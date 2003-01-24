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Честно ли?



Ссылка на сообщение Васёк
24/01/2003

2SVV:

Идите, товарищ, и учите мат.часть! От кода зависит вес страницы, а не посещаемость сайта! К тому, все чистки кода не помогут, если на сайте висят грозди тупых банеров или JAVA-скриптов. Всего ОДИН гифовый банер 468х60 перевесит все усилия по чистке кода. Расслабьтесь, товарищ "скрипач-раскрутчик": e-commerce - не ваша парафия!



Ссылка на сообщение SVV
24/01/2003

Уважаемый Васек, не вешайте мне на уши лапшу. К Вашему мнению я прислушаюсь в последнюю очередь. А на досуге посмотрите:

http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/paragraphs/

http://www.yandex.ru/info/webmaster.html

http://digits.ru/articles/promotion/se_promotion.html



2 ReAl. Как и говорил, я плохо в этом разбираюсь (ПОКА). На мой вгляд есть одна плохая штуковина в твоем сайте - использование nuke. Лучше использовать контент-менеджер, создающий статические страницы с расширением htm и html. Вообще, не уверен что nuke будет индексироваться некоторыми поисковиками. Например, Rambler врядли возьмет его на индексацию.

Кроме того, большинство модулей nuke считаются небезопасными. Я уже не раз встречал подробные описания того, как через nuke разных версий можно забраться в базу. Здесь опять хочу оговориться, что о php в связке с MySql знаю очень и очень мало.



Ссылка на сообщение Dr. MLM
24/01/2003

2 SVV.

Те способы раскрутки сайта, которыми пользуется ReAl, в международной практике считаются незаконными и караются очень строго!

Поэтому не советую Вам прислушиваться к его мнению вообще, а вот ко мнению Васька стоит прислушаться. И очень стоит! Дорого стоит!



Ссылка на сообщение ReAl
24/01/2003

Васёк

Помниться был я у Вас в Москве и видел как они нанимали одного НАШЕГО ну уж ни как не спец в раскрутке.

Со словами – “У нас тут в основном сетевики приехали и мало специалистов в интернете. Может ты будеш вести начальные курсы интернет (так сказать азам)? Мы тебе за это будем платить 50 баксов”



Какого обучение?



Прикиньте презентация IT компании проводилось в маленьком дешевеньком зале в театре Кукол :). Я то думал что прийду на презинтацию IT компании с участвием президента компании и думал услышать хоть что то нового и интересного и полезного в Инете и возможно зделать заказ не на обучение, а на раскрутку.

А в результате:

Презентация обычной МЛМ-компании.

С обруганием, мол у всех МЛМ компаний всё уже плохо и всё дышит на ладан, и все кто занимаются БАДами скоро вымрут. И только с J2D можно заниматься МЛМ :):):):)

И вся песня про МЛМ, а об IT только тоже что все рекламные компании жулики (хотя это так, большинство обманщиков тут), и только они есть чистые и светлые и пушистые. Только они могут раскручивать сайты и главный кретерий это то что они вот Анне подарили за работу (не по раскрутки сайтов, а за создание дистрибьюторской сети) BMW

:)

В общем делался упор на МЛМ, а не на раскрутки сайтов, хотя звали именно на это посмотреть.



А да и не одного компа я не увидел :)

P.S. С Яндексом я часто общаюсь там профи работают и умные люди.

Пользуюсь их советами.



Ссылка на сообщение ReAl
24/01/2003

SVV

Насчёт индексацией.

Я общался с админами рамблера они не видят в этом проблемы.

Что касаеться яндекса то уже проиндексирован.



Наберите в яндаксе млм и увидите.

Далее насчёт взлома Вы правы но частично смотря как база настрояна.

У меня стоит в защищённом режиме и мне часто модули от нюки приходиться переписывать немного чтоб они заработали.

Так как в обычном виде они не хотят работать.

Это требования по защите моего хостера.

Уже были попытки “ломануть” мой сайт и не только мой.

Хостер отрубил мошенникам доступ на свои ресурсы за две минуты :)

Что касается контент менеджера создающих html не нашёл поэтому и поставил нюку.

Если есть сылки, где их взять, подскажи.



Dr. MLM

Плиз какиме методами я раскручиваю свой сайт?

То что один из доменов купленый мной раньше кемто использован то сейчас я это всё чищу.

И от сюда заметь меньше ходить не стало, а на оборот.

Да и раскруткой ещё не занимался, так как пока не это главное. Для меня.







Для Васька

ты возможно не знаешь но есть тэги которые запрещают часть текста или кода на странице для индексации.

Посмотри на яндаксе там написано.

Так что всё лишнее можно убрать из индексации и есть такой файлик robots.txt знаеш что такое?



Ссылка на сообщение Dr. MLM
25/01/2003

2 ReAl

Тот метод, которым ты пользуешься, называется поисковы



Ссылка на сообщение Dr. MLM
25/01/2003

Простите, выбило из интернета.



Тот метод, которым ты пользуешся, называется "поисковай спам", который включает в себя установку в сети редиректов и дорвеев, которые индексируются по тем ключевым словам, которые к твоему сайту никакого отношения не имеют, а рассказывают, например, о развлечениях, порно и пр. Нажимаешь там на любую ссылку и... NSP - сайт Александра Репьева!

Хорошо ты себя представляешь "самой горячей девочкой"!!!



Ссылка на сообщение ReAl
25/01/2003

Dr. MLM

Хорош врать.

Я уже многим админам пишу чтоб они убрали ссылки на мой сайт так как их описание не соотвествует описанию и тематике моего сайта.

Проблема в том что данные ресурсы мёртвые :( и у многих просто не доходят письма (мне сообщает мой “робот” что не такого адреса)

Теперь насчёт раскрутке я её не целенаправленно.

Но вот сайты по словам mlm и NSP уже проиндексировались.



Да что с сексуально озабоченного взять?

Кирилл вот и выдал свою грязную натуру.



Кирилл, а ответ в стили сам дурак, в твоей конторке самый распространённый.

Вы все не отвечаете ни на один вопрос, а если человек начинает задавать вопросы которые выходят за рамки вашей компетентности или не подпаивает вам то сразу становиться объектом оплёвыванния.

И я тут не первый и не последний.



Когда Миша хотел подписать так столько хвалебных фраз я про себя услышал, как только понял что это не действует и я не подпишусь так сразу хамить начал.

Ты тоже я кстати сохранил тот разговор когда ты вербовал меня :))))))))



Ссылка на сообщение SVV
27/01/2003

2 ReAL

Не готов спорить о индексации рамблером динамических страниц. Но и выложенную мной информацию я прочитал на самом рамблере (http://www.rambler.ru/doc/faq.shtml). Привожу текст вопроса:



В: Возможна ли индексация сайта, полностью выполненного на флэш-технологии? Индексирует ли Рамблер динамические страницы?



О: Фрагменты HTML, размеченные тегами <script ...> ...</script> и Macromedia Flash, Рамблером пока не индексируются. Также не индексируются "динамические" страницы с именами вида *.asp*, *.php*, *.pl*, */cgi-bin/* и т. п.

Поэтому, если головная страница Вашего сайта построена на одной из этих технологий, желательно создать и выложить в Сеть оглавление сайта со ссылками на все основные его страницы в виде стандартного HTML-кода. Регистрировать в поисковой машине следует именно это оглавление.



Может я не разобрался в постановке ответа и рамблер имеет ввиду, что индексироваться php будут, но только если на них ссылается структурная страница в чистом html?

и Macromedia Flash, Рамблером пока не индексируются. Также не индексируются "динамические" страницы с именами вида *.asp*, *.php*, *.pl*, */cgi-bin/* и т. п. Поэтому, если головная страница Вашего сайта построена на одной из этих технологий, желательно создать и выложить в Сеть оглавление сайта со ссылками на все основные его страницы в виде стандартного HTML-кода. Регистрировать в поисковой машине следует именно это оглавление. Может я не разобрался в постановке ответа и рамблер имеет ввиду, что индексироваться php будут, но только если на них ссылается структурная страница в чистом html?[/quote]


Ссылка на сообщение Dr. MLM
29/01/2003

2 ReAl

Будь добр, господин гений- программёр, выражать свои мысли конкретнее. Мы ваших программёрских академиев не кончали и намёками не понимаем! Я про это :



"Да что с сексуально озабоченного взять?

Кирилл вот и выдал свою грязную натуру."



Это к чему?



Теперь ответы в стиле "сам дурак".

1. О какой компетенции идёт речь? Я вот в школе плохо учился - признаюсь публично... Но сайт, вот, раскрутить могу. И не пишу потом оправдательные письма про мёртвые ресурсы и несуществующие адреса...

2. Меня процесс программирования совершенно не интересует! Меня дней 10 назад научили бит от байта отличать и принт-скрин в компе делать! Но рост посетителей моего сайта - 700% целевых за последние три месяца, что значительно увеличило мои доходы.



Если ты про компетенцию в бизнесе, то тут ты меня, пожалуй, уже не догонишь - с 17 лет этим занимаюсь. А что касается программирования, то мне проще денег заплатить за создание сайтов, чем это изучать, тем более, что денег мне эти знания не принесут.

Только мне ни один программёр не сможет рассказать сказку ни про php, ни про фрейм, ни про уаеличение посетителей за счёт фальш-сайтов...



Продолжим-с!?



Ссылка на сообщение Вован
14/03/2003

ВЫ САМИ ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТЕ, ЧТО ВСЕ ЧТО СВЯЗАНО С СЕТЕВЫМ МАРКЕТИНГОМ (AMWAY В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ), А ОСОБЕННО В НАШЕЙ БЕДНОЙ ОБНЕЩАВШЕЙ РОССИИ ОБРЕЧЕНО НА ПРОВАЛ И ЖЕСТОКИЙ ОБМАН. ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО С AMWAY ПОХОЖЕ НА СЕКТУ, ГДЕ ЛЮДИ ПРОДАЮТ ВСЕ САМОЕ СВЯТОЕ И СВОЮ ДУШУ САТАНЕ!!!!!!!!!



Ссылка на сообщение Anna
24/03/2003

все замечательно вы сказали о компании Tupperware, только важное уточнение, это компания не как не относится к MLM. Это компания прямых продаж, а это две большие разницы :-). Именно поэтому в ней и нет необходимости покупать родственникам и строить пирамиды. Можно просто честно работать и зарабатывать.



С уважением, Анна



Ссылка на сообщение Dima
26/03/2003

а вы представьте если бы пробники кремов и духов были бы бесплатные, пришлось бы все производство направлять на их выпуск - ХАЛЯВА же:)))



Ссылка на сообщение Severy
30/07/2003

Люди, вы что! Какие пирамиды?? Какое отношение MLM к пирамидам имеет!?

Пирамида т- это когда заплатил сумму неизвестно кому, привлекаешь неизвестно кого, уговариваешь их заплатить тебе, только чтобы денгьги вернуть, хотя бы. Не говоря уже о прибыли...



MLM - это безграничные возможности!! А если еще и компания нормальная - вообще заработок НЕОГРАНИЧЕН!!! Все зависит только от собственного желания. И я на вашем месте, уважаемый Fucker, не стала бы так осуждать то, чего не знаете.



Ссылка на сообщение Эксперт
31/07/2003

MLM есть! Он не может не есть.


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