Тема: Кто пользуется tiu.ru ?







И реально же впаривают, что площадка капец какая крутая и что посещаемость там просто космическая!



Хотя по моим ключевикам даже в ТОП-10 выдачи нет...



Судя по скидке, у ТИУ жесточайший кризис и внутри наверняка множество сокращений штата, ибо каким бы большим мыльный пузырь не был, в тяжелые времена он обязательно лопнет. Сегодня утром, часов в 9:30 позвонили, разбудили))) Предложили ПРО пакет за 12000 рублей вместо 28000...И реально же впаривают, что площадка капец какая крутая и что посещаемость там просто космическая!Хотя по моим ключевикам даже в ТОП-10 выдачи нет...Судя по скидке, у ТИУ жесточайший кризис и внутри наверняка множество сокращений штата, ибо каким бы большим мыльный пузырь не был, в тяжелые времена он обязательно лопнет.



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Ответхранение и доставка в СПб имел неосторожность купить за 28..._________________Ответхранение и доставка в СПб

vgotovcev : имел неосторожность купить за 28...



Ух ты, они существуют...

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Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Ух ты, они существуют..._________________Хочешь что-нибудь узнать?

vgotovcev : имел неосторожность купить за 28...



Есть клиенты, которые пришли с tiu.ru, а не с Вашего сайта? Есть клиенты, которые пришли с tiu.ru, а не с Вашего сайта?



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Ответхранение и доставка в СПб запустился 08.02, с тиу было 4 обращения._________________Ответхранение и доставка в СПб



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- глобальный фулфилмент и доставка обычный МП. Заказы генерит потихоньку, кушать просит в меру._________________ www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка



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cleanair72 я зарегался на тиу, добавил несколько товаров. пробный период с про-аккаунтом 2 недели. не было ни одного звонка и заказа. так что платить за "про" смысла не вижу_________________



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ООО Электрогарант Я как менеджер работаю со всеми крупными досками объявлений, по своему опыту скажу, ничто не заменит свой сайт. Я пользуюсь только бесплатными пакетами и тестовыми пакетами. Лимит: пульс цен 30 позиций, elec.ru 25 товаров,tiu.ru 10,flagma.ru нет ограничений._________________ООО Электрогарант http://elektro-gar.ru/

Олег+ : Так что теперь думайте, друзья, с кем стоит работать, а с кем нет.



Судя по фразам товарища, типа "Разумеется, что мы с Tiu ru не подписывали никаких бумаг" и непонимания, что его оплата является принятием оферты, о чем с вероятностью 100%, даже не залезая на tiu можно говорить, то тут случай клинический.



Столько писать... Еще бы книгу сделал и фильм снял по мотивам "как я потратил 3500 рублей, не умел продавать и пытался отжать обратно всю сумму".



А подпись у товарища вообще доставляет.

Откуда вы такие беретесь? С великолепными струнами из Китая, которые "лучше чем у лидеры рынка" и которые никому оказались не нужны.

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Продвижение на 146% Судя по фразам товарища, типа "Разумеется, что мы с Tiu ru не подписывали никаких бумаг" и непонимания, что его оплата является принятием оферты, о чем с вероятностью 100%, даже не залезая на tiu можно говорить, то тут случай клинический.Столько писать... Еще бы книгу сделал и фильм снял по мотивам "как я потратил 3500 рублей, не умел продавать и пытался отжать обратно всю сумму".А подпись у товарища вообще доставляет.Откуда вы такие беретесь? С великолепными струнами из Китая, которые "лучше чем у лидеры рынка" и которые никому оказались не нужны._________________Продвижение на 146%