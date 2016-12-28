Тема: Возврат товара надлежащего качества ИМ



Здравствуйте.

Думаю вопрос поднимался не раз, но четкого ответа так и не нашёл.

Мы ИМ (статья 26.1 «О защите прав потребителей») , торгуем оборудованием для офиса. Продали сабельный резак (устройство для резки бумаги), через неделю клиенту просит вернуть деньги, объясняет это тем, что резак не подошёл по каким-то параметрам. Но выяснил он это во время эксплуатации, т.е. он на нем работал и резал бумагу. Соответственно нож и контрнож (марзан) уже сточены и бу.

Прочитал 26.1 - написано: Цитата: Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара.

На том же Яндексе пишут, что товар не должен быть использован (тоже самое написано в статье 25 (это для офф.лайн магазинов).

Цена вопроса копейки, но человек просто взял себе резак, сделал то, что нужно и под ложным предлогом пытается его вернуть. Вопрос имею ли я право послать его куда подальше, на том основании, что товар б/у?

Спасибо! На том же Яндексе пишут, что товар не должен быть использован (тоже самое написано в статье 25 (это для офф.лайн магазинов).Цена вопроса копейки, но человек просто взял себе резак, сделал то, что нужно и под ложным предлогом пытается его вернуть. Вопрос имею ли я право послать его куда подальше, на том основании, что товар б/у?Спасибо!





Автор: Фролик

голосов : 9

Дата: 21:12, Ср., 28 Дек. 16

21:12, Ср., 28 Дек. 16

Просит в какой форме? Позвонил, прислал письмо, заявление?



Нашел:

Теперь вопрос: при приемке товара составлять акт приемки с осмотром и если товар не сохранил товарный вид и потребительские свойства - отказывать, так? Еще вопрос по возврату денег - написано в течении 10 дней (календарных вроде), завтра мы работаем последний день, потом банки уходят на каникулы, вернуть я смогу не раньше 9.01.17, получается клиент имеет права нам мозг выносить по пеням (1% в день, вроде) ?

PS. Ещё - это все верно для товаров надлежащего качества, клиент я так понимаю, (наверно захочет сослаться на то, что товар не надлежащего, так как инструкции на русском языке нет (не предоставление полной информации), а её правда нет, так как резак немецкий. Прислал претензию электронным письмом, скан на бланке организации (оплата безнал) с просьбой вернуть деньги.Нашел: http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=128539 получается, что 25 я руководствоваться не могу, только 26.1. Соответственно, если товар сохранил товарный вид и потребительские свойства, деньги я ему буду обязан вернуть.Теперь вопрос: при приемке товара составлять акт приемки с осмотром и если товар не сохранил товарный вид и потребительские свойства - отказывать, так? Еще вопрос по возврату денег - написано в течении 10 дней (календарных вроде), завтра мы работаем последний день, потом банки уходят на каникулы, вернуть я смогу не раньше 9.01.17, получается клиент имеет права нам мозг выносить по пеням (1% в день, вроде) ?PS. Ещё - это все верно для товаров надлежащего качества, клиент я так понимаю, (наверно захочет сослаться на то, что товар не надлежащего, так как инструкции на русском языке нет (не предоставление полной информации), а её правда нет, так как резак немецкий.

MasterOM : уже сточены и бу



Ну и всё. Пишите ему в ответ "К сожалению, б/у технику мы обратно не принимаем. Только новую, но у Вас, к сожалению, уже не новая". Всё. Точка. Ну и всё. Пишите ему в ответ "К сожалению, б/у технику мы обратно не принимаем. Только новую, но у Вас, к сожалению, уже не новая". Всё. Точка.

Anton Shishkin : Ну и всё. Пишите ему в ответ "К сожалению, б/у технику мы обратно не принимаем. Только новую, но у Вас, к сожалению, уже не новая". Всё. Точка.

Да, вот я и хотел этот момент уточнить, просто 26.1 нет не слова о б/у, товарный вид и потребительские свойства - остальное проблемы магазина.

Получается, я могу взять велосипед в ИМ, посмотреть уведомил ли меня магазин в письменной форме о 7 дневном возврате, если нет - катаюсь все лето, потом прихожу и говорю, что во время эксплуатации выяснилось, что сидушка щекочет мне яйки , верните деньги? Да, вот я и хотел этот момент уточнить, просто 26.1 нет не слова о б/у, товарный вид и потребительские свойства - остальное проблемы магазина.Получается, я могу взять велосипед в ИМ, посмотреть уведомил ли меня магазин в письменной форме о 7 дневном возврате, если нет - катаюсь все лето, потом прихожу и говорю, что во время эксплуатации выяснилось, что сидушка щекочет мне яйки, верните деньги?





У вас покупец юрик и купил товар он не для личных нужд.

ЗоЗпп тут не работает вообще, ни 26, ни 25, ни 146.

Работает ГК.

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- глобальный фулфилмент и доставка Какая 26,1?)))У вас покупец юрик и купил товар он не для личных нужд.ЗоЗпп тут не работает вообще, ни 26, ни 25, ни 146.Работает ГК._________________ www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка

MarshrouteHelp спасибо мил человек! ))) Помню, что, что-то не то, а что не то, не помню. У нас такие хитропопые явление редкое, ибо специализация довольно узкая и в основном люди компетентные.

Почитал, на основании ГК между юриками, товар поставлен для комм. целей и в надлежащем качестве, договор купли-продажи исполнен, разорвать в одностороннем порядке нельзя. Возвращение денег только через арбитражный суд, верно? спасибо мил человек! ))) Помню, что, что-то не то, а что не то, не помню.У нас такие хитропопые явление редкое, ибо специализация довольно узкая и в основном люди компетентные.Почитал, на основании ГК между юриками, товар поставлен для комм. целей и в надлежащем качестве, договор купли-продажи исполнен, разорвать в одностороннем порядке нельзя. Возвращение денег только через арбитражный суд, верно?



в лес, короче

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- глобальный фулфилмент и доставка ага, если в ДКП не сказано иное.в лес, короче_________________ www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка

ДКП не было, отгрузка требовалось очень срочно, так как заказ "горит", выручайте ребята, подписывать договор некогда, мы будем вашими постоянными клиентами

Получается, физлицо имело бы право на возврат из-за инструкции на немецком?



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- глобальный фулфилмент и доставка Скорей всего да. Не было инструкции- не мог ознакомиться с правилами пользования. Поэтому была б не 26,1, а 18 статья_________________ www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка