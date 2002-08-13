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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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бизнес-план интернет-магазина



Ссылка на сообщение Алексей
13/08/2002

Я обмолвился. Разные фирмы - разные цены. ООО можно зарегистрировать за 250, а можно за 600$. Опять же, есть срочная услуга, есть обычная. Просто не к тем обратились. Кстати, регистрация ПБОЮЛ без посредников стоит вообще копейки - что-то вроде одного МРОТ.



Ссылка на сообщение Alex
13/08/2002

Dr. Greg:


Подскажи,


где зарегистрировать ПБОЮЛ и встать на юр. обслуживание за 50$ в месяц...


проблем с налоговой ни разу не возникало?



Ссылка на сообщение Алексей Куприйчук
14/08/2002

поправьте меня, господа, если я не прав - ПБОЮЛ не может работать на экспорт.


Евгений, а почему именно магазин? В интернете есть и другие способы продаж. Напишите, можем обсудить и продажи за границу. Затраты будут значительно меньше.


Кстати, к своим затратам вы не добавили затраты собственно на создание магазина, его поддержку со стороны владельца - выкладывание описаний, создание фотокаталога (фотографу и/или верстальщику платить надо) и т.д. Т.е. у Вас должен быть человечек, отвечающий за то, что магазин работаети показывает всегда то, что нужно. Т.е. плюс его зарплата.


Ну а доставка за границу - ее обычно оплачивает покупатель. Только рекомендую ее рассчитать и показать на сайте, а то при цене в 100 у.е. доставка в 200 у.е. отпугнет любого покупателя :)



Ссылка на сообщение Нестор
15/08/2002

Не прав.


Предприниматель для экспорта малыми и средними партиями - это очень выгодно, гораздо выгоднее для начинающего, чем юридическое лицо. Никаких ограничений на это нет, государство наоборот поддерживает экспортеров. Я сам так работаю.


К тому же с первого января вступает в силу новая глава Налогового кодекса - об упрощенной системе налогообложения для предпринимателей. Затраты на налоги и отчетность у ПБОЮЛ уменьшатся кардинально!



Ссылка на сообщение BUS
16/08/2002

А чем собираетесь торговать?


Наверно же не автомобилями ?



Ссылка на сообщение Александр ХОлопов
16/08/2002

Я по поводу рекламы вашего интернет-магазина. Действительно, 500-1000$/мес. – это неоправданно много (по крайней мере для начала). Кроме баннерной рекламы существуют множество других, более эффективных, видов интернет-рекламы (и менее затратных).





Лучше сосредоточиться на грамотной индексации в поисковых системах, на размещении информации на тематических сайтах, в каталогах и пр… Думаю, можно добиться хорошего эффекта с помощью Begun.ru.





Кроме этого, я мог бы дать еще несколько рекомендаций, но нужно конкретно знать о каком товаре идет речь. Поверьте, Евгений, способов рекламы в интернете – много.



Ссылка на сообщение Марина
18/11/2002

Евгений, спасибо тебе за информацию о рентабельности создания инетрнет-магазина, она нам очень пригодилась при написании курсовой :)



Ссылка на сообщение Евгений
19/11/2002

Марина, надеюсь Вы ее подкорректировали в лучшую сторону :-) На самом деле не все так плохо



Ссылка на сообщение Евгений
20/11/2002

Кстати, могу всем заинтересованным лицам предложить следующее сотрудничество: у меня есть собственный софт для интернет-магазина. Я с помощью моих ребят отвечаю за софт, Вы за организационную часть. Прибыль пополам (не обязательно в этой пропорции).



Ссылка на сообщение kwit
15/12/2002

Могу рассказать как я начал. Попытался сделать компьютерный е-магазин, сделал бизнес-план, разместил на indx.ru, стало очевидно, что это достаточно рисковая затея с приличными затратами. Но сдавться не стал, просто сменил сферу деятельности. 26 ноября был первый заказ в уже новом магазине. Вложено было всего 500$ из них 250 на покупку s45 c прямым номером, остальное по мелочи. Так что ищите нишу, не сдавайтесь и удачи!



Ссылка на сообщение Андрей
16/12/2002

На рекламу забито очень много денег....в реале нужно потратить не более 200 долларов...но это максимум...интернет-магазин хорош тем что начинает "отбивать" себя в первый же месяц....



Ссылка на сообщение ksya
19/05/2003

слушайте,товарищи, а как на счет научного подхода? Неужели нет никаких данных о среднестатистическом количестве посещений интернет-магазинов, чтобы хоть как нибудь спрогонозировать число возможных покупок?! Я, например уже давно ищу такие данные, может Вы поможете...



Ссылка на сообщение Noone
19/05/2003

Какая тут может быть статистика.

Amazon.com c vasya.ru смешать что ли - по среднему?



Ссылка на сообщение Павел Коротов
20/05/2003

Посещаемость спрогнозировать (хотя бы до порядка :)) совсем не сложно. Прикидываете свой рекламный бюджет и на какую форму рекламы вы его собираетесь пустить. Цифры, как правило, есть.



Что до прогноза посещаемости с поисковиков, рассылки информационных сообщений, постингов в форумы и т.п. - здесь уже можно прикидывать с разной степенью вероятности. Можно посмотреть статистику запросов в том же Директе, взглянуть на конкурентов и трезво оценить свой опыт (или опыт наемного работника) в раскрутке.



Можно попробовать "вытащить" статистику конкурента - бывают такие беспечные коммерческие сайты, которые оставляют рефереры и динамику посещаемости открытой.



Ссылка на сообщение Andre
20/05/2003

Павел, самое забавное, что огромное количество магазинов оставляют в софте и статистике дырки, которые позволяют легко, без затрат и нелегальных методов вычислить все- вплоть до количества и суммы заказов :) Но это к вопросу о профессионализме среди наших ИМ. Насчет посещаемости и количества заказов- а вот здесь все очень неоднозначно. И это вообще слабо прогнозируется. Если мы ведем речь о ИМ, то такой факт- после каждого более менее серъезного события количество ПОКУПАТЕЛЕЙ падает до 0- после терактов в США, например, после затопления Курска, ну и тп. А такие случаи все чаще и чаще...


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