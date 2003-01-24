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Честно ли?
24/01/2003
2SVV:
Идите, товарищ, и учите мат.часть! От кода зависит вес страницы, а не посещаемость сайта! К тому, все чистки кода не помогут, если на сайте висят грозди тупых банеров или JAVA-скриптов. Всего ОДИН гифовый банер 468х60 перевесит все усилия по чистке кода. Расслабьтесь, товарищ "скрипач-раскрутчик": e-commerce - не ваша парафия!
2SVV:
Идите, товарищ, и учите мат.часть! От кода зависит вес страницы, а не посещаемость сайта! К тому, все чистки кода не помогут, если на сайте висят грозди тупых банеров или JAVA-скриптов. Всего ОДИН гифовый банер 468х60 перевесит все усилия по чистке кода. Расслабьтесь, товарищ "скрипач-раскрутчик": e-commerce - не ваша парафия!
24/01/2003
Уважаемый Васек, не вешайте мне на уши лапшу. К Вашему мнению я прислушаюсь в последнюю очередь. А на досуге посмотрите:
http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/paragraphs/
http://www.yandex.ru/info/webmaster.html
http://digits.ru/articles/promotion/se_promotion.html
2 ReAl. Как и говорил, я плохо в этом разбираюсь (ПОКА). На мой вгляд есть одна плохая штуковина в твоем сайте - использование nuke. Лучше использовать контент-менеджер, создающий статические страницы с расширением htm и html. Вообще, не уверен что nuke будет индексироваться некоторыми поисковиками. Например, Rambler врядли возьмет его на индексацию.
Кроме того, большинство модулей nuke считаются небезопасными. Я уже не раз встречал подробные описания того, как через nuke разных версий можно забраться в базу. Здесь опять хочу оговориться, что о php в связке с MySql знаю очень и очень мало.
Уважаемый Васек, не вешайте мне на уши лапшу. К Вашему мнению я прислушаюсь в последнюю очередь. А на досуге посмотрите:
http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/paragraphs/
http://www.yandex.ru/info/webmaster.html
http://digits.ru/articles/promotion/se_promotion.html
2 ReAl. Как и говорил, я плохо в этом разбираюсь (ПОКА). На мой вгляд есть одна плохая штуковина в твоем сайте - использование nuke. Лучше использовать контент-менеджер, создающий статические страницы с расширением htm и html. Вообще, не уверен что nuke будет индексироваться некоторыми поисковиками. Например, Rambler врядли возьмет его на индексацию.
Кроме того, большинство модулей nuke считаются небезопасными. Я уже не раз встречал подробные описания того, как через nuke разных версий можно забраться в базу. Здесь опять хочу оговориться, что о php в связке с MySql знаю очень и очень мало.
24/01/2003
Васёк
Помниться был я у Вас в Москве и видел как они нанимали одного НАШЕГО ну уж ни как не спец в раскрутке.
Со словами – “У нас тут в основном сетевики приехали и мало специалистов в интернете. Может ты будеш вести начальные курсы интернет (так сказать азам)? Мы тебе за это будем платить 50 баксов”
Какого обучение?
Прикиньте презентация IT компании проводилось в маленьком дешевеньком зале в театре Кукол :). Я то думал что прийду на презинтацию IT компании с участвием президента компании и думал услышать хоть что то нового и интересного и полезного в Инете и возможно зделать заказ не на обучение, а на раскрутку.
А в результате:
Презентация обычной МЛМ-компании.
С обруганием, мол у всех МЛМ компаний всё уже плохо и всё дышит на ладан, и все кто занимаются БАДами скоро вымрут. И только с J2D можно заниматься МЛМ :):):):)
И вся песня про МЛМ, а об IT только тоже что все рекламные компании жулики (хотя это так, большинство обманщиков тут), и только они есть чистые и светлые и пушистые. Только они могут раскручивать сайты и главный кретерий это то что они вот Анне подарили за работу (не по раскрутки сайтов, а за создание дистрибьюторской сети) BMW
:)
В общем делался упор на МЛМ, а не на раскрутки сайтов, хотя звали именно на это посмотреть.
А да и не одного компа я не увидел :)
P.S. С Яндексом я часто общаюсь там профи работают и умные люди.
Пользуюсь их советами.
Васёк
Помниться был я у Вас в Москве и видел как они нанимали одного НАШЕГО ну уж ни как не спец в раскрутке.
Со словами – “У нас тут в основном сетевики приехали и мало специалистов в интернете. Может ты будеш вести начальные курсы интернет (так сказать азам)? Мы тебе за это будем платить 50 баксов”
Какого обучение?
Прикиньте презентация IT компании проводилось в маленьком дешевеньком зале в театре Кукол :). Я то думал что прийду на презинтацию IT компании с участвием президента компании и думал услышать хоть что то нового и интересного и полезного в Инете и возможно зделать заказ не на обучение, а на раскрутку.
А в результате:
Презентация обычной МЛМ-компании.
С обруганием, мол у всех МЛМ компаний всё уже плохо и всё дышит на ладан, и все кто занимаются БАДами скоро вымрут. И только с J2D можно заниматься МЛМ :):):):)
И вся песня про МЛМ, а об IT только тоже что все рекламные компании жулики (хотя это так, большинство обманщиков тут), и только они есть чистые и светлые и пушистые. Только они могут раскручивать сайты и главный кретерий это то что они вот Анне подарили за работу (не по раскрутки сайтов, а за создание дистрибьюторской сети) BMW
:)
В общем делался упор на МЛМ, а не на раскрутки сайтов, хотя звали именно на это посмотреть.
А да и не одного компа я не увидел :)
P.S. С Яндексом я часто общаюсь там профи работают и умные люди.
Пользуюсь их советами.
24/01/2003
SVV
Насчёт индексацией.
Я общался с админами рамблера они не видят в этом проблемы.
Что касаеться яндекса то уже проиндексирован.
Наберите в яндаксе млм и увидите.
Далее насчёт взлома Вы правы но частично смотря как база настрояна.
У меня стоит в защищённом режиме и мне часто модули от нюки приходиться переписывать немного чтоб они заработали.
Так как в обычном виде они не хотят работать.
Это требования по защите моего хостера.
Уже были попытки “ломануть” мой сайт и не только мой.
Хостер отрубил мошенникам доступ на свои ресурсы за две минуты :)
Что касается контент менеджера создающих html не нашёл поэтому и поставил нюку.
Если есть сылки, где их взять, подскажи.
Dr. MLM
Плиз какиме методами я раскручиваю свой сайт?
То что один из доменов купленый мной раньше кемто использован то сейчас я это всё чищу.
И от сюда заметь меньше ходить не стало, а на оборот.
Да и раскруткой ещё не занимался, так как пока не это главное. Для меня.
Для Васька
ты возможно не знаешь но есть тэги которые запрещают часть текста или кода на странице для индексации.
Посмотри на яндаксе там написано.
Так что всё лишнее можно убрать из индексации и есть такой файлик robots.txt знаеш что такое?
SVV
Насчёт индексацией.
Я общался с админами рамблера они не видят в этом проблемы.
Что касаеться яндекса то уже проиндексирован.
Наберите в яндаксе млм и увидите.
Далее насчёт взлома Вы правы но частично смотря как база настрояна.
У меня стоит в защищённом режиме и мне часто модули от нюки приходиться переписывать немного чтоб они заработали.
Так как в обычном виде они не хотят работать.
Это требования по защите моего хостера.
Уже были попытки “ломануть” мой сайт и не только мой.
Хостер отрубил мошенникам доступ на свои ресурсы за две минуты :)
Что касается контент менеджера создающих html не нашёл поэтому и поставил нюку.
Если есть сылки, где их взять, подскажи.
Dr. MLM
Плиз какиме методами я раскручиваю свой сайт?
То что один из доменов купленый мной раньше кемто использован то сейчас я это всё чищу.
И от сюда заметь меньше ходить не стало, а на оборот.
Да и раскруткой ещё не занимался, так как пока не это главное. Для меня.
Для Васька
ты возможно не знаешь но есть тэги которые запрещают часть текста или кода на странице для индексации.
Посмотри на яндаксе там написано.
Так что всё лишнее можно убрать из индексации и есть такой файлик robots.txt знаеш что такое?
25/01/2003
Простите, выбило из интернета.
Тот метод, которым ты пользуешся, называется "поисковай спам", который включает в себя установку в сети редиректов и дорвеев, которые индексируются по тем ключевым словам, которые к твоему сайту никакого отношения не имеют, а рассказывают, например, о развлечениях, порно и пр. Нажимаешь там на любую ссылку и... NSP - сайт Александра Репьева!
Хорошо ты себя представляешь "самой горячей девочкой"!!!
Простите, выбило из интернета.
Тот метод, которым ты пользуешся, называется "поисковай спам", который включает в себя установку в сети редиректов и дорвеев, которые индексируются по тем ключевым словам, которые к твоему сайту никакого отношения не имеют, а рассказывают, например, о развлечениях, порно и пр. Нажимаешь там на любую ссылку и... NSP - сайт Александра Репьева!
Хорошо ты себя представляешь "самой горячей девочкой"!!!
25/01/2003
Dr. MLM
Хорош врать.
Я уже многим админам пишу чтоб они убрали ссылки на мой сайт так как их описание не соотвествует описанию и тематике моего сайта.
Проблема в том что данные ресурсы мёртвые :( и у многих просто не доходят письма (мне сообщает мой “робот” что не такого адреса)
Теперь насчёт раскрутке я её не целенаправленно.
Но вот сайты по словам mlm и NSP уже проиндексировались.
Да что с сексуально озабоченного взять?
Кирилл вот и выдал свою грязную натуру.
Кирилл, а ответ в стили сам дурак, в твоей конторке самый распространённый.
Вы все не отвечаете ни на один вопрос, а если человек начинает задавать вопросы которые выходят за рамки вашей компетентности или не подпаивает вам то сразу становиться объектом оплёвыванния.
И я тут не первый и не последний.
Когда Миша хотел подписать так столько хвалебных фраз я про себя услышал, как только понял что это не действует и я не подпишусь так сразу хамить начал.
Ты тоже я кстати сохранил тот разговор когда ты вербовал меня :))))))))
Dr. MLM
Хорош врать.
Я уже многим админам пишу чтоб они убрали ссылки на мой сайт так как их описание не соотвествует описанию и тематике моего сайта.
Проблема в том что данные ресурсы мёртвые :( и у многих просто не доходят письма (мне сообщает мой “робот” что не такого адреса)
Теперь насчёт раскрутке я её не целенаправленно.
Но вот сайты по словам mlm и NSP уже проиндексировались.
Да что с сексуально озабоченного взять?
Кирилл вот и выдал свою грязную натуру.
Кирилл, а ответ в стили сам дурак, в твоей конторке самый распространённый.
Вы все не отвечаете ни на один вопрос, а если человек начинает задавать вопросы которые выходят за рамки вашей компетентности или не подпаивает вам то сразу становиться объектом оплёвыванния.
И я тут не первый и не последний.
Когда Миша хотел подписать так столько хвалебных фраз я про себя услышал, как только понял что это не действует и я не подпишусь так сразу хамить начал.
Ты тоже я кстати сохранил тот разговор когда ты вербовал меня :))))))))
27/01/2003
2 ReAL
Не готов спорить о индексации рамблером динамических страниц. Но и выложенную мной информацию я прочитал на самом рамблере (http://www.rambler.ru/doc/faq.shtml). Привожу текст вопроса:
В: Возможна ли индексация сайта, полностью выполненного на флэш-технологии? Индексирует ли Рамблер динамические страницы?
О: Фрагменты HTML, размеченные тегами <script ...> ...</script> и Macromedia Flash, Рамблером пока не индексируются. Также не индексируются "динамические" страницы с именами вида *.asp*, *.php*, *.pl*, */cgi-bin/* и т. п.
Поэтому, если головная страница Вашего сайта построена на одной из этих технологий, желательно создать и выложить в Сеть оглавление сайта со ссылками на все основные его страницы в виде стандартного HTML-кода. Регистрировать в поисковой машине следует именно это оглавление.
Может я не разобрался в постановке ответа и рамблер имеет ввиду, что индексироваться php будут, но только если на них ссылается структурная страница в чистом html?
2 ReAL
Не готов спорить о индексации рамблером динамических страниц. Но и выложенную мной информацию я прочитал на самом рамблере (http://www.rambler.ru/doc/faq.shtml). Привожу текст вопроса:
В: Возможна ли индексация сайта, полностью выполненного на флэш-технологии? Индексирует ли Рамблер динамические страницы?
О: Фрагменты HTML, размеченные тегами <script ...> ...</script> и Macromedia Flash, Рамблером пока не индексируются. Также не индексируются "динамические" страницы с именами вида *.asp*, *.php*, *.pl*, */cgi-bin/* и т. п.
Поэтому, если головная страница Вашего сайта построена на одной из этих технологий, желательно создать и выложить в Сеть оглавление сайта со ссылками на все основные его страницы в виде стандартного HTML-кода. Регистрировать в поисковой машине следует именно это оглавление.
Может я не разобрался в постановке ответа и рамблер имеет ввиду, что индексироваться php будут, но только если на них ссылается структурная страница в чистом html?
29/01/2003
2 ReAl
Будь добр, господин гений- программёр, выражать свои мысли конкретнее. Мы ваших программёрских академиев не кончали и намёками не понимаем! Я про это :
"Да что с сексуально озабоченного взять?
Кирилл вот и выдал свою грязную натуру."
Это к чему?
Теперь ответы в стиле "сам дурак".
1. О какой компетенции идёт речь? Я вот в школе плохо учился - признаюсь публично... Но сайт, вот, раскрутить могу. И не пишу потом оправдательные письма про мёртвые ресурсы и несуществующие адреса...
2. Меня процесс программирования совершенно не интересует! Меня дней 10 назад научили бит от байта отличать и принт-скрин в компе делать! Но рост посетителей моего сайта - 700% целевых за последние три месяца, что значительно увеличило мои доходы.
Если ты про компетенцию в бизнесе, то тут ты меня, пожалуй, уже не догонишь - с 17 лет этим занимаюсь. А что касается программирования, то мне проще денег заплатить за создание сайтов, чем это изучать, тем более, что денег мне эти знания не принесут.
Только мне ни один программёр не сможет рассказать сказку ни про php, ни про фрейм, ни про уаеличение посетителей за счёт фальш-сайтов...
Продолжим-с!?
2 ReAl
Будь добр, господин гений- программёр, выражать свои мысли конкретнее. Мы ваших программёрских академиев не кончали и намёками не понимаем! Я про это :
"Да что с сексуально озабоченного взять?
Кирилл вот и выдал свою грязную натуру."
Это к чему?
Теперь ответы в стиле "сам дурак".
1. О какой компетенции идёт речь? Я вот в школе плохо учился - признаюсь публично... Но сайт, вот, раскрутить могу. И не пишу потом оправдательные письма про мёртвые ресурсы и несуществующие адреса...
2. Меня процесс программирования совершенно не интересует! Меня дней 10 назад научили бит от байта отличать и принт-скрин в компе делать! Но рост посетителей моего сайта - 700% целевых за последние три месяца, что значительно увеличило мои доходы.
Если ты про компетенцию в бизнесе, то тут ты меня, пожалуй, уже не догонишь - с 17 лет этим занимаюсь. А что касается программирования, то мне проще денег заплатить за создание сайтов, чем это изучать, тем более, что денег мне эти знания не принесут.
Только мне ни один программёр не сможет рассказать сказку ни про php, ни про фрейм, ни про уаеличение посетителей за счёт фальш-сайтов...
Продолжим-с!?
24/03/2003
все замечательно вы сказали о компании Tupperware, только важное уточнение, это компания не как не относится к MLM. Это компания прямых продаж, а это две большие разницы :-). Именно поэтому в ней и нет необходимости покупать родственникам и строить пирамиды. Можно просто честно работать и зарабатывать.
С уважением, Анна
все замечательно вы сказали о компании Tupperware, только важное уточнение, это компания не как не относится к MLM. Это компания прямых продаж, а это две большие разницы :-). Именно поэтому в ней и нет необходимости покупать родственникам и строить пирамиды. Можно просто честно работать и зарабатывать.
С уважением, Анна
30/07/2003
Люди, вы что! Какие пирамиды?? Какое отношение MLM к пирамидам имеет!?
Пирамида т- это когда заплатил сумму неизвестно кому, привлекаешь неизвестно кого, уговариваешь их заплатить тебе, только чтобы денгьги вернуть, хотя бы. Не говоря уже о прибыли...
MLM - это безграничные возможности!! А если еще и компания нормальная - вообще заработок НЕОГРАНИЧЕН!!! Все зависит только от собственного желания. И я на вашем месте, уважаемый Fucker, не стала бы так осуждать то, чего не знаете.
Люди, вы что! Какие пирамиды?? Какое отношение MLM к пирамидам имеет!?
Пирамида т- это когда заплатил сумму неизвестно кому, привлекаешь неизвестно кого, уговариваешь их заплатить тебе, только чтобы денгьги вернуть, хотя бы. Не говоря уже о прибыли...
MLM - это безграничные возможности!! А если еще и компания нормальная - вообще заработок НЕОГРАНИЧЕН!!! Все зависит только от собственного желания. И я на вашем месте, уважаемый Fucker, не стала бы так осуждать то, чего не знаете.
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