/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Ответить

Честно ли?



Ссылка на сообщение SVV
19/11/2002

Почему же я не в материале, если речь зашла об МЛМ? Я уже говорил, что много об этом знаю, хотя и непрофессионал. Согласен - с отдельными оппонетами я веду себя хамски. Но давайте заглянем выше и почитаем высказывания в адрес моей персоны - в частности об идиотизме. Отсюда и поймем, что резкий тон скорее самозащита. Если я считаю, что меня обманули и/или обманывают других людей, значит я так считаю и буду считать. Мы живем в демократической стране - иметь мнение может каждый.


Любые начальные взносы (оформление это или что-либо еще) чаще всего свидетельствуют об пирамидальности самой компании. Попросите объяснить представителя компании необходимость платы за регистрацию и все сами поймете. Возьмем тот же глорион. Я позвоню или напишу в компанию, что хочу работать и продавать их товар. Мне же ответят, что требуется оплатить оформление. Я не понимаю - ЗАЧЕМ? Я не беру этот товар в руки (он виртуальный), мне не нужен веб-интерфейс сайта (тем более я считаю его бестолковым абсолютно). Я просто хочу работать в этой компании. Но это не нужно организаторам. Им нужно, чтобы я включился в эту пирамиду, _заплатил_ _взнос_ и стал частью всей структуры. Для чего им это? Объяснить все просто - товар компании неликвидный. Видимо, сам по себе он не продается, а производитель товаров похоже сторонний. Я уже говорил, что это хорошо замаскированная пирамида. Наличие товарной ширмы вовсе не свидетельсвует о честности глориона. Почему? Необоснованно высокие взносы и плата за бестолковое обучение, если это вообще можно назвать обучением. К слову о неликвидных товарах - это главный фактор определяющий момент перехода компании из МЛМ в МММ. В отличии, например от фаберлика, глорион стоит на пути раздумий - пойти честным путем развития или побольше сейчас хапнуть. Судя по поведению менеджеров Глориона в сети - остановились на "хапнуть". Все зовут работать в глорионе и открывать сайты, но никто не хочет именно продавать товар. Мне абсолютно наплевать кто именно в компании допустил такое поведение менеджеров, рекрутирующих любым способом, но менеджеры - лицо компании. И для большинства обманутых людей это лицо навсегда останется "кривым". Так что, уважаемый Solo, мои высказывания и выпады небезосновательны, хотя и базируются в основном на поверхностном анализе. И уж если дело дойдет до более серьезного разбирательства или ответственности за свои слова, то мне не лень будет провести и более глубокий направленный анализ. Да и отпуск у меня начался - времени вагон...


Хорошая ссылка для тех, кто хочет попробовать себя на поприще чистого МЛМ - http://www.rdsa.ru Списку членов этой ассоциации доверять можно.



Ссылка на сообщение Александр
20/11/2002

SVV: "Любые начальные взносы (оформление это или что-либо еще) чаще всего свидетельствуют об пирамидальности самой компании."


Абсолютная некомпетентность! Я уже высказывался насчет пирамидальности. Ни Глорион, и никакая другая сетевая компания, не отрицает принципа пирамиды. Но только не финансовой! Взносы - не показатель пирамидальноси - а только покрытие административных расходов. А ведь еще и ведение бухгалтерии, юридическая поддержка бизнеса, административная поддержка, компьютерное обеспечение бизнеса... Возьмем, например, франчайзинг. Всем известный McDonalds. По вашему, надо бесплатно раздавать франшизу, и всем желающим БЕСПЛАТНО предоставлять всю документацию по ведению бизнеса? Бизнес-по-русски...


"Попросите объяснить представителя компании необходимость платы за регистрацию и все сами поймете. Возьмем тот же глорион. Я позвоню или напишу в компанию, что хочу работать и продавать их товар. Мне же ответят, что требуется оплатить оформление. Я не понимаю - ЗАЧЕМ?" - все затем же... Да только такие как вы SVV глориону не нужны.


"Объяснить все просто - товар компании неликвидный. Видимо, сам по себе он не продается, а производитель товаров похоже сторонний. Я уже говорил, что это хорошо замаскированная пирамида. Наличие товарной ширмы вовсе не свидетельсвует о честности глориона. Почему? Необоснованно высокие взносы и плата за бестолковое обучение, если это вообще можно назвать обучением. К слову о неликвидных товарах - это главный фактор определяющий момент перехода компании из МЛМ в МММ. В отличии, например от фаберлика, глорион стоит на пути раздумий - пойти честным путем развития или побольше сейчас хапнуть."


10 долларов в год это "необоснованно высокий взнос"? Тогда не говорите о вашей успешности, господин нищий. А обучения вы не получали, так что судить о нем не беритесь. И компания проводит БЕСПЛАТНОЕ обучение! Как раз сейчас собираюсь в дорогу - выезжаю в Новосибирск для обучения в корпоративном офисе. Оплачиваю только дорогу и проживание.


У компании качественный и ходовой товар (иначе компания уже разорилась бы). 3 года на рынке и увеличение товарооборота за последние несколько месяцев в несколько раз. Как можно судить о том, чего не пробовал? Захотите научиться летать, не спрашивайте совета у шахтера!


SVV - не стоит делать такие серьезные выводы на "поверхностном" анализе.


"Хорошая ссылка для тех, кто хочет попробовать себя на поприще чистого МЛМ - http://www.rdsa.ru Списку членов этой ассоциации доверять можно." - Эти хорошие, а кто не вступил - оптом - плохие. SVV- наведите справки и проанализируйте (только не поверхностно), тем более, что у вас времени много - кто такие: Керк и Елена Ректор, Сергей Всехсвятский, Дмитрий Лаевский, Сергей Булавченко, Елена Данчева, Инна Сушкова...


Со своей стороны - этим людям верю на 100%!


И напоследок:


Обращение к российской общественности.





Уважаемые дамы и господа!





Мы, дистрибьюторы ведущих компаний Сетевого Маркетинга, работающих на российском рынке, обращаемся к российской общественности.


На сегодня Сетевой Маркетинг - это наиболее полная и честная форма независимого предпринимательства среди известных в мировом бизнесе. Для жителей России и стран СНГ Сетевой Маркетинг - это шанс обрести уверенность в себе, финансовую независимость, реализовать свои права на здоровье, труд, счастье.


Благородство принципов Сетевого Маркетинга, его социальная и экономическая значимость для России позволяют решать проблему занятости для миллионов российских граждан. Призываем оказывать поддержку формированию благоприятного общественного мнения о Сетевом Маркетинге и созданию необходимой законодательной базы для деятельности компаний Сетевого Маркетинга и их дистрибьюторов.


Присоединяйтесь к нам, познайте новое, лучшее качество жизни!





Гаврилов Александр, менеджер холдинга Глорион.


Мест для подписей много - присоединяйтесь...



Ссылка на сообщение SVV
20/11/2002

Цитирую: "Абсолютная некомпетентность! Я уже высказывался насчет пирамидальности. Ни Глорион, и никакая другая сетевая компания, не отрицает принципа пирамиды. Но только не финансовой! Взносы - не показатель пирамидальноси - а только покрытие административных расходов. А ведь еще и ведение бухгалтерии, юридическая поддержка бизнеса, административная поддержка, компьютерное обеспечение бизнеса... Возьмем, например, франчайзинг. Всем известный McDonalds. По вашему, надо бесплатно раздавать франшизу, и всем желающим БЕСПЛАТНО предоставлять всю документацию по ведению бизнеса? Бизнес-по-русски... "


RE: Не надо только мешать разные вещи. Макдо отношения к МЛМ не имеем. Франчайз - использование торговых марок и наработок, грубо говоря. Естественно, что это платно и даже заявка стоит минимум 50000$. Макдо не занимается облапошиванием народа. Может еще скажете, что билеты в кинотеатр - тоже своеобразные взносы за право побывать в опредленном месте и кругу зрителей? Компетентности моей достаточно, чтобы определить лохотрон это или нет. Теперь о покрытии административных расходов и расхлодов на бухгалтерию. Мой работодатель не берет с меня по 10 баксов за право работать дальше. Как Вы объясните этот феномен? Какое несчастье - я работаю в компании, которая платит своим сотрудникам, а не наоборот.





Цитирую: "10 долларов в год это "необоснованно высокий взнос"? "


RE: Да - это необоснованно высокий взнос. Берется он еще до того, как человек что-либо получает взамен или оценивает покупательную способность товара.





Цитирую: "Тогда не говорите о вашей успешности, господин нищий. "


RE: Если отказываюсь заплатить десять долларов этим мошенникам, свительствует ли это о моей нищете?





Цитирую: "А обучения вы не получали, так что судить о нем не беритесь. И компания проводит БЕСПЛАТНОЕ обучение! Как раз сейчас собираюсь в дорогу - выезжаю в Новосибирск для обучения в корпоративном офисе."


RE: Я его получу, исключительно в экпериментальном порядке. Но уже сейчас уверен, что подобный курс ничем не отличается от книг об успешном образе жизни и том, как достичь своих целей. Опять же ширма и не более.





Цитирую: "У компании качественный и ходовой товар (иначе компания уже разорилась бы). 3 года на рынке и увеличение товарооборота за последние несколько месяцев в несколько раз."


RE: Ходовой товар? Может изложите его характеристики, составность, дадите результаты тестирования незавизимыми лабораториями. Думаю Вам это недоступно. А товар не глориона, а стороннего производителя.





Цитирую: "Эти хорошие, а кто не вступил - оптом - плохие. "


RE: По крайней мере, ЭТИ честные и не парят людей обещаниями достойной жизни, личным многомиллионным бизнесом и т. п. ЭТИ отвечают за свои обязательства и обещания. ЭТИ следят за своими менеджерами и не гладят их по головке, когда менеджеры пытаются вместо продажи товаров заниматься исключительно рекрутированием. ЭТИ обладают собственным эксклюзивным товаром и технологиями, которые недоступны другим производителям. Действительно ходовым и качественным товаром, а не красиво упакованной пачкой грузинского чая номер 36 по цене 200 рублей.





Цитирую: "Керк и Елена Ректор, Сергей Всехсвятский, Дмитрий Лаевский, Сергей Булавченко, Елена Данчева, Инна Сушкова..."


RE: Мне наплевать кто это. Но почти уверен, что это мошенники из Вашей шайки.





Цитирую: "Да только такие как вы SVV глориону не нужны."


RE: Конечно не нужны. Глориону нужны те, кто попроще, чтобы оплапошить и концы в воду:-) Чтобы человек не смог отличить кадровой пирамиды от СМ компании. Чтобы человек поверил в обещания того, что за оплаченные деньги получит финансовую свободу. Я бы и не стал работать на Ваших лохотронщиков, даже за большую зарплату, чем сейчас.





И напоследок, мое обращение ко ВСЕЙ общесвенности:-)





Уважаемые дамы и господа! Остерегатесь иметь дела с компаниями, обещающими обогатить Вас, особенно в короткий срок. Никогда не платите за товар и услугу, которых не видели и не испытали. Никогда не втягивайте себя в пирамиды (вроде глориона), где главный способ зарабатывать - это искать новых работников и брать с них деньги за нелепое оформление. Помните, парнерские и агентские отношения не строятся на приципах "заплати, тогда скажу". Посмотрите на партнерские программы многих известных магазинов (porta.ru, bolero.ru и т. п.). За право стать парнером и реализатором товара с Вас не имеют право брать оплату. Честные фирмы только рады будут расширению рядов реализаторов и за Ваше желание работать никогда не возьмут с Вас ни копейки, тем более Вы работаете за проценты с продаж. МЛМ - это честная индустрия, но в руках честных и достойных компаний. Поставьте свой голос ПРОТИВ компаний лохотронщиков! Против того, чтобы эти компании имели наглось относить себя к МЛМ индустрии!



Ссылка на сообщение Виктория
21/11/2002

Господа!


Что с нами со всеми происходит? Почему никто не берется обсуждать и советовать банкиру как ему строить свой бизнес? Для этого нужно образование?


MLM - это серьезный бизнес со своими законами. И тот кто пытается об этом рассуждать вначале бы поучился, прочел бы как минимум книг 10 классиков.


Раньше говорили что лечить и учить умеют все, а теперь еще и в MLM все разбираются.


Читала я все это и думала: серьезные люди, как Вы можете пользоваться слухами? Образованный человек вначале изучаеь вопрос, а затем может о нем судить.


Господа! Мне стыдно все это читать.


Анализировать можно каждую фразу, конечно если Вам нечего делать, а я лучше поработаю со своими людьми, тем более, что моя компания выходит на российский рынок.


Вопрос был задан - честно ли?


Работать с магазином нужно уметь. А от некомпетентности и возникают подобные накрутки, если есть спрос, то будет и предложение. Изучайте электронную коммерцию - это наука. Тогда будет все честно.



Ссылка на сообщение SVV
21/11/2002

2 Виктория


Подскажите, первого высшего СПб ГУЭФ (ФИНЭК) по специальности коммерция со специализацией маркетинг услуг и второго высшего того же вуза со специальностью юриспрудендия и гражданско-правовой специализацией мне достаточно чтобы судить о явлении МЛМ и его проявлениях в самой извращенной форме? Неужели Вы думаете, что мне не видна сама идея захватить внимание жаждущих денег людей в скорее психологическом, чем практическом, маркетинге компании Глорион?


Вопрос был задан "честно ли?" и на него уже давно ответили. Здесь больше и обсуждать нечего.


Хотя если Вам интересно обсуждение малолетнего жулика, создавшего marketru (начало темы), то я, видимо, попал не в тот форум.



Ссылка на сообщение Оглоед
26/11/2002

SVV - ущербный тусовщик. Ему все равно о чем. Он ни в чем никогда в жизни хорошо не разбирался. Кроме того он мелкий воришка. Тасуется в Инете за счет хозяина в рабочее время. Типичное холуйское поведение. Ненавидит он любое проявление свободы и смелости, ибо сам на такое не способен. Ну стоит ли перед таким убожеством метать бисер?



Ссылка на сообщение ReAl
29/11/2002

И так почитал я эту тему!


Solo рад видеть тебя здесь персональный привет!


Остыли? Эмоции выпустили?


Теперь давайте разбираться всё по порядку.


1. Некоторые из Вас тут обвинили в жульничестве весь МЛМ.


Но вот почему? Вы с толкнулись с дистрибьюторами пяти компаний Герболайф, Глорион, Нью Вэйс, Орифлейм. И сразу сделали вывод что ВСЕ компании использующие МЛМ это лохотрон?


А как - же ещё примерно 3996 компаний в Мире? (по примерным данным в мире 3000 компаний.)





2. Говорите, что продукция не дала тех результатов, которых обещали. Но ведь обещали что нога вырастит и что лысый тут же на глазах станет волосатый ведь всем понятно что это сказка! А вот то что всем давно ВРАЧИ всего мира твердят что профилактика это лучшее лечение не кто из Вас не задумывался? И что в этом случае лучше натуральные БАДы чем Химия? И ещё что Нутрицефтики гораздо лучше и не имеющие практически побочных эффектов Фармацефтиков. Тоже не кто не знает? А кто нить пытался подсчитывать нужную дозу витаминов день?


БАДами ЛЕЧИТ это последние дело. Ими надо кормить и тогда всё у всех будет ок!


Соло так?





3. Сколько воров есть среди вэб-дизайнеров? Обещают одно деньги возьмут и смоются так что прикажете мне сделать вывод что дизайнеры это лохотронщики? Нет, есть очень солидные студии как крупные так и мелкие частные.





4. А сколько раз было случаев когда был товар не надлежавшего качества в инет магазина ( эти магазины уже вымерли) так что во всех магазинах воруют?





5. Сколько Вас обвешивали в Магазинах на рынках и так далее… Что же Вы не кричите тут борцы за справедливость а?





6. Может просто жаба душит когда видите как ЧЕСТНЫЕ МЛМ-щики деньги поднимают и ведут свободный образ жизни? Да они не швыряются деньгами но и не экономят на мелочах. ДА они работают много но при этом не “рабы” своего бизнеса!


Могут себе позволить передать дело своим ниже стоящим! И не задумаются при этом что твой ученик роет тебе могилу и мечтает тебя подсидеть чтоб занять твоё место.


И в каком ещё бизнесе где учитель радуется за успехи своего ученика и где деньги уже отходят на второй план когда ты видишь что человек который был ни кем простым студентом или простым служащем, а сейчас он лидер обучает людей строит структуры делает товарообороты о которых он раньше даже не мечтал.


Вот ГЛАВНОЕ пожалуй что держит многих лидеров в МЛМ.





Скажите обвинители ВАМ кто ни будь говорил Спасибо лишь за то что Вы ему дали шанс выкарабкаться из его ямы?





Скажите господа интернедчики вы тут обсуждаете как бы привлеть в свой магазин покупателя и за это готовы заплатить!


Не приходило в голову что есть люди которые работая (другие это называют отдыхом) в своё удоволствие, увеличивают товарообороты на 50% в месяц! При этом повторных заказывают продукцию 90% средние заказы уж ни как не 10$, а колеблюдца в районе 50$ (это мой личный бизнес даёт такие показатели, и при этом я в месяц трачу на него не более 3 суток если сложить все часы), а у других и гораздо больше.





Так что Жаба-с задавила, лучше бы поучились!





С уважением, Алексндр Репьев!


Лидер – Ассистент компании NSP



Ссылка на сообщение Dr. MLM
30/11/2002

МЛМ - он и в Африке МЛМ!


Пока по сети продают то, что нужно людям - это хорошо! И не важно что является товаром. Главные критерии продукции :


1. Качество


2. Необходимость


3. Простота в применении


4. Сервис от дистрибьютора.


5. Наличие результата от использования.


Если это есть - это не стыдно продавать.


Что касается пищевых добавок, то во всём мире поняли, что без них за стол садиться нельзя. Опасно для здоровья!


Что касается Электронной коммерции и продукции, к ней относящейся, то это тоже понятно. Пока не всем, но 5% населения планеты понятно.



Ссылка на сообщение SVV
30/11/2002

Господа, я совершенно не против применения МЛМ в развитии продаж тех или иных компаний. Но если речь идет о честном бизнесе!


Выпускают и продают компании фармацевтику или запатентованую продукцию - отлично. Приглашают дистрибьюторов с щедрым планом вознаграждения с продаж - еще лучше. Но зачем обманывать доверие людей? Зачем писать: "Вы ТОЧНО станете богатым и финансово независимым", как утверждение, что рассматривается новичками как ОБЕЩАНИЕ? Напишите, что можно стать таким, если... и даем разъяснения в каком случае и при достижении чего. И вам и мне известно, что большинство не добивается НИЧЕГО. Об этом не нужно молчать. Когда я учился мои преподы не скрывали от меня возможности пролететь в жизни даже с теми корочками, что я получу после обучения. Именно об этом я говорю все это время.





2 Оглоед


Пытаетесь из себя психолога строить? Жалкие потуги. Выходит хреново. Все предположения - мимо цели и ни капли здравого смысла.



Ссылка на сообщение ReAl
01/12/2002

>>>Господа, я совершенно не против применения МЛМ в развитии продаж тех или иных компаний. Но если речь идет о честном бизнесе! >>>





Мы только за ЧЕСТНЫЙ бизнес, а кто его ведёт не честно то это показывает время и как правило компании долго не живут, которые позволяют нарушать правило игры?


Есть ряд компаний чистая офёра и пирамиды которые маскируются под МЛМ


Сами посудите.


Вот в этом месяце в нашей компании рост люди увеличивают свои доходы. Кто на несколько процентов кто в несколько разд. Всё больше людей избовляются от своих долгов которые они заработали до прихода к нам. Скажите об этом где ни будь пишут? В какой газете? Почему люди не знают об этом?





>>>Выпускают и продают компании фармацевтику или запатентованную продукцию - отлично. >>>


Поправка Нутрицефтики! Хотя качество производство моей компании соответствует чтоб на этом оборудование производили и Фармоцефтику.





>>>Приглашают дистрибьюторов с щедрым планом вознаграждения с продаж - еще лучше. >>>


Это всё лозунги и такого МП не существует есть только рентабельные и не рентабельные. Причём для каждой продукции подходит свой МП, но есть и универсальные.





>>>Но зачем обманывать доверие людей? >>>


Кто обманывает компания или частный дистрибьютор?





>>>Зачем писать: "Вы ТОЧНО станете богатым и финансово независимым", как утверждение, что рассматривается новичками как ОБЕЩАНИЕ? >>>


Глупо и тупо! Это просто не опытный человек или……


Не стоит с ним иметь дело посмотрите лучше других дистрибьюторов.





>>> Напишите, что можно стать таким, если... и даем разъяснения в каком случае и при достижении чего. >>>


Я лично не пишу объявлений подобного плана. Так как предпочитаю работать со знакомыми. (если мы не знакомы ещё то сначало просто знакомлюсь, а потом возможно предлагаю бизнес.


Если человеку интересен бизнес то я обещаю только то чего добился сам.


Показываю что я имею и за какой срок это сделал.


И что главное как я это сделал!





>>>И вам и мне известно, что большинство не добивается НИЧЕГО. >>>


А где большинство добивается ВСЕГО?





>>> Об этом не нужно молчать. >>>


Так и не кто и не получит. Сходите к успешным дистрибьюторам и они Вам сразу расскажут про статистику 80/20 причём она работает везде!





>>>Когда я учился мои преподы не скрывали от меня возможности пролететь в жизни даже с теми корочками, что я получу после обучения. >>>


Когда я начал МЛМ мой учитель так и сказал что у тебя есть все шансы не преуспеть в этом бизнесе и только 5% добиться значительных успехов. Но вот полуученые навыки тебе не применено помогут добиться гораздо больших успехов в другой индустрии если ты решишь бросить МЛМ когда ни будь.





В МЛМ есть прекрасная школа выживаемости в бизнесе и приобретения навыков успешного бизнесмена.





И ещё вода не закипит, если её нагреть на 99градусов, кипеть будет только при 100.


Спортсмен ни когда не станет чемпионом, если уйдёт из спорта перед стартом.


Нельзя делать всё чуть - чуть, а большинство к МЛМ подходят не серьёзно и считают что я вот могу тут потусоваться месяц потом уйти потом прейти и я стану богатым.


Естественно так не бывает.


В МЛМ надо работать и ПОСТОЯНО. И только тогда можно добиться успеха!





Спросите у любого успешного дистрибьютора:


- Когда у него подписался первый дистрибьютор?


- Когда появился нормальный чек?


- сколько лет он шёл к своему успеху?


- и сколько времени в день он работал?


- сколько городов он проехал?


- И какого “пота” стоил его нынешний чек?








SVV - Вы откуда сами будите?


- Чем занимаетесь?


Интересно знать с кем я общаюсь.



Ссылка на сообщение ReAl
01/12/2002

>>> Об этом не нужно молчать. >>>


Так и не кто и не получит. Сходите к успешным дистрибьюторам и они Вам сразу расскажут про статистику 80/20 причём она работает везде!





Опечатка.


>>> Об этом не нужно молчать. >>>


Так и не кто и не МОЛЧИТ. Сходите к успешным дистрибьюторам и они Вам сразу расскажут про статистику 80/20 причём она работает везде!



Ссылка на сообщение Dr. MLM
06/12/2002

Что за перепалка?! Господа! Одумайтесь!


Кто и с кем здесь спорит? Стоит ли нам, МЛМщикам, кому-то что-либо доказывать? Ведь, как известно, "...рождённый ползать - летать не может..."


Мне эта дискуссия напоминает агитирование агитированных. Здесь мы не столько приобщаем к благородной мисии других, сколько тратим время на то, чтобы доказать себе, что МЛМ - это супер бизнес. А мы это и так знаем!


Цитата ReAl:"Спросите у любого успешного дистрибьютора:


- Когда у него подписался первый дистрибьютор?


- Когда появился нормальный чек?


- сколько лет он шёл к своему успеху?


- и сколько времени в день он работал?


- сколько городов он проехал?


- И какого “пота” стоил его нынешний чек?


" (конец цитаты)


Это, Александр, не имеет значения. Нам платят за ту ценность, которую мы представляем относительно рынка. Приобрести эту ценность берёт время. Но платят нам именно за ЦЕННОСТЬ, а не за время.


МЛМ, как ты правильно сказал, это работа. Тяжёлая работа. Но:


1. Она намного легче и приятнее, чем работа у хозяина.


2. это бизнес избранных, сюда приходят по протекции, а преуспевают по желанию.


3. это бизнес, который на 90% состоит из удовольствий.


4. Это работа по решению проблем других людей с целью решить собственные.





Короче говоря, Господа! Все не могут быть преуспевающими! Ведь кто-то должен нас, преуспевающих, обслуживать... Если все захотят в МЛМ и стать богатыми, то это приведёт к глобальной катастрофе!



Ссылка на сообщение Solo
07/12/2002

2 SVV. Я не "уважаемЫЙ", а "уважаемАЯ", если уж на то пошло :) Ваши топики сработали как дешевая провокация - а народ и повелся (и я в том числе) :))) спасибо за иллюстрацию! и все равно каждый остался при своем мнении... так зачем эфир-то сотрясать?


ReAl, спасибо за привет!


Все Глорики - вам отдельное приветствие, люблю вас :))



Ссылка на сообщение SVV
07/12/2002

2 ReAl


Я из Питера. Работаю менеджером по развитию в консалтинговой компании (довольно большой).





2 Dr. MLM


Вот о таких людях я плохо отзываюсь. Вы что там на своем сайте за бред понаписали?





Цитирую: Индустрия МЛМ занимает первое место в мире как быстро развивающаяся экономическая система.


RE: МЛМ это не индустрия и не отрасль экономики. Пора бы это понять... И если говорить об МЛМ как индустрии, то место будет далеко не первым. IT - сегодня и последние десять лет самая развивающаяся отрасль экономики.





Цитирую: Ежедневно в мире 60.000 человек становятся дистрибьюторами компаний МЛМ.


RE: Откуда такие цифры? Получается через десять лет 219.000.000 человек будут заняты МЛМ:-)





Цитирую: 50 процентов всей продукции и услуг в США проходит через индустрию МЛМ. В Японии эта цифра составляет 90 процентов. (от себя :-)))) Поэтому Япония занимает первое место в мире по развитию индустрии сетевого маркетинга.


RE: Цифры - ложь.





Цитирую: В США 15 процентов населения занимаются сетевым маркетингом. В мире эта цифра составляет 2 процента.


RE: Значит 110.000.000 человек уже в МЛМ? И в США лет через десять все будут только МЛМ заниматься?





Цитирую: Экономисты США доказали, что в XXI веке 70 процентов всех предприятий мира будут работать с применением концепции сетевого маркетинга.


RE: Может имена этих самых экономистов дадите или название компании (департамента), где они трудятся?





Цитирую: - Люди обретают свободу и финансовую независимость


- Получают реальную возможность осуществить свои мечты


- Перестраивают своё мышление и самосовершенствуются


- Становятся хозяевами своей жизни


- Обеспечивают себе и своим детям стабильное и полное перспектив будущее.


RE: Слова, слова...



Ссылка на сообщение ReAl
08/12/2002

Насчёт приведённых цифр это фантазии МЛМ-щика перед сном


:)))))))))))))))))





Хотите реальные цифры?


Есть независимая ассоциация МЛМ компаний американская общепризнанная во всём мире.


Вот прямая ссылка на раздел где представлена вся мировая статистика


http://www.dsa.org/research/numbers.htm


С уважением, Александр Репьев.


Ответить
Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены