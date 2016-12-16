CheckOut агрегатор доставок. Доставка товаров: проще, чем когда-либо!
16/12/2016
Здравствуйте!
В настоящий момент Вашим вопросом занимается руководство, в начале следующей неделе предоставим Вам ответ. Пожалуйста, ожидайте. Спасибо за обращение.
Сергей Euro-lamp.ru:
дравствуйте, Анастасия!
Думаю, это отписка.
Мое обращение к Вам на Вашу почту help@checkout.ru было последний раз направлено 13 декабря, и никакого ответа я не получил.
дравствуйте, Анастасия!
Думаю, это отписка.
Мое обращение к Вам на Вашу почту help@checkout.ru было последний раз направлено 13 декабря, и никакого ответа я не получил.
Здравствуйте!
В настоящий момент Вашим вопросом занимается руководство, в начале следующей неделе предоставим Вам ответ. Пожалуйста, ожидайте. Спасибо за обращение.
Константин Kern,
Менеджер ИП
Менеджер ИП
20/04/2017
Давно тема не обновлялась, не надо только думать, что все ошибки исправлены. Наоборот.
Прежде чем решиться на сотрудничество с Чекаутом приготовьтесь к:
- совершенно непрозрачной отчетности. Вам будут присылать отчеты за каждые 5 дней (нерегулярно) за выполненные посылки. Потом по итогам месяца вам пришлют общий отчет по полученным платежам от СД. Заказы совпадать не будут. Затем вам переведут часть денег, которая не фигурирует ни в одном из отчетов. Понять, за какие именно заказы вы получили деньги, возможно только при ручной сверке;
- неудобной системе поддержки, вам будут отвечать через раз разные сотрудники, каждое второе письмо - автоматически сгенерированный ответ.
- регулярным кассовым разрывам. Наложенные платежи вовремя не переводят. Деньги вы будете получать после 2-3 запросов в техподдержку. Сумму заранее вы не узнаете.
- личному кабинету из 1990-х, не адаптированному к мобильным устройствам, тормознутому интерфейсу, вечерами сервера у них не выдерживают нагрузки.
- росту числа недоставленных посылок с увеличением объема.
- отсутствию прямой коммуникации со службами доставки
- задержкам в обновлении статусов (правда, тут проблема может быть в том числе на стороне курьерок).
Сотрудничали с ними с октября по апрель. За последние 2 месяца около 500 отправлений, эффективность крайне низкая.
Договор заключен в форме публичной оферты.
Давно тема не обновлялась, не надо только думать, что все ошибки исправлены. Наоборот.
Прежде чем решиться на сотрудничество с Чекаутом приготовьтесь к:
- совершенно непрозрачной отчетности. Вам будут присылать отчеты за каждые 5 дней (нерегулярно) за выполненные посылки. Потом по итогам месяца вам пришлют общий отчет по полученным платежам от СД. Заказы совпадать не будут. Затем вам переведут часть денег, которая не фигурирует ни в одном из отчетов. Понять, за какие именно заказы вы получили деньги, возможно только при ручной сверке;
- неудобной системе поддержки, вам будут отвечать через раз разные сотрудники, каждое второе письмо - автоматически сгенерированный ответ.
- регулярным кассовым разрывам. Наложенные платежи вовремя не переводят. Деньги вы будете получать после 2-3 запросов в техподдержку. Сумму заранее вы не узнаете.
- личному кабинету из 1990-х, не адаптированному к мобильным устройствам, тормознутому интерфейсу, вечерами сервера у них не выдерживают нагрузки.
- росту числа недоставленных посылок с увеличением объема.
- отсутствию прямой коммуникации со службами доставки
- задержкам в обновлении статусов (правда, тут проблема может быть в том числе на стороне курьерок).
Сотрудничали с ними с октября по апрель. За последние 2 месяца около 500 отправлений, эффективность крайне низкая.
Договор заключен в форме публичной оферты.
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