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Честно ли?
02/11/2002
Нам с Запада навязывают, что главное деньги, а все остальное, в том числе и совесть - не важно.
А МЛМ - кроме всего, прочего - это бизнес на родственников. Уж лучше бы помощи прямо у родственников попросили.
Мне одна знакомая, которая косметику продавала, рассказывала, что многие богатые ее подружки покупали ее косметику просто чтобы ей помочь. Из жалости. Бегает же человек.
Ее тьоже приписать к успешным МЛМщикам?
Ю.
Нам с Запада навязывают, что главное деньги, а все остальное, в том числе и совесть - не важно.
А МЛМ - кроме всего, прочего - это бизнес на родственников. Уж лучше бы помощи прямо у родственников попросили.
Мне одна знакомая, которая косметику продавала, рассказывала, что многие богатые ее подружки покупали ее косметику просто чтобы ей помочь. Из жалости. Бегает же человек.
Ее тьоже приписать к успешным МЛМщикам?
Ю.
10/11/2002
Gloryon - та еще пирамида. И в ней все замаскировано, что представляет из себя обычную кадровую пирамиду. Юридические услуги и консультации - чушь. За те же деньги я могу получить _персональную_ консультацию у юриста. Страхование - обычная перепродажа чужих товаров. Товары - копеечная себестоимость и высокая конечная цена вкупе с низким качеством. Виртуальные продукты - школьники пишут серверное ПО более высокого качества. По глупости, я повелся на обещания некой Н. Федосенко, которая со своего сайта заманчиво обещала открытие мне новых возможностей в жизни. В итоге, кинули меня на 60 баксов. А когда я высказал свое возмущение рекламируемыми на ее сайте товарами в форуме, то меня просто выкинули оттуда и заблокировали IP (будто я с другого не могу зайти). Она же предлагала мне ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ бизнесу в какой-то там виртуальной школе бизнеса - кидалово номер два. А вот как работает эта девица я Вам расскажу. Сам не понял, как втянулся. Началось с подписки на совершенно безобидную рассылку идей бизнеса и покупки сборника этих идей. На ЕА я за 20 центов!! купил сборник идей этой самой Н.Ф. у нее же, которые оказывается были выложены везде бесплатно. На сайте автора начинается обработка клиента до победного конца. В ход идет все. И компромат с грязью на конкурентов, и убеждения в том, как выгодно работать на себя и тому подобная чушь. Через два-три посещения человек полностью заворожен и готов расставаться с более крупными суммами. Трезвеешь потом, когда все заплачено и назад ничего не вернешь. Так что не ведитесь народ ни на какие маркетыру (которые еще несколько месяцев назад были просто финансовой пирамидой, а теперь вдруг рекламные брокеры), ни на какие Глорионы и обещания получить большие деньги в МЛМ. Будьте умнее! Готов продолжить обсуждение.
Gloryon - та еще пирамида. И в ней все замаскировано, что представляет из себя обычную кадровую пирамиду. Юридические услуги и консультации - чушь. За те же деньги я могу получить _персональную_ консультацию у юриста. Страхование - обычная перепродажа чужих товаров. Товары - копеечная себестоимость и высокая конечная цена вкупе с низким качеством. Виртуальные продукты - школьники пишут серверное ПО более высокого качества. По глупости, я повелся на обещания некой Н. Федосенко, которая со своего сайта заманчиво обещала открытие мне новых возможностей в жизни. В итоге, кинули меня на 60 баксов. А когда я высказал свое возмущение рекламируемыми на ее сайте товарами в форуме, то меня просто выкинули оттуда и заблокировали IP (будто я с другого не могу зайти). Она же предлагала мне ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ бизнесу в какой-то там виртуальной школе бизнеса - кидалово номер два. А вот как работает эта девица я Вам расскажу. Сам не понял, как втянулся. Началось с подписки на совершенно безобидную рассылку идей бизнеса и покупки сборника этих идей. На ЕА я за 20 центов!! купил сборник идей этой самой Н.Ф. у нее же, которые оказывается были выложены везде бесплатно. На сайте автора начинается обработка клиента до победного конца. В ход идет все. И компромат с грязью на конкурентов, и убеждения в том, как выгодно работать на себя и тому подобная чушь. Через два-три посещения человек полностью заворожен и готов расставаться с более крупными суммами. Трезвеешь потом, когда все заплачено и назад ничего не вернешь. Так что не ведитесь народ ни на какие маркетыру (которые еще несколько месяцев назад были просто финансовой пирамидой, а теперь вдруг рекламные брокеры), ни на какие Глорионы и обещания получить большие деньги в МЛМ. Будьте умнее! Готов продолжить обсуждение.
13/11/2002
Господа! Если Вы так ненавидите Мы-Лы-Мы,Это не говорит о том, что эта структура не работает.Есть конечно и негативные стороны этого бизнеса, когда неродивые дистрибьюторы используют эту систему только для личной быстрой наживы - от этого не уйдешь. По поводу Глориона - говорить о е-коммерции, с его стороны - глупо.
Господа! Если Вы так ненавидите Мы-Лы-Мы,Это не говорит о том, что эта структура не работает.Есть конечно и негативные стороны этого бизнеса, когда неродивые дистрибьюторы используют эту систему только для личной быстрой наживы - от этого не уйдешь. По поводу Глориона - говорить о е-коммерции, с его стороны - глупо.
13/11/2002
Для svv
Цитирую:"Товары - копеечная себестоимость и высокая конечная цена вкупе с низким качеством" Во-первых, реальное соотношение себестоимости, розничной цены и качества в огромном количестве товаров покажется "несправедливым" с точки зрения пресловутого Совка. Но на этом основании никто не митингует о глобальности пороков традиционной системы распределения производитель-оптовик-…-розница. Просто в магазине никто не покупает такой товар. Конкуренция, однако. Во-вторых, и это главное: почему сначала не попробовать самому тот товар, на котором ты сам решил хорошо заработать, а правильнее сказать – резко обогатиться? Ведь по всем канонам сетевого маркетинга дистрибьютор обязан сам употреблять свой товар регулярно!
Идем дальше. "…за 20 центов!! купил сборник идей … у нее же, которые, оказывается, были выложены везде бесплатно". Во-первых, если svv не знает, то "сообщаю", что поиск нужной информации всегда чего-то стоит. И, кроме того, разумный человек понимает, что всегда должен оценивать, что именно ему обойдется дороже: найти или купить информацию про то, пока сам не знаю что, или самому изобретать это самый неизвестный велосипед. А тут за 20 центов купить идеи бизнеса, которые его легко и быстро обогатят, а потом кричать на весь мир "Караул! Злодеи ограбили!". А ведь человек оценил в 20 центов набор свежих и продуктивных идей, до которых сам и не надеется додуматься! Фантастика.
Еще цитата: "как выгодно работать на себя и тому подобная чушь" – что-то сдается мне, что ни один из посетителей этого и других подобных сайтов это чушью не считает. И не думаю, что svv не был с этим согласен. А может он теперь считает, что выгоднее всего работать на других?
И особенно вдохновляет заключительный призыв: "Будьте умнее!"
Интересно, сам автор собирается ему следовать?
И не надо мне говорить "будьте добрее". Ведь это из-за таких неудавшихся любителей быстрого обогащения, не успевающих и не желающих подумать перед тем, как во что-то ввязываться, а потом истошно кричащих о своих "выстраданных обобщениях", еще не одна вполне нормальная схема будет ассоциироваться у неосведомленных с жульничеством. А оно, к сожалению, встречается во всем, что делают люди.
Кстати, чтобы сразу снять вопросы и обвинения в свой адрес. Мой хороший приятель уже четвертый год очень успешно работает по системе сетевого маркетинга, и меня все это время регулярно приглашает заработать. Но не судьба – мне интереснее другие вещи. Но все это время я и моя семья регулярно пользуемся продукцией, которую продвигает этот приятель. Это лечебные крема, эфирные масла и т.п. из Швейцарии. Специально не называю ни сетевую компанию, ни производителя.
Для svv
Цитирую:"Товары - копеечная себестоимость и высокая конечная цена вкупе с низким качеством" Во-первых, реальное соотношение себестоимости, розничной цены и качества в огромном количестве товаров покажется "несправедливым" с точки зрения пресловутого Совка. Но на этом основании никто не митингует о глобальности пороков традиционной системы распределения производитель-оптовик-…-розница. Просто в магазине никто не покупает такой товар. Конкуренция, однако. Во-вторых, и это главное: почему сначала не попробовать самому тот товар, на котором ты сам решил хорошо заработать, а правильнее сказать – резко обогатиться? Ведь по всем канонам сетевого маркетинга дистрибьютор обязан сам употреблять свой товар регулярно!
Идем дальше. "…за 20 центов!! купил сборник идей … у нее же, которые, оказывается, были выложены везде бесплатно". Во-первых, если svv не знает, то "сообщаю", что поиск нужной информации всегда чего-то стоит. И, кроме того, разумный человек понимает, что всегда должен оценивать, что именно ему обойдется дороже: найти или купить информацию про то, пока сам не знаю что, или самому изобретать это самый неизвестный велосипед. А тут за 20 центов купить идеи бизнеса, которые его легко и быстро обогатят, а потом кричать на весь мир "Караул! Злодеи ограбили!". А ведь человек оценил в 20 центов набор свежих и продуктивных идей, до которых сам и не надеется додуматься! Фантастика.
Еще цитата: "как выгодно работать на себя и тому подобная чушь" – что-то сдается мне, что ни один из посетителей этого и других подобных сайтов это чушью не считает. И не думаю, что svv не был с этим согласен. А может он теперь считает, что выгоднее всего работать на других?
И особенно вдохновляет заключительный призыв: "Будьте умнее!"
Интересно, сам автор собирается ему следовать?
И не надо мне говорить "будьте добрее". Ведь это из-за таких неудавшихся любителей быстрого обогащения, не успевающих и не желающих подумать перед тем, как во что-то ввязываться, а потом истошно кричащих о своих "выстраданных обобщениях", еще не одна вполне нормальная схема будет ассоциироваться у неосведомленных с жульничеством. А оно, к сожалению, встречается во всем, что делают люди.
Кстати, чтобы сразу снять вопросы и обвинения в свой адрес. Мой хороший приятель уже четвертый год очень успешно работает по системе сетевого маркетинга, и меня все это время регулярно приглашает заработать. Но не судьба – мне интереснее другие вещи. Но все это время я и моя семья регулярно пользуемся продукцией, которую продвигает этот приятель. Это лечебные крема, эфирные масла и т.п. из Швейцарии. Специально не называю ни сетевую компанию, ни производителя.
13/11/2002
Цитирую SVV: "Gloryon - та еще пирамида. И в ней все замаскировано, что представляет из себя обычную кадровую пирамиду." - хорошо, что не финансовую. А кадровые пирамиды - везде и всегда. Найдите хоть одно предприятие, где было бы несколько генеральных директоров или президентов. Интересно, как управлять предприятием, если решение одного директора может отменить другой? Вот что пишет Глорион в ответ на подобные высказывания: "Вы можете себе представить, сколько получает рабочий на заводе? аА сколько получает, хотя бы примерно, генеральный директор этого завода? И еще один вопрос - есть ли у рабочего хоть какие-то шансы приблизиться к заработкам директора? И будет ли директор, даже самый прогрессивный, делать все, чтобы шанс у рабочего появился? Задайте себе те же вопросы относительно продавца и владельца магазина. Про кассира и президента банка.
Не надо бояться слова "пирамида", потому что вся жизнь социума - большая пирамида: наверху правительство, внизу народ. Вопрос только в одном: какие у меня есть шансы подняться по этой пирамиде? Насколько те, кто наверху, заинтересованы в этом? А сетевой маркетинг дает такой шанс. Здесь те, кто наверху, всегда заинтересованы в продвижении нижних, таковы законы функционирования механизма. Потому и называют сетевой бизнес экономическим чудом.
Разобраться профессиональная это МЛМ-компания или финансовая пирамида довольно просто: финансовые пирамиды "торгуют воздухом", чем торгуем мы (Глорион) - вы легко увидите в нашем виртуальном магазине (www.gloryon.com). Мы открыты, доступны, проверяемы, сертифицированы и налогооблагаемы." И еще: - "мы не волшебники от бизнеса, и не предлагаем миллионы за ненеделю. Мы предлагаем дело, которое приносит деньги, и учим делать его профессионально."
SVV: "Юридические услуги и консультации - чушь. За те же деньги я могу получить _персональную_ консультацию у юриста." - обратитесь к любому адвокату Московкой городской коллегии адвокатов за письменной консультацией и кричите "караул - грабят", только громче! А потом объявите на форуме, что они жулики и у них "копееечная себестоимость и низкое качество". А кто вам поверит?
"Виртуальные продукты - школьники пишут серверное ПО более высокого качества." - попробуйте сделать (я не говорю лучше) - подобное, а потом говорите об этом.
"Она же предлагала мне ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ бизнесу в какой-то там виртуальной школе бизнеса - кидалово номер два." - работаю в сетевом маркетинге несколько лет (с перерывом). И все это время - учусь. И не только у более успешных коллег, а и у новичков, людей, которых сам приглашаю в бизнес. А вы, SVV, прошли обучение, или вы всезнайка? И в чем "кидалово номер 2"? В том, что учиться надо?
"И компромат с грязью на конкурентов, и убеждения в том, как выгодно работать на себя и тому подобная чушь." - поливать грязью конкурентов - это очень плохо, согласен. А то, что написали вы, это комплимент? Я много лет занимаюсь бизнесом и ни разу! (с 1986 года) не работал на кого либо или на государство! И никто меня не переубедит, что это плохо. Интересно, чего достиг SVV за свою жизнь?
А вообще, более идиотского и несуразного высказывания, чем у SVV еще не встречал.
Цитирую SVV: "Gloryon - та еще пирамида. И в ней все замаскировано, что представляет из себя обычную кадровую пирамиду." - хорошо, что не финансовую. А кадровые пирамиды - везде и всегда. Найдите хоть одно предприятие, где было бы несколько генеральных директоров или президентов. Интересно, как управлять предприятием, если решение одного директора может отменить другой? Вот что пишет Глорион в ответ на подобные высказывания: "Вы можете себе представить, сколько получает рабочий на заводе? аА сколько получает, хотя бы примерно, генеральный директор этого завода? И еще один вопрос - есть ли у рабочего хоть какие-то шансы приблизиться к заработкам директора? И будет ли директор, даже самый прогрессивный, делать все, чтобы шанс у рабочего появился? Задайте себе те же вопросы относительно продавца и владельца магазина. Про кассира и президента банка.
Не надо бояться слова "пирамида", потому что вся жизнь социума - большая пирамида: наверху правительство, внизу народ. Вопрос только в одном: какие у меня есть шансы подняться по этой пирамиде? Насколько те, кто наверху, заинтересованы в этом? А сетевой маркетинг дает такой шанс. Здесь те, кто наверху, всегда заинтересованы в продвижении нижних, таковы законы функционирования механизма. Потому и называют сетевой бизнес экономическим чудом.
Разобраться профессиональная это МЛМ-компания или финансовая пирамида довольно просто: финансовые пирамиды "торгуют воздухом", чем торгуем мы (Глорион) - вы легко увидите в нашем виртуальном магазине (www.gloryon.com). Мы открыты, доступны, проверяемы, сертифицированы и налогооблагаемы." И еще: - "мы не волшебники от бизнеса, и не предлагаем миллионы за ненеделю. Мы предлагаем дело, которое приносит деньги, и учим делать его профессионально."
SVV: "Юридические услуги и консультации - чушь. За те же деньги я могу получить _персональную_ консультацию у юриста." - обратитесь к любому адвокату Московкой городской коллегии адвокатов за письменной консультацией и кричите "караул - грабят", только громче! А потом объявите на форуме, что они жулики и у них "копееечная себестоимость и низкое качество". А кто вам поверит?
"Виртуальные продукты - школьники пишут серверное ПО более высокого качества." - попробуйте сделать (я не говорю лучше) - подобное, а потом говорите об этом.
"Она же предлагала мне ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ бизнесу в какой-то там виртуальной школе бизнеса - кидалово номер два." - работаю в сетевом маркетинге несколько лет (с перерывом). И все это время - учусь. И не только у более успешных коллег, а и у новичков, людей, которых сам приглашаю в бизнес. А вы, SVV, прошли обучение, или вы всезнайка? И в чем "кидалово номер 2"? В том, что учиться надо?
"И компромат с грязью на конкурентов, и убеждения в том, как выгодно работать на себя и тому подобная чушь." - поливать грязью конкурентов - это очень плохо, согласен. А то, что написали вы, это комплимент? Я много лет занимаюсь бизнесом и ни разу! (с 1986 года) не работал на кого либо или на государство! И никто меня не переубедит, что это плохо. Интересно, чего достиг SVV за свою жизнь?
А вообще, более идиотского и несуразного высказывания, чем у SVV еще не встречал.
13/11/2002
1. Не надо считать меня идиотом или лопушком в жизни. Без каких-либо МЛМ и обмана людей я добился многого. Моя профессия и зарплата позволяют создать свой бизнес. Помощи в этом я ожидал от вышеуказанных "удачливых бизнесменов" и некоторых сайтов. Но не получил - был обманут. Всего в своей жизни я достиг и заработал сам своим трудом, а не лазая в чужие карманы. А вот вы в старости сами задумаетесь, что Вы сделали в своей жизни и поймете, что обманули очень много людей. Бог может простит, но совесть замучает...
2. Сборник идей Федосенко - всего лишь завеса, за которой скрывается главное - мошенничество. И этот сборник ничего не стоит и не несет какой либо полезной информации. Например, о том как открыть видеопрокат знает каждый. Я не видел в этих идеях обоснования и планирования. Пустые разговоры, затеваемые с целью подвести человека к началу выманивания денег через глорион или другие конторы "Рога и копыта".
Вы не понимаете в чем кидалово номер два? В том что предлагаемое обучение даже не полноценный курс, а просто набор статей. И никакое это не образование. Чтение и изучение основ менеджмента не сделает человека бизнесменом. Вы пудрите мохги нормальным людям, а они в надежде нормально жить, выкладывают Вам последние деньги.
3. Юридические консультации глориона. Обращался к адвокатам и не раз. Всегда консультации были дешевле и несли больше полезной информации, которая давалась не "в общем", а по специфике.
4. Серверное ПО глориона. Даже и не нужно делать. ПО такого уровня можно скачать бесплатно. Оно рассчитано на тех, кто не сталкивался с коммерцией в сети и сайтостроительством.
Цитирую: "Мы открыты, доступны, проверяемы, сертифицированы и налогооблагаемы." И еще: - "мы не волшебники от бизнеса, и не предлагаем миллионы за ненеделю. Мы предлагаем дело, которое приносит деньги, и учим делать его профессионально."
Вы открыты... - все открыты, все профессиональные кидальщики доступны, все имеют какие-то сертификаты от которых толку никакого, проверяемы тоже все и уж тем более все платят налоги. Только все это не означает, что вы не кидаете людей. Кидаете ловко, тонко и законно! Но Вы врете и гореть в аду.
И вот Вам еще пример от Игоря Зубкова. http://www.igorzubkov.com/education/e_menegment.html - Бизнес-школа по подготовке Консультантов по Е-менеджменту и маркетингу. Это что не обман? Это экономическое образование? Я могу видеть документы об аккредитации обучающей программы и лицензию Министерства образования? Я получу документ, подтверждающий мои знания, который будет котироваться?
Все пишут, что их фирмы не финансовые пирамиды. Лапша на уши и не более того. Просто есть те кто маскирует финансовую или кадровую пирамиду, а есть кто не маскирует. Но все это одно и то же.
Умные люди! Вы еще остались? Сейчас в этот форум нагрянут профи-шарлатаны, которые пытаются Вас надуть на каждом шагу и начнут оправдываться всеми правдами и неправдами. НЕ ВЕРЬТЕ ЭТИМ КИДАЛАМ! Помните, эти люди пойдут на все, чтобы ограбить Вас.
Вот список кидал: Gloryon, Zibicom, Natla, Join2Day, МФКПЕРСПЕКТИВА, Marketru, Real-you и несколько еще (огромный список). Вы сами определите, если посмотрите на наличие обязательных взносов или какой-либо оплаты. Никогда не покупайте никаких способов заработать деньги. Такие продавцы только и умеют зарабатывать на кидалове. За всеми такими проектами скрывается только обман.
Все эти кидалы забрасывают друг друга чернью, чтобы оторвать кусок побольше и перевербовать доверчивых людей. Но это не значит, что они говорят правду. Просто антиреклама в их стиле. И Вы увидите, что сейчас начнется... Все будут отмазываться от этого и говорить, что не имеют отношения к друг другу и совсем не такие, как их конкуренты. Они даже никогда не смогут объединиться:-)))
И еще, неуважаемые господа, считайте меня кем угодно, но помните - моя совесть чиста, в отличие от Вашей!
Надеюсь администрация форума не удалит это сообщение.
1. Не надо считать меня идиотом или лопушком в жизни. Без каких-либо МЛМ и обмана людей я добился многого. Моя профессия и зарплата позволяют создать свой бизнес. Помощи в этом я ожидал от вышеуказанных "удачливых бизнесменов" и некоторых сайтов. Но не получил - был обманут. Всего в своей жизни я достиг и заработал сам своим трудом, а не лазая в чужие карманы. А вот вы в старости сами задумаетесь, что Вы сделали в своей жизни и поймете, что обманули очень много людей. Бог может простит, но совесть замучает...
2. Сборник идей Федосенко - всего лишь завеса, за которой скрывается главное - мошенничество. И этот сборник ничего не стоит и не несет какой либо полезной информации. Например, о том как открыть видеопрокат знает каждый. Я не видел в этих идеях обоснования и планирования. Пустые разговоры, затеваемые с целью подвести человека к началу выманивания денег через глорион или другие конторы "Рога и копыта".
Вы не понимаете в чем кидалово номер два? В том что предлагаемое обучение даже не полноценный курс, а просто набор статей. И никакое это не образование. Чтение и изучение основ менеджмента не сделает человека бизнесменом. Вы пудрите мохги нормальным людям, а они в надежде нормально жить, выкладывают Вам последние деньги.
3. Юридические консультации глориона. Обращался к адвокатам и не раз. Всегда консультации были дешевле и несли больше полезной информации, которая давалась не "в общем", а по специфике.
4. Серверное ПО глориона. Даже и не нужно делать. ПО такого уровня можно скачать бесплатно. Оно рассчитано на тех, кто не сталкивался с коммерцией в сети и сайтостроительством.
Цитирую: "Мы открыты, доступны, проверяемы, сертифицированы и налогооблагаемы." И еще: - "мы не волшебники от бизнеса, и не предлагаем миллионы за ненеделю. Мы предлагаем дело, которое приносит деньги, и учим делать его профессионально."
Вы открыты... - все открыты, все профессиональные кидальщики доступны, все имеют какие-то сертификаты от которых толку никакого, проверяемы тоже все и уж тем более все платят налоги. Только все это не означает, что вы не кидаете людей. Кидаете ловко, тонко и законно! Но Вы врете и гореть в аду.
И вот Вам еще пример от Игоря Зубкова. http://www.igorzubkov.com/education/e_menegment.html - Бизнес-школа по подготовке Консультантов по Е-менеджменту и маркетингу. Это что не обман? Это экономическое образование? Я могу видеть документы об аккредитации обучающей программы и лицензию Министерства образования? Я получу документ, подтверждающий мои знания, который будет котироваться?
Все пишут, что их фирмы не финансовые пирамиды. Лапша на уши и не более того. Просто есть те кто маскирует финансовую или кадровую пирамиду, а есть кто не маскирует. Но все это одно и то же.
Умные люди! Вы еще остались? Сейчас в этот форум нагрянут профи-шарлатаны, которые пытаются Вас надуть на каждом шагу и начнут оправдываться всеми правдами и неправдами. НЕ ВЕРЬТЕ ЭТИМ КИДАЛАМ! Помните, эти люди пойдут на все, чтобы ограбить Вас.
Вот список кидал: Gloryon, Zibicom, Natla, Join2Day, МФКПЕРСПЕКТИВА, Marketru, Real-you и несколько еще (огромный список). Вы сами определите, если посмотрите на наличие обязательных взносов или какой-либо оплаты. Никогда не покупайте никаких способов заработать деньги. Такие продавцы только и умеют зарабатывать на кидалове. За всеми такими проектами скрывается только обман.
Все эти кидалы забрасывают друг друга чернью, чтобы оторвать кусок побольше и перевербовать доверчивых людей. Но это не значит, что они говорят правду. Просто антиреклама в их стиле. И Вы увидите, что сейчас начнется... Все будут отмазываться от этого и говорить, что не имеют отношения к друг другу и совсем не такие, как их конкуренты. Они даже никогда не смогут объединиться:-)))
И еще, неуважаемые господа, считайте меня кем угодно, но помните - моя совесть чиста, в отличие от Вашей!
Надеюсь администрация форума не удалит это сообщение.
14/11/2002
Уважаемый скептик, на форумах принято оставлять хотя бы какой-нибудь мейл для контакта! Если Ваша совесть чиста, в отличие от совестей млм-щиков, во-первых - откройте личико, во-вторых: а что ВЫ можете предложить как альтернативу?
Сайт Федосенко рассчитан на тех, кто только НАЧИНАЕТ знакомство с идеями домашнего бизнеса. Почему же, о многоопытный и совестливый, Вы отправились получать за 20 центов идеи бизнеса для домашних хозяек? - если, с Ваших же слов, достаточно успешны? Или Ваши доходы не позволяют потратить на обучающие материалы более 20 центов? :)))
А то пока, кроме брызгания слюной, Вы здесь никаких аргументов не показали :))
Уважаемый скептик, на форумах принято оставлять хотя бы какой-нибудь мейл для контакта! Если Ваша совесть чиста, в отличие от совестей млм-щиков, во-первых - откройте личико, во-вторых: а что ВЫ можете предложить как альтернативу?
Сайт Федосенко рассчитан на тех, кто только НАЧИНАЕТ знакомство с идеями домашнего бизнеса. Почему же, о многоопытный и совестливый, Вы отправились получать за 20 центов идеи бизнеса для домашних хозяек? - если, с Ваших же слов, достаточно успешны? Или Ваши доходы не позволяют потратить на обучающие материалы более 20 центов? :)))
А то пока, кроме брызгания слюной, Вы здесь никаких аргументов не показали :))
16/11/2002
Цитирую: "Ваша совесть чиста, в отличие от совестей млм-щиков, во-первых - откройте личико, во-вторых: а что ВЫ можете предложить как альтернативу?"
RE: Во-первых, Вы мне не указывайте. Оставаться инкогнито или нет - мое личное дело. И мне сложно представить, что может дать публикация моего email, кроме СПАМА на него. Или хотите видеть мой паспорт? Во-вторых, предлагаю Вам альтернативу - перестаньте дурить народ и займитесь чем-нибудь честным и полезным для общества.
Цитирую: "Почему же, о многоопытный и совестливый, Вы отправились получать за 20 центов идеи бизнеса для домашних хозяек?"
RE: Подумал, что это актуальная информация, а не тупой список: "можно делать то-то и то-то, а еще то-то и то-то...". И сайт этот расчитан не на начинающих предпринимателей, а на начинающих лохов. Мне нужны были наработки или хотя бы подробное описания видов бизнеса со слов тех, кто им занимался. Например, сколько надо потратить времени и средств на раскрутку, какой потенциал того или иного бизнеса, его перспективы, тонкости и т. д. Мне что десять раз одно и то же писать и объяснять каждому?
Цитирую: "Или Ваши доходы не позволяют потратить на обучающие материалы более 20 центов?"
RE: Позволяют и много больше потратить. Только это никакие не обучающие материалы и дело не в потраченных центах. Такие вещи мне как-то присылали почтой кидальщики. Вот пример лозунга: "Хотите зарабатывать не выходя из дома..? Заплатите и все будет." - знакомы, наверное :-) Насчет ценности получаемых знаний я уже писал выше.
И последнее, я привел достаточно аргументов, чтобы убедить людей в бестолковости иметь дела с такими как Вы. А вот Вы, кроме жалких попыток личных насмешек надо мной, не привели ни одного.
МЛМ - прежде всего СТРАТЕГИЯ ПРОДАЖ, а не метод навариваться на новичках. И именно такие люди как Вы и подобные Вам обоср... все основы данного вида стратегии и маркетинговой политики. Я прекрасно знаю, что такое МЛМ и, скорее всего, лучше Вас. И не надо считать себя МЛМ-щиком. Вы - мошенник и в МЛМ оперируете желаниями людей добиться стабильности в жизни и высокого благосостояния, чего дать им не можете. И уж тем более этого не может дать ваш Глорион и иже с ними - горстка мошенников, прикрывших позорным товаром свою пирамидальную преступную сущность.
Цитирую: "Ваша совесть чиста, в отличие от совестей млм-щиков, во-первых - откройте личико, во-вторых: а что ВЫ можете предложить как альтернативу?"
RE: Во-первых, Вы мне не указывайте. Оставаться инкогнито или нет - мое личное дело. И мне сложно представить, что может дать публикация моего email, кроме СПАМА на него. Или хотите видеть мой паспорт? Во-вторых, предлагаю Вам альтернативу - перестаньте дурить народ и займитесь чем-нибудь честным и полезным для общества.
Цитирую: "Почему же, о многоопытный и совестливый, Вы отправились получать за 20 центов идеи бизнеса для домашних хозяек?"
RE: Подумал, что это актуальная информация, а не тупой список: "можно делать то-то и то-то, а еще то-то и то-то...". И сайт этот расчитан не на начинающих предпринимателей, а на начинающих лохов. Мне нужны были наработки или хотя бы подробное описания видов бизнеса со слов тех, кто им занимался. Например, сколько надо потратить времени и средств на раскрутку, какой потенциал того или иного бизнеса, его перспективы, тонкости и т. д. Мне что десять раз одно и то же писать и объяснять каждому?
Цитирую: "Или Ваши доходы не позволяют потратить на обучающие материалы более 20 центов?"
RE: Позволяют и много больше потратить. Только это никакие не обучающие материалы и дело не в потраченных центах. Такие вещи мне как-то присылали почтой кидальщики. Вот пример лозунга: "Хотите зарабатывать не выходя из дома..? Заплатите и все будет." - знакомы, наверное :-) Насчет ценности получаемых знаний я уже писал выше.
И последнее, я привел достаточно аргументов, чтобы убедить людей в бестолковости иметь дела с такими как Вы. А вот Вы, кроме жалких попыток личных насмешек надо мной, не привели ни одного.
МЛМ - прежде всего СТРАТЕГИЯ ПРОДАЖ, а не метод навариваться на новичках. И именно такие люди как Вы и подобные Вам обоср... все основы данного вида стратегии и маркетинговой политики. Я прекрасно знаю, что такое МЛМ и, скорее всего, лучше Вас. И не надо считать себя МЛМ-щиком. Вы - мошенник и в МЛМ оперируете желаниями людей добиться стабильности в жизни и высокого благосостояния, чего дать им не можете. И уж тем более этого не может дать ваш Глорион и иже с ними - горстка мошенников, прикрывших позорным товаром свою пирамидальную преступную сущность.
17/11/2002
Вижу страсти разгорелись в этой теме. И по моему высказыванию выше, тоже проехались. Проехались, но совсем без всякой логики.
Поэтому хочу обратиться к основному тезису своего поста.
"Все кто в это начинают играть, используя принципы MLM, на самом деле бросаются строить финансовую пирамиду. Очень она эффективна для организаторов. Один из основных критериев, которые я признаю для того, чтобы определить финансовую пирамиду - начальные взносы. Они складываются в огромные суммы для организаторов, особенно при интернет-пирамидах. Для каждого вступающего это мизер, за который он покупает право попробовать. Для организаторов - основная цель. Тем кто стоит у начала совсем не нужны многие поколения дистрибюторов. Им нужно много людей в первом поколении. Если получаются где-то и следующие поколения, еще лучше. Истинный MLM не подразумевает обязательного начального взноса или обязательной закупки для личного пользования. В основу истинной MLM должна быть положена личная работа вступающего и уникальный, не доступный другим путем, товар."
Хотелось бы поговорить именно об этом. Возможно ли применение принципов MLM без вступительного взноса и усиленного употребления купленного тобой товара?
Можно ли считать требование начального взноса, независимо от суммы, признаком финансовой пирамиды, которая призвана решить материальные проблемы организаторов, а не действительное распространение товара (материального, информационного и пр.)?
Вижу страсти разгорелись в этой теме. И по моему высказыванию выше, тоже проехались. Проехались, но совсем без всякой логики.
Поэтому хочу обратиться к основному тезису своего поста.
"Все кто в это начинают играть, используя принципы MLM, на самом деле бросаются строить финансовую пирамиду. Очень она эффективна для организаторов. Один из основных критериев, которые я признаю для того, чтобы определить финансовую пирамиду - начальные взносы. Они складываются в огромные суммы для организаторов, особенно при интернет-пирамидах. Для каждого вступающего это мизер, за который он покупает право попробовать. Для организаторов - основная цель. Тем кто стоит у начала совсем не нужны многие поколения дистрибюторов. Им нужно много людей в первом поколении. Если получаются где-то и следующие поколения, еще лучше. Истинный MLM не подразумевает обязательного начального взноса или обязательной закупки для личного пользования. В основу истинной MLM должна быть положена личная работа вступающего и уникальный, не доступный другим путем, товар."
Хотелось бы поговорить именно об этом. Возможно ли применение принципов MLM без вступительного взноса и усиленного употребления купленного тобой товара?
Можно ли считать требование начального взноса, независимо от суммы, признаком финансовой пирамиды, которая призвана решить материальные проблемы организаторов, а не действительное распространение товара (материального, информационного и пр.)?
19/11/2002
2 E-M. Неужели никогда не встречали "чистый" МЛМ без признаков лохотронства? Продукция многих компаний реализуется именно таким способом. И это максимально эффективный метод продаж. Действительно, компании производители тратят огромные деньги на рекламу, хотя могли бы их сократить, пригласив агентов-реализаторов. Но не все производители могут использовать такие схемы "производство-агент-потребитель". Например, это подойдет для косметической продукции, но не подойдет для продажи сталепрокатной продукции. Отсюда можно сделать вывод, что МЛМ нетрадиционный метод реализации продукции от производителя потребителю через консультантов. И к вопросу о "чистых" МЛМ. Я точно знаю, что можно продавать продукцию компании Tupperware без каких-либо глупых личных покупок. Вы просто приходите в офис и оформляете договор. Договором также фиксируется и схема получения вознаграждения от продаж теми лицами, которых Вы рекрутируете. Насколько мне известно, рекрутировать разрешается не всем, а только тем кто имеет опыт продаж и хорошо знает продукцию фирмы в бытовом плане и изучил технологии производства продукции. Что самое главное в приведенном примере Вы ни копейки не должны платить. Товар выдается Вам под материальную ответственность без залога. Вам также назначают опытного учителя, который научит Вас основам продаж. Предвидя вопросы о моей причастности к данному виду бизнеса с этой компанией, сразу оговорюсь. Я не работаю в Tupperware, но покупаю ее продукцию постоянно через своего постоянного агента - отсюда знание некоторых изложенных моментов. Продукция дорогая, но того стоит...
2 E-M. Неужели никогда не встречали "чистый" МЛМ без признаков лохотронства? Продукция многих компаний реализуется именно таким способом. И это максимально эффективный метод продаж. Действительно, компании производители тратят огромные деньги на рекламу, хотя могли бы их сократить, пригласив агентов-реализаторов. Но не все производители могут использовать такие схемы "производство-агент-потребитель". Например, это подойдет для косметической продукции, но не подойдет для продажи сталепрокатной продукции. Отсюда можно сделать вывод, что МЛМ нетрадиционный метод реализации продукции от производителя потребителю через консультантов. И к вопросу о "чистых" МЛМ. Я точно знаю, что можно продавать продукцию компании Tupperware без каких-либо глупых личных покупок. Вы просто приходите в офис и оформляете договор. Договором также фиксируется и схема получения вознаграждения от продаж теми лицами, которых Вы рекрутируете. Насколько мне известно, рекрутировать разрешается не всем, а только тем кто имеет опыт продаж и хорошо знает продукцию фирмы в бытовом плане и изучил технологии производства продукции. Что самое главное в приведенном примере Вы ни копейки не должны платить. Товар выдается Вам под материальную ответственность без залога. Вам также назначают опытного учителя, который научит Вас основам продаж. Предвидя вопросы о моей причастности к данному виду бизнеса с этой компанией, сразу оговорюсь. Я не работаю в Tupperware, но покупаю ее продукцию постоянно через своего постоянного агента - отсюда знание некоторых изложенных моментов. Продукция дорогая, но того стоит...
19/11/2002
2 Е-М. Смотря какой начальный взнос. И зависит именно от суммы и предназначения этой суммы. Если Вас принуждают затариться товаром на полную катушку - осторожно! Это, пожалуй, отдает пирамидой. Если Вы оплачиваете оформление документов, бухгалтерское обслуживание и др. (как правило цена за такие услуги со стороны компании - 10-15$ в год), а остальные траты оставляют на Ваше усмотрение, тогда все нормально.
2 SVV. Поосторожней с личными выпадами! Во-первых, Вы абсолютно не в материале. Во-вторых, вы ведете себя весьма хамски. В-третьих - и здесь Вы правы - МЛМ именно СТРАТЕГИЯ ПРОДАЖ, и не уметь отличить стратегию продаж от пирамиды - признак глубочайшего непрофессионализма. Сожалею.
2 Е-М. Смотря какой начальный взнос. И зависит именно от суммы и предназначения этой суммы. Если Вас принуждают затариться товаром на полную катушку - осторожно! Это, пожалуй, отдает пирамидой. Если Вы оплачиваете оформление документов, бухгалтерское обслуживание и др. (как правило цена за такие услуги со стороны компании - 10-15$ в год), а остальные траты оставляют на Ваше усмотрение, тогда все нормально.
2 SVV. Поосторожней с личными выпадами! Во-первых, Вы абсолютно не в материале. Во-вторых, вы ведете себя весьма хамски. В-третьих - и здесь Вы правы - МЛМ именно СТРАТЕГИЯ ПРОДАЖ, и не уметь отличить стратегию продаж от пирамиды - признак глубочайшего непрофессионализма. Сожалею.
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