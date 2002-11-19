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Честно ли?
19/11/2002
Почему же я не в материале, если речь зашла об МЛМ? Я уже говорил, что много об этом знаю, хотя и непрофессионал. Согласен - с отдельными оппонетами я веду себя хамски. Но давайте заглянем выше и почитаем высказывания в адрес моей персоны - в частности об идиотизме. Отсюда и поймем, что резкий тон скорее самозащита. Если я считаю, что меня обманули и/или обманывают других людей, значит я так считаю и буду считать. Мы живем в демократической стране - иметь мнение может каждый.
Любые начальные взносы (оформление это или что-либо еще) чаще всего свидетельствуют об пирамидальности самой компании. Попросите объяснить представителя компании необходимость платы за регистрацию и все сами поймете. Возьмем тот же глорион. Я позвоню или напишу в компанию, что хочу работать и продавать их товар. Мне же ответят, что требуется оплатить оформление. Я не понимаю - ЗАЧЕМ? Я не беру этот товар в руки (он виртуальный), мне не нужен веб-интерфейс сайта (тем более я считаю его бестолковым абсолютно). Я просто хочу работать в этой компании. Но это не нужно организаторам. Им нужно, чтобы я включился в эту пирамиду, _заплатил_ _взнос_ и стал частью всей структуры. Для чего им это? Объяснить все просто - товар компании неликвидный. Видимо, сам по себе он не продается, а производитель товаров похоже сторонний. Я уже говорил, что это хорошо замаскированная пирамида. Наличие товарной ширмы вовсе не свидетельсвует о честности глориона. Почему? Необоснованно высокие взносы и плата за бестолковое обучение, если это вообще можно назвать обучением. К слову о неликвидных товарах - это главный фактор определяющий момент перехода компании из МЛМ в МММ. В отличии, например от фаберлика, глорион стоит на пути раздумий - пойти честным путем развития или побольше сейчас хапнуть. Судя по поведению менеджеров Глориона в сети - остановились на "хапнуть". Все зовут работать в глорионе и открывать сайты, но никто не хочет именно продавать товар. Мне абсолютно наплевать кто именно в компании допустил такое поведение менеджеров, рекрутирующих любым способом, но менеджеры - лицо компании. И для большинства обманутых людей это лицо навсегда останется "кривым". Так что, уважаемый Solo, мои высказывания и выпады небезосновательны, хотя и базируются в основном на поверхностном анализе. И уж если дело дойдет до более серьезного разбирательства или ответственности за свои слова, то мне не лень будет провести и более глубокий направленный анализ. Да и отпуск у меня начался - времени вагон...
Хорошая ссылка для тех, кто хочет попробовать себя на поприще чистого МЛМ - http://www.rdsa.ru Списку членов этой ассоциации доверять можно.
Почему же я не в материале, если речь зашла об МЛМ? Я уже говорил, что много об этом знаю, хотя и непрофессионал. Согласен - с отдельными оппонетами я веду себя хамски. Но давайте заглянем выше и почитаем высказывания в адрес моей персоны - в частности об идиотизме. Отсюда и поймем, что резкий тон скорее самозащита. Если я считаю, что меня обманули и/или обманывают других людей, значит я так считаю и буду считать. Мы живем в демократической стране - иметь мнение может каждый.
Любые начальные взносы (оформление это или что-либо еще) чаще всего свидетельствуют об пирамидальности самой компании. Попросите объяснить представителя компании необходимость платы за регистрацию и все сами поймете. Возьмем тот же глорион. Я позвоню или напишу в компанию, что хочу работать и продавать их товар. Мне же ответят, что требуется оплатить оформление. Я не понимаю - ЗАЧЕМ? Я не беру этот товар в руки (он виртуальный), мне не нужен веб-интерфейс сайта (тем более я считаю его бестолковым абсолютно). Я просто хочу работать в этой компании. Но это не нужно организаторам. Им нужно, чтобы я включился в эту пирамиду, _заплатил_ _взнос_ и стал частью всей структуры. Для чего им это? Объяснить все просто - товар компании неликвидный. Видимо, сам по себе он не продается, а производитель товаров похоже сторонний. Я уже говорил, что это хорошо замаскированная пирамида. Наличие товарной ширмы вовсе не свидетельсвует о честности глориона. Почему? Необоснованно высокие взносы и плата за бестолковое обучение, если это вообще можно назвать обучением. К слову о неликвидных товарах - это главный фактор определяющий момент перехода компании из МЛМ в МММ. В отличии, например от фаберлика, глорион стоит на пути раздумий - пойти честным путем развития или побольше сейчас хапнуть. Судя по поведению менеджеров Глориона в сети - остановились на "хапнуть". Все зовут работать в глорионе и открывать сайты, но никто не хочет именно продавать товар. Мне абсолютно наплевать кто именно в компании допустил такое поведение менеджеров, рекрутирующих любым способом, но менеджеры - лицо компании. И для большинства обманутых людей это лицо навсегда останется "кривым". Так что, уважаемый Solo, мои высказывания и выпады небезосновательны, хотя и базируются в основном на поверхностном анализе. И уж если дело дойдет до более серьезного разбирательства или ответственности за свои слова, то мне не лень будет провести и более глубокий направленный анализ. Да и отпуск у меня начался - времени вагон...
Хорошая ссылка для тех, кто хочет попробовать себя на поприще чистого МЛМ - http://www.rdsa.ru Списку членов этой ассоциации доверять можно.
20/11/2002
SVV: "Любые начальные взносы (оформление это или что-либо еще) чаще всего свидетельствуют об пирамидальности самой компании."
Абсолютная некомпетентность! Я уже высказывался насчет пирамидальности. Ни Глорион, и никакая другая сетевая компания, не отрицает принципа пирамиды. Но только не финансовой! Взносы - не показатель пирамидальноси - а только покрытие административных расходов. А ведь еще и ведение бухгалтерии, юридическая поддержка бизнеса, административная поддержка, компьютерное обеспечение бизнеса... Возьмем, например, франчайзинг. Всем известный McDonalds. По вашему, надо бесплатно раздавать франшизу, и всем желающим БЕСПЛАТНО предоставлять всю документацию по ведению бизнеса? Бизнес-по-русски...
"Попросите объяснить представителя компании необходимость платы за регистрацию и все сами поймете. Возьмем тот же глорион. Я позвоню или напишу в компанию, что хочу работать и продавать их товар. Мне же ответят, что требуется оплатить оформление. Я не понимаю - ЗАЧЕМ?" - все затем же... Да только такие как вы SVV глориону не нужны.
"Объяснить все просто - товар компании неликвидный. Видимо, сам по себе он не продается, а производитель товаров похоже сторонний. Я уже говорил, что это хорошо замаскированная пирамида. Наличие товарной ширмы вовсе не свидетельсвует о честности глориона. Почему? Необоснованно высокие взносы и плата за бестолковое обучение, если это вообще можно назвать обучением. К слову о неликвидных товарах - это главный фактор определяющий момент перехода компании из МЛМ в МММ. В отличии, например от фаберлика, глорион стоит на пути раздумий - пойти честным путем развития или побольше сейчас хапнуть."
10 долларов в год это "необоснованно высокий взнос"? Тогда не говорите о вашей успешности, господин нищий. А обучения вы не получали, так что судить о нем не беритесь. И компания проводит БЕСПЛАТНОЕ обучение! Как раз сейчас собираюсь в дорогу - выезжаю в Новосибирск для обучения в корпоративном офисе. Оплачиваю только дорогу и проживание.
У компании качественный и ходовой товар (иначе компания уже разорилась бы). 3 года на рынке и увеличение товарооборота за последние несколько месяцев в несколько раз. Как можно судить о том, чего не пробовал? Захотите научиться летать, не спрашивайте совета у шахтера!
SVV - не стоит делать такие серьезные выводы на "поверхностном" анализе.
"Хорошая ссылка для тех, кто хочет попробовать себя на поприще чистого МЛМ - http://www.rdsa.ru Списку членов этой ассоциации доверять можно." - Эти хорошие, а кто не вступил - оптом - плохие. SVV- наведите справки и проанализируйте (только не поверхностно), тем более, что у вас времени много - кто такие: Керк и Елена Ректор, Сергей Всехсвятский, Дмитрий Лаевский, Сергей Булавченко, Елена Данчева, Инна Сушкова...
Со своей стороны - этим людям верю на 100%!
И напоследок:
Обращение к российской общественности.
Уважаемые дамы и господа!
Мы, дистрибьюторы ведущих компаний Сетевого Маркетинга, работающих на российском рынке, обращаемся к российской общественности.
На сегодня Сетевой Маркетинг - это наиболее полная и честная форма независимого предпринимательства среди известных в мировом бизнесе. Для жителей России и стран СНГ Сетевой Маркетинг - это шанс обрести уверенность в себе, финансовую независимость, реализовать свои права на здоровье, труд, счастье.
Благородство принципов Сетевого Маркетинга, его социальная и экономическая значимость для России позволяют решать проблему занятости для миллионов российских граждан. Призываем оказывать поддержку формированию благоприятного общественного мнения о Сетевом Маркетинге и созданию необходимой законодательной базы для деятельности компаний Сетевого Маркетинга и их дистрибьюторов.
Присоединяйтесь к нам, познайте новое, лучшее качество жизни!
Гаврилов Александр, менеджер холдинга Глорион.
Мест для подписей много - присоединяйтесь...
SVV: "Любые начальные взносы (оформление это или что-либо еще) чаще всего свидетельствуют об пирамидальности самой компании."
Абсолютная некомпетентность! Я уже высказывался насчет пирамидальности. Ни Глорион, и никакая другая сетевая компания, не отрицает принципа пирамиды. Но только не финансовой! Взносы - не показатель пирамидальноси - а только покрытие административных расходов. А ведь еще и ведение бухгалтерии, юридическая поддержка бизнеса, административная поддержка, компьютерное обеспечение бизнеса... Возьмем, например, франчайзинг. Всем известный McDonalds. По вашему, надо бесплатно раздавать франшизу, и всем желающим БЕСПЛАТНО предоставлять всю документацию по ведению бизнеса? Бизнес-по-русски...
"Попросите объяснить представителя компании необходимость платы за регистрацию и все сами поймете. Возьмем тот же глорион. Я позвоню или напишу в компанию, что хочу работать и продавать их товар. Мне же ответят, что требуется оплатить оформление. Я не понимаю - ЗАЧЕМ?" - все затем же... Да только такие как вы SVV глориону не нужны.
"Объяснить все просто - товар компании неликвидный. Видимо, сам по себе он не продается, а производитель товаров похоже сторонний. Я уже говорил, что это хорошо замаскированная пирамида. Наличие товарной ширмы вовсе не свидетельсвует о честности глориона. Почему? Необоснованно высокие взносы и плата за бестолковое обучение, если это вообще можно назвать обучением. К слову о неликвидных товарах - это главный фактор определяющий момент перехода компании из МЛМ в МММ. В отличии, например от фаберлика, глорион стоит на пути раздумий - пойти честным путем развития или побольше сейчас хапнуть."
10 долларов в год это "необоснованно высокий взнос"? Тогда не говорите о вашей успешности, господин нищий. А обучения вы не получали, так что судить о нем не беритесь. И компания проводит БЕСПЛАТНОЕ обучение! Как раз сейчас собираюсь в дорогу - выезжаю в Новосибирск для обучения в корпоративном офисе. Оплачиваю только дорогу и проживание.
У компании качественный и ходовой товар (иначе компания уже разорилась бы). 3 года на рынке и увеличение товарооборота за последние несколько месяцев в несколько раз. Как можно судить о том, чего не пробовал? Захотите научиться летать, не спрашивайте совета у шахтера!
SVV - не стоит делать такие серьезные выводы на "поверхностном" анализе.
"Хорошая ссылка для тех, кто хочет попробовать себя на поприще чистого МЛМ - http://www.rdsa.ru Списку членов этой ассоциации доверять можно." - Эти хорошие, а кто не вступил - оптом - плохие. SVV- наведите справки и проанализируйте (только не поверхностно), тем более, что у вас времени много - кто такие: Керк и Елена Ректор, Сергей Всехсвятский, Дмитрий Лаевский, Сергей Булавченко, Елена Данчева, Инна Сушкова...
Со своей стороны - этим людям верю на 100%!
И напоследок:
Обращение к российской общественности.
Уважаемые дамы и господа!
Мы, дистрибьюторы ведущих компаний Сетевого Маркетинга, работающих на российском рынке, обращаемся к российской общественности.
На сегодня Сетевой Маркетинг - это наиболее полная и честная форма независимого предпринимательства среди известных в мировом бизнесе. Для жителей России и стран СНГ Сетевой Маркетинг - это шанс обрести уверенность в себе, финансовую независимость, реализовать свои права на здоровье, труд, счастье.
Благородство принципов Сетевого Маркетинга, его социальная и экономическая значимость для России позволяют решать проблему занятости для миллионов российских граждан. Призываем оказывать поддержку формированию благоприятного общественного мнения о Сетевом Маркетинге и созданию необходимой законодательной базы для деятельности компаний Сетевого Маркетинга и их дистрибьюторов.
Присоединяйтесь к нам, познайте новое, лучшее качество жизни!
Гаврилов Александр, менеджер холдинга Глорион.
Мест для подписей много - присоединяйтесь...
20/11/2002
Цитирую: "Абсолютная некомпетентность! Я уже высказывался насчет пирамидальности. Ни Глорион, и никакая другая сетевая компания, не отрицает принципа пирамиды. Но только не финансовой! Взносы - не показатель пирамидальноси - а только покрытие административных расходов. А ведь еще и ведение бухгалтерии, юридическая поддержка бизнеса, административная поддержка, компьютерное обеспечение бизнеса... Возьмем, например, франчайзинг. Всем известный McDonalds. По вашему, надо бесплатно раздавать франшизу, и всем желающим БЕСПЛАТНО предоставлять всю документацию по ведению бизнеса? Бизнес-по-русски... "
RE: Не надо только мешать разные вещи. Макдо отношения к МЛМ не имеем. Франчайз - использование торговых марок и наработок, грубо говоря. Естественно, что это платно и даже заявка стоит минимум 50000$. Макдо не занимается облапошиванием народа. Может еще скажете, что билеты в кинотеатр - тоже своеобразные взносы за право побывать в опредленном месте и кругу зрителей? Компетентности моей достаточно, чтобы определить лохотрон это или нет. Теперь о покрытии административных расходов и расхлодов на бухгалтерию. Мой работодатель не берет с меня по 10 баксов за право работать дальше. Как Вы объясните этот феномен? Какое несчастье - я работаю в компании, которая платит своим сотрудникам, а не наоборот.
Цитирую: "10 долларов в год это "необоснованно высокий взнос"? "
RE: Да - это необоснованно высокий взнос. Берется он еще до того, как человек что-либо получает взамен или оценивает покупательную способность товара.
Цитирую: "Тогда не говорите о вашей успешности, господин нищий. "
RE: Если отказываюсь заплатить десять долларов этим мошенникам, свительствует ли это о моей нищете?
Цитирую: "А обучения вы не получали, так что судить о нем не беритесь. И компания проводит БЕСПЛАТНОЕ обучение! Как раз сейчас собираюсь в дорогу - выезжаю в Новосибирск для обучения в корпоративном офисе."
RE: Я его получу, исключительно в экпериментальном порядке. Но уже сейчас уверен, что подобный курс ничем не отличается от книг об успешном образе жизни и том, как достичь своих целей. Опять же ширма и не более.
Цитирую: "У компании качественный и ходовой товар (иначе компания уже разорилась бы). 3 года на рынке и увеличение товарооборота за последние несколько месяцев в несколько раз."
RE: Ходовой товар? Может изложите его характеристики, составность, дадите результаты тестирования незавизимыми лабораториями. Думаю Вам это недоступно. А товар не глориона, а стороннего производителя.
Цитирую: "Эти хорошие, а кто не вступил - оптом - плохие. "
RE: По крайней мере, ЭТИ честные и не парят людей обещаниями достойной жизни, личным многомиллионным бизнесом и т. п. ЭТИ отвечают за свои обязательства и обещания. ЭТИ следят за своими менеджерами и не гладят их по головке, когда менеджеры пытаются вместо продажи товаров заниматься исключительно рекрутированием. ЭТИ обладают собственным эксклюзивным товаром и технологиями, которые недоступны другим производителям. Действительно ходовым и качественным товаром, а не красиво упакованной пачкой грузинского чая номер 36 по цене 200 рублей.
Цитирую: "Керк и Елена Ректор, Сергей Всехсвятский, Дмитрий Лаевский, Сергей Булавченко, Елена Данчева, Инна Сушкова..."
RE: Мне наплевать кто это. Но почти уверен, что это мошенники из Вашей шайки.
Цитирую: "Да только такие как вы SVV глориону не нужны."
RE: Конечно не нужны. Глориону нужны те, кто попроще, чтобы оплапошить и концы в воду:-) Чтобы человек не смог отличить кадровой пирамиды от СМ компании. Чтобы человек поверил в обещания того, что за оплаченные деньги получит финансовую свободу. Я бы и не стал работать на Ваших лохотронщиков, даже за большую зарплату, чем сейчас.
И напоследок, мое обращение ко ВСЕЙ общесвенности:-)
Уважаемые дамы и господа! Остерегатесь иметь дела с компаниями, обещающими обогатить Вас, особенно в короткий срок. Никогда не платите за товар и услугу, которых не видели и не испытали. Никогда не втягивайте себя в пирамиды (вроде глориона), где главный способ зарабатывать - это искать новых работников и брать с них деньги за нелепое оформление. Помните, парнерские и агентские отношения не строятся на приципах "заплати, тогда скажу". Посмотрите на партнерские программы многих известных магазинов (porta.ru, bolero.ru и т. п.). За право стать парнером и реализатором товара с Вас не имеют право брать оплату. Честные фирмы только рады будут расширению рядов реализаторов и за Ваше желание работать никогда не возьмут с Вас ни копейки, тем более Вы работаете за проценты с продаж. МЛМ - это честная индустрия, но в руках честных и достойных компаний. Поставьте свой голос ПРОТИВ компаний лохотронщиков! Против того, чтобы эти компании имели наглось относить себя к МЛМ индустрии!
Цитирую: "Абсолютная некомпетентность! Я уже высказывался насчет пирамидальности. Ни Глорион, и никакая другая сетевая компания, не отрицает принципа пирамиды. Но только не финансовой! Взносы - не показатель пирамидальноси - а только покрытие административных расходов. А ведь еще и ведение бухгалтерии, юридическая поддержка бизнеса, административная поддержка, компьютерное обеспечение бизнеса... Возьмем, например, франчайзинг. Всем известный McDonalds. По вашему, надо бесплатно раздавать франшизу, и всем желающим БЕСПЛАТНО предоставлять всю документацию по ведению бизнеса? Бизнес-по-русски... "
RE: Не надо только мешать разные вещи. Макдо отношения к МЛМ не имеем. Франчайз - использование торговых марок и наработок, грубо говоря. Естественно, что это платно и даже заявка стоит минимум 50000$. Макдо не занимается облапошиванием народа. Может еще скажете, что билеты в кинотеатр - тоже своеобразные взносы за право побывать в опредленном месте и кругу зрителей? Компетентности моей достаточно, чтобы определить лохотрон это или нет. Теперь о покрытии административных расходов и расхлодов на бухгалтерию. Мой работодатель не берет с меня по 10 баксов за право работать дальше. Как Вы объясните этот феномен? Какое несчастье - я работаю в компании, которая платит своим сотрудникам, а не наоборот.
Цитирую: "10 долларов в год это "необоснованно высокий взнос"? "
RE: Да - это необоснованно высокий взнос. Берется он еще до того, как человек что-либо получает взамен или оценивает покупательную способность товара.
Цитирую: "Тогда не говорите о вашей успешности, господин нищий. "
RE: Если отказываюсь заплатить десять долларов этим мошенникам, свительствует ли это о моей нищете?
Цитирую: "А обучения вы не получали, так что судить о нем не беритесь. И компания проводит БЕСПЛАТНОЕ обучение! Как раз сейчас собираюсь в дорогу - выезжаю в Новосибирск для обучения в корпоративном офисе."
RE: Я его получу, исключительно в экпериментальном порядке. Но уже сейчас уверен, что подобный курс ничем не отличается от книг об успешном образе жизни и том, как достичь своих целей. Опять же ширма и не более.
Цитирую: "У компании качественный и ходовой товар (иначе компания уже разорилась бы). 3 года на рынке и увеличение товарооборота за последние несколько месяцев в несколько раз."
RE: Ходовой товар? Может изложите его характеристики, составность, дадите результаты тестирования незавизимыми лабораториями. Думаю Вам это недоступно. А товар не глориона, а стороннего производителя.
Цитирую: "Эти хорошие, а кто не вступил - оптом - плохие. "
RE: По крайней мере, ЭТИ честные и не парят людей обещаниями достойной жизни, личным многомиллионным бизнесом и т. п. ЭТИ отвечают за свои обязательства и обещания. ЭТИ следят за своими менеджерами и не гладят их по головке, когда менеджеры пытаются вместо продажи товаров заниматься исключительно рекрутированием. ЭТИ обладают собственным эксклюзивным товаром и технологиями, которые недоступны другим производителям. Действительно ходовым и качественным товаром, а не красиво упакованной пачкой грузинского чая номер 36 по цене 200 рублей.
Цитирую: "Керк и Елена Ректор, Сергей Всехсвятский, Дмитрий Лаевский, Сергей Булавченко, Елена Данчева, Инна Сушкова..."
RE: Мне наплевать кто это. Но почти уверен, что это мошенники из Вашей шайки.
Цитирую: "Да только такие как вы SVV глориону не нужны."
RE: Конечно не нужны. Глориону нужны те, кто попроще, чтобы оплапошить и концы в воду:-) Чтобы человек не смог отличить кадровой пирамиды от СМ компании. Чтобы человек поверил в обещания того, что за оплаченные деньги получит финансовую свободу. Я бы и не стал работать на Ваших лохотронщиков, даже за большую зарплату, чем сейчас.
И напоследок, мое обращение ко ВСЕЙ общесвенности:-)
Уважаемые дамы и господа! Остерегатесь иметь дела с компаниями, обещающими обогатить Вас, особенно в короткий срок. Никогда не платите за товар и услугу, которых не видели и не испытали. Никогда не втягивайте себя в пирамиды (вроде глориона), где главный способ зарабатывать - это искать новых работников и брать с них деньги за нелепое оформление. Помните, парнерские и агентские отношения не строятся на приципах "заплати, тогда скажу". Посмотрите на партнерские программы многих известных магазинов (porta.ru, bolero.ru и т. п.). За право стать парнером и реализатором товара с Вас не имеют право брать оплату. Честные фирмы только рады будут расширению рядов реализаторов и за Ваше желание работать никогда не возьмут с Вас ни копейки, тем более Вы работаете за проценты с продаж. МЛМ - это честная индустрия, но в руках честных и достойных компаний. Поставьте свой голос ПРОТИВ компаний лохотронщиков! Против того, чтобы эти компании имели наглось относить себя к МЛМ индустрии!
21/11/2002
Господа!
Что с нами со всеми происходит? Почему никто не берется обсуждать и советовать банкиру как ему строить свой бизнес? Для этого нужно образование?
MLM - это серьезный бизнес со своими законами. И тот кто пытается об этом рассуждать вначале бы поучился, прочел бы как минимум книг 10 классиков.
Раньше говорили что лечить и учить умеют все, а теперь еще и в MLM все разбираются.
Читала я все это и думала: серьезные люди, как Вы можете пользоваться слухами? Образованный человек вначале изучаеь вопрос, а затем может о нем судить.
Господа! Мне стыдно все это читать.
Анализировать можно каждую фразу, конечно если Вам нечего делать, а я лучше поработаю со своими людьми, тем более, что моя компания выходит на российский рынок.
Вопрос был задан - честно ли?
Работать с магазином нужно уметь. А от некомпетентности и возникают подобные накрутки, если есть спрос, то будет и предложение. Изучайте электронную коммерцию - это наука. Тогда будет все честно.
Господа!
Что с нами со всеми происходит? Почему никто не берется обсуждать и советовать банкиру как ему строить свой бизнес? Для этого нужно образование?
MLM - это серьезный бизнес со своими законами. И тот кто пытается об этом рассуждать вначале бы поучился, прочел бы как минимум книг 10 классиков.
Раньше говорили что лечить и учить умеют все, а теперь еще и в MLM все разбираются.
Читала я все это и думала: серьезные люди, как Вы можете пользоваться слухами? Образованный человек вначале изучаеь вопрос, а затем может о нем судить.
Господа! Мне стыдно все это читать.
Анализировать можно каждую фразу, конечно если Вам нечего делать, а я лучше поработаю со своими людьми, тем более, что моя компания выходит на российский рынок.
Вопрос был задан - честно ли?
Работать с магазином нужно уметь. А от некомпетентности и возникают подобные накрутки, если есть спрос, то будет и предложение. Изучайте электронную коммерцию - это наука. Тогда будет все честно.
21/11/2002
2 Виктория
Подскажите, первого высшего СПб ГУЭФ (ФИНЭК) по специальности коммерция со специализацией маркетинг услуг и второго высшего того же вуза со специальностью юриспрудендия и гражданско-правовой специализацией мне достаточно чтобы судить о явлении МЛМ и его проявлениях в самой извращенной форме? Неужели Вы думаете, что мне не видна сама идея захватить внимание жаждущих денег людей в скорее психологическом, чем практическом, маркетинге компании Глорион?
Вопрос был задан "честно ли?" и на него уже давно ответили. Здесь больше и обсуждать нечего.
Хотя если Вам интересно обсуждение малолетнего жулика, создавшего marketru (начало темы), то я, видимо, попал не в тот форум.
2 Виктория
Подскажите, первого высшего СПб ГУЭФ (ФИНЭК) по специальности коммерция со специализацией маркетинг услуг и второго высшего того же вуза со специальностью юриспрудендия и гражданско-правовой специализацией мне достаточно чтобы судить о явлении МЛМ и его проявлениях в самой извращенной форме? Неужели Вы думаете, что мне не видна сама идея захватить внимание жаждущих денег людей в скорее психологическом, чем практическом, маркетинге компании Глорион?
Вопрос был задан "честно ли?" и на него уже давно ответили. Здесь больше и обсуждать нечего.
Хотя если Вам интересно обсуждение малолетнего жулика, создавшего marketru (начало темы), то я, видимо, попал не в тот форум.
26/11/2002
SVV - ущербный тусовщик. Ему все равно о чем. Он ни в чем никогда в жизни хорошо не разбирался. Кроме того он мелкий воришка. Тасуется в Инете за счет хозяина в рабочее время. Типичное холуйское поведение. Ненавидит он любое проявление свободы и смелости, ибо сам на такое не способен. Ну стоит ли перед таким убожеством метать бисер?
SVV - ущербный тусовщик. Ему все равно о чем. Он ни в чем никогда в жизни хорошо не разбирался. Кроме того он мелкий воришка. Тасуется в Инете за счет хозяина в рабочее время. Типичное холуйское поведение. Ненавидит он любое проявление свободы и смелости, ибо сам на такое не способен. Ну стоит ли перед таким убожеством метать бисер?
29/11/2002
И так почитал я эту тему!
Solo рад видеть тебя здесь персональный привет!
Остыли? Эмоции выпустили?
Теперь давайте разбираться всё по порядку.
1. Некоторые из Вас тут обвинили в жульничестве весь МЛМ.
Но вот почему? Вы с толкнулись с дистрибьюторами пяти компаний Герболайф, Глорион, Нью Вэйс, Орифлейм. И сразу сделали вывод что ВСЕ компании использующие МЛМ это лохотрон?
А как - же ещё примерно 3996 компаний в Мире? (по примерным данным в мире 3000 компаний.)
2. Говорите, что продукция не дала тех результатов, которых обещали. Но ведь обещали что нога вырастит и что лысый тут же на глазах станет волосатый ведь всем понятно что это сказка! А вот то что всем давно ВРАЧИ всего мира твердят что профилактика это лучшее лечение не кто из Вас не задумывался? И что в этом случае лучше натуральные БАДы чем Химия? И ещё что Нутрицефтики гораздо лучше и не имеющие практически побочных эффектов Фармацефтиков. Тоже не кто не знает? А кто нить пытался подсчитывать нужную дозу витаминов день?
БАДами ЛЕЧИТ это последние дело. Ими надо кормить и тогда всё у всех будет ок!
Соло так?
3. Сколько воров есть среди вэб-дизайнеров? Обещают одно деньги возьмут и смоются так что прикажете мне сделать вывод что дизайнеры это лохотронщики? Нет, есть очень солидные студии как крупные так и мелкие частные.
4. А сколько раз было случаев когда был товар не надлежавшего качества в инет магазина ( эти магазины уже вымерли) так что во всех магазинах воруют?
5. Сколько Вас обвешивали в Магазинах на рынках и так далее… Что же Вы не кричите тут борцы за справедливость а?
6. Может просто жаба душит когда видите как ЧЕСТНЫЕ МЛМ-щики деньги поднимают и ведут свободный образ жизни? Да они не швыряются деньгами но и не экономят на мелочах. ДА они работают много но при этом не “рабы” своего бизнеса!
Могут себе позволить передать дело своим ниже стоящим! И не задумаются при этом что твой ученик роет тебе могилу и мечтает тебя подсидеть чтоб занять твоё место.
И в каком ещё бизнесе где учитель радуется за успехи своего ученика и где деньги уже отходят на второй план когда ты видишь что человек который был ни кем простым студентом или простым служащем, а сейчас он лидер обучает людей строит структуры делает товарообороты о которых он раньше даже не мечтал.
Вот ГЛАВНОЕ пожалуй что держит многих лидеров в МЛМ.
Скажите обвинители ВАМ кто ни будь говорил Спасибо лишь за то что Вы ему дали шанс выкарабкаться из его ямы?
Скажите господа интернедчики вы тут обсуждаете как бы привлеть в свой магазин покупателя и за это готовы заплатить!
Не приходило в голову что есть люди которые работая (другие это называют отдыхом) в своё удоволствие, увеличивают товарообороты на 50% в месяц! При этом повторных заказывают продукцию 90% средние заказы уж ни как не 10$, а колеблюдца в районе 50$ (это мой личный бизнес даёт такие показатели, и при этом я в месяц трачу на него не более 3 суток если сложить все часы), а у других и гораздо больше.
Так что Жаба-с задавила, лучше бы поучились!
С уважением, Алексндр Репьев!
Лидер – Ассистент компании NSP
И так почитал я эту тему!
Solo рад видеть тебя здесь персональный привет!
Остыли? Эмоции выпустили?
Теперь давайте разбираться всё по порядку.
1. Некоторые из Вас тут обвинили в жульничестве весь МЛМ.
Но вот почему? Вы с толкнулись с дистрибьюторами пяти компаний Герболайф, Глорион, Нью Вэйс, Орифлейм. И сразу сделали вывод что ВСЕ компании использующие МЛМ это лохотрон?
А как - же ещё примерно 3996 компаний в Мире? (по примерным данным в мире 3000 компаний.)
2. Говорите, что продукция не дала тех результатов, которых обещали. Но ведь обещали что нога вырастит и что лысый тут же на глазах станет волосатый ведь всем понятно что это сказка! А вот то что всем давно ВРАЧИ всего мира твердят что профилактика это лучшее лечение не кто из Вас не задумывался? И что в этом случае лучше натуральные БАДы чем Химия? И ещё что Нутрицефтики гораздо лучше и не имеющие практически побочных эффектов Фармацефтиков. Тоже не кто не знает? А кто нить пытался подсчитывать нужную дозу витаминов день?
БАДами ЛЕЧИТ это последние дело. Ими надо кормить и тогда всё у всех будет ок!
Соло так?
3. Сколько воров есть среди вэб-дизайнеров? Обещают одно деньги возьмут и смоются так что прикажете мне сделать вывод что дизайнеры это лохотронщики? Нет, есть очень солидные студии как крупные так и мелкие частные.
4. А сколько раз было случаев когда был товар не надлежавшего качества в инет магазина ( эти магазины уже вымерли) так что во всех магазинах воруют?
5. Сколько Вас обвешивали в Магазинах на рынках и так далее… Что же Вы не кричите тут борцы за справедливость а?
6. Может просто жаба душит когда видите как ЧЕСТНЫЕ МЛМ-щики деньги поднимают и ведут свободный образ жизни? Да они не швыряются деньгами но и не экономят на мелочах. ДА они работают много но при этом не “рабы” своего бизнеса!
Могут себе позволить передать дело своим ниже стоящим! И не задумаются при этом что твой ученик роет тебе могилу и мечтает тебя подсидеть чтоб занять твоё место.
И в каком ещё бизнесе где учитель радуется за успехи своего ученика и где деньги уже отходят на второй план когда ты видишь что человек который был ни кем простым студентом или простым служащем, а сейчас он лидер обучает людей строит структуры делает товарообороты о которых он раньше даже не мечтал.
Вот ГЛАВНОЕ пожалуй что держит многих лидеров в МЛМ.
Скажите обвинители ВАМ кто ни будь говорил Спасибо лишь за то что Вы ему дали шанс выкарабкаться из его ямы?
Скажите господа интернедчики вы тут обсуждаете как бы привлеть в свой магазин покупателя и за это готовы заплатить!
Не приходило в голову что есть люди которые работая (другие это называют отдыхом) в своё удоволствие, увеличивают товарообороты на 50% в месяц! При этом повторных заказывают продукцию 90% средние заказы уж ни как не 10$, а колеблюдца в районе 50$ (это мой личный бизнес даёт такие показатели, и при этом я в месяц трачу на него не более 3 суток если сложить все часы), а у других и гораздо больше.
Так что Жаба-с задавила, лучше бы поучились!
С уважением, Алексндр Репьев!
Лидер – Ассистент компании NSP
30/11/2002
МЛМ - он и в Африке МЛМ!
Пока по сети продают то, что нужно людям - это хорошо! И не важно что является товаром. Главные критерии продукции :
1. Качество
2. Необходимость
3. Простота в применении
4. Сервис от дистрибьютора.
5. Наличие результата от использования.
Если это есть - это не стыдно продавать.
Что касается пищевых добавок, то во всём мире поняли, что без них за стол садиться нельзя. Опасно для здоровья!
Что касается Электронной коммерции и продукции, к ней относящейся, то это тоже понятно. Пока не всем, но 5% населения планеты понятно.
МЛМ - он и в Африке МЛМ!
Пока по сети продают то, что нужно людям - это хорошо! И не важно что является товаром. Главные критерии продукции :
1. Качество
2. Необходимость
3. Простота в применении
4. Сервис от дистрибьютора.
5. Наличие результата от использования.
Если это есть - это не стыдно продавать.
Что касается пищевых добавок, то во всём мире поняли, что без них за стол садиться нельзя. Опасно для здоровья!
Что касается Электронной коммерции и продукции, к ней относящейся, то это тоже понятно. Пока не всем, но 5% населения планеты понятно.
30/11/2002
Господа, я совершенно не против применения МЛМ в развитии продаж тех или иных компаний. Но если речь идет о честном бизнесе!
Выпускают и продают компании фармацевтику или запатентованую продукцию - отлично. Приглашают дистрибьюторов с щедрым планом вознаграждения с продаж - еще лучше. Но зачем обманывать доверие людей? Зачем писать: "Вы ТОЧНО станете богатым и финансово независимым", как утверждение, что рассматривается новичками как ОБЕЩАНИЕ? Напишите, что можно стать таким, если... и даем разъяснения в каком случае и при достижении чего. И вам и мне известно, что большинство не добивается НИЧЕГО. Об этом не нужно молчать. Когда я учился мои преподы не скрывали от меня возможности пролететь в жизни даже с теми корочками, что я получу после обучения. Именно об этом я говорю все это время.
2 Оглоед
Пытаетесь из себя психолога строить? Жалкие потуги. Выходит хреново. Все предположения - мимо цели и ни капли здравого смысла.
Господа, я совершенно не против применения МЛМ в развитии продаж тех или иных компаний. Но если речь идет о честном бизнесе!
Выпускают и продают компании фармацевтику или запатентованую продукцию - отлично. Приглашают дистрибьюторов с щедрым планом вознаграждения с продаж - еще лучше. Но зачем обманывать доверие людей? Зачем писать: "Вы ТОЧНО станете богатым и финансово независимым", как утверждение, что рассматривается новичками как ОБЕЩАНИЕ? Напишите, что можно стать таким, если... и даем разъяснения в каком случае и при достижении чего. И вам и мне известно, что большинство не добивается НИЧЕГО. Об этом не нужно молчать. Когда я учился мои преподы не скрывали от меня возможности пролететь в жизни даже с теми корочками, что я получу после обучения. Именно об этом я говорю все это время.
2 Оглоед
Пытаетесь из себя психолога строить? Жалкие потуги. Выходит хреново. Все предположения - мимо цели и ни капли здравого смысла.
01/12/2002
>>>Господа, я совершенно не против применения МЛМ в развитии продаж тех или иных компаний. Но если речь идет о честном бизнесе! >>>
Мы только за ЧЕСТНЫЙ бизнес, а кто его ведёт не честно то это показывает время и как правило компании долго не живут, которые позволяют нарушать правило игры?
Есть ряд компаний чистая офёра и пирамиды которые маскируются под МЛМ
Сами посудите.
Вот в этом месяце в нашей компании рост люди увеличивают свои доходы. Кто на несколько процентов кто в несколько разд. Всё больше людей избовляются от своих долгов которые они заработали до прихода к нам. Скажите об этом где ни будь пишут? В какой газете? Почему люди не знают об этом?
>>>Выпускают и продают компании фармацевтику или запатентованную продукцию - отлично. >>>
Поправка Нутрицефтики! Хотя качество производство моей компании соответствует чтоб на этом оборудование производили и Фармоцефтику.
>>>Приглашают дистрибьюторов с щедрым планом вознаграждения с продаж - еще лучше. >>>
Это всё лозунги и такого МП не существует есть только рентабельные и не рентабельные. Причём для каждой продукции подходит свой МП, но есть и универсальные.
>>>Но зачем обманывать доверие людей? >>>
Кто обманывает компания или частный дистрибьютор?
>>>Зачем писать: "Вы ТОЧНО станете богатым и финансово независимым", как утверждение, что рассматривается новичками как ОБЕЩАНИЕ? >>>
Глупо и тупо! Это просто не опытный человек или……
Не стоит с ним иметь дело посмотрите лучше других дистрибьюторов.
>>> Напишите, что можно стать таким, если... и даем разъяснения в каком случае и при достижении чего. >>>
Я лично не пишу объявлений подобного плана. Так как предпочитаю работать со знакомыми. (если мы не знакомы ещё то сначало просто знакомлюсь, а потом возможно предлагаю бизнес.
Если человеку интересен бизнес то я обещаю только то чего добился сам.
Показываю что я имею и за какой срок это сделал.
И что главное как я это сделал!
>>>И вам и мне известно, что большинство не добивается НИЧЕГО. >>>
А где большинство добивается ВСЕГО?
>>> Об этом не нужно молчать. >>>
Так и не кто и не получит. Сходите к успешным дистрибьюторам и они Вам сразу расскажут про статистику 80/20 причём она работает везде!
>>>Когда я учился мои преподы не скрывали от меня возможности пролететь в жизни даже с теми корочками, что я получу после обучения. >>>
Когда я начал МЛМ мой учитель так и сказал что у тебя есть все шансы не преуспеть в этом бизнесе и только 5% добиться значительных успехов. Но вот полуученые навыки тебе не применено помогут добиться гораздо больших успехов в другой индустрии если ты решишь бросить МЛМ когда ни будь.
В МЛМ есть прекрасная школа выживаемости в бизнесе и приобретения навыков успешного бизнесмена.
И ещё вода не закипит, если её нагреть на 99градусов, кипеть будет только при 100.
Спортсмен ни когда не станет чемпионом, если уйдёт из спорта перед стартом.
Нельзя делать всё чуть - чуть, а большинство к МЛМ подходят не серьёзно и считают что я вот могу тут потусоваться месяц потом уйти потом прейти и я стану богатым.
Естественно так не бывает.
В МЛМ надо работать и ПОСТОЯНО. И только тогда можно добиться успеха!
Спросите у любого успешного дистрибьютора:
- Когда у него подписался первый дистрибьютор?
- Когда появился нормальный чек?
- сколько лет он шёл к своему успеху?
- и сколько времени в день он работал?
- сколько городов он проехал?
- И какого “пота” стоил его нынешний чек?
SVV - Вы откуда сами будите?
- Чем занимаетесь?
Интересно знать с кем я общаюсь.
>>>Господа, я совершенно не против применения МЛМ в развитии продаж тех или иных компаний. Но если речь идет о честном бизнесе! >>>
Мы только за ЧЕСТНЫЙ бизнес, а кто его ведёт не честно то это показывает время и как правило компании долго не живут, которые позволяют нарушать правило игры?
Есть ряд компаний чистая офёра и пирамиды которые маскируются под МЛМ
Сами посудите.
Вот в этом месяце в нашей компании рост люди увеличивают свои доходы. Кто на несколько процентов кто в несколько разд. Всё больше людей избовляются от своих долгов которые они заработали до прихода к нам. Скажите об этом где ни будь пишут? В какой газете? Почему люди не знают об этом?
>>>Выпускают и продают компании фармацевтику или запатентованную продукцию - отлично. >>>
Поправка Нутрицефтики! Хотя качество производство моей компании соответствует чтоб на этом оборудование производили и Фармоцефтику.
>>>Приглашают дистрибьюторов с щедрым планом вознаграждения с продаж - еще лучше. >>>
Это всё лозунги и такого МП не существует есть только рентабельные и не рентабельные. Причём для каждой продукции подходит свой МП, но есть и универсальные.
>>>Но зачем обманывать доверие людей? >>>
Кто обманывает компания или частный дистрибьютор?
>>>Зачем писать: "Вы ТОЧНО станете богатым и финансово независимым", как утверждение, что рассматривается новичками как ОБЕЩАНИЕ? >>>
Глупо и тупо! Это просто не опытный человек или……
Не стоит с ним иметь дело посмотрите лучше других дистрибьюторов.
>>> Напишите, что можно стать таким, если... и даем разъяснения в каком случае и при достижении чего. >>>
Я лично не пишу объявлений подобного плана. Так как предпочитаю работать со знакомыми. (если мы не знакомы ещё то сначало просто знакомлюсь, а потом возможно предлагаю бизнес.
Если человеку интересен бизнес то я обещаю только то чего добился сам.
Показываю что я имею и за какой срок это сделал.
И что главное как я это сделал!
>>>И вам и мне известно, что большинство не добивается НИЧЕГО. >>>
А где большинство добивается ВСЕГО?
>>> Об этом не нужно молчать. >>>
Так и не кто и не получит. Сходите к успешным дистрибьюторам и они Вам сразу расскажут про статистику 80/20 причём она работает везде!
>>>Когда я учился мои преподы не скрывали от меня возможности пролететь в жизни даже с теми корочками, что я получу после обучения. >>>
Когда я начал МЛМ мой учитель так и сказал что у тебя есть все шансы не преуспеть в этом бизнесе и только 5% добиться значительных успехов. Но вот полуученые навыки тебе не применено помогут добиться гораздо больших успехов в другой индустрии если ты решишь бросить МЛМ когда ни будь.
В МЛМ есть прекрасная школа выживаемости в бизнесе и приобретения навыков успешного бизнесмена.
И ещё вода не закипит, если её нагреть на 99градусов, кипеть будет только при 100.
Спортсмен ни когда не станет чемпионом, если уйдёт из спорта перед стартом.
Нельзя делать всё чуть - чуть, а большинство к МЛМ подходят не серьёзно и считают что я вот могу тут потусоваться месяц потом уйти потом прейти и я стану богатым.
Естественно так не бывает.
В МЛМ надо работать и ПОСТОЯНО. И только тогда можно добиться успеха!
Спросите у любого успешного дистрибьютора:
- Когда у него подписался первый дистрибьютор?
- Когда появился нормальный чек?
- сколько лет он шёл к своему успеху?
- и сколько времени в день он работал?
- сколько городов он проехал?
- И какого “пота” стоил его нынешний чек?
SVV - Вы откуда сами будите?
- Чем занимаетесь?
Интересно знать с кем я общаюсь.
01/12/2002
>>> Об этом не нужно молчать. >>>
Так и не кто и не получит. Сходите к успешным дистрибьюторам и они Вам сразу расскажут про статистику 80/20 причём она работает везде!
Опечатка.
>>> Об этом не нужно молчать. >>>
Так и не кто и не МОЛЧИТ. Сходите к успешным дистрибьюторам и они Вам сразу расскажут про статистику 80/20 причём она работает везде!
>>> Об этом не нужно молчать. >>>
Так и не кто и не получит. Сходите к успешным дистрибьюторам и они Вам сразу расскажут про статистику 80/20 причём она работает везде!
Опечатка.
>>> Об этом не нужно молчать. >>>
Так и не кто и не МОЛЧИТ. Сходите к успешным дистрибьюторам и они Вам сразу расскажут про статистику 80/20 причём она работает везде!
06/12/2002
Что за перепалка?! Господа! Одумайтесь!
Кто и с кем здесь спорит? Стоит ли нам, МЛМщикам, кому-то что-либо доказывать? Ведь, как известно, "...рождённый ползать - летать не может..."
Мне эта дискуссия напоминает агитирование агитированных. Здесь мы не столько приобщаем к благородной мисии других, сколько тратим время на то, чтобы доказать себе, что МЛМ - это супер бизнес. А мы это и так знаем!
Цитата ReAl:"Спросите у любого успешного дистрибьютора:
- Когда у него подписался первый дистрибьютор?
- Когда появился нормальный чек?
- сколько лет он шёл к своему успеху?
- и сколько времени в день он работал?
- сколько городов он проехал?
- И какого “пота” стоил его нынешний чек?
" (конец цитаты)
Это, Александр, не имеет значения. Нам платят за ту ценность, которую мы представляем относительно рынка. Приобрести эту ценность берёт время. Но платят нам именно за ЦЕННОСТЬ, а не за время.
МЛМ, как ты правильно сказал, это работа. Тяжёлая работа. Но:
1. Она намного легче и приятнее, чем работа у хозяина.
2. это бизнес избранных, сюда приходят по протекции, а преуспевают по желанию.
3. это бизнес, который на 90% состоит из удовольствий.
4. Это работа по решению проблем других людей с целью решить собственные.
Короче говоря, Господа! Все не могут быть преуспевающими! Ведь кто-то должен нас, преуспевающих, обслуживать... Если все захотят в МЛМ и стать богатыми, то это приведёт к глобальной катастрофе!
Что за перепалка?! Господа! Одумайтесь!
Кто и с кем здесь спорит? Стоит ли нам, МЛМщикам, кому-то что-либо доказывать? Ведь, как известно, "...рождённый ползать - летать не может..."
Мне эта дискуссия напоминает агитирование агитированных. Здесь мы не столько приобщаем к благородной мисии других, сколько тратим время на то, чтобы доказать себе, что МЛМ - это супер бизнес. А мы это и так знаем!
Цитата ReAl:"Спросите у любого успешного дистрибьютора:
- Когда у него подписался первый дистрибьютор?
- Когда появился нормальный чек?
- сколько лет он шёл к своему успеху?
- и сколько времени в день он работал?
- сколько городов он проехал?
- И какого “пота” стоил его нынешний чек?
" (конец цитаты)
Это, Александр, не имеет значения. Нам платят за ту ценность, которую мы представляем относительно рынка. Приобрести эту ценность берёт время. Но платят нам именно за ЦЕННОСТЬ, а не за время.
МЛМ, как ты правильно сказал, это работа. Тяжёлая работа. Но:
1. Она намного легче и приятнее, чем работа у хозяина.
2. это бизнес избранных, сюда приходят по протекции, а преуспевают по желанию.
3. это бизнес, который на 90% состоит из удовольствий.
4. Это работа по решению проблем других людей с целью решить собственные.
Короче говоря, Господа! Все не могут быть преуспевающими! Ведь кто-то должен нас, преуспевающих, обслуживать... Если все захотят в МЛМ и стать богатыми, то это приведёт к глобальной катастрофе!
07/12/2002
2 SVV. Я не "уважаемЫЙ", а "уважаемАЯ", если уж на то пошло :) Ваши топики сработали как дешевая провокация - а народ и повелся (и я в том числе) :))) спасибо за иллюстрацию! и все равно каждый остался при своем мнении... так зачем эфир-то сотрясать?
ReAl, спасибо за привет!
Все Глорики - вам отдельное приветствие, люблю вас :))
2 SVV. Я не "уважаемЫЙ", а "уважаемАЯ", если уж на то пошло :) Ваши топики сработали как дешевая провокация - а народ и повелся (и я в том числе) :))) спасибо за иллюстрацию! и все равно каждый остался при своем мнении... так зачем эфир-то сотрясать?
ReAl, спасибо за привет!
Все Глорики - вам отдельное приветствие, люблю вас :))
07/12/2002
2 ReAl
Я из Питера. Работаю менеджером по развитию в консалтинговой компании (довольно большой).
2 Dr. MLM
Вот о таких людях я плохо отзываюсь. Вы что там на своем сайте за бред понаписали?
Цитирую: Индустрия МЛМ занимает первое место в мире как быстро развивающаяся экономическая система.
RE: МЛМ это не индустрия и не отрасль экономики. Пора бы это понять... И если говорить об МЛМ как индустрии, то место будет далеко не первым. IT - сегодня и последние десять лет самая развивающаяся отрасль экономики.
Цитирую: Ежедневно в мире 60.000 человек становятся дистрибьюторами компаний МЛМ.
RE: Откуда такие цифры? Получается через десять лет 219.000.000 человек будут заняты МЛМ:-)
Цитирую: 50 процентов всей продукции и услуг в США проходит через индустрию МЛМ. В Японии эта цифра составляет 90 процентов. (от себя :-)))) Поэтому Япония занимает первое место в мире по развитию индустрии сетевого маркетинга.
RE: Цифры - ложь.
Цитирую: В США 15 процентов населения занимаются сетевым маркетингом. В мире эта цифра составляет 2 процента.
RE: Значит 110.000.000 человек уже в МЛМ? И в США лет через десять все будут только МЛМ заниматься?
Цитирую: Экономисты США доказали, что в XXI веке 70 процентов всех предприятий мира будут работать с применением концепции сетевого маркетинга.
RE: Может имена этих самых экономистов дадите или название компании (департамента), где они трудятся?
Цитирую: - Люди обретают свободу и финансовую независимость
- Получают реальную возможность осуществить свои мечты
- Перестраивают своё мышление и самосовершенствуются
- Становятся хозяевами своей жизни
- Обеспечивают себе и своим детям стабильное и полное перспектив будущее.
RE: Слова, слова...
2 ReAl
Я из Питера. Работаю менеджером по развитию в консалтинговой компании (довольно большой).
2 Dr. MLM
Вот о таких людях я плохо отзываюсь. Вы что там на своем сайте за бред понаписали?
Цитирую: Индустрия МЛМ занимает первое место в мире как быстро развивающаяся экономическая система.
RE: МЛМ это не индустрия и не отрасль экономики. Пора бы это понять... И если говорить об МЛМ как индустрии, то место будет далеко не первым. IT - сегодня и последние десять лет самая развивающаяся отрасль экономики.
Цитирую: Ежедневно в мире 60.000 человек становятся дистрибьюторами компаний МЛМ.
RE: Откуда такие цифры? Получается через десять лет 219.000.000 человек будут заняты МЛМ:-)
Цитирую: 50 процентов всей продукции и услуг в США проходит через индустрию МЛМ. В Японии эта цифра составляет 90 процентов. (от себя :-)))) Поэтому Япония занимает первое место в мире по развитию индустрии сетевого маркетинга.
RE: Цифры - ложь.
Цитирую: В США 15 процентов населения занимаются сетевым маркетингом. В мире эта цифра составляет 2 процента.
RE: Значит 110.000.000 человек уже в МЛМ? И в США лет через десять все будут только МЛМ заниматься?
Цитирую: Экономисты США доказали, что в XXI веке 70 процентов всех предприятий мира будут работать с применением концепции сетевого маркетинга.
RE: Может имена этих самых экономистов дадите или название компании (департамента), где они трудятся?
Цитирую: - Люди обретают свободу и финансовую независимость
- Получают реальную возможность осуществить свои мечты
- Перестраивают своё мышление и самосовершенствуются
- Становятся хозяевами своей жизни
- Обеспечивают себе и своим детям стабильное и полное перспектив будущее.
RE: Слова, слова...
08/12/2002
Насчёт приведённых цифр это фантазии МЛМ-щика перед сном
:)))))))))))))))))
Хотите реальные цифры?
Есть независимая ассоциация МЛМ компаний американская общепризнанная во всём мире.
Вот прямая ссылка на раздел где представлена вся мировая статистика
http://www.dsa.org/research/numbers.htm
С уважением, Александр Репьев.
Насчёт приведённых цифр это фантазии МЛМ-щика перед сном
:)))))))))))))))))
Хотите реальные цифры?
Есть независимая ассоциация МЛМ компаний американская общепризнанная во всём мире.
Вот прямая ссылка на раздел где представлена вся мировая статистика
http://www.dsa.org/research/numbers.htm
С уважением, Александр Репьев.
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