и Macromedia Flash, Рамблером пока не индексируются. Также не индексируются "динамические" страницы с именами вида *.asp*, *.php*, *.pl*, */cgi-bin/* и т. п. Поэтому, если головная страница Вашего сайта построена на одной из этих технологий, желательно создать и выложить в Сеть оглавление сайта со ссылками на все основные его страницы в виде стандартного HTML-кода. Регистрировать в поисковой машине следует именно это оглавление. Может я не разобрался в постановке ответа и рамблер имеет ввиду, что индексироваться php будут, но только если на них ссылается структурная страница в чистом html?[/quote]