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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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бизнес-план интернет-магазина



Ссылка на сообщение Александра
13/11/2003

А с книгами и дисками другая ситуация? Просветите, пожалуйста. В данный момент очень актуально.



Ссылка на сообщение Dmitry
22/01/2004

Решили попробовать сделать бизнес-план по созданию инет-магазина. Где можно взять готовый? Бесплатно.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
23/01/2004

=Дмитрий

БП бесплатно... Вряд ли. За деньги и в оффлайне - нет проблем. Есть книга "Сборник бизнес-планов". Там есть образцы и для интернета.



Ссылка на сообщение ТаШа
23/01/2004

По поводу других способов, можно посмотреть архив статей - много интересного.

По поводу пересылки. Для меня это тожу чрезвычайно актуально. Как мне быть с поставками в Зарубежье, если проживаю в далекой провинции - (Оренбургская обл.) Подскажите. Заранее спасибо.



Ссылка на сообщение Sasha
23/01/2004

Евгений, вопрос по з/п



"Зарплата

Бухгалтер 300 $ 9 450,00р. "

Я в московских ценах не ориентируюсь, поэтому спрашиваю - это за частичный рабочий день или полный? Я вот не уверен что бухгалтер тебе понадобится на полный рабочий день, даже на пол дня. Я думаю, раз в неделю на пол дня должен приезжать. Сколько тогда ему нужно будетплатить?



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
23/01/2004

=Саша

По бухгалтеру на неполный рабочий день.. - все зависит от тебя, сколько у тебя заказов, каков штат и пр. Вообще могу сказать, что быть бухгалтером наполовину сложно (практически невозможно). Особенно когда продажи каждый день и не 2-3 а 10-12. Это уже довольно приличный объем отчетной работы. Поэтому бухгалтерия - штука нежная и с ней шутить не рекомендуется.



Ссылка на сообщение Ангелина
03/03/2004

Очень нужна помощь в написании бизнес плана по туристической фирме



Ссылка на сообщение Paninaro
04/03/2004

Ангелина, а зачем Вам нужен сайт Вы определилиь?

продавать путевки, просто информация о фирме, портал о городе, еще что-нить... в каждом случае свои задачи же.



Ссылка на сообщение Руслан Радченко
12/03/2004

Доверьте это дело спецу. Сядьте за пару чашек кофе/чая составьте бизнес-план, и не забудьте аналитика пригласить. Всё это будет дорого но зато эффективно.



Ссылка на сообщение Павел Коротов
12/03/2004

Руслан, за ПАРУ чашек? Вы оптимист :)



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
12/03/2004

=Руслан

Мне кажется Вы немного погорячились. За пару (даже 3 пары часов) БП не составить. То что он нужен, сомнений нет. И в услугах аналитика для составления нормального БП необходимость имеется. Но даже 30 часов для составления БП не хватит. Тем более если проект большой.



Ссылка на сообщение alex
19/04/2005

Добрый день

Где можно взять готовый бизнес - план интернет магазина



Ссылка на сообщение denis
16/04/2006

а каким проектом вы хотите заниматься?


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