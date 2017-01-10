Тема: Собственная поисковая система для интернет магазинов.



Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 8:45, Вт., 10 Янв. 17

8:45, Вт., 10 Янв. 17





И всё же я не назвал бы такую выдачу полностью нерелевантной. Покупателю-то собственно, какая разница? Если ему подсунули мусор в органической выдаче, то он просто воспользуется выдачей по рекламе. В Гугл товары Мерчант Центра, а Яндексе ссылки на Маркет всегда на топе. Тем более что сами-то поисковики прекрасно знают, что как раз эта выдача и является релевантной, так как тщательно анализируют рекламный трафик, поступающий в ваши магазины.



Так что все довольны и поисковые системы и покупатели, только вот оплачивают всю эту замечательную картину почему-то интернет магазины.



То, что творит Яндекс Маркет всем известно, опять же не буду повторяться. Все большие магазины, например, такие как Озон, МВидео, Ситилинк, ушли с Яндекс Маркета и не хотят туда возвращаться.



Таким образом, уважаемые коллеги, не настала ли пора интернет магазинам задуматься о собственной поисковой системе? Уверен, что если большие интернет магазины объединятся, то у них будет более чем достаточно ресурсов для решения этой задачи. А уж нам ли интернет магазинам не знать, что является релевантным для выдачи при поиске товаров для покупки? Уважаемые коллеги, как отнесётесь к такой идее?

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Мой блог: Эксперт-Report Буду аккуратен в выражениях. Скажем так, Яндекс подсовывает всякий мусор вместо магазинов в поисковой органической выдаче. Некоторое исследование вопроса можно посмотреть здесь: http://oborot.ru/forum2/viewtopic.php?t=44815 Предполагаю, что с поиском Гугл ситуация не лучше. Гугл Аналитикс показывает мне, что в процентном соотношении у трафика с Яндекса конверсия лучше, чем у переходов с органической выдачи Гугл. Из чего делаю вывод, что Гугл также подсовывает мне нерелевантные переходы.И всё же я не назвал бы такую выдачу полностью нерелевантной. Покупателю-то собственно, какая разница? Если ему подсунули мусор в органической выдаче, то он просто воспользуется выдачей по рекламе. В Гугл товары Мерчант Центра, а Яндексе ссылки на Маркет всегда на топе. Тем более что сами-то поисковики прекрасно знают, что как раз эта выдача и является релевантной, так как тщательно анализируют рекламный трафик, поступающий в ваши магазины.Так что все довольны и поисковые системы и покупатели, только вот оплачивают всю эту замечательную картину почему-то интернет магазины.То, что творит Яндекс Маркет всем известно, опять же не буду повторяться. Все большие магазины, например, такие как Озон, МВидео, Ситилинк, ушли с Яндекс Маркета и не хотят туда возвращаться.Таким образом, уважаемые коллеги, не настала ли пора интернет магазинам задуматься о собственной поисковой системе? Уверен, что если большие интернет магазины объединятся, то у них будет более чем достаточно ресурсов для решения этой задачи. А уж нам ли интернет магазинам не знать, что является релевантным для выдачи при поиске товаров для покупки? Уважаемые коллеги, как отнесётесь к такой идее?_________________





Автор: Nindoriel

голосов : 1

Дата: 12:21, Вт., 10 Янв. 17

12:21, Вт., 10 Янв. 17





Как вы себе это представляете - некое объединение магазинов создает поисковую систему, которая как то должна ранжировать магазины.



При этом, как вы себе представляете ранжирование - на основе каких факторов? На основе объективных: типо цена, отзывы, доставка и т.п. - это Я.маркет (как бы к нему мы не относились).



Далее, каким то образом пользователи должны еще и пользоваться данной системой - то есть необходимо их туда загнать с других поисковиков и агрегаторов (которые строились годами).



Более того не один поисковик не существует бесплатно, то есть все должно монетизироваться и т.п.



Не говоря о том, что кроме Гугла и Яндекса, есть еще и mail и Рамблер и почему то несмотря на все вливания они не смогли закрепиться нормально среди двух мастодонтов.



Вообщем, все это фантастика и выдумки. Без обид, но честно говоря идея бредовая.Как вы себе это представляете - некое объединение магазинов создает поисковую систему, которая как то должна ранжировать магазины.При этом, как вы себе представляете ранжирование - на основе каких факторов? На основе объективных: типо цена, отзывы, доставка и т.п. - это Я.маркет (как бы к нему мы не относились).Далее, каким то образом пользователи должны еще и пользоваться данной системой - то есть необходимо их туда загнать с других поисковиков и агрегаторов (которые строились годами).Более того не один поисковик не существует бесплатно, то есть все должно монетизироваться и т.п.Не говоря о том, что кроме Гугла и Яндекса, есть еще и mail и Рамблер и почему то несмотря на все вливания они не смогли закрепиться нормально среди двух мастодонтов.Вообщем, все это фантастика и выдумки.

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 23:40, Вт., 10 Янв. 17

23:40, Вт., 10 Янв. 17

Nindoriel : Как вы себе это представляете - некое объединение магазинов создает поисковую систему, которая как то должна ранжировать магазины.

А почему нет? Большие магазины имеют в штате не только программистов, но и целые IT-отделы. Более того сейчас все большие магазины ушли с Яндекс Маркета, например, Озон, Ситилинк, МВидео, Улмарта тоже вроде не вижу на Маркете, хотя тут могу ошибаться. Уверен, что если бы эти магазины объединили усилия, то такой проект был бы им вполне по силам.

Nindoriel : При этом, как вы себе представляете ранжирование - на основе каких факторов? На основе объективных: типо цена, отзывы, доставка и т.п. - это Я.маркет (как бы к нему мы не относились).

Вот Вам пожалуйста!

Валентин Курицын : Потом я пошел в Яндекс, принципиально игнорировал ЯМовские ссылки, прошарил три страницы органики. Не было ничего! Либо "товара нет в наличии", либо из магазина не перезванивают и нет никакой возможности подтвердить заказ, либо просто предлагают китайскую подделку вместо оригинального товара. Про обязательные регистрации я вообще молчу. В итоге я сдался.

Наличие на сайте онлайн-консультанта и модуля заказа "Купить В Один Клик", чем Вам плохой фактор для ранжирования? И это то что мне не специалисту пришло в голову в течение 1 минуты. А хороший специалист назовёт Вам десятки факторов правильного ранжирования. Как раз те факторы, которые поисковики специально игнорируют, чтобы в поисковой выдаче был всякий мусор, вместо хороших интернет магазинов. Nindoriel : Далее, каким то образом пользователи должны еще и пользоваться данной системой - то есть необходимо их туда загнать с других поисковиков и агрегаторов (которые строились годами).

Большинство интернет магазинов имеет на сайте баннер рейтинга магазина на Яндекс Маркете. И у меня такой имеется, а ведь много покупателей приходят не с Яндекс Маркета, а с других маркетплейсов, например, с Поиск-Подбор или Товары Маилру, зайдут через баннер на Яндекс Маркет почитать отзывы и следующий раз будут искать товары там. Предложение такое, магазины будут размещать на сайте баннер нашей собственной поисковой системы.

Nindoriel : Более того не один поисковик не существует бесплатно, то есть все должно монетизироваться и т.п.

Вот он и будет монетизироваться приводя в наши магазины покупателей.

Nindoriel : Без обид, но честно говоря идея бредовая.

Nindoriel : Вообщем, все это фантастика и выдумки.

С этим спорить не буду, большинство также как и Вы скажут, на хрена мне это надо, буду сидеть молчать в тряпочку и терпеть не просто произвол, а в общем-то и беспредел поисковых систем.

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Мой блог: Эксперт-Report С этим спорить не буду, большинство также как и Вы скажут, на хрена мне это надо, буду сидеть молчать в тряпочку и терпеть не просто произвол, а в общем-то и беспредел поисковых систем._________________

qualified , цитата выдрана из контекста моего комментария. Прежде всего я написал, что нужного мне товара не оказалось и в оффлайн-магазине, и в органике гугла. Или, по-Вашему, злой Яндекс украл все и из оффлайна, чтобы обдирать магазины в Маркете?



Насчет Вашей идеи - мысль достойная, но, на мой взгляд, весьма утопичная, к сожалению. Как Вы себе представляете реализацию магазинами-конкурентами честного органического поисковика? Естественно, каждый захочет видеть себя на первом месте, и Вы, и я в том числе. Логично, что чем больше денег я теоретически вложу в такую систему, тем выше я захочу оказаться. Но при таком раскладе у нас уже нет "честной" органики, это получается аукционная система, что возвращает нас к уже давно функционирующей вышеупомянутой системе. И нужно ли изобретать велосипед? Не говоря уже о том, что слово "честной" я поставил в кавычки не случайно. Сколько было сеошников на зачаточной стадии поисковиков, поднимавших сайты путем закупки ссылок или написания текстов с миллионом упоминаний? Боюсь, что новый поисковик столкнется с точно такой же проблемой. , цитата выдрана из контекста моего комментария. Прежде всего я написал, что нужного мне товара не оказалось и в оффлайн-магазине, и в органике гугла. Или, по-Вашему, злой Яндекс украл все и из оффлайна, чтобы обдирать магазины в Маркете?Насчет Вашей идеи - мысль достойная, но, на мой взгляд, весьма утопичная, к сожалению. Как Вы себе представляете реализацию магазинами-конкурентами честного органического поисковика? Естественно, каждый захочет видеть себя на первом месте, и Вы, и я в том числе. Логично, что чем больше денег я теоретически вложу в такую систему, тем выше я захочу оказаться. Но при таком раскладе у нас уже нет "честной" органики, это получается аукционная система, что возвращает нас к уже давно функционирующей вышеупомянутой системе. И нужно ли изобретать велосипед? Не говоря уже о том, что слово "честной" я поставил в кавычки не случайно. Сколько было сеошников на зачаточной стадии поисковиков, поднимавших сайты путем закупки ссылок или написания текстов с миллионом упоминаний? Боюсь, что новый поисковик столкнется с точно такой же проблемой.





проблема ранжирования в яндексе -99% контента по товарам дублируется и соответственно пессимизировано либо вообще не индексируется.



так что в принципе система вполне возможна -к магазину цеплять стандартный функционал экспорта хмл, оплата за поддержку по тарифам с градацией по количеству товаров. Ранжирование на основе цены, автомат запроса наличия либо возможности поставки на заказ. Штрафы за недостоверную информацию по наличию.

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крутим сайты когда то помню прайс ру был внятной системой конкретно под железяки для компа...проблема ранжирования в яндексе -99% контента по товарам дублируется и соответственно пессимизировано либо вообще не индексируется.так что в принципе система вполне возможна -к магазину цеплять стандартный функционал экспорта хмл, оплата за поддержку по тарифам с градацией по количеству товаров. Ранжирование на основе цены, автомат запроса наличия либо возможности поставки на заказ. Штрафы за недостоверную информацию по наличию._________________

Автор: Nindoriel

голосов : 1

Дата: 17:44, Ср., 11 Янв. 17

17:44, Ср., 11 Янв. 17

qualified



Начну с последнего в вашем ответе: я реально смотрю на вещи, а не сижу и фантазирую. Да, мне не нравится политика Маркета, аналогично и выдача Яндекса и Гугла своей непредсказуемостью и непонятливостью - но лично мы ничего сделать не сможем.



Цитата: Вот он и будет монетизироваться приводя в наши магазины покупателей.



Сам портал должен сам по себе приносить некую прибыль для самоокупаемости или прибыльности. Поиск Яндекса или Гугла никак не монетизируется от того, что по вашему магазину в органике кликнет пользователь. Они монетизируются от всяких Маркетов, Контекстной рекламы и других видов рекламы, ну и также используя общий трафик для других сервисов своих.



Ну насколько я понимаю из вашего ответа вы предполагаете, что система будет аналогично Я.маркету - то есть за каждый переход на сайт с магазина будет браться некая стоимость. Тогда вопрос: а кто будет решать какая она эта стоимость? все сотни или тысячи магазинов соберутся и будут голосовать? Фикс для всех сделать допустим не получится, т.к. должен быть какой то метод аукциона.



Более того, вы так легко говорите о монетизации просто думая что будет портал и туда повалят тысячи и десятки тысяч покупателей? Такие вещи годами окупаются.



Цитата: Большие магазины имеют в штате не только программистов, но и целые IT-отделы.



Ну и что - вы себе представляете это как, что 3-4-5 человек из Мвидео возьмем, 3-4-5 из Ситилинка и т.д. - далее они все раз и удаленно будут мастерить портал параллельно со своей работой? А служба поддержки, а прочие специалисты кто все это организовывать должен где будут?



Цитата: И это то что мне не специалисту пришло в голову в течение 1 минуты. А хороший специалист назовёт Вам десятки факторов правильного ранжирования.



Наличие онлайн-консультанта или модуля купить в 1 клик - как может относится к фактору ранжируемости? Это просто модуль магазина, некий функционал. Вам он нужен, а вот Пете он не нужен и бесит и т.п.



Это все придумки и не объективность.



Придумывая вот такие факторы вы обязуете все магазины фактически делать одинаковыми. Более того, даже если это представить, то в итоге все равно останутся недовольные, т.к. первых мест на всех не хватит и кто будет решать какой сайт должен занять первое место, а какой второе?



===============



Вот вам даже простой пример, что был маркетплейс Викимарт - который вроде как сам не торговал и просто агрегировал магазины.



Во что все превратилось: в то, что даже когда он работал была толпа недовольных в плане качества его работы, качества трафика, пофигизма сотрудников и диких комиссий.



Не говоря даже о том, что после всего этого - они просто тупо собрали статистику по всем магазинам и самые прибыльные ниши заняли и начали торговать, при этом позанимали еще всю органику.



И какие суммы туда были влиты за счет инвесторов и сколько они еще профукали пока работали?



=============



Как вариант, может тот же АКИТ на что-то созреет и создаст какой то агрегатор с подачи крупных магазинов - но опять же думаю это не скоро будет. Наличие онлайн-консультанта или модуля купить в 1 клик - как может относится к фактору ранжируемости? Это просто модуль магазина, некий функционал. Вам он нужен, а вот Пете он не нужен и бесит и т.п.Это все придумки и не объективность.Придумывая вот такие факторы вы обязуете все магазины фактически делать одинаковыми. Более того, даже если это представить, то в итоге все равно останутся недовольные, т.к. первых мест на всех не хватит и кто будет решать какой сайт должен занять первое место, а какой второе?===============Вот вам даже простой пример, что был маркетплейс Викимарт - который вроде как сам не торговал и просто агрегировал магазины.Во что все превратилось: в то, что даже когда он работал была толпа недовольных в плане качества его работы, качества трафика, пофигизма сотрудников и диких комиссий.Не говоря даже о том, что после всего этого - они просто тупо собрали статистику по всем магазинам и самые прибыльные ниши заняли и начали торговать, при этом позанимали еще всю органику.И какие суммы туда были влиты за счет инвесторов и сколько они еще профукали пока работали?=============Как вариант, может тот же АКИТ на что-то созреет и создаст какой то агрегатор с подачи крупных магазинов - но опять же думаю это не скоро будет.



ИМХО, то что есть (было)- полный факап для рынка

я имею в виду АКИТ



а насчет поисковой системы - гиблая идея, не выстрелит. я думаю (обобщая) нормальная идея магазам скинуться, учредить какую нибудь НКО, ну и вперед - лоббировать интересы. Можно под эгидой оборота, кстати.ИМХО, то что есть (было)- полный факап для рынкая имею в виду АКИТа насчет поисковой системы - гиблая идея, не выстрелит.

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 5:13, Чт., 12 Янв. 17

5:13, Чт., 12 Янв. 17

Валентин Курицын : Прежде всего я написал, что нужного мне товара не оказалось и в оффлайн-магазине, и в органике гугла. В том числе упомянули и о том, что сдались после того, как увидели, что в магазинах обязательная регистрация.

Валентин Курицын : Потом я полез в Гугл, и начал искать там. Ни в контексте, ни в органике ничего релевантного не было (кстати, как и ссылок на ЯМаркет). Потом я пошел в Яндекс, принципиально игнорировал ЯМовские ссылки, прошарил три страницы органики. Не было ничего! А то что вы не нашли нужного в поиске Гугла (и Яндекса) это и так понятно. Валентин Курицын : Или, по-Вашему, злой Яндекс украл все и из оффлайна, чтобы обдирать магазины в Маркете? Из органического поиска изъял, скажем так.

Nindoriel : Сам портал должен сам по себе приносить некую прибыль для самоокупаемости или прибыльности. Поиск Яндекса или Гугла никак не монетизируется от того, что по вашему магазину в органике кликнет пользователь. Они монетизируются от всяких Маркетов, Контекстной рекламы и других видов рекламы, ну и также используя общий трафик для других сервисов своих.







Ну насколько я понимаю из вашего ответа вы предполагаете, что система будет аналогично Я.маркету - то есть за каждый переход на сайт с магазина будет браться некая стоимость. Тогда вопрос: а кто будет решать какая она эта стоимость? все сотни или тысячи магазинов соберутся и будут голосовать? Фикс для всех сделать допустим не получится, т.к. должен быть какой то метод аукциона.







Более того, вы так легко говорите о монетизации просто думая что будет портал и туда повалят тысячи и десятки тысяч покупателей? Такие вещи годами окупаются. Я недавно закончил читать книгу Сета Година Как стать незаменимым (Seth Godin Linchpin Are You Indispensable). Он пишет то чему нас учили с детства больше нет. Нас учили, что надо хорошо учится и мы найдём хорошую работу. Нас учили, что если мы будем хорошо работать у нас будет хорошая зарплата, больничные листы и пенсия. Больше ничего этого нет. Нет заводов и предприятий, нет стабильной и постоянной зарплаты. Сет Годин пишет, что нет больше дорожной карты и нет больше чёткого плана действий.



Так что же делать? Сет Годин пишет, что своей инициативой, творческими способностями и креативностью, мы должны создать свою собственную дорожную карту и свой собственный план действий.



Теперь, что хочу сказать я. Нет заводов и предприятий. Нет стабильной и постоянной работы. Надо договариваться. Сегодня Озон, МВидео, Ситилинк, Улмарт ушли из Яндекс Маркета, а завтра их выкинут из органического поиска - "для улучшения выдачи на пользу людям". Толстые коты заелись и занимаются произволом. Если люди создают такие проекты, как Wikipedia, то неужели мы интернет магазины не можем договорится о том в чём кровно заинтересованы? Nindoriel : Вот вам даже простой пример, что был маркетплейс Викимарт - который вроде как сам не торговал и просто агрегировал магазины.







Во что все превратилось: в то, что даже когда он работал была толпа недовольных в плане качества его работы, качества трафика, пофигизма сотрудников и диких комиссий.







Не говоря даже о том, что после всего этого - они просто тупо собрали статистику по всем магазинам и самые прибыльные ниши заняли и начали торговать, при этом позанимали еще всю органику.







И какие суммы туда были влиты за счет инвесторов и сколько они еще профукали пока работали?

Викимарт не надо приводить в пример. Вчерашние студенты вообразили себе, что они ничуть не меньше, чем Джефф Безос, соответственно результат был предсказуем с самого начала. Nindoriel : Как вариант, может тот же АКИТ на что-то созреет и создаст какой то агрегатор с подачи крупных магазинов - но опять же думаю это не скоро будет. А АКИТ считает, что всё хорошо. Цитата: Переход "Яндекс.Маркет" на модель СРА – положительное событие года. СРА - более выгодная модель, хотя рынок до нее еще не дорос, и, как следствие, не всегда ее понимает.



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