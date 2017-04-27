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Сравнение систем автоматизации Яндекс.Маркета - обсуждение
Редакция Oborot.ru,
Редактор новостей Oborot.ru
Редактор новостей Oborot.ru
27/04/2017
Обсуждение материала "Сравнение систем автоматизации Яндекс.Маркета Сравниваем различные инструменты для управления кампаниями в Яндекс.Маркете. Их плюсы, минусы, основные возможности - все в одной удобной таблице >>>".
Обсуждение материала "Сравнение систем автоматизации Яндекс.Маркета Сравниваем различные инструменты для управления кампаниями в Яндекс.Маркете. Их плюсы, минусы, основные возможности - все в одной удобной таблице >>>".
Дмитрий Иванов,
Менеджер Для Подружек
Менеджер Для Подружек
27/04/2017
Все бы хорошо, но минимальный тариф в 11 тыс. руб. Ребята, скромнее надо быть и люди потянутся.
Все бы хорошо, но минимальный тариф в 11 тыс. руб. Ребята, скромнее надо быть и люди потянутся.
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