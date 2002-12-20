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Честно ли?



Ссылка на сообщение Борис
20/12/2002

Я не отношусь отрицательно к идее MLM, но, не встречал MLM, работающий, как Вы говорите, честно.



Дело не в компании, а в людях, работающих в них.



Для организаторов всегда выгоднее дело, чем для исполнителей. Однако для того, чтобы стать организатором - надо иметь средства.



Один из основных критериев, которые я признаю для того, чтобы определить финансовую пирамиду - начальные взносы.



Если не делать взносов, появляется соблазн не делать их совершенно. Тогда не будет прибыли. Справедливо предпочтение отдавать покупателям.



Млм состоит не из работников, а из покупателей.



Ссылка на сообщение Dr. MLM
22/12/2002

Борис!

Вы совершенно правы! Любая уважающая себя МЛМ компания - это, в первую очередь, клуб потребителей продукции со скидкой.

Продажа продукции - это вторично, так как продавать может профессиональо только пользователь продукции. Поэтому-то и говорят, что случайные люди в МЛМ не задерживаются!



Ссылка на сообщение ReAl
24/12/2002

Борис Вы всё правильно говорите.

Но позвольте спросить.

Если Вы утверждаете, что не встречали людей в МЛМ работающих честно то простите с кем Вы тогда работаете? С нечестными людьми? Или все-таки встретили честных?

Да и как же Вы тогда работает в компании если Вы утверждаете что честных МЛМ-щиков не встретили?

Проясните, пожалуйста, ситуацию.



С уважением, Александр Репьев.

Лидер – Ассистент компании NSP

ReAlный бизнес, ReALно работающая система, ReAlные доходы!!!

www.realmlm.ru



Ссылка на сообщение Борис
25/12/2002

Представьте, я работаю с нечестными. Кто скажет о себе, что он честный - первый лгун.



Ссылка на сообщение Dr. MLM
29/12/2002

Борис!

Ответьте мне на несколько вопросов:

Зачем Вы работаете с теми, кому не верите? Это довтавляет Вам удовольствие?

Это что - новый вид мазохизма?

Зачем вы вообще работаете в МЛМ? То есть, если Вы там работаете, с нечестными людьми, значит...

Если следовать Вашей логике и народным пословицам, то "с волками жить, по волчьи выть"?

То, что Вы говорите, не делает Вам чести! Вы сами признаёте свою лживость.

Прежде чем делать выводы - проанализируйте свои мысли и отношение к ситуации!

Понимаете ли, Борис! Можно обманывать людей день, два, неделю, год... Но не 50 же лет!!!! И не такое количество!!!



Ссылка на сообщение SVV
22/01/2003

Ну что же, дамы и господа, обещал сам пройти тот курс, но не получилось. Зато среди моих знакомых оказался экпериментатор, который этим не только не заинтересовался, но и довел дело до конца. Побывал на кратком курсе глориона, купил _Курс по веб-маркетингу $500!!!_ JOIN2DAY (ему 500 не так чуствительно, как мне)

Итог очевидный. Поговорив актуально на тему полученных знаний, все в нашем офисе, а узнать об итогах эксперимента захотели и сослуживцы, пришли к выводу - ОБЕ КОМПАНИИ не заслуживают ни доверия, ни внимания. Курс - откровенный рекрутинг в свои ряды в случае с глорионом; довольно бестолковая информация в случае с join2day. Все более похоже на сектантские штучки с очевидным давлением на психологию человека. Таким образом, мы пришли к единому мнению - в МЛМ обман присутствует и занимает не самую последнюю роль в развитии таких компаний. Чтобы стать успешным менеджером, Вы должны обладать даром убеждать людей. И, в частности, применять этот дар для продажи товаров и услуг совершенно невостребованных покупателем. Настоящий МЛМщик должен уметь толкнуть просто воздух, расписав, как приятно будет дышать им покупателю и что именно это приобретение изменит всю его жизнь в лучшую сторону. :-))))

Что же, продать можно все что угодно, даже безделушки в результате граммотно проведенной PR акции становятся важными аттрибутами жизни наших сограждан. Чему, кстати, есть пример Льва Глейзера из недавнего письма в ебанерсах. Привожу полностью, если Вам будет интересно:



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1 Встреча с клиентом

- Наша фирма называется "Р&К", мы производим слонов

- Слонов?

- Да, слонов

- А зачем они... то есть я хотел спросить - каковы потребительские свойства товара

- Да на фиг никому не нужны, совершенно бесполезные существа

- Ну может они игрушки мякгие?

- Да нет, слоны из пробки

- Аааа, стильные такие, красивые сувениры?

- Нет. Вот я принес одного, смотри, урод какой. это я еще посимпатичней выбрал. во, вишь, падает все время

- И что, покупают?

- Вот об этом-то я и пришел поговорить

..........................................................................



2 Отдел стратегического планирования начинает и выигрывает

- Ребят, нужен портрет потребителя слонов

- Почему б тебе свой не взять

- Не, я серьёзно, в M Index есть?

- Тебе не портрет, тебе врач нужен. Да ты не парься, вставь в презентацию портрет слона, он должен быть очень похож на портрет его потребителя.

..........................................................................



3 Копирайтеры штурмуют мозги

- Слон - всем на свете нужен он

- Слон - наш запомни телефон

- Слон - это русский покемон

- Слон - один хобот чего стоит

- Купи слона

- О, купи слона, супер, это продающий слоган и простой главное такой

- По-моему, гениально

..........................................................................



4 Из подслушанного в супермаркетах

- Пацаны, надо Светке чё нить на днюху задарить

- Давай слона задарим

- Ты чё дурак, да

- Не, смари какие прикольные кексы

- Да не, мутные черти

- Этого вишь как колбасит не по детски, а во смари этот на Светку похож, я его беру

- У меня сдачи мелочью нет, могу слонами дать

- Зачем мне ваши дурацкие слоны

- Они не мои. Берите, я пробила уже

- Но они дурацкие

- Вовсе не дурацкие, немного идиотские, вот и все, берите

- Оставьте их себе

- Мужчина, заберите своих слонов, я вам говорю

- Мама, я хочу Нимбус 2000

- Зачем он тебе

- Как у Гарри Поттера

- Папа тебе купит

- Я сейчас хочу

- Ну зачем тебе этот веник, вот смотри какой замечательный слон ..........................................................................



5 Отдел стратегического планирования не унимается

- Начнем с целевой : кто?

- Придурки. Только не надо щас про соцдем, ладно?

- Есть еще идеи?

- А что, если слонов Макдональдсу в хэппи мил засандалить

- Приступай, умник. Где они кстати шли?

- Специализированная пресса: "Товары и цены" "Слон - друг человека"

- А с промо у нас что?

- Девчонки с хоботами, акция "купи двух слонов, третий - бесплатно", фирменные стенды

- Кошмар. Конкуренты есть?

- Да уж - жирафы, носороги, антилопы - зашибись какая конкуренция

- Чем умничать, лучше подумал бы над отбором носителей

- А че думать - телек

- Почему?

- Представь, сколько людей нужно охватить, что б достать столько придурков, которые слонов будут покупать. О минимальной эффективной частоте я вообще молчу. 20 недель по 300 рейтингов, и это только запуск, а заказчик еще глянец, радийку и щиты хочет

- А........у него не слипнется? Глянец-то ему зачем?

- А ты на его бюджет посмотри

- Ой ёёёёёёё ....... лети юпитер

- Формирование, вишь ли, группы лояльных потребителей слонов

- Еще че ему надо?

- Уровень знания слонов - ...%

Уровень знания рекламы слонов - ....%

Уровень неподсказанного знания слонов - ....%

Стимулирование пробной покупки слонов - ....%

- Он еще и за трекинг платит? нук дай анкетку посмотреть: каких животных вы знаете? ..........................................................................



Отдел стратегического планирования пол года спустя

- Не, ну как слоны-то в моду вошли. Даже я себе купил, смотри обаятельная тварь какая

- А я не купил

- Ну так ты купи слона

- Ну вот опять начинается. Все, не будет больше слонов. Заказчик бюджет снимает

- Как снимает, они ж только пошли

- А он теперь котов в мешке делает

- Каких котов?

- Вот смотри (достает бумажный пакет)

- Ну-ка покажи... они им что, хоботы оторвали? Вот звери-живодеры проклятые

- Посмотри на это с другой стороны. НУ ЗАЧЕМ ПОРЯДОЧНОМУ КОТУ ХОБОТ?



-------------



С наилучшими пожеланиями, удачной торговли! SVV



Ссылка на сообщение Васёк
23/01/2003

Ай-яй-яй, уважаемый SVV ! Как не хорошо обманывать! К вашему сведению - курс JOIN2DAY длиться 4 месяца. Первый набор начался в Москве в декабре. А вы рассказываете нам про мифического друга который "довел дело до конца". Если врёте, так хоть не так примитивно. Лучше признайтесь честно, что вы просто млмщик-неудачник, который дико завидует чужому успеху. Тогда вас может быть даже пожалеют и успокоют, сердешного.



Ссылка на сообщение SVV
23/01/2003

Васек, потрать несколько минут - прочти тему от начала. Я не млмщик, и далеко не неудачник. Речи о времени не шло. И хватит уже людям мозги пудрить.

Вот твои сертифицированные специалисты в области IT http://www.join2day.com/linksR.html

Я за месяц тебе таких сайтов сотню наделаю, да еще раскручу поумнее. Будь только время. И это при том, что к IT и вебдизайнерам себя не отношу. Если будет время, то разберу html код этих самых горе-сайтов и уверен, что обнаружу одну и ту же руку неудачного мастера. Твой JOIN2DAY не что иное, как запудривание мозгов для юзеров-новичков. "Пойди в хороший институт, а потом приходи к нам..." Тогда на кой хер, j2d вообще нужен, если человек нормальный курс обучения в ином заведении прошел? Ты сам то читал свой любимый сайт? Или ты и есть "мистер J2D"? Тогда прежде всего своим сайтом займись - путать будет легче. И сделай его не в Mozilla/4.79 [en] (Win98; U) [Netscape]...

Потом, когда ты как Специалист в веб-технологиях, будешь лучше меня (дилетанта) разбираться в сайтостроительстве, приходи на форум и поговорим.

Твои цепляния за слова и попытки уличить меня в чем-то, более похожи на детские отмазки. Да ты, видимо, еще и не вырос из ребяческого возраста, если не понимаешь во что вляпался.



Ссылка на сообщение Васёк
23/01/2003

2SVV:

Приведи хотя бы ОДНУ причину из-за котрой сайт сделаный в Нетскейпе хуже посещают, чем сайт написанный руками таким "чудо-раскрутчиком" как ты!?



Ссылка на сообщение Васёк
23/01/2003

Специально для SVV анекдот:

У мужика, пришедшего устраиваться на работу в симфонический оркестр, спрашивают:

- Вы на скрипке играть умеете?

- КОНЕЧНО! Только не разу не пробовал...



Так вот и вы бы, товарищ, - сначала бы удивили нас всех своими гениальными творениями в области ИТ-коммерции, а потом бы важно надували тут щёки!



Ссылка на сообщение SVV
23/01/2003

Устал уже объяснять особенно твердолобым, что к IT, вебдизайну и сайтостроительству никакого отношения пока не имею. И можете считать меня "никогда не игравшим на скрипке", но, по крайней мере, я знаю как держать скрипку правильно, хотя играть и правда не умею. Лучше обратите внимание на то, что даже столь непросвещенный пользователь можем заметить такой дурной изъян в крутой company j2d и ее вебсайте!

В NS тоже есть блокнот, но даже я знаю что лучше весь "мусор" (который присутствует в изобилии на заданной странице) убирать ручками. Сайт можно в чем угодно сделать, но посещаемость его будет прямо зависеть от граммотного кодинга. Конечно, не будем рассматривать случаи проведения платной рекламной кампании. Я говорю лишь о ценности контента страницы для поисковых машин.



Ссылка на сообщение ReAl
24/01/2003

В общем SVV ты прав.

Посмотри мой порталчик www.ReAlmlm.ru

И оцени как содержание так и код, мне было бы интересно мнение не профи в этом вопросе но человека понимающего что к чему.



P.S. я к J2D не имею ни кого отношения и не кому не советую у них учиться лучше обращайтесь в нормальные компании которые занимаются раскруткой советую не большие частные студии.



Ссылка на сообщение Dr. MLM
24/01/2003

Так,ReAl... ты меня достал своей прграммёрской логикой... теперь тебе придётся поплатиться за свой фальш-сайт www.ReAlmlm.ru и все остальные художества!!!



Я тебя предупреждал. Теперь пеняй на себя.



Ссылка на сообщение ReAl
24/01/2003

Dr. MLM

:)))



Ссылка на сообщение Васёк
24/01/2003

Да уж, ReAl ! О таких спамерах и жуликах как ты, сам бог завещал оповещать Яндекс!


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