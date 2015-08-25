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Яндекс.Доставка



Ссылка на сообщение kondr_oleg
25/08/2015

Марина Маринова:

Вы подписываете договор, а потом они меняют условия, сколько хотят.

Так больше курьерских служб делает, в чём по этому пункту отличие яндекса от Shop-Logistics или СДЭКа?



Ссылка на сообщение anstrem
26/08/2015

kondr_oleg:

Так больше курьерских служб делает, в чём по этому пункту отличие яндекса от Shop-Logistics или СДЭКа?


Не по этому пункту, но про отличия Вам напишу.
Яндекс это сугубо айтишная компания, в которой работает очень молодое поколение ит-шников, абсолютно оторванных от реальной жизни.
Для примера в Мультишипе было тоже самое, те тоже опирались на опыт Аксиомуса, и то что делал Аксиомус в их проекте все было хорошо, а что сам Мультишин - через жопу.
Так вот в Я.Доставке будет ровным счетом тоже самое.

Люди привыкшие к работе с виртуальными циферками ни хрена не в состоянии осознать проблемы реальных физических процессов (не это поколение по крайней мере точно). А нормальных опытных аналитиков я что то давно уже в их команде не вижу. Вы посмотрите кто представляет все их продукты и презентации - безусые мальчики -надцати лет и девочки примерно того же возраста, ничего кроме мониторов своих не видевшие.

Отсюда рождаются ляпы по типу очередного требования Я.Маркета передавать в прайсе срок доставки.
Срок доставки простите откуда и куда задаю я им вопрос и "вижу в глазах" дикую тоску непонимания о чем это я ?

Специально у себя сотрудникам озвучил проблему - надо передавать в Я.Маркет срок доставки в прайс-листе магазина... Так самый распоследний кладовщик, который что такое Я.Маркет не знает и на клавиатуре только одним пальцев... спустя 20 секунд задал мне тот же вопрос ? Срок доставки куда ?

Но проектировщикам в Яндекс такие вопросы в голову не приходят, они живут в каком то своем отличном от всей страны мире, максимум что под их требования можно вписать, так это доставку внутри МКАД, да и то с оговорками...
Ну оно им видимо за МКАД то и не надо, там же жизни нет :)

В результате написали - "срок курьерской доставки по своему региону"
И спрашивается зачем клиенту из Владивостока, который смотрит мои товары в Я.Маркете указанный мною срок доставки по Москве ?


Вот в этом и есть основная разница между ними и реальными логистами.
О да, что касается программной составляющей они смогут сделать что угодно, но вот трансформация этого на физическую реальность будет через ж...
Ибо никто из них не понимает что такое реальные товары, заказы, клиенты, расстояния, склады, кладовщики и прочие физические сущности и проблемы, с которыми сталкивается любой логист.
Они мыслят идеальными категориями, которых в жизни попросту не существует.



Ссылка на сообщение Денис Столетов,
Директор каминдешево.ру
26/04/2017

Ужасное качество доставки. Кому надо могу предоставить переписку с менеджерами


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