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Возврат товара надлежащего качества ИМ
СообщениеАвтор: MasterOM 
Дата: 19:55, Ср., 28 Дек. 16
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Здравствуйте.
Думаю вопрос поднимался не раз, но четкого ответа так и не нашёл.
Мы ИМ (статья 26.1 «О защите прав потребителей») , торгуем оборудованием для офиса. Продали сабельный резак (устройство для резки бумаги), через неделю клиенту просит вернуть деньги, объясняет это тем, что резак не подошёл по каким-то параметрам. Но выяснил он это во время эксплуатации, т.е. он на нем работал и резал бумагу. Соответственно нож и контрнож (марзан) уже сточены и бу.
Прочитал 26.1 - написано:
Цитата:
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара.

На том же Яндексе пишут, что товар не должен быть использован (тоже самое написано в статье 25 (это для офф.лайн магазинов).
Цена вопроса копейки, но человек просто взял себе резак, сделал то, что нужно и под ложным предлогом пытается его вернуть. Вопрос имею ли я право послать его куда подальше, на том основании, что товар б/у?
Спасибо!

СообщениеАвтор: Фролик  Репутация: 18.7Репутация: 18.7
голосов: 9
Дата: 21:12, Ср., 28 Дек. 16
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Просит в какой форме? Позвонил, прислал письмо, заявление?
СообщениеАвтор: MasterOM 
Дата: 21:18, Ср., 28 Дек. 16
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Прислал претензию электронным письмом, скан на бланке организации (оплата безнал) с просьбой вернуть деньги.
Нашел: http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=128539 получается, что 25 я руководствоваться не могу, только 26.1. Соответственно, если товар сохранил товарный вид и потребительские свойства, деньги я ему буду обязан вернуть.
Теперь вопрос: при приемке товара составлять акт приемки с осмотром и если товар не сохранил товарный вид и потребительские свойства - отказывать, так? Еще вопрос по возврату денег - написано в течении 10 дней (календарных вроде), завтра мы работаем последний день, потом банки уходят на каникулы, вернуть я смогу не раньше 9.01.17, получается клиент имеет права нам мозг выносить по пеням (1% в день, вроде) ?
PS. Ещё - это все верно для товаров надлежащего качества, клиент я так понимаю, (наверно захочет сослаться на то, что товар не надлежащего, так как инструкции на русском языке нет (не предоставление полной информации), а её правда нет, так как резак немецкий.
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.5
голосов: 8
Дата: 21:56, Ср., 28 Дек. 16
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MasterOM :
уже сточены и бу


Ну и всё. Пишите ему в ответ "К сожалению, б/у технику мы обратно не принимаем. Только новую, но у Вас, к сожалению, уже не новая". Всё. Точка.
СообщениеАвтор: MasterOM 
Дата: 22:03, Ср., 28 Дек. 16
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Anton Shishkin :
Ну и всё. Пишите ему в ответ "К сожалению, б/у технику мы обратно не принимаем. Только новую, но у Вас, к сожалению, уже не новая". Всё. Точка.

Да, вот я и хотел этот момент уточнить, просто 26.1 нет не слова о б/у, товарный вид и потребительские свойства - остальное проблемы магазина.
Получается, я могу взять велосипед в ИМ, посмотреть уведомил ли меня магазин в письменной форме о 7 дневном возврате, если нет - катаюсь все лето, потом прихожу и говорю, что во время эксплуатации выяснилось, что сидушка щекочет мне яйки Smile, верните деньги?
СообщениеАвтор: MarshrouteHelp 
Дата: 11:38, Чт., 29 Дек. 16
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Какая 26,1?)))

У вас покупец юрик и купил товар он не для личных нужд.
ЗоЗпп тут не работает вообще, ни 26, ни 25, ни 146.
Работает ГК.
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СообщениеАвтор: MasterOM 
Дата: 13:00, Чт., 29 Дек. 16
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MarshrouteHelp спасибо мил человек! ))) Помню, что, что-то не то, а что не то, не помню. Smile У нас такие хитропопые явление редкое, ибо специализация довольно узкая и в основном люди компетентные.
Почитал, на основании ГК между юриками, товар поставлен для комм. целей и в надлежащем качестве, договор купли-продажи исполнен, разорвать в одностороннем порядке нельзя. Возвращение денег только через арбитражный суд, верно? Smile
СообщениеАвтор: MarshrouteHelp 
Дата: 13:06, Чт., 29 Дек. 16
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ага, если в ДКП не сказано иное.
в лес, короче
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www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка
СообщениеАвтор: MasterOM 
Дата: 13:14, Чт., 29 Дек. 16
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ДКП не было, отгрузка требовалось очень срочно, так как заказ "горит", выручайте ребята, подписывать договор некогда, мы будем вашими постоянными клиентами Smile
СообщениеАвтор: AntonCh 
Дата: 11:59, Пт., 30 Дек. 16
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Получается, физлицо имело бы право на возврат из-за инструкции на немецком?
СообщениеАвтор: MarshrouteHelp 
Дата: 12:09, Пт., 30 Дек. 16
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Скорей всего да. Не было инструкции- не мог ознакомиться с правилами пользования. Поэтому была б не 26,1, а 18 статья
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www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Юридические вопросы
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