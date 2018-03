ВасёкПомниться был я у Вас в Москве и видел как они нанимали одного НАШЕГО ну уж ни как не спец в раскрутке.Со словами – “У нас тут в основном сетевики приехали и мало специалистов в интернете. Может ты будеш вести начальные курсы интернет (так сказать азам)? Мы тебе за это будем платить 50 баксов”Какого обучение?Прикиньте презентация IT компании проводилось в маленьком дешевеньком зале в театре Кукол :). Я то думал что прийду на презинтацию IT компании с участвием президента компании и думал услышать хоть что то нового и интересного и полезного в Инете и возможно зделать заказ не на обучение, а на раскрутку.А в результате:Презентация обычной МЛМ-компании.С обруганием, мол у всех МЛМ компаний всё уже плохо и всё дышит на ладан, и все кто занимаются БАДами скоро вымрут. И только с J2D можно заниматься МЛМ :):):):)И вся песня про МЛМ, а об IT только тоже что все рекламные компании жулики (хотя это так, большинство обманщиков тут), и только они есть чистые и светлые и пушистые. Только они могут раскручивать сайты и главный кретерий это то что они вот Анне подарили за работу (не по раскрутки сайтов, а за создание дистрибьюторской сети) BMW:)В общем делался упор на МЛМ, а не на раскрутки сайтов, хотя звали именно на это посмотреть.А да и не одного компа я не увидел :)P.S. С Яндексом я часто общаюсь там профи работают и умные люди.Пользуюсь их советами.