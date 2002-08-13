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бизнес-план интернет-магазина
13/08/2002
Я обмолвился. Разные фирмы - разные цены. ООО можно зарегистрировать за 250, а можно за 600$. Опять же, есть срочная услуга, есть обычная. Просто не к тем обратились. Кстати, регистрация ПБОЮЛ без посредников стоит вообще копейки - что-то вроде одного МРОТ.
Я обмолвился. Разные фирмы - разные цены. ООО можно зарегистрировать за 250, а можно за 600$. Опять же, есть срочная услуга, есть обычная. Просто не к тем обратились. Кстати, регистрация ПБОЮЛ без посредников стоит вообще копейки - что-то вроде одного МРОТ.
14/08/2002
поправьте меня, господа, если я не прав - ПБОЮЛ не может работать на экспорт.
Евгений, а почему именно магазин? В интернете есть и другие способы продаж. Напишите, можем обсудить и продажи за границу. Затраты будут значительно меньше.
Кстати, к своим затратам вы не добавили затраты собственно на создание магазина, его поддержку со стороны владельца - выкладывание описаний, создание фотокаталога (фотографу и/или верстальщику платить надо) и т.д. Т.е. у Вас должен быть человечек, отвечающий за то, что магазин работаети показывает всегда то, что нужно. Т.е. плюс его зарплата.
Ну а доставка за границу - ее обычно оплачивает покупатель. Только рекомендую ее рассчитать и показать на сайте, а то при цене в 100 у.е. доставка в 200 у.е. отпугнет любого покупателя :)
поправьте меня, господа, если я не прав - ПБОЮЛ не может работать на экспорт.
Евгений, а почему именно магазин? В интернете есть и другие способы продаж. Напишите, можем обсудить и продажи за границу. Затраты будут значительно меньше.
Кстати, к своим затратам вы не добавили затраты собственно на создание магазина, его поддержку со стороны владельца - выкладывание описаний, создание фотокаталога (фотографу и/или верстальщику платить надо) и т.д. Т.е. у Вас должен быть человечек, отвечающий за то, что магазин работаети показывает всегда то, что нужно. Т.е. плюс его зарплата.
Ну а доставка за границу - ее обычно оплачивает покупатель. Только рекомендую ее рассчитать и показать на сайте, а то при цене в 100 у.е. доставка в 200 у.е. отпугнет любого покупателя :)
15/08/2002
Не прав.
Предприниматель для экспорта малыми и средними партиями - это очень выгодно, гораздо выгоднее для начинающего, чем юридическое лицо. Никаких ограничений на это нет, государство наоборот поддерживает экспортеров. Я сам так работаю.
К тому же с первого января вступает в силу новая глава Налогового кодекса - об упрощенной системе налогообложения для предпринимателей. Затраты на налоги и отчетность у ПБОЮЛ уменьшатся кардинально!
Не прав.
Предприниматель для экспорта малыми и средними партиями - это очень выгодно, гораздо выгоднее для начинающего, чем юридическое лицо. Никаких ограничений на это нет, государство наоборот поддерживает экспортеров. Я сам так работаю.
К тому же с первого января вступает в силу новая глава Налогового кодекса - об упрощенной системе налогообложения для предпринимателей. Затраты на налоги и отчетность у ПБОЮЛ уменьшатся кардинально!
16/08/2002
Я по поводу рекламы вашего интернет-магазина. Действительно, 500-1000$/мес. – это неоправданно много (по крайней мере для начала). Кроме баннерной рекламы существуют множество других, более эффективных, видов интернет-рекламы (и менее затратных).
Лучше сосредоточиться на грамотной индексации в поисковых системах, на размещении информации на тематических сайтах, в каталогах и пр… Думаю, можно добиться хорошего эффекта с помощью Begun.ru.
Кроме этого, я мог бы дать еще несколько рекомендаций, но нужно конкретно знать о каком товаре идет речь. Поверьте, Евгений, способов рекламы в интернете – много.
Я по поводу рекламы вашего интернет-магазина. Действительно, 500-1000$/мес. – это неоправданно много (по крайней мере для начала). Кроме баннерной рекламы существуют множество других, более эффективных, видов интернет-рекламы (и менее затратных).
Лучше сосредоточиться на грамотной индексации в поисковых системах, на размещении информации на тематических сайтах, в каталогах и пр… Думаю, можно добиться хорошего эффекта с помощью Begun.ru.
Кроме этого, я мог бы дать еще несколько рекомендаций, но нужно конкретно знать о каком товаре идет речь. Поверьте, Евгений, способов рекламы в интернете – много.
15/12/2002
Могу рассказать как я начал. Попытался сделать компьютерный е-магазин, сделал бизнес-план, разместил на indx.ru, стало очевидно, что это достаточно рисковая затея с приличными затратами. Но сдавться не стал, просто сменил сферу деятельности. 26 ноября был первый заказ в уже новом магазине. Вложено было всего 500$ из них 250 на покупку s45 c прямым номером, остальное по мелочи. Так что ищите нишу, не сдавайтесь и удачи!
Могу рассказать как я начал. Попытался сделать компьютерный е-магазин, сделал бизнес-план, разместил на indx.ru, стало очевидно, что это достаточно рисковая затея с приличными затратами. Но сдавться не стал, просто сменил сферу деятельности. 26 ноября был первый заказ в уже новом магазине. Вложено было всего 500$ из них 250 на покупку s45 c прямым номером, остальное по мелочи. Так что ищите нишу, не сдавайтесь и удачи!
20/05/2003
Посещаемость спрогнозировать (хотя бы до порядка :)) совсем не сложно. Прикидываете свой рекламный бюджет и на какую форму рекламы вы его собираетесь пустить. Цифры, как правило, есть.
Что до прогноза посещаемости с поисковиков, рассылки информационных сообщений, постингов в форумы и т.п. - здесь уже можно прикидывать с разной степенью вероятности. Можно посмотреть статистику запросов в том же Директе, взглянуть на конкурентов и трезво оценить свой опыт (или опыт наемного работника) в раскрутке.
Можно попробовать "вытащить" статистику конкурента - бывают такие беспечные коммерческие сайты, которые оставляют рефереры и динамику посещаемости открытой.
Посещаемость спрогнозировать (хотя бы до порядка :)) совсем не сложно. Прикидываете свой рекламный бюджет и на какую форму рекламы вы его собираетесь пустить. Цифры, как правило, есть.
Что до прогноза посещаемости с поисковиков, рассылки информационных сообщений, постингов в форумы и т.п. - здесь уже можно прикидывать с разной степенью вероятности. Можно посмотреть статистику запросов в том же Директе, взглянуть на конкурентов и трезво оценить свой опыт (или опыт наемного работника) в раскрутке.
Можно попробовать "вытащить" статистику конкурента - бывают такие беспечные коммерческие сайты, которые оставляют рефереры и динамику посещаемости открытой.
20/05/2003
Павел, самое забавное, что огромное количество магазинов оставляют в софте и статистике дырки, которые позволяют легко, без затрат и нелегальных методов вычислить все- вплоть до количества и суммы заказов :) Но это к вопросу о профессионализме среди наших ИМ. Насчет посещаемости и количества заказов- а вот здесь все очень неоднозначно. И это вообще слабо прогнозируется. Если мы ведем речь о ИМ, то такой факт- после каждого более менее серъезного события количество ПОКУПАТЕЛЕЙ падает до 0- после терактов в США, например, после затопления Курска, ну и тп. А такие случаи все чаще и чаще...
Павел, самое забавное, что огромное количество магазинов оставляют в софте и статистике дырки, которые позволяют легко, без затрат и нелегальных методов вычислить все- вплоть до количества и суммы заказов :) Но это к вопросу о профессионализме среди наших ИМ. Насчет посещаемости и количества заказов- а вот здесь все очень неоднозначно. И это вообще слабо прогнозируется. Если мы ведем речь о ИМ, то такой факт- после каждого более менее серъезного события количество ПОКУПАТЕЛЕЙ падает до 0- после терактов в США, например, после затопления Курска, ну и тп. А такие случаи все чаще и чаще...
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