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Честно ли?
09/08/2003
да уж, согласен с автором.
Этот Глорион (горе он) - пахнет типичным лохотроном.
Идея и система - известны. Это всеми "любимый" Гербалайф! Ах, как приятно увидить знакомые всё лица!
да уж, согласен с автором.
Этот Глорион (горе он) - пахнет типичным лохотроном.
Идея и система - известны. Это всеми "любимый" Гербалайф! Ах, как приятно увидить знакомые всё лица!
18/08/2003
Е-М, в тех книгах классиков МЛМ, которые я читал, говорится, что МЛМ отличается от финансовых пирамид (или замаскированных под оных) необходимостью продавать товар или услути. Если продажи нет или она однократна, то это "пирамида". Насчет безвзносности: так Вы можете передавать идеи, информацию. Но это будет бесплатно для Вас.
Обращаюсь к тем, кто занимается нормальным МЛМ бизнесом. Иногда здесь появляются высказывания очень негативные, которые, хотите вы этого или нет, оседают в Вашем подсознании. Я считаю, что это вредно для нашего бизнеса. У каждого высказывающегося здесь есть своя "правда". Она имеет право на жизнь.
Е-М, в тех книгах классиков МЛМ, которые я читал, говорится, что МЛМ отличается от финансовых пирамид (или замаскированных под оных) необходимостью продавать товар или услути. Если продажи нет или она однократна, то это "пирамида". Насчет безвзносности: так Вы можете передавать идеи, информацию. Но это будет бесплатно для Вас.
Обращаюсь к тем, кто занимается нормальным МЛМ бизнесом. Иногда здесь появляются высказывания очень негативные, которые, хотите вы этого или нет, оседают в Вашем подсознании. Я считаю, что это вредно для нашего бизнеса. У каждого высказывающегося здесь есть своя "правда". Она имеет право на жизнь.
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