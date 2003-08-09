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Честно ли?



Ссылка на сообщение дядяВитя
09/08/2003

да уж, согласен с автором.

Этот Глорион (горе он) - пахнет типичным лохотроном.

Идея и система - известны. Это всеми "любимый" Гербалайф! Ах, как приятно увидить знакомые всё лица!



Ссылка на сообщение дядяВитя
09/08/2003

Балда!

Ты просто платишь те-же деньги, но тебе за них дают какую-нить бирюльку... Потом -еще раз или два... Кто успел - тот съел. Ни одного человека не знаю - кто честно стал на МЛМ более-менее зажиточным. Одно горе кругом... гыыы...

Живу 10 лет в Германии. Тут МЛМ - это позор семьи.



Ссылка на сообщение дядяВитя
09/08/2003

2 SVV:

Совершенно согласен!

Одно жулье. не знаю НИ ОДНОЙ системы МЛМ, где бы людей НЕ надували.



Ссылка на сообщение дядяВитя
09/08/2003

гыы... а почему у этих "богатых" Глорионских нет своих доменных имён для этих мерзких "shop"-ов? Да денег нет - еще не всех надурили!



Ссылка на сообщение Кeiko
16/08/2003

И много НЕ-позора ты нажил за 10 лет в Германии? Небось на дядю Ганса батрачишь? Или до сих пор на пособии?



Ссылка на сообщение Dmitry
18/08/2003

Е-М, в тех книгах классиков МЛМ, которые я читал, говорится, что МЛМ отличается от финансовых пирамид (или замаскированных под оных) необходимостью продавать товар или услути. Если продажи нет или она однократна, то это "пирамида". Насчет безвзносности: так Вы можете передавать идеи, информацию. Но это будет бесплатно для Вас.

Обращаюсь к тем, кто занимается нормальным МЛМ бизнесом. Иногда здесь появляются высказывания очень негативные, которые, хотите вы этого или нет, оседают в Вашем подсознании. Я считаю, что это вредно для нашего бизнеса. У каждого высказывающегося здесь есть своя "правда". Она имеет право на жизнь.


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