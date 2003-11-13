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бизнес-план интернет-магазина
13/11/2003
А с книгами и дисками другая ситуация? Просветите, пожалуйста. В данный момент очень актуально.
А с книгами и дисками другая ситуация? Просветите, пожалуйста. В данный момент очень актуально.
23/01/2004
Евгений, вопрос по з/п
"Зарплата
Бухгалтер 300 $ 9 450,00р. "
Я в московских ценах не ориентируюсь, поэтому спрашиваю - это за частичный рабочий день или полный? Я вот не уверен что бухгалтер тебе понадобится на полный рабочий день, даже на пол дня. Я думаю, раз в неделю на пол дня должен приезжать. Сколько тогда ему нужно будетплатить?
Евгений, вопрос по з/п
"Зарплата
Бухгалтер 300 $ 9 450,00р. "
Я в московских ценах не ориентируюсь, поэтому спрашиваю - это за частичный рабочий день или полный? Я вот не уверен что бухгалтер тебе понадобится на полный рабочий день, даже на пол дня. Я думаю, раз в неделю на пол дня должен приезжать. Сколько тогда ему нужно будетплатить?
23/01/2004
=Саша
По бухгалтеру на неполный рабочий день.. - все зависит от тебя, сколько у тебя заказов, каков штат и пр. Вообще могу сказать, что быть бухгалтером наполовину сложно (практически невозможно). Особенно когда продажи каждый день и не 2-3 а 10-12. Это уже довольно приличный объем отчетной работы. Поэтому бухгалтерия - штука нежная и с ней шутить не рекомендуется.
=Саша
По бухгалтеру на неполный рабочий день.. - все зависит от тебя, сколько у тебя заказов, каков штат и пр. Вообще могу сказать, что быть бухгалтером наполовину сложно (практически невозможно). Особенно когда продажи каждый день и не 2-3 а 10-12. Это уже довольно приличный объем отчетной работы. Поэтому бухгалтерия - штука нежная и с ней шутить не рекомендуется.
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