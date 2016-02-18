Кто пользуется tiu.ru ? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Эффективность рекламы
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Эффективность рекламы
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Тема:

Кто пользуется tiu.ru ?
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.7
голосов: 8
Дата: 19:24, Чт., 18 Фев. 16
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Сегодня утром, часов в 9:30 позвонили, разбудили))) Предложили ПРО пакет за 12000 рублей вместо 28000...

И реально же впаривают, что площадка капец какая крутая и что посещаемость там просто космическая!

Хотя по моим ключевикам даже в ТОП-10 выдачи нет...

Судя по скидке, у ТИУ жесточайший кризис и внутри наверняка множество сокращений штата, ибо каким бы большим мыльный пузырь не был, в тяжелые времена он обязательно лопнет.

СообщениеАвтор: vgotovcev 
Дата: 19:55, Чт., 18 Фев. 16
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имел неосторожность купить за 28...
_________________
Ответхранение и доставка в СПб
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.3
голосов: 19
Дата: 19:57, Чт., 18 Фев. 16
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vgotovcev :
имел неосторожность купить за 28...


Ух ты, они существуют...
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.7
голосов: 8
Дата: 20:01, Чт., 18 Фев. 16
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vgotovcev :
имел неосторожность купить за 28...


Есть клиенты, которые пришли с tiu.ru, а не с Вашего сайта?
СообщениеАвтор: vgotovcev 
Дата: 14:58, Сб., 20 Фев. 16
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запустился 08.02, с тиу было 4 обращения.
_________________
Ответхранение и доставка в СПб
СообщениеАвтор: MarshrouteHelp 
Дата: 15:33, Сб., 20 Фев. 16
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обычный МП. Заказы генерит потихоньку, кушать просит в меру.
_________________
www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка
СообщениеАвтор: cleanair72 
Дата: 12:42, Чт., 9 Июн. 16
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я зарегался на тиу, добавил несколько товаров. пробный период с про-аккаунтом 2 недели. не было ни одного звонка и заказа. так что платить за "про" смысла не вижу
_________________
cleanair72
СообщениеАвтор: elektrogarant 
Дата: 19:45, Вт., 1 Ноя. 16
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Я как менеджер работаю со всеми крупными досками объявлений, по своему опыту скажу, ничто не заменит свой сайт. Я пользуюсь только бесплатными пакетами и тестовыми пакетами. Лимит: пульс цен 30 позиций, elec.ru 25 товаров,tiu.ru 10,flagma.ru нет ограничений. Wink
_________________
ООО Электрогарант http://elektro-gar.ru/
СообщениеАвтор: anybody7 
Дата: 14:21, Ср., 22 Фев. 17
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Олег+ :
Так что теперь думайте, друзья, с кем стоит работать, а с кем нет.


Судя по фразам товарища, типа "Разумеется, что мы с Tiu ru не подписывали никаких бумаг" и непонимания, что его оплата является принятием оферты, о чем с вероятностью 100%, даже не залезая на tiu можно говорить, то тут случай клинический.

Столько писать... Еще бы книгу сделал и фильм снял по мотивам "как я потратил 3500 рублей, не умел продавать и пытался отжать обратно всю сумму".

А подпись у товарища вообще доставляет.
Откуда вы такие беретесь? С великолепными струнами из Китая, которые "лучше чем у лидеры рынка" и которые никому оказались не нужны.
_________________
Продвижение на 146%
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Эффективность рекламы
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