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Спам - за и против



Ссылка на сообщение lnx
05/09/2003

Кстати, думаю недолго ждать спама в виде MMS/SMS сообщений на телефон. Проги для массовой рассылки уже есть, с каждым новым телефоном меняют прокси...



Ссылка на сообщение Michail
05/09/2003

Господа я живу в Израиле, а меня уже пару месяцев каждый раз вызывают в Москву на курсы английского языка. Я приеду, но к ним не пойду.



Ссылка на сообщение Влад
05/09/2003

не претендую на юридическую корректность (наше законодательство сами знаете какое :) ), но рассылкой почты могут заниматься организации имеющие лицензию на предоствление услуг телематических служб.

Эти лецензии выдает минстерство связи и информацизации. Так вот оно и должно по логике контролировать неправомочную рассылку почты. Наверняка те, кто рассылает спам соответсвующей лицензии не имеет. Но не будет минсвязи этим заниматься по одной простой причине - им это не выгодно. Т.к. в минсвязи много началльников которые участвуют в бизнесе телекомкомпаний. Ведь что такое спам для них - это оплачиваемый трафик проходящий через их сети. А оплачивает кто - получатель спама. Так вот и получается, что единственный кто против спама - это конечный пользователь, который помимо своего желания получает мусор по почте и приносит доп. доход минсвязи.

Так что все разговоры здесь бесполезны .



Ссылка на сообщение vrinda
05/09/2003

Я конечно против когда мне ежедневно предлагают английским занятся, этак и комплекс может развиться... Но с другой стороны, по мнению некоторых выходит, что посылать к примеру коммерческие предложения, это все равно что под дверь наделать... Вы типа их не заказывали...



Ссылка на сообщение Alex
06/09/2003

Вот некто писал: я допускаю рассылку не чаше одного раза в месяц от одной компани. Но компаний-то этих 100000-сяч.

То есть сто тыся емелов в месяц, да вы обалдели? И в каждом письме - проверка моего емела на валидность, типа <img src="spammmm-tram-pam?baseupdate.php>. Я уже десяток хороших!!! адресов сменил, так как их загадили спамеры. Очень неприятно перед партнерами за смену адресаю



Ссылка на сообщение Даниил
08/09/2003

2 Virinda: все коммерческие предложения должны быть _персонализированными_.

Т.е. вы заходите на сайт компании,которая может быть вашим потенциальным партнером, берете оттуда их e-mail, не ленитесь, и пишите деловое предложение, относящееся именно к _данной_ компании. Потом не ленитесь, и пишите аналогичное предложение, но уже другой компании занимающейся примерно тем же. Даже если текст деловых предложений не будет отличаться ничем, кроме как названием компании- адресата в обращении, он все равно будет персонализированным. Потому как в спаме, поскольку они не знают, к кому обращаются, то их приветствия если и отличаются от "Здравствуйте" (которого часто вообще нет), то разве что тем, что после приветствия у них стоит та часть вашего e-mail, которая перед собакой.Которая, как известно, далеко не всегда имя :)



Вообще, образно говоря, будь вы хоть женщина, хоть мужчина,но спамеры средство для удлинения пениса от вам все равно предложат. Поэтому спам - он и есть мусор.



Ссылка на сообщение Brim
27/03/2004

Очень рад, что многим морально-этические нормы не позволяют рассылать спам :).

Но практика показывает, что иногда это довольно эффективно, знаю на личном примере, когда с помощью спама рекоамировался ИМ, количество заказов реально возросло...



С другой стороны, как работник ISP (интернет-провайдер) скажу следующие вещи:

1. Если чел спамит, используя наши ресурсы - блокируется после поступления жалоб моментально. Предпочтительны жалобы от служб типа spamcop.org - Вы кстати и сами можете там зарегистрироваться :).

2. По поводу того, что мы должны отвечать за чистоту Вашего ящика... Очень спорный вопрос... Во времена когда спам еще всех не так доставал, а вот вирусы становивлись опасными, ставился на сервера антивирус... Так народ жаловался и просил зараженные письма им пересылать!!! Ну в итоге антивирусы были снесены... Тоже и с антиспамовыми фильтрами... Задолбаете же, крича, что вам нужные письма не доходят...


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