вашу неувядающую любовь к созданию службы доставки, настоятельно рекомендую поработать в уже действующей- или курьером или логистиком или еще кем, для начала, много иллюзий развеется, поверьте.
2Катерина
Если разобраться, то ИМ- это никак не служба доставки, ну если уж у совсем пропащих, то ДА. А ИМ - это Служба Представления товаров или услуг. Если сможете Заинтересовать Клиента, то он сам к вам прибежит, и не надо служб... Вообще ИМ, для нас, подвижников, это способ представления (и доставления) товаров и услуг для российских пользователей, тех, кто не ходит в московские Бутики.
2Константин
Мечты, мечты... Все конешно очень гладко и красиво.. в теории. А на практике... Когда клиент раза 3 меняет адрес доставки, день доставки и состав заказа... Ну попробуйте вписать ЭТО в Вашу сотовую схему. Вы ж хотите, чтобы каждому- за его деньги -любой каприз, ну или достойный сервис- так нет! все Схемы сразу рушатся при столкновение с человеческим фактором. Все ж, видя Вашу неувядающую любовь к созданию службы доставки, настоятельно рекомендую поработать в уже действующей- или курьером или логистиком или еще кем, для начала, много иллюзий развеется, поверьте.
2Катерина
Если разобраться, то ИМ- это никак не служба доставки, ну если уж у совсем пропащих, то ДА. А ИМ - это Служба Представления товаров или услуг. Если сможете Заинтересовать Клиента, то он сам к вам прибежит, и не надо служб... Вообще ИМ, для нас, подвижников, это способ представления (и доставления) товаров и услуг для российских пользователей, тех, кто не ходит в московские Бутики.
05/09/2003
Мы продаем автошины.
Они объемные, но относительно легкие. Курьерские службы нам не выгодны, поскольку они хотят заработать на доставке столько, сколько мы хотим заработать на товаре с доставкой.
Т.к. товар на на метро не довезешь, то на работу взяли 2-х человек со своим авто. Не скрою, до них у нас работало еще несколько не вполне благонадежных.
З/п у них 500$ +ГСМ + премия (в зависимости от прибыли).
Все счастливы.
NB Минимальная стоимость заказа ~32$, средняя ~150$.
Мы продаем автошины.
Они объемные, но относительно легкие. Курьерские службы нам не выгодны, поскольку они хотят заработать на доставке столько, сколько мы хотим заработать на товаре с доставкой.
Т.к. товар на на метро не довезешь, то на работу взяли 2-х человек со своим авто. Не скрою, до них у нас работало еще несколько не вполне благонадежных.
З/п у них 500$ +ГСМ + премия (в зависимости от прибыли).
Все счастливы.
NB Минимальная стоимость заказа ~32$, средняя ~150$.
07/09/2003
Примерно нормальная З\П курьера в Москве - 250$ в месяц и премии по кол-ву выполненных заказов.
Студенты плохи тем, что любят убегать с деньгами или товаром. Либо просто терять деньги. И очень сложно с нищего коим студент и является(тот который к Вам курьером пойдет) потом получить компенсацию.
Поэтому надо набирать постоянных курьеров, отбирать наиболее работоспособных и пунктуальных. Обязательно оформлять его официально на работу и ессно не забыть договор о материальной ответственности.
Примерно нормальная З\П курьера в Москве - 250$ в месяц и премии по кол-ву выполненных заказов.
Студенты плохи тем, что любят убегать с деньгами или товаром. Либо просто терять деньги. И очень сложно с нищего коим студент и является(тот который к Вам курьером пойдет) потом получить компенсацию.
Поэтому надо набирать постоянных курьеров, отбирать наиболее работоспособных и пунктуальных. Обязательно оформлять его официально на работу и ессно не забыть договор о материальной ответственности.
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