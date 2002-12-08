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Честно ли?
08/12/2002
Можно назад чуть-чуть отмотать диалог?
Просто мне так и не стало понятно - произодит ли Глорион и иже с ними конкурентоспособный на рынке продукт, или основная статья доходов - это взносы людей, который хотят в свою очередь на этом деньги делать?
Можно назад чуть-чуть отмотать диалог?
Просто мне так и не стало понятно - произодит ли Глорион и иже с ними конкурентоспособный на рынке продукт, или основная статья доходов - это взносы людей, который хотят в свою очередь на этом деньги делать?
08/12/2002
"Просто мне так и не стало понятно - произодит ли Глорион и иже с ними конкурентоспособный на рынке продукт".
Мое краткое мнение - "нет". Вообще, с позиционированием этого предложения достаточно плохо - не слишком ясно, для кого это (кроме, конечно, тех, кто дальше будет продавать этот пакет).
PS. Я говорю об их конструкторе сайтов - косметику, страхование и т.п. не пробовал.
"Просто мне так и не стало понятно - произодит ли Глорион и иже с ними конкурентоспособный на рынке продукт".
Мое краткое мнение - "нет". Вообще, с позиционированием этого предложения достаточно плохо - не слишком ясно, для кого это (кроме, конечно, тех, кто дальше будет продавать этот пакет).
PS. Я говорю об их конструкторе сайтов - косметику, страхование и т.п. не пробовал.
08/12/2002
1. Лох должен оплачивать свое лоховское состояние. MLM помогает ему в этом, проводя _обучение от противного_. За незнание нужно платить, чтобы стать умнее! В этом смысле MLM - явление положительное, оно регулирует число лохов на душу населения.
2. MLM - это примитивный, крохоборский способ маркетинга. Пытающиеся переносить его "c земли" на область высоких технологий, не понимают механизма e-commerce. НЕ ИМЕЮТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРИРОДЕ ТРАФИКА И ЕГО СОЗДАНИИ. Нет знаний технологии инет-рекламы, позиционирования
в поисковых машинах, построения эффективных сайтов с высокой конверсией. Просто посмотрите на эти кривоватые творения с близким к нулю трафиком и все станет ясно.
MLM-щики экономят на дизайне, контенте и нормальной платной онлайн-рекламе. Вся их надежда только на то, что пирамида привлеченных сделает за них ИХ дело. Для этого пудрят мозги чайникам высокими словесами о том, что скоро в мире все будет продаваться исключительно через МЛМ. Включая товары
первой необходимости - хлеб, водку и презервативы. ;-)
Ламерский маркетинг может быть нацелен только на ламеров, не понимающих подноготной интернета и того, как создается доверие в нем. В нормальный маркетинг нужно вкладывать денежки, а МЛМ-ерам это не подходит: у новообращенных их просто нет (иначе бы они и "обратились"), а верхушка пирамиды ориентируется именно на то, что сеть нижестоящих ламеров будет на них работать. Для чего, собственно, пирамида и затеваетcя.
А если начать вкладывать деньги и время с умом, то довольно быстро поймешь, что в инете никакой костыль типа MLM и не нужен, а нужен стабильный, качественный, целевой трафик.
Остальное математика: показы -> клики -> лиды -> продажи.
Все это связано коэффициентами и вполне управляемо. Главное, с самого начала выстроить безошибочную
маркетинговую цепочку:
+ товар, пользующийся реальным спросом сам по себе, вне каких-либо возможностей связанного с ним заработка для клиента.
+ удобный сайт с хорошей copy, чтобы эффективно конвертировать посетителей.
+ ИЗНАЧАЛЬНО точно выверенный, протестированный текст рекламы. Привлекательный и не вводящий в заблуждение одновременно. "Перегрев" также недопустим - упадет конверсия.
+ Выбор оптимального источника рекламы - не слишком дорогой, качественной и нацеленной.
Так что электронная коммерция на самом деле очень предсказуема, предсказуемее, чем человеческая жизнь - ведь это мир электронных машин, как никак... Конечно, на все это нужно время, которого так не хватает доморощенным искателям "быстрого MLM-богатства"...
В инете приемы MLM используют мелкие рекламные спонсоры, чтобы быстро и дешево набрать себе армию кликальщиков. Это маркетинг для нищих компаний, у которых нет рекламного бюджета. Качество этой аудитории - соответствующее.
(Что ожидать от юзера, который верит в сказки о "бесплатной" раздаче денег и быстром обогащении за счет кликов по чужим баннеров??)
3. MLM - неуправляемый бизнес. Верхушка не может (а я подозреваю, что не заинтересована)
контролировать своих дистрибъютеров, нагло обманывающих клиентов. Поэтому основные маркетинговые приемы в этом бизнесе - навязчивость, ложь, введение в заблуждение, торговля обещаниями богатства, то бишь воздухом, наукообразная демагогия.
Товар - обычно прикрытие для избежания обвинения в создании финансовой пирамиды. Какие-нибудь "чудо-таблетки", по большому счету нафиг не нужные (в аптеках полно витаминов на порядок дешевле), или глупость типа "медных джинсов", "заговоренных" компакт-дисков по совершенно неприемлемой для "дорогого россиянина" цене...
4. Большая ошибка ставить телегу впереди лошади. Вместо того, чтобы заниматься продажами - прямой задачей торговли, основанной на комиссионных, - дистрибуторы MLM, не умеющие продавать (они же дилетанты в торговле!) налегают на вербовку. Они понимают, что по-другому в этом бизнесе нормальных денег не сделаешь - товар или нилой/бесполезный, или переоцененный. Так или иначе неконкуретоспособный вне МЛМ. Его приходится ВТЮХИВАТЬ. Большинство MLM-компаний НЕ РАЗРЕШАЮТ продавать свои товары методами, отличными от MLM!! Например, открыв cобственную лавку и установив свои цены. Догадываетесь почему?
5. До тех пор пока законодательно не будет введена ответственность (вплоть до уголовной) вышестоящих спонсоров за их даунлайнеров-мошенников - MLM будет оставаться лохотроном, неэтичным бизнесом, а
владельцами (именно владельцами! Это ИХ бизнес, а не бизнес лохов-даунлайнеров!) больших пирамид будут ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ мошенники-демагоги. С другой стороны, если такой закон
вдруг появится, то "MLM" в его нынешнем проявлении просто РУХНЕТ. К счастью, для предводителей пирамид в России это не грозит. Мало того, что законы здесь не работают, у них есть лобби в
соответствующих структурах. И им очень не хотелось бы перейти на откровенную уголовщину - в криминальном бизнесе жизнь медом не покажется.
6. Даже если я на 100% не прав во всем вышенаписанном, просто прикиньте какую репутацию имеет в народе МЛМ и почему он ассоциируется с MMM? После чего поразмыслите, а стоит ли связываться с
скомпрометировавшим себя способом маркетинга и каково будет продвигать его в массах???
Как теперь объяснять людям, что "тот МЛМ был какушкой, пирамидой, а мой МЛМ - кристально честный и
пушистый"?? Может лучше того - вагоны разгружать? Обратите внимание, что нынешние вербовщики стыдливо избегают, уклоняются говорить своим жертвам слова "MLM", "сетевой маркетинг", "многоуровневый маркетинг". Они боятся отпугнуть жертву, так как знают, "чья кошка съела мясо"! А ведь еще лет 8 назад "МЛМ" было модной фразой! Как бы там ни было, а народ умнеет и MLM помогает ему в этом. За плату, естественно.
7. В лом работать на хозяина и разгружать вагоны?
Хотите делать нормальные деньги в инете, не сходя с табуретки?
Идите в adult, открывайте англоязычный магазин, или работайте с крупными американскими брокерами типа CJ и BeFree. В адалте не нужно никого вербовать в работники и строить пирамиды - товар пользуется реальным, неиссякающим спросом, как хлеб или водка. По сути, он продает сам себя: природа-мать помогает. А рекламодатели брокеров возьмут в бизнес абсолютно бесплатно, если вы докажите им, что у вас есть англоязычный траффик (читай - определенная квалификация). Ламеры в бизнесе никому не нужны, кроме пирамидчиков и прочих мошенников.
8. Market.ru и прочие САРы - поделки лукавых студентов и школьников. Они не дадут вам целевого траффика, так как их юзают другие школьники, победнее и поглупее первых, в надежде заработать на пиво. Они на сайты часто и не смотрят - крутят их ециальными накрутчиками, а сами в это время спят
или гоняют кваку.
"Серая раскрутка" может дать эффект, если необходимо некоторое повышение в рейтингах и вы ТОЧНО знаете, что из этих рейтингов идет целевая аудитория - потенциальные покупатели. Однако есть серьезный риск, что рейтинг может вас просто вышвырнуть, если заметит такие вещи. С его точки зрения (совершенно справедливой) - это накрутка. Траффик с САРов - на 70% хиты, сгенерированные роботом, то есть пустые. Оно вам дейcтвительно надо? Тупого начальника или инвестора ткнуть носом в лог, чтобы развести на бабки/показать какой вы крутой промоутер? ;-) К тому же, накрутить рейтинги можно и без САРа, не пожалев $$ на специальный софт. Профи так и делают. А лог для инвестора еще проще сочинить...
Всем привет!
Yours, MLMFucker.
1. Лох должен оплачивать свое лоховское состояние. MLM помогает ему в этом, проводя _обучение от противного_. За незнание нужно платить, чтобы стать умнее! В этом смысле MLM - явление положительное, оно регулирует число лохов на душу населения.
2. MLM - это примитивный, крохоборский способ маркетинга. Пытающиеся переносить его "c земли" на область высоких технологий, не понимают механизма e-commerce. НЕ ИМЕЮТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРИРОДЕ ТРАФИКА И ЕГО СОЗДАНИИ. Нет знаний технологии инет-рекламы, позиционирования
в поисковых машинах, построения эффективных сайтов с высокой конверсией. Просто посмотрите на эти кривоватые творения с близким к нулю трафиком и все станет ясно.
MLM-щики экономят на дизайне, контенте и нормальной платной онлайн-рекламе. Вся их надежда только на то, что пирамида привлеченных сделает за них ИХ дело. Для этого пудрят мозги чайникам высокими словесами о том, что скоро в мире все будет продаваться исключительно через МЛМ. Включая товары
первой необходимости - хлеб, водку и презервативы. ;-)
Ламерский маркетинг может быть нацелен только на ламеров, не понимающих подноготной интернета и того, как создается доверие в нем. В нормальный маркетинг нужно вкладывать денежки, а МЛМ-ерам это не подходит: у новообращенных их просто нет (иначе бы они и "обратились"), а верхушка пирамиды ориентируется именно на то, что сеть нижестоящих ламеров будет на них работать. Для чего, собственно, пирамида и затеваетcя.
А если начать вкладывать деньги и время с умом, то довольно быстро поймешь, что в инете никакой костыль типа MLM и не нужен, а нужен стабильный, качественный, целевой трафик.
Остальное математика: показы -> клики -> лиды -> продажи.
Все это связано коэффициентами и вполне управляемо. Главное, с самого начала выстроить безошибочную
маркетинговую цепочку:
+ товар, пользующийся реальным спросом сам по себе, вне каких-либо возможностей связанного с ним заработка для клиента.
+ удобный сайт с хорошей copy, чтобы эффективно конвертировать посетителей.
+ ИЗНАЧАЛЬНО точно выверенный, протестированный текст рекламы. Привлекательный и не вводящий в заблуждение одновременно. "Перегрев" также недопустим - упадет конверсия.
+ Выбор оптимального источника рекламы - не слишком дорогой, качественной и нацеленной.
Так что электронная коммерция на самом деле очень предсказуема, предсказуемее, чем человеческая жизнь - ведь это мир электронных машин, как никак... Конечно, на все это нужно время, которого так не хватает доморощенным искателям "быстрого MLM-богатства"...
В инете приемы MLM используют мелкие рекламные спонсоры, чтобы быстро и дешево набрать себе армию кликальщиков. Это маркетинг для нищих компаний, у которых нет рекламного бюджета. Качество этой аудитории - соответствующее.
(Что ожидать от юзера, который верит в сказки о "бесплатной" раздаче денег и быстром обогащении за счет кликов по чужим баннеров??)
3. MLM - неуправляемый бизнес. Верхушка не может (а я подозреваю, что не заинтересована)
контролировать своих дистрибъютеров, нагло обманывающих клиентов. Поэтому основные маркетинговые приемы в этом бизнесе - навязчивость, ложь, введение в заблуждение, торговля обещаниями богатства, то бишь воздухом, наукообразная демагогия.
Товар - обычно прикрытие для избежания обвинения в создании финансовой пирамиды. Какие-нибудь "чудо-таблетки", по большому счету нафиг не нужные (в аптеках полно витаминов на порядок дешевле), или глупость типа "медных джинсов", "заговоренных" компакт-дисков по совершенно неприемлемой для "дорогого россиянина" цене...
4. Большая ошибка ставить телегу впереди лошади. Вместо того, чтобы заниматься продажами - прямой задачей торговли, основанной на комиссионных, - дистрибуторы MLM, не умеющие продавать (они же дилетанты в торговле!) налегают на вербовку. Они понимают, что по-другому в этом бизнесе нормальных денег не сделаешь - товар или нилой/бесполезный, или переоцененный. Так или иначе неконкуретоспособный вне МЛМ. Его приходится ВТЮХИВАТЬ. Большинство MLM-компаний НЕ РАЗРЕШАЮТ продавать свои товары методами, отличными от MLM!! Например, открыв cобственную лавку и установив свои цены. Догадываетесь почему?
5. До тех пор пока законодательно не будет введена ответственность (вплоть до уголовной) вышестоящих спонсоров за их даунлайнеров-мошенников - MLM будет оставаться лохотроном, неэтичным бизнесом, а
владельцами (именно владельцами! Это ИХ бизнес, а не бизнес лохов-даунлайнеров!) больших пирамид будут ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ мошенники-демагоги. С другой стороны, если такой закон
вдруг появится, то "MLM" в его нынешнем проявлении просто РУХНЕТ. К счастью, для предводителей пирамид в России это не грозит. Мало того, что законы здесь не работают, у них есть лобби в
соответствующих структурах. И им очень не хотелось бы перейти на откровенную уголовщину - в криминальном бизнесе жизнь медом не покажется.
6. Даже если я на 100% не прав во всем вышенаписанном, просто прикиньте какую репутацию имеет в народе МЛМ и почему он ассоциируется с MMM? После чего поразмыслите, а стоит ли связываться с
скомпрометировавшим себя способом маркетинга и каково будет продвигать его в массах???
Как теперь объяснять людям, что "тот МЛМ был какушкой, пирамидой, а мой МЛМ - кристально честный и
пушистый"?? Может лучше того - вагоны разгружать? Обратите внимание, что нынешние вербовщики стыдливо избегают, уклоняются говорить своим жертвам слова "MLM", "сетевой маркетинг", "многоуровневый маркетинг". Они боятся отпугнуть жертву, так как знают, "чья кошка съела мясо"! А ведь еще лет 8 назад "МЛМ" было модной фразой! Как бы там ни было, а народ умнеет и MLM помогает ему в этом. За плату, естественно.
7. В лом работать на хозяина и разгружать вагоны?
Хотите делать нормальные деньги в инете, не сходя с табуретки?
Идите в adult, открывайте англоязычный магазин, или работайте с крупными американскими брокерами типа CJ и BeFree. В адалте не нужно никого вербовать в работники и строить пирамиды - товар пользуется реальным, неиссякающим спросом, как хлеб или водка. По сути, он продает сам себя: природа-мать помогает. А рекламодатели брокеров возьмут в бизнес абсолютно бесплатно, если вы докажите им, что у вас есть англоязычный траффик (читай - определенная квалификация). Ламеры в бизнесе никому не нужны, кроме пирамидчиков и прочих мошенников.
8. Market.ru и прочие САРы - поделки лукавых студентов и школьников. Они не дадут вам целевого траффика, так как их юзают другие школьники, победнее и поглупее первых, в надежде заработать на пиво. Они на сайты часто и не смотрят - крутят их ециальными накрутчиками, а сами в это время спят
или гоняют кваку.
"Серая раскрутка" может дать эффект, если необходимо некоторое повышение в рейтингах и вы ТОЧНО знаете, что из этих рейтингов идет целевая аудитория - потенциальные покупатели. Однако есть серьезный риск, что рейтинг может вас просто вышвырнуть, если заметит такие вещи. С его точки зрения (совершенно справедливой) - это накрутка. Траффик с САРов - на 70% хиты, сгенерированные роботом, то есть пустые. Оно вам дейcтвительно надо? Тупого начальника или инвестора ткнуть носом в лог, чтобы развести на бабки/показать какой вы крутой промоутер? ;-) К тому же, накрутить рейтинги можно и без САРа, не пожалев $$ на специальный софт. Профи так и делают. А лог для инвестора еще проще сочинить...
Всем привет!
Yours, MLMFucker.
14/12/2002
Цитата SVV
"2 Dr. MLM
Вот о таких людях я плохо отзываюсь. Вы что там на своем сайте за бред понаписали?"
Что именно Вы имеете в виду?
Вы, уважаемый, как тот поп - сначала грешите, потом каятесь...
Вы сами-то сформируйте собственное мнение насчёт МЛМ! Грешно взрослому человеку на слухах выезжать...
Теперь по вопросу разного рода утверждений.
Цитата SVV:
"Зачем писать: "Вы ТОЧНО станете богатым и финансово независимым", как утверждение, что рассматривается новичками как ОБЕЩАНИЕ? Напишите, что можно стать таким, если... и даем разъяснения в каком случае и при достижении чего. И вам и мне известно, что большинство не добивается НИЧЕГО. Об этом не нужно молчать. Когда я учился мои преподы не скрывали от меня возможности пролететь в жизни даже с теми корочками, что я получу после обучения. Именно об этом я говорю все это время."
Ответ : Слова отдельно взятых дистрибьюторов значения не имеют, хотя бы только потому, что беседы они ведут со взрослыми людьми в здравом уме и при светлой памяти. И такой взрослый человек должен отдавать себе отчёт в том, что сказка "По щучьему велению" - это только СКАЗКА. В реальной жизни полноценному зрелому человеку должно быть ясно, что добиться успеха и финансовой независимости можно лишь работая.
Да. Наша МЛМная работа заключается в том, что мы несём людям The Concept Of Wellness - Концепцию Благополучия. Её можно принимать или отвергать, как любую другую - это добровольное дело каждого. Но обвинять ВСЕХ НАС в том, что мы обманываем людей, тогда как это обвинение основывается на высказывании кучки недоучек, называющих себя гордым словом ДИСТРИБЬЮТОР, нельзя.
Вы совершенно правы, говоря, что каждый из нас обязан говорить "что можно стать таким, если... и даем разъяснения в каком случае и при достижении чего."
По поводу тех, кто ничего не добивается, которых Вы причисляете к большинству, так это, от части, верно. Ведь в мире всего 10% богатых людей. И (по данным на 2000 год) около 37% из них - это те, кто сделал свои миллионы , работая в сетевом маркетинге. Факты - они, знаете ли, вещь упрямая.
Вот теперь подумайте о целесообразности своих злопыханий в адрес МЛМ и МЛМщиков
Цитата SVV
"2 Dr. MLM
Вот о таких людях я плохо отзываюсь. Вы что там на своем сайте за бред понаписали?"
Что именно Вы имеете в виду?
Вы, уважаемый, как тот поп - сначала грешите, потом каятесь...
Вы сами-то сформируйте собственное мнение насчёт МЛМ! Грешно взрослому человеку на слухах выезжать...
Теперь по вопросу разного рода утверждений.
Цитата SVV:
"Зачем писать: "Вы ТОЧНО станете богатым и финансово независимым", как утверждение, что рассматривается новичками как ОБЕЩАНИЕ? Напишите, что можно стать таким, если... и даем разъяснения в каком случае и при достижении чего. И вам и мне известно, что большинство не добивается НИЧЕГО. Об этом не нужно молчать. Когда я учился мои преподы не скрывали от меня возможности пролететь в жизни даже с теми корочками, что я получу после обучения. Именно об этом я говорю все это время."
Ответ : Слова отдельно взятых дистрибьюторов значения не имеют, хотя бы только потому, что беседы они ведут со взрослыми людьми в здравом уме и при светлой памяти. И такой взрослый человек должен отдавать себе отчёт в том, что сказка "По щучьему велению" - это только СКАЗКА. В реальной жизни полноценному зрелому человеку должно быть ясно, что добиться успеха и финансовой независимости можно лишь работая.
Да. Наша МЛМная работа заключается в том, что мы несём людям The Concept Of Wellness - Концепцию Благополучия. Её можно принимать или отвергать, как любую другую - это добровольное дело каждого. Но обвинять ВСЕХ НАС в том, что мы обманываем людей, тогда как это обвинение основывается на высказывании кучки недоучек, называющих себя гордым словом ДИСТРИБЬЮТОР, нельзя.
Вы совершенно правы, говоря, что каждый из нас обязан говорить "что можно стать таким, если... и даем разъяснения в каком случае и при достижении чего."
По поводу тех, кто ничего не добивается, которых Вы причисляете к большинству, так это, от части, верно. Ведь в мире всего 10% богатых людей. И (по данным на 2000 год) около 37% из них - это те, кто сделал свои миллионы , работая в сетевом маркетинге. Факты - они, знаете ли, вещь упрямая.
Вот теперь подумайте о целесообразности своих злопыханий в адрес МЛМ и МЛМщиков
14/12/2002
2 MLMFucker
Мне Вас жаль...
Вы отстали от жизни лет на ...дцать.
Много ли Вы понимаете в международной электронной коммерции?
Приведите хоть одну ссылку на ВАШ СОБСТВЕННЫЙ интернет- проект, который приносит Вам деньги, без вложений в его раскрутку!
Я не думаю, что такой у Вас имеется.
Да и про МЛМ Вы крутовато загнули... Тоже признак отсталости от жизни...
2 MLMFucker
Мне Вас жаль...
Вы отстали от жизни лет на ...дцать.
Много ли Вы понимаете в международной электронной коммерции?
Приведите хоть одну ссылку на ВАШ СОБСТВЕННЫЙ интернет- проект, который приносит Вам деньги, без вложений в его раскрутку!
Я не думаю, что такой у Вас имеется.
Да и про МЛМ Вы крутовато загнули... Тоже признак отсталости от жизни...
15/12/2002
Покажите мне таких придурков, которые ссылаются в Рунете на свои успешные англоязычные проекты? Видимо, Вы больше моего отстали от жизни и не знаете чем это может грозить...
Цитата: "хотя бы только потому, что беседы они ведут со взрослыми людьми в здравом уме и при светлой памяти."
Да, профи-MLM-еры большие спецы в психологии. Что-что, а мозги лоху вы промыть умеете... В вашем бизнесе без этого никуда. Сколько домохозяек Вы уже сделали специалистками в "международной электронной коммерции"? ;-) "Лечите" дальше док, успехов Вам в продаже CEC-сертификатов.
Покажите мне таких придурков, которые ссылаются в Рунете на свои успешные англоязычные проекты? Видимо, Вы больше моего отстали от жизни и не знаете чем это может грозить...
Цитата: "хотя бы только потому, что беседы они ведут со взрослыми людьми в здравом уме и при светлой памяти."
Да, профи-MLM-еры большие спецы в психологии. Что-что, а мозги лоху вы промыть умеете... В вашем бизнесе без этого никуда. Сколько домохозяек Вы уже сделали специалистками в "международной электронной коммерции"? ;-) "Лечите" дальше док, успехов Вам в продаже CEC-сертификатов.
17/12/2002
2 Фотиния
Так кто ж Вас сюда насильно-то тянет?!
МЛМ - это бизнес избранных, сюда приходят по протекции. Случайные люди здесь не задерживаются. Они тут не выживают, так как не знаком им процесс создания человеческих оношений на основе взаимовыгодного сотрудничества, где один богатеет за счёт того, что богатеет другой.
Со мной работают мои друзья. Они же и преуспевают большше других, так как это бизнес единомышленников и соратников.
Как Вы думаете, могу я своему другу предложить участие в плохом предприятии?
2 Фотиния
Так кто ж Вас сюда насильно-то тянет?!
МЛМ - это бизнес избранных, сюда приходят по протекции. Случайные люди здесь не задерживаются. Они тут не выживают, так как не знаком им процесс создания человеческих оношений на основе взаимовыгодного сотрудничества, где один богатеет за счёт того, что богатеет другой.
Со мной работают мои друзья. Они же и преуспевают большше других, так как это бизнес единомышленников и соратников.
Как Вы думаете, могу я своему другу предложить участие в плохом предприятии?
18/12/2002
По поводу избранности сильно сказано! Напоминают свидетелей Иеговы подобные рассуждения. Там тоже "случайные" люди не задерживаются...
Считаю что дискуссия со скрытым поддекстом: "все вы глупцы и слепцы ничего не понимаете, а мы - белая кость, голубая кровь - все знаем и видим дальше вас" не имеет смысла. Такая постановка вопроса изначально ведет в тупик.
По поводу избранности сильно сказано! Напоминают свидетелей Иеговы подобные рассуждения. Там тоже "случайные" люди не задерживаются...
Считаю что дискуссия со скрытым поддекстом: "все вы глупцы и слепцы ничего не понимаете, а мы - белая кость, голубая кровь - все знаем и видим дальше вас" не имеет смысла. Такая постановка вопроса изначально ведет в тупик.
18/12/2002
Ребятушки, MLM, может, и бизнес избранных (с) Dr. MLM, но какие они, эти избранные? Все дело в том, что в большинстве случаев MLM - это способ получить доходы, иногда сверхдоходы ОСНОВАТЕЛЮ пирамиды, а не каким-то там сошкам, продающим Гербалайф, очки и прочую фигню. Сам по себе при правильной организации бизнес достаточно интересен в плане абс. отсутствия контроля со стороны налоговых органов. Давайте по правде, Oriflame и Avon работают по схеме MLM. Тут дело в другом. Самому на этом Заработать (именно Заработать - с большой буквы) невозможно, если (см. выше) вы - не основатель сего предприятия.
И потом. Есть же определенные группы товаров, которые с помощью MLM хрен продашь.
И последнее. "Плохое другу не предложу". А берутся в расчет люди, над которыми оч. серьезно поработали психологи, что будешь думать о миллионах в своих карманах, а на деле если баксов 100 заработаешь - и то благо.
Просто в бизнесе я кручусь давно ой как, и с MLM знаком не понаслышке.
Так что не надо тут доказывать, что это супер. Это не супер. И я, хоть убей, не считаю это серьезным бизнесом.
С другой стороны это и не такое говно, есть в этой идее и некоторые интересные моменты, выжимая которые можно ей отчасти пользоваться.
Вот так вот. :)
Ребятушки, MLM, может, и бизнес избранных (с) Dr. MLM, но какие они, эти избранные? Все дело в том, что в большинстве случаев MLM - это способ получить доходы, иногда сверхдоходы ОСНОВАТЕЛЮ пирамиды, а не каким-то там сошкам, продающим Гербалайф, очки и прочую фигню. Сам по себе при правильной организации бизнес достаточно интересен в плане абс. отсутствия контроля со стороны налоговых органов. Давайте по правде, Oriflame и Avon работают по схеме MLM. Тут дело в другом. Самому на этом Заработать (именно Заработать - с большой буквы) невозможно, если (см. выше) вы - не основатель сего предприятия.
И потом. Есть же определенные группы товаров, которые с помощью MLM хрен продашь.
И последнее. "Плохое другу не предложу". А берутся в расчет люди, над которыми оч. серьезно поработали психологи, что будешь думать о миллионах в своих карманах, а на деле если баксов 100 заработаешь - и то благо.
Просто в бизнесе я кручусь давно ой как, и с MLM знаком не понаслышке.
Так что не надо тут доказывать, что это супер. Это не супер. И я, хоть убей, не считаю это серьезным бизнесом.
С другой стороны это и не такое говно, есть в этой идее и некоторые интересные моменты, выжимая которые можно ей отчасти пользоваться.
Вот так вот. :)
19/12/2002
2 ALL
Сетевой маркетинг в цифрах и фактах
- В мире более 3000 компаний сетевого маркетинга.
- Из них 2000 компаний начали свой бизнес на территории США.
- В Европе около 500 компаний сетевого маркетинга.
- В такой маленькой стране как Малайзия работают 800 компаний МЛМ.
- В России работает более 50 компаний МЛМ.
- Индустрия МЛМ занимает первое место в мире как быстро развивающаяся экономическая система.
- Оборот всех компаний МЛМ составляет 100 млрд. долларов.
- Ежегодно оборот растет на 20-30 процентов.
- Более 20 миллионов человек работает в этом бизнесе профессионально.
- В США 500.000 человек стали миллионерами за счет сетевого маркетинга.
- Ежедневно в мире 60.000 человек становятся дистрибьюторами компаний МЛМ.
- 50 процентов всей продукции и услуг в США проходит через индустрию МЛМ. В Японии эта цифра составляет 90 процентов. Поэтому Япония занимает первое место в мире по развитию индустрии сетевого маркетинга.
- 125 стран мира имеют на своей территории компании сетевого маркетинга.
- В США 15 процентов населения занимаются сетевым маркетингом. В мире эта цифра составляет 2 процента.
- Экономисты США доказали, что в XXI веке 70 процентов всех предприятий мира будут работать с применением концепции сетевого маркетинга.
(С сайта А. Мамедова)
2 ALL
Сетевой маркетинг в цифрах и фактах
- В мире более 3000 компаний сетевого маркетинга.
- Из них 2000 компаний начали свой бизнес на территории США.
- В Европе около 500 компаний сетевого маркетинга.
- В такой маленькой стране как Малайзия работают 800 компаний МЛМ.
- В России работает более 50 компаний МЛМ.
- Индустрия МЛМ занимает первое место в мире как быстро развивающаяся экономическая система.
- Оборот всех компаний МЛМ составляет 100 млрд. долларов.
- Ежегодно оборот растет на 20-30 процентов.
- Более 20 миллионов человек работает в этом бизнесе профессионально.
- В США 500.000 человек стали миллионерами за счет сетевого маркетинга.
- Ежедневно в мире 60.000 человек становятся дистрибьюторами компаний МЛМ.
- 50 процентов всей продукции и услуг в США проходит через индустрию МЛМ. В Японии эта цифра составляет 90 процентов. Поэтому Япония занимает первое место в мире по развитию индустрии сетевого маркетинга.
- 125 стран мира имеют на своей территории компании сетевого маркетинга.
- В США 15 процентов населения занимаются сетевым маркетингом. В мире эта цифра составляет 2 процента.
- Экономисты США доказали, что в XXI веке 70 процентов всех предприятий мира будут работать с применением концепции сетевого маркетинга.
(С сайта А. Мамедова)
19/12/2002
Кирилл это не верные цифры.
Насчёт Японии съезди туда и посмотри не такая уж проблема.
Я прямо на форуме так и спросил Ата
_____
В Японии эта цифра составляет 90 процентов. Поэтому Япония занимает первое место в мире по развитию индустрии сетевого маркетинга.
______
Ата сам сказал, что это опечатка зайди на известный МЛМ форум, посмотри.
В Японии не более 3% в МЛМ индустрии. И отнюдь не первое место у них кстати кто решает кто на каком месте?
Эти цифры один из мифов в МЛМ.
И вот ещё любые цифры особенно цифры Ата Мамедова надо проверять и проверять.
Есть единственные правильные цифры и то они приблизительные надо полагать с 10% погрешностью +/- это цифры на сайте DSA.
Ата свои данные брал из журнала “Аплайн” а там как утверждает твой же президент М. Матаев смотри его реплику на том же форуме что печатают всякую чушь порой ляпнут не подумав что ляпнули.
Именно из – за этих фантазий и складывается плохой имидж о МЛМ.
Кирилл если эти данные используешь то хотя бы не надо на весь инет кричать, а то я подумаю, что ты в МЛМ не разбираешься. Ещё раз прежде чем публиковать что - то особенно слова Ата надо проверять тщательно.
С его слов можно сделать вывод, что Vision компания №1 хотя по товарооборотам она уже далеко не №1. Потом он утверждает, что Vision это не Российская компания, хотя простой запрос в регистрационную палату или в налоговую говорит о том, что это Русская компания с недавних пор, а именно если не соврать с 2000 года.
И много чего другого интересного найдешь, когда начнешь проверять данные Ата.
Теперь просто посчитай.
Если это так
______
- Ежедневно в мире 60.000 человек становятся дистрибьюторами компаний МЛМ.
______
то тогда в месяц.
180 000 человек становятся в месяц дистрибьюторами.
21.600.000 в ГОД
Теперь вопрос сколько человек станет дистрибьюторами за два, три четыре, пять лет?
Эту цифру Ата называл года два назад.
Теперь покалькулируй. Всё понятно? Хватит количество жителей на этой планете лет этак через 20 если учесть что МЛМ уже 50 лет существует?
____
- Экономисты США доказали, что в XXI веке 70 процентов всех предприятий мира будут работать с применением концепции сетевого маркетинга.
____
Кто это экономисты? Их имена или институт научный где они работают и ссылку на официальный материал плиз.
Кирилл я сейчас занимаюсь анализом МЛМ индустрии у меня другие цифры и они совпадают с цифрами DSA но вот подобных глупостей не надо.
Да МЛМ это самая развивающая индустрия ежегодно увеличивает свои объёмы примерно 20% год на год конечно не приходится.
ДА в МЛМ наиболее равные шансы преуспеть для всех.
ДА МЛМ это самый мало рисковый бизнес.
С уважением, Александр Репьев.
Лидер – Ассистент компании NSP
Качество, Сервис, Безупречность.
Кирилл это не верные цифры.
Насчёт Японии съезди туда и посмотри не такая уж проблема.
Я прямо на форуме так и спросил Ата
_____
В Японии эта цифра составляет 90 процентов. Поэтому Япония занимает первое место в мире по развитию индустрии сетевого маркетинга.
______
Ата сам сказал, что это опечатка зайди на известный МЛМ форум, посмотри.
В Японии не более 3% в МЛМ индустрии. И отнюдь не первое место у них кстати кто решает кто на каком месте?
Эти цифры один из мифов в МЛМ.
И вот ещё любые цифры особенно цифры Ата Мамедова надо проверять и проверять.
Есть единственные правильные цифры и то они приблизительные надо полагать с 10% погрешностью +/- это цифры на сайте DSA.
Ата свои данные брал из журнала “Аплайн” а там как утверждает твой же президент М. Матаев смотри его реплику на том же форуме что печатают всякую чушь порой ляпнут не подумав что ляпнули.
Именно из – за этих фантазий и складывается плохой имидж о МЛМ.
Кирилл если эти данные используешь то хотя бы не надо на весь инет кричать, а то я подумаю, что ты в МЛМ не разбираешься. Ещё раз прежде чем публиковать что - то особенно слова Ата надо проверять тщательно.
С его слов можно сделать вывод, что Vision компания №1 хотя по товарооборотам она уже далеко не №1. Потом он утверждает, что Vision это не Российская компания, хотя простой запрос в регистрационную палату или в налоговую говорит о том, что это Русская компания с недавних пор, а именно если не соврать с 2000 года.
И много чего другого интересного найдешь, когда начнешь проверять данные Ата.
Теперь просто посчитай.
Если это так
______
- Ежедневно в мире 60.000 человек становятся дистрибьюторами компаний МЛМ.
______
то тогда в месяц.
180 000 человек становятся в месяц дистрибьюторами.
21.600.000 в ГОД
Теперь вопрос сколько человек станет дистрибьюторами за два, три четыре, пять лет?
Эту цифру Ата называл года два назад.
Теперь покалькулируй. Всё понятно? Хватит количество жителей на этой планете лет этак через 20 если учесть что МЛМ уже 50 лет существует?
____
- Экономисты США доказали, что в XXI веке 70 процентов всех предприятий мира будут работать с применением концепции сетевого маркетинга.
____
Кто это экономисты? Их имена или институт научный где они работают и ссылку на официальный материал плиз.
Кирилл я сейчас занимаюсь анализом МЛМ индустрии у меня другие цифры и они совпадают с цифрами DSA но вот подобных глупостей не надо.
Да МЛМ это самая развивающая индустрия ежегодно увеличивает свои объёмы примерно 20% год на год конечно не приходится.
ДА в МЛМ наиболее равные шансы преуспеть для всех.
ДА МЛМ это самый мало рисковый бизнес.
С уважением, Александр Репьев.
Лидер – Ассистент компании NSP
Качество, Сервис, Безупречность.
19/12/2002
Добавлю не много
- В мире более 3000 компаний сетевого маркетинга.
- Из них 2000 компаний начали свой бизнес на территории США
Это верные цифры
- В Европе около 500 компаний сетевого маркетинга.
Не проверял.
- В России работает более 50 компаний МЛМ.
Устарели цифры сейчас в России около 200 чуть больше.
- Оборот всех компаний МЛМ составляет 100 млрд. долларов.
Загляни на сайт DSA
И увидишь
Estimated 2000 U.S. Retail Sales: $25.57 Billion
(надо переводить?)
- В США 500.000 человек стали миллионерами за счет сетевого маркетинга.
Не верю! Приведи список поимённо раз их считали то список есть.
- В США 15 процентов населения занимаются сетевым маркетингом. В мире эта цифра составляет 2 процента.
Опять на DSA http://www.dsa.org/research/numbers.htm
Тут другие цифры
С уважением, Александр Репьев.
Лидер – Ассистент компании NSP
Качество, Сервис, Безупречность.
Добавлю не много
- В мире более 3000 компаний сетевого маркетинга.
- Из них 2000 компаний начали свой бизнес на территории США
Это верные цифры
- В Европе около 500 компаний сетевого маркетинга.
Не проверял.
- В России работает более 50 компаний МЛМ.
Устарели цифры сейчас в России около 200 чуть больше.
- Оборот всех компаний МЛМ составляет 100 млрд. долларов.
Загляни на сайт DSA
И увидишь
Estimated 2000 U.S. Retail Sales: $25.57 Billion
(надо переводить?)
- В США 500.000 человек стали миллионерами за счет сетевого маркетинга.
Не верю! Приведи список поимённо раз их считали то список есть.
- В США 15 процентов населения занимаются сетевым маркетингом. В мире эта цифра составляет 2 процента.
Опять на DSA http://www.dsa.org/research/numbers.htm
Тут другие цифры
С уважением, Александр Репьев.
Лидер – Ассистент компании NSP
Качество, Сервис, Безупречность.
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