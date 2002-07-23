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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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бизнес-план интернет-магазина



Ссылка на сообщение Вадим
23/07/2002

может я тут че проглядел, но мне кажется сложно оценить - выгодно или невыгодно открывать магаз, если непонятно чем он будет торговать! Может это будет такой эксклюзив, своя ниша что один клиент в год все окупит, а может .... :-(


Не совсем понял.



Ссылка на сообщение Евгений
23/07/2002

Согласен, но поймите, что мне просто не хочется выкладывать свою идею. А вдруг она на самом деле хорошая? Могу сказать одно - это товар (не продукты), который просто пока еще не представлен в рунете, что странно, т.к. по моему мнению он идеально подходит для такового. Более того, он идеально подходит и для заграницы. Закупочная стоимость одной позиции колеблется от 600 до 3000 руб (т.е. товар не дешевый). Надежда была одна - что вместе с доставкой получится дешевле, чем в обычных магазинах. Однако выходит, что это не так. Все это мероприятие имеет смысл только у кого-то под крышей.



Ссылка на сообщение Andre
24/07/2002

Господа! Все эти умозрительные операции конечно интересны, но кто из практиков скажет, с какой рентабельностью можно начинать Импорт/Экспорт плавно переходящий в и-торговлю? Ведь страна сплошного форс-мажора...(Я про Россию-матушку).



Ссылка на сообщение Михаил Сергачев
24/07/2002

Согласен, но поймите, что мне просто не хочется выкладывать свою идею.


================


Евгений, дело в том, что толку от подобного обсуждения для Вас не много.


Это как "найди то, не знаю что".


Совет, в банерную рекламу по 500 usd не нужно вбухивать.


Потенциальные покупатели приходят большей частью с поисковиков и тематических рейтингов . Вот над этим и стоит работать.


Если уж Вам так хочется, можете поучаствовать в сетях, но бесплатно. Сами о них все поймете.



Ссылка на сообщение Алексей
25/07/2002

Евгений, во-первых, Вы забыли про кассовый аппарат. Во-вторых, расходы на машину с водителем заложены слишком большие. Из практики: 600$ водителю с собственной газелью за 8-часовой рабочий день (включая бензин, ремонт и пр.) - это нормально. Далее... нужен ли вам постоянный бухгалтер? Раз в квартал сделать отчет - для этого достаточно приходящего. И совершенно не оправдана цифра на баннерную рекламу. Ну не надо столько тратить, если нет лишних денег. Опять же для экономии можно регистрировать ПБОЮЛ - это стоит всего 50$, если через посредников. Про остальное судить не берусь - мало информации.



Ссылка на сообщение E_M
25/07/2002

ПБОЮЛ - что это такое?



Ссылка на сообщение SK
25/07/2002

Предприниматель Без Образования Юридического Лица



Ссылка на сообщение Евгений
26/07/2002

Алексей, большое спасибо!


Именно таких комментариев я и ждал - из практического опыта.


Я теоретически представляю как оно должно быть, но вот конкретных деталей, естественно не знаю.



Ссылка на сообщение dr. Greg
27/07/2002

Да, лучший вариант сначала это ПБОЮЛ, причем где регистрируетесь можно встать на юр. обслуживание. Для меня за 50$ в месяц все отчеты в налоговую сдают.





Потом еще очень крупный пункт расхода у вас - закупка товара и склад. Зачем его закупать, если можно брать под конкретные заказы прямо со склада оптовика? С оптовиком всегда можно договориться. Особенно если планируется неплохой объем продаж.


В том-то и суть и-магазина, что сначала не надо не на что деньги тратить - ни склад, ни товар.


Менеджер по закупкам мне тоже не понятен...


У вас есть водитель который и курьер в одном лице, есть вы - закупаете товар, и нужен секретарь - принимать и обрабатывать заказы и выписывать бумаги.


Девушку на такую работу - даже в Москве за 150-200$ можно найти без проблем.





В общем на самом деле - было бы желание и расходы можно свести к минимуму. Вам же надо попробовать месяц - два и посмотреть. Если дело идет, тогда стоит разворачиваться и вкладывать деньги.



Ссылка на сообщение Владимир
29/07/2002

Если исходить из энтузиазма и максимального уменьшения затрат (они как раз такие или очень близкие, как Вы и описали) все равно без поставленного оффлайнового магазина Вам не выжить.


Аренда склада 100 $ 3150,00р. - тяжко будет найти такой дешевый склад (риэлторам надо будет отстегнуть примерно столько же)


Менеджер по закупкам-продажам 300 $ 9 450,00р. - для уменьшения затрат - оклад не более 150 у.е все остальное %, а еще лучше ищите энтузиаста или менеджеров на % от продаж



Ссылка на сообщение Евгений
30/07/2002

Под складом подразумевается аренда одной комнаты где-нибудь в подвале. Не бумаю, что стоимость будет больше указанной. Под офис тоже нужна одна небольшая комната. Кроме того совсем не обязательно пользоваться услугами реэлтеров. dr.Greg правильно указал, что водитель может преспокойно заниматься закупками, а секретарь пробивать чеки и принимать заказы по телефону.


Найти энтузиаста очень трудно. Да еще и на процент с продаж. Это должны быть большие продажи. Можно дать процент с продаж как премию. Думаю, это пойдет на пользу.



Ссылка на сообщение Евгений
05/08/2002

А какую сумму взять на "непредвиденные" расходы?


И вопрос с деньгами на рекламу меня тоже сильно волнует.



Ссылка на сообщение Виктор
08/08/2002

А почему бы не попробовать снизить издержки? Получается, что одни показатели занижены, другие завышены... В реальности ситуация будет в корне другая. В первые месяцы затраты на бензин, закупку товаров сведутся к минимуму. И может расскажите что за товар, если компьютерные комплектующие, то, мне кажется, даже и пытаться не стоит.



Ссылка на сообщение Рустам
12/08/2002

А вот кто-нибудь может ответить по поводу целесообразности работы через ПБОЮЛ, еслу предполагается продавать товар и оказываеть услуги не конечным потребителям, а юридическим лицам? Какие плюсы и минусы?



Ссылка на сообщение Nika
13/08/2002

Тут кто-то обмолвился, что регистрация ПБОЮЛ стоит $50 через посредника. Так вот, я токо что регистрировла, это стоит не менее $150, сели с печатью и пр.


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