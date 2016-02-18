Кто пользуется tiu.ru ?

Сегодня утром, часов в 9:30 позвонили, разбудили))) Предложили ПРО пакет за 12000 рублей вместо 28000...
И реально же впаривают, что площадка капец какая крутая и что посещаемость там просто космическая!
Хотя по моим ключевикам даже в ТОП-10 выдачи нет...
Судя по скидке, у ТИУ жесточайший кризис и внутри наверняка множество сокращений штата, ибо каким бы большим мыльный пузырь не был, в тяжелые времена он обязательно лопнет.
имел неосторожность купить за 28... _________________ Ответхранение и доставка в СПб
vgotovcev :
имел неосторожность купить за 28...
Ух ты, они существуют... _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
vgotovcev :
имел неосторожность купить за 28...
Есть клиенты, которые пришли с tiu.ru, а не с Вашего сайта?
запустился 08.02, с тиу было 4 обращения. _________________ Ответхранение и доставка в СПб
обычный МП. Заказы генерит потихоньку, кушать просит в меру. _________________ www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка
я зарегался на тиу, добавил несколько товаров. пробный период с про-аккаунтом 2 недели. не было ни одного звонка и заказа. так что платить за "про" смысла не вижу _________________ cleanair72
Я как менеджер работаю со всеми крупными досками объявлений, по своему опыту скажу, ничто не заменит свой сайт. Я пользуюсь только бесплатными пакетами и тестовыми пакетами. Лимит: пульс цен 30 позиций, elec.ru 25 товаров,tiu.ru 10,flagma.ru нет ограничений. _________________ ООО Электрогарант http://elektro-gar.ru/
Олег+ :
Так что теперь думайте, друзья, с кем стоит работать, а с кем нет.
Судя по фразам товарища, типа "Разумеется, что мы с Tiu ru не подписывали никаких бумаг" и непонимания, что его оплата является принятием оферты, о чем с вероятностью 100%, даже не залезая на tiu можно говорить, то тут случай клинический.
Столько писать... Еще бы книгу сделал и фильм снял по мотивам "как я потратил 3500 рублей, не умел продавать и пытался отжать обратно всю сумму".
А подпись у товарища вообще доставляет.
Откуда вы такие беретесь? С великолепными струнами из Китая, которые "лучше чем у лидеры рынка" и которые никому оказались не нужны. _________________ Продвижение на 146%